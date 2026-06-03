Am 19. Mai 2026 hat Google auf der I/O-Entwicklerkonferenz Antigravity 2.0 vorgestellt, die zweite Generation seiner agentischen Entwicklungsplattform. Sechs Monate nach dem Erstlaunch besetzt Google damit den Markt, den OpenAI mit Codex und Anthropic mit Claude Code beackern, und stellt sich frontal gegen die etablierten KI-IDEs Cursor und Windsurf.

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Der eigentliche Bruch liegt aber tiefer: Antigravity ist keine IDE mit KI-Funktionen, sondern eine Plattform, in der autonome Agenten geplant, programmiert und verifiziert haben, bevor die Entwicklerin den ersten Diff zu Gesicht bekommt. Wir haben uns angesehen, was die Plattform leistet, woher die Technologie kommt und für welche Unternehmen sich ein ernsthafter Test lohnt.

Was Antigravity wirklich ist

Antigravity: VS-Code-Fork mit autonomen KI-Agenten, die parallel arbeiten, während Entwickler die Architektur und Review übernehmen

Antigravity ist ein Fork von Visual Studio Code mit einer fundamentalen Umkehrung der Grundlogik. In klassischen KI-Editoren sitzt ein Chatbot in der Seitenleiste und schlägt Code vor. In Antigravity arbeiten autonome Agenten parallel an Aufgaben, während die Entwicklerin in der Rolle einer Architektin oder Reviewerin bleibt.

Die Plattform hat zwei zentrale Ansichten. Im Editor View sieht der Code wie in einer gewöhnlichen IDE aus, mit Syntax-Highlighting, Terminal und Dateibaum. Im Manager View läuft die eigentliche Show: eine Art Mission Control, in der bis zu fünf Agenten parallel an unterschiedlichen Teilaufgaben arbeiten, jeder mit eigenem Plan, eigenem Logfile und eigenem Browser-Fenster zur Verifikation.

Der dritte tragende Pfeiler heißt Artifacts. Schließt ein Agent eine Aufgabe ab, liefert er nicht nur Code, sondern eine strukturierte Dokumentation: einen Plan in natürlicher Sprache, eine Checkliste der erledigten Schritte, Screenshots der laufenden Anwendung und gegebenenfalls eine Browser-Aufzeichnung. Das löst das Vertrauensproblem, mit dem agentische Tools seit zwei Jahren ringen: Trifft die Maschine selbst Entscheidungen, muss sie diese nachvollziehbar machen.

Die Windsurf-Geschichte: 2,07 Milliarden Euro für ein Team

2,07 Milliarden Euro Lizenzgebühr brachten Windsurf-CEO Varun Mohan und sein Team zu Google DeepMind.

Antigravity ist kein Inhouse-Produkt aus Mountain View. Die Plattform basiert auf Technologie und Talent, die Google im Juli 2025 in einem der spektakulärsten Personal-Deals der KI-Branche eingekauft hat. Für rund 2,07 Milliarden Euro (2,4 Milliarden US-Dollar, ECB-Referenzkurs vom 20. Mai 2026: 1 EUR = 1,1600 USD) hat sich Google nicht-exklusive Lizenzrechte an der Codebasis des KI-Coding-Startups Windsurf gesichert und gleichzeitig dessen CEO Varun Mohan, Mitgründer Douglas Chen und Teile des Forschungsteams in die DeepMind-Division geholt.

Reuters dokumentierte den Deal als sogenannten Acqui-Hire: Google kauft nicht das Unternehmen, sondern Menschen und Technologielizenzen. OpenAI hatte zuvor zwei Monate lang versucht, Windsurf vollständig für drei Milliarden US-Dollar zu übernehmen, war aber an der ablaufenden Exklusivitätsfrist gescheitert. Diese Konstruktion erlaubt Big-Tech-Konzernen, regulatorische Prüfungen zu umgehen, die bei klassischen Übernahmen anfallen würden. Microsoft hat es 2024 mit Inflection AI so gemacht, Amazon mit Adept, Google selbst zuvor mit Character.AI.

Für Antigravity heißt das: Die Architektur trägt erkennbar Windsurf-DNA. Wer das alte Cascade-Konzept der Codeium-Engine kennt, erkennt die Handschrift im Planungssystem und in der Browser-Steuerung wieder. Google hat allerdings die enge Verzahnung mit Gemini hinzugefügt, die ein Drittanbieter wie Windsurf nie hätte aufbauen können.

Wie die Agenten arbeiten

Antigravity orchestriert bis zu fünf parallel arbeitende Subagenten, jeder mit eigenem Plan und eigener Browser-Verifikation.

Ein typischer Auftrag in Antigravity läuft so ab: Die Entwicklerin formuliert ein Ziel in natürlicher Sprache, etwa „Baue eine Login-Komponente mit OAuth-Anbindung an Google und GitHub“. Der Hauptagent erstellt einen Plan, zerlegt die Aufgabe in Teilschritte und kann diese an Subagenten delegieren. Während ein Subagent die Komponente schreibt, kann ein zweiter parallel die Tests aufsetzen, ein dritter die Dokumentation entwerfen.

Die Verifikation läuft über einen integrierten Chrome-Browser. Der Agent startet die Anwendung, klickt sich durch den Login-Flow, prüft, ob die OAuth-Weiterleitung funktioniert, und legt einen Screenshot der erfolgreichen Anmeldung als Artifact ab. Diese Browser-Kontrolle ist die zentrale Innovation gegenüber rein code-basierten Tools, die keine eigene UI-Verifikation haben.

Konfiguriert werden Agenten über zwei Markdown-Dateien: AGENTS.md definiert benannte Agenten mit Aufgabenbereichen und Tool-Zugriff, SKILL.md beschreibt wiederverwendbare Fähigkeiten in Klartext. Tech-Leserinnen werden hier sofort die Parallele zu Anthropics Skill-System sehen. Google hat sich nicht gescheut, Konzepte der Konkurrenz aufzugreifen, und das macht den Umstieg für Teams einfacher, die bereits in der agentischen Welt zuhause sind.

Antigravity 2.0: Aus der IDE wird eine Plattform

Die 2.0-Version macht aus der Einzel-IDE eine fünfteilige Produktfamilie.

Die Version 1.0 vom November 2025 war eine einzelne Anwendung, ein Editor mit Agenten. Die 2.0-Version, vorgestellt vor drei Tagen auf der Google I/O, ist eine fünfteilige Produktfamilie.

Komponente Funktion Desktop App Eigenständige Anwendung für macOS, Windows, Linux. Orchestriert parallele Subagenten, plant Hintergrund-Tasks, nimmt Sprachbefehle entgegen Antigravity CLI Terminal-Tool für Agenten-Workflows. Löst das bisherige Gemini CLI ab, das am 18. Juni 2026 eingestellt wird Antigravity SDK Bibliothek für eigene Agenten auf eigener Infrastruktur Managed Agents API Über die Gemini API erreichbar. Ein API-Call startet einen kompletten Agenten in einer isolierten Linux-Sandbox mit Web-Zugriff Enterprise Agent Platform Deployment-Pfad über Gemini Enterprise für Unternehmen mit Compliance-Anforderungen

Hinzu kommen funktionale Neuerungen: Subagenten-Workflows lassen sich grafisch entwerfen, Scheduled Tasks führen Agenten zu definierten Zeitpunkten aus, etwa für nächtliche Dependency-Updates. Voice Commands funktionieren nativ ohne externe Spracherkennung. Die Integration mit Android Studio, Firebase und Google AI Studio macht Antigravity zum Eintrittspunkt in das gesamte Google-Entwicklerökosystem.

Bemerkenswert ist die strategische Botschaft: Google konsolidiert mehrere bisher getrennte Produkte unter dem Antigravity-Dach. Jules, Gemini CLI und Teile von Gemini Code Assist wandern in die neue Plattform. Im offiziellen Blogpost schreibt Google: „Listening to your feedback made one thing clear: we can serve you best by pouring our energy into a single product built for today’s multi-agent reality.“ Übersetzt: Der Tool-Zoo ist vorbei, jetzt gibt es ein Produkt.

Das Modell-Ökosystem: Gemini 3.5 Flash und seine Konkurrenten unter einem Dach

Standard ist Gemini 3.5 Flash mit 289 Tokens pro Sekunde. Claude Opus 4.6 und GPT-OSS-120B sind ebenfalls einsetzbar.

Antigravity läuft standardmäßig mit Gemini 3.5 Flash, dem ersten Modell der neuen 3.5-Familie, das Google am 19. Mai 2026 zeitgleich mit Antigravity 2.0 veröffentlicht hat. Die Benchmarks aus dem offiziellen Google-Blogpost lesen sich aufsehenerregend, weil hier ein Flash-Modell gegen die Pro-Tier-Modelle der Konkurrenz antritt:

Benchmark Gemini 3.5 Flash Vergleichswert Terminal-Bench 2.1 (agentisches Coding) 76,2 % Gemini 3.1 Pro: 70,3 % MCP Atlas (Tool-Orchestrierung) 83,6 % Claude Opus 4.7: 79,1 % Finance Agent v2 57,9 % Gemini 3.1 Pro: 43,0 % CharXiv Reasoning (multimodal) 84,2 % branchenführend GDPval-AA Elo 1.656 Gemini 3.1 Pro: 1.314 Output-Geschwindigkeit 289 Tokens/Sekunde Claude Opus 4.7: 67 Tokens/s

Die Ausgabegeschwindigkeit ist der eigentliche Hebel. Wer einen agentischen Workflow mit fünfzig Tool-Calls baut, spürt den Unterschied zwischen 67 und 289 Tokens pro Sekunde sofort: aus zehn Minuten Wartezeit werden zwei. Gleichzeitig liegt die API-Preisstruktur bei 1,29 Euro pro Million Input-Tokens und 7,76 Euro pro Million Output-Tokens (1,50 USD beziehungsweise 9,00 USD). Das ist im Vergleich zu Claude Opus 4.7 (15 USD Input, 75 USD Output) ungefähr zehnmal günstiger.

Bemerkenswert ist die Modell-Offenheit: Antigravity unterstützt nicht nur Gemini, sondern auch Anthropics Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.6 sowie OpenAI GPT-OSS-120B. Google öffnet die eigene Plattform für Konkurrenzmodelle, weil das Ziel nicht mehr lautet, das beste Modell zu verkaufen, sondern den Workflow zu besitzen. Wer einmal in Antigravity arbeitet, bleibt in Antigravity, unabhängig davon, welches Modell gerade die Benchmarks anführt.

Die Schwächen des Flash-Tier-Ansatzes liegen offen: Bei der akademischen Reasoning-Benchmark Humanity’s Last Exam erreicht Gemini 3.5 Flash 40,2 Prozent, Claude Opus 4.7 dagegen 46,9 Prozent. Auf SWE-Bench Pro, dem Goldstandard für ganze Software-Engineering-Aufgaben, führt Claude Opus 4.7 mit 64,3 Prozent. Wer also tiefe Refactorings über mehrere Repository-Ebenen braucht, fährt mit Claude Code besser. Wer viele kleine, gut definierte Schritte mit Tool-Aufrufen ausführen lässt, ist mit Gemini 3.5 Flash in Antigravity überlegen aufgestellt.

Antigravity, Cursor und Claude Code im direkten Vergleich

Cursor gewinnt auf Geschwindigkeit, Claude Code auf Code-Qualität, Antigravity auf Verifikation.

Der Markt für agentische Coding-Tools im Mai 2026 lässt sich grob in drei Lager teilen. Antigravity gehört in das IDE-Lager, Cursor und Windsurf ebenfalls. Claude Code und OpenAIs Codex spielen im Terminal-Lager. GitHub Copilot deckt den klassischen Inline-Assistenten ab.

Kriterium Google Antigravity 2.0 Cursor 3 Claude Code Form Standalone IDE (VS-Code-Fork) Standalone IDE (VS-Code-Fork) Terminal + IDE-Plugins Default-Modell Gemini 3.5 Flash Wahl Claude/GPT/Gemini Claude Sonnet/Opus 4.6 Multi-Agent Bis zu 5 parallel Composer-Multifile Sequentielle Subagenten Browser-Verifikation Eingebaut Nein Über MCP Konfiguration AGENTS.md, SKILL.md Cursorrules CLAUDE.md, Skills Einstiegspreis Free Preview / 17 EUR 17 EUR 15 EUR Top-Tier-Preis 86 EUR (AI Ultra) 172 EUR (Business) Verhandelt Stärke Schnelle Iteration, Tool-Calls, Verifikation Geschwindigkeit, Polish Code-Qualität, Refactorings Schwäche RAM-Hunger, gelegentlich überdimensioniert Wenig Verifikation Kein eingebauter Browser

In der Community zeichnet sich nach drei Monaten paralleler Nutzung ein klares Bild ab: Cursor gewinnt auf Geschwindigkeit, Claude Code gewinnt auf Code-Qualität, Antigravity sitzt dazwischen und gewinnt auf Verifikation. Wer Prototypen schnell durchspielt, greift zu Cursor. Wer Produktivcode für komplexe Refactorings schreibt, nimmt Claude Code. Wer Agenten autonom arbeiten lassen will und die Ergebnisse visuell überprüfen möchte, ist bei Antigravity richtig.

Preise und Verfügbarkeit

AI Pro startet bei 17 Euro pro Monat, AI Ultra kostet 86 Euro mit fünffachen Limits.

Antigravity läuft weiter im Free Public Preview, mit großzügigen, aber rotierenden Rate-Limits auf Gemini-Modelle. Wer mehr Volumen braucht, greift zu AI Pro für 17 Euro pro Monat (20 USD) oder zur neuen Top-Stufe AI Ultra für 86 Euro pro Monat (100 USD) mit fünffachen Limits. Eine offizielle Preisstruktur für die Zeit nach dem Preview hat Google nicht kommuniziert.

Die Antigravity CLI ist kostenlos verfügbar, das SDK ebenfalls. Wer die Managed Agents über die Gemini API ansprechen will, zahlt pro Aufruf den regulären Gemini-Tarif. Enterprise-Kunden buchen Antigravity über den Gemini Enterprise Agent Platform mit individuellen Verträgen.

Verfügbar ist Antigravity auf macOS 12 oder neuer, Windows 10 oder neuer und gängigen Linux-Distributionen. Die aktuelle Version ist 1.23.2 (Stand Mai 2026), die Versionsnummer der Anwendung läuft also unabhängig von der „2.0″-Plattformbezeichnung, die das Gesamt-Release umfasst.

Was Entwicklerinnen und Entwickler wirklich berichten

Die Community lobt die Verifikation, kritisiert aber den Speicherhunger und die intransparenten Quoten.

Sechs Monate nach dem Start zeichnet die Community ein gemischtes Bild. Auf der Habenseite stehen die 6 Prozent Adoptionsrate unter Entwicklern, die Antigravity nach Daten von LogRocket innerhalb von zwei Monaten erreicht hat, einer der schnellsten Aufstiege im Tooling-Markt. Die Browser-Verifikation überzeugt, die parallele Subagenten-Orchestrierung gilt als architektonisches Vorbild für die nächste Generation von IDEs.

Auf der Sollseite häufen sich drei Beschwerden. Erstens der Speicherhunger: Mehrere Berichte sprechen von bis zu 48 GB RAM-Verbrauch, was auf MacBooks mit weniger als 32 GB zu Systemfreezes geführt hat. Zweitens die Modellqualität: Vor dem 3.5-Update hat Gemini 3.1 Pro im Vergleich zu Claude Opus deutlich schwächeren Code produziert, ein Hacker-News-Thread sprach von „lobotomized thinking“. Mit Gemini 3.5 Flash ist das besser geworden, der Rückstand auf Claude bei tiefen Refactorings besteht aber weiter. Drittens die Quoten-Intransparenz: Die Free-Tier-Limits sind mehrfach unangekündigt enger gezogen worden, was bei Entwicklerinnen, die ihre Workflows darauf aufgebaut hatten, für Verärgerung gesorgt hat.

Die ehrlichste Bilanz formuliert ein viel beachteter Review auf AI for Developers: Antigravity sei der spannendste Architekturentwurf des Jahres, aber noch nicht zuverlässig genug, um das einzige Tool im Stack zu sein. Die übliche Empfehlung lautet, Antigravity für Prototypen und Experimente zu nutzen und Cursor oder Claude Code parallel für Produktivarbeit zu behalten.

Strategische Einordnung: Wann sich ein Test lohnt

Ein Test lohnt sich besonders für Teams im Google-Ökosystem und für Projekte mit vielen MCP-Tool-Calls.

Für Geschäftsführerinnen kleinerer Tech-Unternehmen stellt sich die Frage, ob Antigravity ins Tool-Portfolio gehört. Aus unserer Sicht lohnt sich ein ernsthafter Test in vier Konstellationen.

Antigravity ist nicht der Editor mit dem klügsten Modell, sondern der Editor mit dem klarsten Bekenntnis zur Agenten-Zukunft. Wer 2027 noch denkt, KI sei eine Autocomplete-Funktion, wird von Teams überholt, die heute lernen, wie man Agenten orchestriert. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Erstens für Teams, die ohnehin im Google-Ökosystem entwickeln: Android-Apps, Firebase-Backends, Workspace-Integrationen profitieren von der nativen Verzahnung deutlich. Zweitens für Projekte mit hohem Anteil an MCP-Tool-Calls. Wer Agenten baut, die über mehrere Schritte mit externen Systemen sprechen, fährt mit Gemini 3.5 Flash günstiger und schneller als mit Claude. Drittens für Unternehmen, denen Verifikation wichtig ist: regulierte Branchen, die nachweisen müssen, was eine KI getan hat, finden im Artifacts-System eine Dokumentationsschicht, die Cursor nicht bietet. Viertens für Lern- und Schulungsumgebungen, weil der Free Tier großzügig genug ist, um einer ganzen Klasse von Auszubildenden Zugang zu agentischem Coding zu geben.

Wer dagegen ein etabliertes JetBrains-Setup hat, in dem Senior-Engineers an millionenzeiligen Codebases arbeiten, sollte vorerst bei Claude Code bleiben und Antigravity bestenfalls als Zweitwerkzeug erproben. Die Stabilität der 1.x-Version reicht für produktionskritische Pfade noch nicht.

Ausblick: Was wahrscheinlich kommt

Gemini 3.5 Pro im Juni und der Verdrängungswettbewerb mit Cursor, Windsurf und Kiro definieren die nächsten zwölf Monate.

Drei Entwicklungen zeichnen sich für die nächsten zwölf Monate ab. Erstens kommt in den nächsten vier Wochen Gemini 3.5 Pro, intern arbeitet Google bereits damit. Das wird die Modellqualität in Antigravity gegenüber Claude Opus 4.7 noch einmal verschieben. Zweitens steigt der Druck auf Anthropic, eine eigene IDE oder zumindest einen besser integrierten visuellen Verifikationspfad für Claude Code zu liefern. Drittens beginnt der Verdrängungswettbewerb im IDE-Markt: Mit Antigravity 2.0, Cursor 3, Windsurf 2.0 unter Cognition AI und Kiro aus dem AWS-Lager stehen vier ernstzunehmende Plattformen gleichzeitig im Markt. Konsolidierung ist absehbar.

Für das deutsche Mittelstandsumfeld dürfte sich die Frage 2026 weniger um die Wahl des Editors drehen als um die Frage, wie viel agentische Autonomie ein Team überhaupt verantworten will. Antigravity ist die ehrlichste Antwort auf diese Frage, weil das Produkt den Agenten in den Mittelpunkt stellt, statt ihn als Feature zu verkaufen. Verantwortliche, die das Modell ernst nehmen, sollten spätestens jetzt einen Wochen-Sprint mit der Plattform planen. Wer tiefer in das Thema agentischer KI-Werkzeuge einsteigen will, findet in unserem Beitrag über KI-Agenten in WordPress die passende Anschlussperspektive.

FAQ

Die häufigsten Fragen zu Antigravity, kompakt beantwortet.