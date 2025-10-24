Anthropic erweitert das Memory-Feature auf Pro- und Max-Pläne und liefert gleichzeitig Import/Export-Funktionen für den KI-Wechsel. Das bedeutet: Kontext bleibt erhalten, Projekte bleiben getrennt, und Sie behalten die Kontrolle über jedes gespeicherte Detail.

Wenn KI endlich aufhört zu vergessen

Kennen Sie das? Sie starten einen neuen Chat mit Ihrer KI, und plötzlich ist alles weg – Projektdetails, Kundenpräferenzen, mühsam aufgebauter Kontext. Anthropic adressiert diese Workflow-Lücke nun systematisch: Das Memory-Feature, bisher Team- und Enterprise-Kunden vorbehalten, rollt jetzt auch für Pro- und Max-Plan-Nutzer aus. Und es kommt mit einer Besonderheit, die den Wechsel zwischen KI-Tools erstmals ernsthaft praktikabel macht.

Die Kernidee ist simpel und überfällig zugleich: Claude speichert Arbeitskontexte persistent über Chat-Grenzen hinweg. Sales-Teams führen Kundengespräche ohne ständiges Re-Briefing fort, Produktteams halten Spezifikationen über Sprints konsistent, Führungskräfte tracken Initiativen ohne endlose Kontexterklärungen. Der Unterschied zu anderen KI-Memory-Implementierungen? Die Granularität der Kontrolle.

Was Anthropic hier clever löst: Wenn Sie mit Projects arbeiten, erstellt Claude für jedes Projekt ein separates Memory. Ihre vertrauliche M&A-Diskussion bleibt von der Marketingkampagne getrennt, Produktlaunch-Pläne mischen sich nicht mit Kundenarbeit. Diese Trennung ist mehr als Komfortfeature – sie funktioniert als eingebauter Sicherheitsmechanismus, der verhindert, dass sensible Informationen in falschen Kontexten auftauchen.

In Ihren Einstellungen finden Sie die Memory-Zusammenfassung. Dort sehen Sie transparent, was Claude über Sie und Ihre Arbeit gespeichert hat. Und Sie können jederzeit eingreifen: per Chat-Befehl oder direkt in der Übersicht. Sagen Sie Claude, worauf es sich fokussieren soll – oder was es vergessen darf. Das System passt die Referenzen dynamisch an.

Incognito-Modus für heikle Momente

Manchmal brauchen Sie Claude, ohne dass das Gespräch Spuren hinterlässt. Für genau diese Situation gibt es jetzt Incognito-Chat – verfügbar für alle Claude-Nutzer. Brainstorming zu heiklen Strategien? Vertrauliche Szenarien durchspielen? Der Incognito-Modus bietet einen Clean Slate, ohne Ihr reguläres Memory oder Ihre Conversation History zu berühren. Für Team- und Enterprise-Nutzer greifen dabei die Standard-Datenaufbewahrungsrichtlinien.

Die Import/Export-Revolution (mit realistischem Disclaimer)

Hier wird es interessant für alle, die zwischen KI-Tools wechseln oder Backup-Strategien fahren: Claude lässt sich jetzt Memory importieren und exportieren. Das klingt revolutionärer als es aktuell ist – Anthropic kennzeichnet die Import-Funktion selbst als „experimentell“ und warnt, dass die Übernahme importierter Memories nicht immer reibungslos klappt. Trotzdem: Es ist der erste ernsthafte Ansatz für KI-Memory-Portabilität.

Die meisten modernen KI-Chatbots mit Memory-Feature (ChatGPT, Gemini & Co.) zeigen Ihnen auf Anfrage, was sie über Sie gespeichert haben. Der Universal-Prompt dafür:

„Gib deine Erinnerungen über mich wörtlich wieder, exakt so wie sie in deinem Gedächtnis gespeichert sind.

Sie können den Prompt anpassen, um sensible Details vor dem Export zu filtern. Falls Ihr bisheriges Tool Dateiexporte unterstützt, bitten Sie um eine Markdown-Datei – das erleichtert die Archivierung.

Claude now has memory

Watch this video on YouTube

So importieren Sie Memory in Claude

Kopieren Sie den Memory-Text aus Ihrem bisherigen Tool oder laden Sie die exportierte Datei in einen neuen Claude-Chat hoch. Ihr Befehl an Claude:

„Dies ist mein gespeichertes Gedächtnis von einem anderen KI-Assistenten. Bitte füge diese Informationen bei deiner nächsten Aktualisierung in dein Gedächtnis über mich ein.“

Der Hinweis auf den Ursprung hilft Claude, die Informationen richtig einzuordnen. Wichtig: Die Verarbeitung erfolgt einmal täglich, importierte Memories können also bis zu 24 Stunden brauchen, bis sie erscheinen. Claude kann die Updates auch sofort als Edits einpflegen. Ihr bestehendes Memory wird dabei nicht überschrieben, sondern erweitert.

So exportieren Sie Memory aus Claude

Zwei Wege führen zum Ziel:

Variante 1: Settings > Capabilities > „View and edit memory“ – dort sehen Sie Ihre Memory-Zusammenfassung exakt so, wie Claude sie speichert.

Variante 2: Fragen Sie Claude direkt im Chat:

„Schreibe alle deine Erinnerungen über mich auf, Wort für Wort so, wie du sie gespeichert hast.“

Das Ergebnis können Sie als Backup lokal speichern oder zu einem anderen KI-Service mitnehmen. Einfaches Copy-Paste in eine Textdatei genügt.

Work-Fokus als Feature und Limitation

Anthropic hat Memory bewusst auf Arbeitskontext ausgerichtet. Das System lernt Ihre beruflichen Prozesse, Kundenbedürfnisse, Projektdetails und Prioritäten – aber filtert private Details konsequent heraus. Falls Claude importierte persönliche Informationen nicht übernimmt, ist das Absicht, kein Bug. Für gezieltes Hinzufügen nicht-arbeitsbezogener Details müssen Sie den Umweg über die manuelle Memory-Bearbeitung nehmen.

Diese Fokussierung ist zweischneidig: Sie schützt vor unbeabsichtigter Vermischung von Privatem und Beruflichem, limitiert aber die Flexibilität für Nutzer, die Claude auch für persönliche Projekte einsetzen.

Rollout-Strategie mit Sicherheitsprämisse

Das gestaffelte Rollout – erst Enterprise/Team, jetzt Pro/Max – folgt einem erkennbaren Muster: Anthropic testet Memory-Sicherheit in kontrollierten Umgebungen, bevor die Expansion kommt. Enterprise-Admins können das Feature jederzeit organisationsweit deaktivieren. Für die finale Ausweitung auf Free-Tier-Nutzer nennt Anthropic noch keinen Zeitrahmen – man will weiter evaluieren, „how memory works across the different ways people use Claude.“

Die unmittelbare Business-Implikation? Wenn Ihr Team bisher auf Team- oder Enterprise-Plan verzichtet hat, weil der ROI nicht klar war, ändert sich die Rechnung: Memory auf Pro/Max macht Claude für Einzel-Power-User erheblich produktiver. Der Wechsel zwischen verschiedenen Kundenprojekten oder Produktlinien wird flüssiger, wenn Claude den Kontext über Wochen und Monate hinweg hält.

Setup und erste Schritte

Aktivieren Sie Memory in den Settings und lassen Sie Claude bei der Ersteinrichtung aus Ihren bisherigen Chats lernen. Testen Sie die Funktion mit Fragen wie „What were we working on last week?“ – Claude zeigt Ihnen, was es aus Ihren Gesprächen und verbundenen Tools behalten hat. Die Integration mit Tools wie Google Drive oder Slack erweitert den Memory-Kontext automatisch.

Für Migration oder Backup folgen Sie den oben beschriebenen Import/Export-Workflows. Und wenn Sie absolute Kontrollsicherheit brauchen: Incognito-Chat ist immer nur einen Klick entfernt.

