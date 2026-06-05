News Büro & Karriere KI Technologie & Innovation Unternehmen & Strategie

Lernt man KI-Tools per Schulung? Eher nicht.

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Lernt man KI-Tools per Schulung? Eher nicht.

KI-Tools meistern steht inzwischen in fast jeder Stellenbeschreibung, doch kaum jemand sagt, was Meisterschaft hier konkret heißt. Amber Bouabdallah, Designerin bei Salesforce, hat diese Lücke untersucht und kommt zu einem unbequemen Schluss für jede Personalabteilung.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen

Das Wichtigste in Kürze

  • Klassische Software lernt man konvergent: Alle landen bei derselben Kompetenz, ein Schulungs-Deck reicht.
  • Generative KI-Tools kehren das um. Meisterschaft heißt, das Werkzeug an die eigene Denkweise anzupassen, und fällt bei jeder Person anders aus.
  • Bouabdallah erprobte mit 46 Designern über sechs Monate ein Peer-Format statt einer Top-down-Schulung.
  • Für Entscheider folgt daraus, dass eine KI-Einführung per Mandat genau das Ziel verfehlt, das eigentlich zählt.

Warum scheitern klassische KI-Schulungen?

Gebrauchtes Messer mit Holzgriff und Gravurplakette auf weißem Grund
Sprachmodelle unterscheiden sich von deterministischer Software durch fehlende Bedienelemente und vorgegebene Nutzungspfade, wodurch konventionelle Schulungen unmöglich werden

Deterministische Software lässt sich abschließend erklären. Man lernt, wo die Knöpfe sitzen und wie das Programm auf einen Klick reagiert. Bouabdallah verweist auf die Designerin Maggie Appleton, die das Eingabefeld eines Sprachmodells als Oberfläche „ohne Knöpfe und ohne Türgriffe“ beschreibt. Ohne vorgegebenen Pfad existiert kein korrekter Gebrauch, den eine Schulung vermitteln könnte. Was die Person mitbringt, ihre Erfahrung und ihr Urteil, wird zum eigentlichen Werkzeug.

Was heißt Meisterschaft bei generativen Tools?

Oranges Rollmaßband mit Text zur Lern-Schätzung
Generative KI-Werkzeuge erfordern Meisterschaft darin, sie zur eigenen Arbeitsweise anzupassen, statt sich ihrer Logik zu unterwerfen

Bei Figma oder AutoCAD nähern sich alle Anwender derselben Kompetenz. Generative Werkzeuge wie Cursor, NotebookLM oder Figma Make drehen diese Logik um. Meisterschaft bedeutet hier, sie zur eigenen Arbeitsweise hin zu biegen, statt sich ihrer Logik anzupassen. Eine Forscherin im Team nutzte NotebookLM als intelligentes Notizbuch für jahrealte Studien, ein Design-Architekt baute mit Cursor ohne Programmiererfahrung eine Analyse-Plattform für Nahverkehrsdaten. Dasselbe Werkzeug brachte völlig unterschiedliche Ergebnisse hervor, je nachdem wer es in der Hand hielt.

Ein KI-Tool ins Team zu holen funktioniert nicht wie eine neue Software-Lizenz. Sie können niemandem eine gute Arbeitsbeziehung zu einem Werkzeug zuteilen, Sie können nur den Rahmen schaffen, in dem die Leute ihre eigene finden.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie lernen Teams den Umgang dann wirklich?

Ein großer Stein mit dem Schriftzug
Bouabdallah und Zhang ersetzen Schulungs-Deck durch Live-Demos: Zweimal monatlich zeigt eine Person 30 Minuten lang die praktische Tool-Nutzung mit echten Umwegen und Fehlversuchen

Bouabdallah und ihre Mitfacilitatorin Ningdan Zhang ersetzten das Schulungs-Deck durch ein schlichtes Format. Zweimal im Monat zeigte jeweils eine Person dreißig Minuten lang, wie sie ein bestimmtes Tool tatsächlich verwendet, samt Umwegen und Fehlversuchen. Eine Teilnehmerin nannte den Wert dieser Sitzungen „ein Fenster in das Denken eines anderen“. Dieser Einblick lässt sich in kein Lernmodul packen und entsteht nur, wenn jemand seine halbfertige Praxis offen vorführt.

Für deutsche Unternehmen liegt der praktische Hebel weniger im nächsten Tool-Abo als im Format der Einführung. Ein zentrales Modul deckt Governance, Freigaben und Budgets ab, und diese Ebene bleibt nötig. Den persönlichen Umgang mit dem Werkzeug trägt sie nicht weiter. Dafür braucht es kleine, regelmäßige Runden, in denen Kolleginnen ihre echten Abläufe teilen. Wie schnell sich der Einsatz verbreitet, zeigt parallel die Debatte um die KI-Token-Budgets, die in vielen Teams die Kalkulation sprengen.

Prüfen Sie deshalb vor der Freigabe des nächsten Schulungsbudgets, ob daneben ein Peer-Format existiert. Ein halbstündiger Show-and-Tell pro Woche, in dem jemand seine tatsächliche Arbeit mit Cursor, Claude oder einem der gängigen KI-Werkzeuge zeigt, bringt oft mehr als die dritte Hochglanz-Präsentation. Die Anspannung im Team zeigt dabei meist, dass die Leute die Sache ernst nehmen.

Mehr Newshunger?

Ein oranges KI-Lehrbuch und ein Papierflieger auf weißem Grund
Parallele KI-Agenten erhöhen Token-Verbrauch und Kosten. Microsoft beendet Claude-Integration wegen unkontrollierter Ausgaben
4,4 23 Bewertungen

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Artikel teilen
X LinkedIn Facebook XING WhatsApp E-Mail
Empfohlene Artikel
News
Bose SoundTouch streamt wieder. Wie? Mit dieser App.
4 Min.  ·  21. Mai. 2026
News
Schaeffler holt hunderte Humanoide in die Werke. Bis 2030.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Bose dreht das Streaming bei Soundtouch ab. Lautsprecher für 800 Euro: tot.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Bose Soundtouch: Was Kunden rechtlich wirklich noch durchsetzen können
5 Min.  ·  16. Mai. 2026
News
Akku-Degradation beim E-Auto: Wie schnell altert die Batterie?
8 Min.  ·  17. Jan.. 2026
Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
713 Artikel veröffentlicht
www.drweb.de
Alle Artikel

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Retro-Tech gegen Big Tech: Ein Vater macht es vor

Retro-Tech gegen Big Tech: Ein Vater macht es vor

Michael Dobler

Ein Softwareentwickler und Vater ersetzt Streaming, Smartphone und offenes Internet bewusst durch CDs, ein Festnetztelefon und einen abgeschotteten Familien-PC. Hinter der nostalgisch wirkenden Geste...

Mehr erfahren
Newsletter

Mehr solcher Artikel?
Jetzt kostenlos abonnieren.

Jeden Dienstag die besten Artikel aus dem Dr. Web-Magazin direkt in Ihr Postfach – kein Spam, jederzeit abmeldbar.

Einmal pro Woche, kein täglicher Spam
Jederzeit mit einem Klick abmeldbar
DSGVO-konform via Brevo