Das italienische Startup Generative Bionics hat auf der CES 2026 seinen ersten Humanoid-Roboter vorgestellt. GENE.01 wurde im AMD-Keynote präsentiert, einem der meistbeachteten Auftritte der weltgrößten Technologiemesse. Hinter dem Konzept stecken 81 Millionen Euro Finanzierung, eine der größten Runden für humanoide Robotik in Europa, sowie eine Architektur, die Tastsinn als zentrales Designprinzip behandelt.

Was GENE.01 von anderen Humanoids unterscheidet

GENE.01 nimmt seine Umwelt durch taktile Sensoren wahr: Seine künstliche Haut registriert Druck, Kraft und Kontakt über die gesamte Körperoberfläche

Die meisten Humanoid-Roboter nehmen die Welt durch Kameras und Tiefensensoren wahr. GENE.01 spürt sie. Die vollkörperliche taktile Haut ist ein verteiltes Netzwerk aus Druck- und Kraftsensoren über die gesamte Körperoberfläche. Der Roboter registriert Kontakt, Druck und Mikro-Interaktionen an jeder Stelle, an der er mit seiner Umgebung in Berührung kommt.

Das ist keine ästhetische Entscheidung, sondern eine architektonische. Taktiles Feedback ist die Grundlage für sicheres Arbeiten neben Menschen. Wer berühren kann, ohne zu quetschen, wer Widerstand spürt, bevor er Kraft einsetzt, arbeitet in einem anderen Sicherheitsregime als ein Roboter, der nur sieht.

Taktile Intelligenz ist der missing Link zwischen Industrie-Robotern und Maschinen, die wirklich neben Menschen arbeiten können. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

AMD als strategischer Partner

Die taktile Vollkörperhaut macht GENE.01 zum ersten Humanoid, der Kontakt und Druck über den gesamten Körper wahrnimmt

AMD ist sowohl Investor als auch Technologiepartner von Generative Bionics. Die AMD-Embedded-Plattform, bestehend aus FPGAs, Embedded Processors, CPUs und GPUs, bildet den Rechenkern von GENE.01. Echtzeit-Verarbeitung von Sensor- und Kameradaten, Bewegungsplanung und Umgebungsanpassung laufen auf AMD-Hardware.

Die Partnerschaft zeigt, wohin sich AMD strategisch orientiert: weg vom reinen Chip-Zulieferer, hin zum Plattform-Partner für Physical AI. Das ist die gleiche Bewegung, die NVIDIA mit Isaac GR00T und NemoClaw vollzieht.

Roadmap und Marktrelevanz

AMD liefert die Rechenarchitektur für Echtzeit-Wahrnehmung und Bewegungssteuerung

GENE.01 ist ein Konzeptfahrzeug, kein Serienprodukt. Der kommerzielle Launch ist für Q4 2026 angekündigt. Generative Bionics verfolgt eine „Demo-based Industrial Roadmap“, die schrittweise durch 2026 führt und reale Industrieeinsätze vorbereitet.

Für Entscheider in der Automatisierungsplanung bedeutet das: Generative Bionics ist ein Anbieter, der in der zweiten Jahreshälfte 2026 kaufbare Produkte liefern will. Die 81-Millionen-Runde gibt dem Unternehmen genug Runway, um die Roadmap ohne weitere Finanzierungsrunden umzusetzen.

Lesetipp: Robotik

Europa hat damit einen ernstzunehmenden eigenen Akteur in der Humanoid-Robotik, der nicht aus dem Wettbewerb zwischen US-amerikanischen und chinesischen Anbietern kommt, sondern einen eigenständigen Ansatz über taktile Intelligenz verfolgt.