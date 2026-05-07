Auf der Code w/ Claude 2026 hat Anthropic neue Werkzeuge für autonome KI-Agenten vorgestellt, die Entwicklerteams produktiv koordinieren sollen. Stellen Sie sich vor, Ihre Coding-Agenten würden nachts nicht nur Code schreiben, sondern aus früheren Sessions lernen und sich selbst verbessern.

Das Wichtigste in Kürze

Anthropic stellt auf der Code-w/-Claude-Konferenz Multi-Agent-Orchestrierung für Claude Managed Agents vor

Neues „Dreaming“-Feature: Agenten analysieren vergangene Sessions und verbessern sich selbst

API-Traffic stieg laut Anthropic in zwölf Monaten um das 17-fache

Shopify und Mercado Libre peilen 90 % autonomes Coding bis Q3 2026 an

Was sind Claude Managed Agents?

Anthropics neue Plattform bietet produktionsreife Infrastruktur mit vorkonfiguriertem Agent-Harness, integriertem Memory, Logging und Sicherheits-Hooks sowie Multi-Agent-Orchestrierung für komplexe Aufgaben

Die Plattform bündelt produktionsreife Infrastruktur und einen vorkonfigurierten Agent-Harness. Anthropic positioniert das Produkt als Abkürzung für Teams, die KI-Agenten nicht selbst von Grund auf bauen wollen. Memory, Logging und Sicherheits-Hooks sind eingebaut.

Drei Funktionen wurden neu vorgestellt. Multi-Agent-Orchestrierung erlaubt Flotten kooperierender Agenten für komplexe Aufgaben. „Outcomes“ lässt Teams ein Ziel definieren, an dem Claude eigenständig iteriert. „Dreaming“ ist die ungewöhnlichste Neuerung: Der Agent inspiziert eigene frühere Sessions, identifiziert Lücken und verbessert seinen Ansatz.

Wie weit sind Unternehmen mit autonomem Coding?

Anthropic verzeichnet 17-fache API-Traffic-Steigerung. Mercado Libre plant 90% autonomes Coding mit 23.000 Entwicklern

Die Zahlen, die Anthropic auf der Bühne nannte, sind bemerkenswert. Mercado Libre beschäftigt 23.000 Entwickler und peilt für das dritte Quartal 90 % autonomes Coding an. Shopify zieht in dieselbe Richtung. Vor einem Jahr arbeiteten Modelle für Minuten an einer Aufgabe, heute laufen Sessions über Stunden.

Anthropics API-Traffic legte in zwölf Monaten um das 17-fache zu. CEO Dario Amodei räumte ein, dass die internen Wachstumsprognosen das tatsächliche Wachstum massiv unterschätzt haben. Der intern erwartete Faktor zehn wurde durch einen tatsächlichen Faktor 80 überholt.

Wer 2026 noch glaubt, KI-Coding sei ein Spielzeug für einzelne Entwickler, wird von der Geschwindigkeit der Branche überrollt. Mercado Libre und Shopify zeigen, dass autonome Agenten in Industrie-Workflows angekommen sind. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie lassen sich Managed Agents praktisch einsetzen?

Claude mit Managed Agents: KI-Assistenten koordinieren mehrere Rollen (Commander, Detector, Navigator) automatisch über Sessions hinweg für komplexe Entwickler-Workflows

Anthropic hat die ersten Schritte mit Claude als Coding-Spezialist bereits vor Monaten gezeigt. Mit den neuen Managed-Agents-Funktionen verschiebt sich der Fokus von einzelnen Aufgaben zu vernetzten Workflows. Entwicklerteams definieren ein Ziel, etwa „Migrationsskript für Datenbank X erstellen“, und Claude koordiniert Commander-, Detector- und Navigator-Rollen über mehrere Sessions hinweg.

Memory-Funktionen halten dabei Kontext zwischen den Sessions. Die Memory-Architektur, die Anthropic für Pro- und Max-Konten ausgerollt hat, bildet die Basis. Für Enterprise-Kunden kommen Audit-Logs und exportierbare Memory-Stores hinzu, was Compliance-Vorgaben in regulierten Branchen erleichtert.

Was bedeutet das für IT-Entscheider?

Multi-Agent-Workflows erfordern klare Outcomes, verpflichtende Audit-Logs bei autonomem Code-Einsatz und schnelle Anpassung an rasante Modellentwicklung

Drei Punkte stehen oben auf der Agenda. Erstens: Multi-Agent-Workflows brauchen klare Outcomes, sonst verzettelt sich das System. Zweitens: Audit-Logs sind nicht mehr Kür, sondern Pflicht, sobald Agenten autonom Code in produktive Systeme schieben. Drittens: Die Geschwindigkeit der Modellentwicklung verkürzt Migrationsfenster massiv. Was heute als Best Practice gilt, kann in drei Monaten überholt sein.

Mehr #Anthropic News

Mehr Newshunger?

NVIDIA und Meta scheitern mit Geschäftsplänen in China aufgrund von Exportbeschränkungen. Figure 03 ist ein Humanoid-Roboter