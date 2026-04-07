Robotik 2026: Wer braucht wirklich einen Roboter?

Weniger, als Sie denken. Mehr, als Sie ahnen. Die Robotikbranche meldet einen historischen Rekord nach dem nächsten, China flutet den Markt mit humanoiden Maschinen zum Preis eines Mittelklassewagens, und Elon Musk stoppt die Produktion ganzer Automodelle, um Platz für seinen Optimus zu schaffen. Trotzdem steht die Frage im Raum: Taugt der Hype zur Strategie?

Robotik 2026: Das Wichtigste in Kürze

Der Marktwert installierter Industrieroboter erreicht mit 14,4 Milliarden Euro weltweit ein Allzeithoch.

erreicht mit 14,4 Milliarden Euro weltweit ein Allzeithoch. China lieferte 2025 rund 87 % aller humanoiden Roboter aus, etwa 13.000 Einheiten. Für 2026 prognostizieren Analysten 28.000 Stück.

Deutschland bleibt mit rund 279.000 Robotern im Bestand und 27.000 Neuinstallationen (2024) Europas größter Robotikmarkt.

Die IFR identifiziert fünf Schlüsseltrends: KI-Autonomie, IT/OT-Konvergenz, humanoide Roboter, Cybersicherheit und Fachkräftemangel als Haupttreiber.

Warum knackt die Robotik gerade jetzt alle Rekorde?

Der Fachkräftemangel treibt Unternehmen weltweit zur Automatisierung. Offene Stellen bleiben Monate unbesetzt, vorhandene Teams arbeiten an der Belastungsgrenze. Gleichzeitig sinken die Einstiegskosten für Robotik drastisch. Ein humanoider Roboter des chinesischen Herstellers Unitree kostet ab 13.500 US-Dollar (rund 12.400 Euro). Zum Vergleich: Boston Dynamics verlangt für seinen Atlas über 200.000 US-Dollar.

Die International Federation of Robotics (IFR) beziffert den weltweiten Marktwert installierter Industrieroboter auf 14,4 Milliarden Euro. Weltweit gingen 2024 rund 542.000 Roboter in Betrieb, davon 54 % allein in China. Die Elektronikbranche hat dabei erstmals die Automobilindustrie als größten Abnehmer überholt. Besonders stark legten die Lebensmittelindustrie (+42 %), die Chemie- und Kunststoffbranche (+71 % in Deutschland) sowie die Metallverarbeitung zu.

Für deutsche Entscheider steckt darin eine klare Botschaft: Robotik ist kein Thema mehr für Konzerne mit eigener Forschungsabteilung. Cobots, also kollaborative Roboter, verzeichneten 2024 weltweit 64.542 Neuinstallationen, ein Plus von 12 %. Ihr Marktanteil stieg auf 11,9 %. Diese Maschinen arbeiten direkt neben Menschen, brauchen keinen Schutzzaun und lassen sich ohne Programmierkenntnisse einrichten. Einen detaillierten Überblick über die aktuellen IFR-Zahlen finden Sie in unserer Analyse der Rekordzahlen.

Was kann KI in der Robotik, was vorher undenkbar war?

Analytische, generative und Agentic AI verändern die Robotik von starren Programmen zu lernfähigen Systemen.

Künstliche Intelligenz verändert die Robotik fundamental. Bisher folgten Industrieroboter starren Programmen: Greifarm nach links, 42 Grad drehen, Schraube setzen, wiederholen. 2026 lernen Maschinen, eigenständig auf ihre Umgebung zu reagieren.

Die IFR unterscheidet drei KI-Stufen in der Robotik. Analytische KI wertet große Datenmengen aus und erkennt Muster. Roboter prognostizieren damit drohende Maschinenausfälle oder optimieren Routen in der Intralogistik. Generative KI geht weiter: Sie ermöglicht lernfähige Systeme, die neue Lösungswege entwickeln und Aufgaben autonom erlernen, etwa über Simulationen. Die dritte Stufe, Agentic AI, kombiniert beide Ansätze. Roboter sollen damit auch in komplexen, unstrukturierten Umgebungen selbstständig handeln.

Neura Robotics aus Metzingen zeigt, was das konkret bedeutet. Das Unternehmen entwickelt Systeme, die ihre Umgebung in Echtzeit sehen, hören und fühlen. Gründer David Reger nennt das Cognitive Robotics. 2025 übernahm Neura den mobilen Robotik-Spezialisten EK Robotics, um stationäre und mobile Systeme zu verbinden. Das Ziel: Roboter, die sich frei durch eine Fabrik bewegen und dabei eigenständig Aufgaben übernehmen.

Autonome mobile Roboter (AMRs) sind bereits Realität. Sie navigieren selbstständig durch Lagerhallen, transportieren Material und passen sich dynamisch an veränderte Layouts an. Transport- und Logistikroboter legten 2024 um 14 % zu, medizinische Systeme sogar um 91 %. Das Finanzinstitut Barclays schätzt den globalen Markt für humanoide Robotik auf aktuell 2 bis 3 Milliarden US-Dollar, mit einem Potenzial von 200 Milliarden US-Dollar bis 2035.

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Suchbegriff für YouTube: Cobot Mittelstand Einstieg Praxisbeispiel

Gewünschter Inhalt: Praxisbericht eines mittelständischen Unternehmens, das erstmals Cobots einsetzt

Bevorzugte Quellen: Fraunhofer, VDMA, Handwerk Magazin

Warum baut Tesla keine Autos mehr, sondern Roboter?

Tesla stellt Automodelle ein, um Platz für humanoide Roboter zu schaffen. Die Strategie polarisiert.

Die Überschrift übertreibt leicht, der Kern stimmt. Tesla hat angekündigt, die Produktion von Model S und Model X einzustellen, um Fertigungskapazitäten für den humanoiden Roboter Optimus freizuräumen. Auf der AWE 2026 in Shanghai präsentierte das Unternehmen die dritte Generation: ultradetaillierte Hände mit 22 Freiheitsgraden, die von Grund auf neu konstruiert wurden.

Elon Musk hat wiederholt erklärt, Optimus werde langfristig wertvoller als das gesamte Fahrzeuggeschäft von Tesla. Die Produktionslinie in Fremont soll bis zu eine Million Einheiten jährlich fertigen, die Gigafactory in Texas sogar zehn Millionen. Der angestrebte Verkaufspreis liegt bei 18.400 bis 27.600 Euro (20.000 bis 30.000 US-Dollar). Die Serienproduktion soll Ende 2026 anlaufen, erste externe Verkäufe sind für 2027 geplant.

Ob Tesla diese Versprechen einlöst, bleibt offen. Musk hatte für 2025 ursprünglich 5.000 Roboter angekündigt und dieses Ziel verfehlt. Die aktuellen Prototypen bewegen sich langsamer als die Konkurrenz, und vollständige Autonomie in unstrukturierten Umgebungen bleibt eine Herausforderung. Teslas Vorteil liegt in der Skalierung: Die gleiche KI-Plattform, die das autonome Fahren antreibt, steuert auch Optimus. Und die hauseigene Batterietechnologie löst eines der größten Probleme humanoider Roboter: die Laufzeit.

„14,4 Milliarden Euro Marktwert klingen beeindruckend. Entscheidend ist aber nicht, wie viele Roboter installiert werden, sondern ob deutsche Mittelständler den Anschluss halten, bevor chinesische Hersteller ihnen die Preise diktieren.“ Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Warum dominiert China den Markt für humanoide Roboter?

Chinesische Hersteller liefern 87 Prozent aller humanoiden Roboter weltweit, zu einem Bruchteil westlicher Preise.

Die Zahlen sind eindeutig. 87 % aller 2025 ausgelieferten humanoiden Roboter stammten aus China. Allein Unitree Robotics verkaufte rund 5.500 Einheiten. Das Unternehmen aus Hangzhou, erst 2016 gegründet, entwickelt 90 % seiner Kernkomponenten selbst: Motoren, Getriebe, Controller, 4D-LiDAR-Sensoren und Tiefenkameras. Dadurch liegen die Kosten bei einem Drittel des Branchendurchschnitts.

Unitrees günstigstes Modell, der G1, kostet 13.500 US-Dollar. Der größere H1 (1,80 Meter, 50 Kilogramm) liegt bei rund 90.000 US-Dollar. Zum Vergleich: Boston Dynamics Atlas wird auf 150.000 bis 250.000 US-Dollar geschätzt. Der Preisvorteil entsteht durch Chinas industrielle Infrastruktur, staatliche Förderung und ein Ökosystem, in dem Fortschritte aus der Smartphone-Sensorik und Elektromobilität direkt in die Robotik fließen.

Die Neujahrsgala 2026 wurde zur globalen Bühne. Unitrees humanoide G1-Modelle führten autonome Kung-Fu-Choreografien aus, inklusive Rückwärtssaltos und Schwerteinlagen. Im Vorjahr waren die Bewegungen noch sichtbar vorsichtig programmiert. 2026 agierten die Roboter weitgehend autonom, korrigierten ihre Balance während Sprüngen durch Lidar-Rangefinder und Echtzeit-Kraftfeedback. Die chinesische Regierung hat im Februar 2026 den ersten nationalen Standardrahmen für humanoide Roboter veröffentlicht, der ab Juni 2026 gilt. Über 140 Hersteller brachten 2025 insgesamt 330 Modelle auf den Markt.

Die geopolitische Dimension verschärft sich. Die USA haben im März 2026 den American Security Robotics Act angekündigt, der den Kauf chinesischer humanoider Roboter durch Bundesbehörden verbieten soll. Begründung: Datensammlung und potenzielle Fernsteuerung. Unitree selbst steht im Verdacht, mit dem chinesischen Militär zusammenzuarbeiten. Bundeskanzler Merz besuchte Unitree dennoch im Februar 2026, begleitet von über 30 deutschen Unternehmenschefs.

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Suchbegriff für YouTube: Unitree G1 humanoider Roboter Neujahrsgala 2026

Gewünschter Inhalt: Aufnahmen der Roboter-Performance bei der chinesischen Neujahrsgala mit Einordnung

Bevorzugte Quellen: CGTN, ARD, ZDF, Handelsblatt

Was bedeutet IT/OT-Konvergenz für den Mittelstand?

Die Verschmelzung von Informationstechnologie und operativer Technik macht Roboter flexibler und vernetzter.

Die Verschmelzung von Informationstechnologie (IT) und operativer Technologie (OT) klingt abstrakt. In der Praxis bedeutet sie: Produktionsdaten fließen in Echtzeit zwischen Maschine und Cloud. Roboter werden dadurch flexibler, weil sie nicht mehr isoliert arbeiten, sondern Teil eines vernetzten Gesamtsystems sind.

Bisher steuerten Programmierer jeden Roboter einzeln. Änderungen am Produktionsablauf erforderten manuelle Anpassungen an jeder Maschine. Die IT/OT-Konvergenz bricht diese Silos auf. Robotikplattformen bieten einen einheitlichen Software-Stack, ein gemeinsames Datenmodell und standardisierte Schnittstellen. Updates lassen sich zentral ausrollen, neue Aufgaben per Software zuweisen.

Für mittelständische Unternehmen senkt das die Einstiegshürde erheblich. Statt für jeden Anwendungsfall eine Individuallösung zu entwickeln, buchen Betriebe Robotik als Plattform. Vention-CEO Etienne Lacroix prognostiziert, dass Unternehmen 2026 in ihren Leistungsbeschreibungen nicht nur Normen und Zertifikate angeben, sondern auch die verwendete Robotikplattform. Die IFR sieht in dieser Integration eine Grundvoraussetzung für Industrie 4.0: adaptive Roboter, die sich in Echtzeit an veränderte Produktionsbedingungen anpassen.

Die Kehrseite: Vernetzte Roboter vergrößern die Angriffsfläche für Cyberattacken. Die IFR warnt vor zunehmenden Angriffen auf Robotersteuerungen und cloudverbundene Systeme. Deep-Learning-Modelle liefern Ergebnisse, die selbst Entwickler kaum nachvollziehen können. Klare Haftungsrahmen und ISO-konforme Zertifizierung fehlen noch weitgehend.

Welche Sicherheitsrisiken bringt die vernetzte Robotik?

Vernetzte Roboter bieten neue Angriffsflächen. Cybersicherheit gehört von Anfang an in die Planung.

Cloudvernetzte Roboter sammeln sensible Daten: Video, Audio und Sensorinformationen. Diese Datenströme machen sie zu attraktiven Zielen für Cyberangriffe. Die IFR fordert eine konsequente Auslegung nach geltenden ISO-Sicherheitsstandards und klare Haftungsregelungen.

Das Problem hat zwei Seiten. Safety betrifft den physischen Schutz von Menschen, die neben Robotern arbeiten. Je enger die Zusammenarbeit, desto kritischer wird die Frage, wie ein Roboter reagiert, falls ein Mensch unerwartet in seinen Bewegungsradius tritt. Security betrifft den Schutz vor unberechtigtem Zugriff. Hacking-Versuche auf Robotersteuerungen nehmen zu. Ein manipulierter Logistikroboter in einem Warenlager kann erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Ein manipulierter Chirurgieroboter gefährdet Menschenleben.

Die USA reagieren bereits mit Gesetzgebung. Der American Security Robotics Act soll nicht nur den Kauf chinesischer Roboter durch Bundesbehörden einschränken, sondern auch eine nationale Kommission für Robotik einrichten. In Europa fehlt ein vergleichbarer Rahmen. Die bestehenden Maschinenrichtlinien decken autonom agierende, KI-gesteuerte Systeme nur unzureichend ab. Für Unternehmen, die 2026 in Robotik investieren, heißt das: Die Sicherheitsarchitektur gehört von Anfang an in die Planung, nicht als Nachgedanke.

Risikokategorie Beispiel Gegenmaßnahme Safety (physisch) Cobot kollidiert mit Mitarbeiter ISO-konforme Kollisionserkennung, Kraft- und Druckbegrenzung Security (digital) Zugriff auf Robotersteuerung Verschlüsselte Kommunikation, Netzwerksegmentierung Datenschutz Video-/Audioaufnahmen durch Sensoren Datenminimierung, lokale Verarbeitung statt Cloud Haftung KI-Fehlentscheidung mit Schadensfolge Vertragliche Regelung, Versicherungspflicht

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Suchbegriff für YouTube: Cybersicherheit Industrieroboter vernetzte Produktion

Gewünschter Inhalt: Überblick über Sicherheitsrisiken vernetzter Roboter in der Industrie

Bevorzugte Quellen: BSI, Fraunhofer, DGUV, Bitkom

Lohnt sich Robotik für Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern?

Cobots rechnen sich ab 20.000 Euro. Die Amortisation dauert 12 bis 24 Monate.

Die kurze Antwort: Ja, sofern das Problem stimmt. Die lange Antwort beginnt beim Fachkräftemangel. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spüren den Druck besonders stark. Eine unbesetzte Stelle an der Maschine bedeutet Produktionsausfall. Ein Rechenbeispiel: Angenommen, eine leere Schicht kostet 800 Euro Umsatzverlust. Bei zwei fehlenden Schichten pro Woche wären das rund 83.200 Euro entgangener Jahresumsatz.

Cobots starten bei Preisen ab 20.000 Euro. Ein System mit Greifer, Sensorik und Integration liegt typischerweise bei 40.000 bis 80.000 Euro. Die Amortisation dauert je nach Anwendung 12 bis 24 Monate. Förderprogramme des Bundes und der Länder decken bis zu 50 % der Investitionskosten ab, etwa über das Programm „Digital Jetzt“ oder regionale Innovationsgutscheine.

Der 15. Robotics Kongress in Deutschland widmete sich 2026 explizit dem Thema „Robotik im Mittelstand“. Die Kernbotschaft: Robotik funktioniert wirtschaftlich und schrittweise, auch in Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten. Der Einstieg beginnt selten mit dem humanoiden Alleskönner, sondern mit einem Cobot, der eine konkrete, repetitive Aufgabe übernimmt: Palettieren, Schweißen, Maschinenbeschickung oder Qualitätskontrolle.

Unternehmensgröße Typischer Einstieg Investition (ca.) Amortisation Unter 50 Mitarbeiter Einzelner Cobot für Palettierung 30.000 bis 50.000 Euro 12 bis 18 Monate 50 bis 250 Mitarbeiter Cobot-Zelle mit Sensorik 50.000 bis 120.000 Euro 12 bis 24 Monate Über 250 Mitarbeiter AMR-Flotte für Intralogistik 150.000 bis 500.000 Euro 18 bis 36 Monate

Wie verändert Robotik die Arbeitswelt bis 2030?

Robotik ersetzt keine Belegschaften, verändert aber Rollen und Qualifikationsanforderungen grundlegend.

McKinsey schätzt, dass bis 2035 rund 30 % aller Fertigungsaufgaben durch humanoide Roboter automatisiert werden könnten. Goldman Sachs prognostiziert keine Massenarbeitslosigkeit, sondern eine Umstrukturierung: Neue Rollen in Programmierung, Überwachung und Wartung gleichen einen Teil der Verdrängung aus.

Die IFR betont, dass Akzeptanz in der Belegschaft entscheidend für den Erfolg ist. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden früh einbinden, verzeichnen deutlich weniger Widerstand. Roboter übernehmen monotone, körperlich belastende oder gefährliche Aufgaben. Mitarbeitende rücken in anspruchsvollere Rollen auf. Das funktioniert allerdings nur mit paralleler Investition in Weiterbildung.

Gleichzeitig macht Robotik Arbeitsplätze attraktiver für jüngere Generationen. Ein Betrieb, der moderne Technik einsetzt, hat bei der Rekrutierung Vorteile gegenüber einem Wettbewerber, der noch manuell arbeitet. Die Universität Magdeburg bietet bereits einen neuen Studiengang für KI und Wirtschaft an, der Kompetenzen für die sogenannte Industrie 5.0 vermittelt.

Die realistischste Prognose für 2026: Humanoide Roboter erreichen in strukturierten Fabrikumgebungen etwa 70 bis 85 % der menschlichen Produktivität bei repetitiven Aufgaben. Für unstrukturierte Aufgaben, die Improvisation oder komplexe Entscheidungen erfordern, bleiben sie auf absehbare Zeit ungeeignet.

Glossar: 15 wichtige Fachbegriffe zur Robotik

Fünfzehn Fachbegriffe zur Robotik, von Agentic AI bis Teach-in-Programmierung.

Agentic AI

Agentic AI bezeichnet KI-Systeme, die analytische und generative Intelligenz kombinieren, um eigenständig Entscheidungen zu treffen. In der Robotik ermöglicht dieser Ansatz Maschinen, auch in komplexen realen Umgebungen autonom zu handeln.

AMR (Autonomous Mobile Robot)

AMR (autonomer mobiler Roboter) navigiert selbstständig durch dynamische Umgebungen, ohne feste Leitlinien oder Schienen. Anders als ältere AGVs passt sich ein AMR in Echtzeit an veränderte Layouts, Hindernisse und Verkehrsströme an.

Cobot (kollaborativer Roboter)

Cobots sind Industrieroboter, die direkt neben Menschen arbeiten, ohne Schutzzaun. Sie erkennen Berührungen und stoppen sofort. 2024 lag ihr Marktanteil bei 11,9 % aller installierten Industrieroboter weltweit.

Cognitive Robotics

Cognitive Robotics beschreibt Systeme, die ihre Umgebung über mehrere Sinneskanäle wahrnehmen: Sehen, Hören, Fühlen. Neura Robotics prägt diesen Begriff und entwickelt Roboter, die in Echtzeit auf unvorhergesehene Situationen reagieren.

Embodied AI (verkörperte KI)

Embodied AI bezeichnet künstliche Intelligenz, die in einem physischen Körper agiert und mit der realen Welt interagiert. China hat im März 2026 den weltweit ersten Industriestandard für verkörperte KI veröffentlicht.

Freiheitsgrad (Degrees of Freedom)

Freiheitsgrade beschreiben die Anzahl unabhängiger Bewegungsachsen eines Roboters. Ein klassischer Industriearm hat sechs DoF. Teslas Optimus Gen 3 verfügt über Hände mit 22 Freiheitsgraden für filigrane Greifbewegungen.

Humanoider Roboter

Humanoide Roboter besitzen eine dem Menschen nachempfundene Körperform mit Kopf, Rumpf, Armen und Beinen. Sie funktionieren in Umgebungen, die für Menschen gebaut wurden. 2025 wurden weltweit rund 13.000 Einheiten ausgeliefert.

Industrieroboter

Industrieroboter sind automatisch gesteuerte, programmierbare Maschinen für die Fertigung. Typische Bauformen sind Gelenkarmroboter, SCARA-Roboter und Deltaroboter. Der weltweite operative Bestand übersteigt 4 Millionen Einheiten.

ISO 10218

ISO 10218 ist die internationale Norm für Sicherheitsanforderungen an Industrieroboter. Teil 1 regelt den Roboter selbst, Teil 2 das Robotersystem. Die Norm wird durch ISO/TS 15066 für kollaborative Anwendungen ergänzt.

IT/OT-Konvergenz beschreibt die Verschmelzung von Informationstechnologie (Datenverarbeitung, Cloud) mit operativer Technologie (Maschinensteuerung, Sensorik). Roboter erhalten dadurch Zugang zu Echtzeitdaten und werden Teil eines vernetzten Gesamtsystems.

Low-Cost-Roboter kosten typischerweise unter 20.000 Euro und richten sich an kleine Unternehmen ohne Robotik-Erfahrung. Sie lassen sich ohne Programmierkenntnisse einrichten, meist per Teach-in-Verfahren oder grafischer Oberfläche.

OTA-Updates ermöglichen Software-Aktualisierungen per Funkverbindung, ohne physischen Zugriff auf den Roboter. Hersteller wie Unitree und Avidbots liefern nahezu monatlich neue Firmware-Versionen.

Roboterdichte

Roboterdichte misst die Anzahl installierter Industrieroboter pro 10.000 Beschäftigte in der Fertigung. China erreichte 2023 Platz 3 mit 470 Robotern pro 10.000 Beschäftigte, die USA liegen auf Platz 11 mit 295 Einheiten.

Serviceroboter

Serviceroboter arbeiten außerhalb der klassischen Fertigung: in Logistik, Gastronomie, Reinigung, Landwirtschaft oder Medizin. 2024 dominierten Logistikroboter mit 52 % Marktanteil (102.925 Einheiten).

Teach-in bezeichnet ein Verfahren, bei dem ein Mensch den Roboterarm manuell durch die gewünschten Bewegungen führt. Der Roboter speichert die Positionen und wiederholt sie anschließend präzise. Dieses Verfahren macht Robotik auch für Betriebe ohne Programmierkenntnisse zugänglich.

FAQ: Wer braucht 2026 wirklich einen Roboter?

Was kostet ein Industrieroboter fuer den Mittelstand? Cobots starten bei Preisen ab 20.000 Euro. Ein komplettes System mit Greifer, Sensorik und Integration liegt typischerweise zwischen 40.000 und 80.000 Euro. Foerderprogramme decken bis zu 50 % der Investitionskosten ab. Wie lange dauert die Amortisation eines Cobots? Je nach Anwendung rechnet sich ein Cobot in 12 bis 24 Monaten. Betriebe mit Mehrschichtbetrieb und hohen Personalkosten erreichen die Amortisation oft schneller. Wie viele Industrieroboter sind in Deutschland im Einsatz? Der operative Bestand liegt bei rund 279.000 Einheiten (Stand 2024). Deutschland ist damit der groesste Robotikmarkt in Europa und stellt 40 % aller Fabrikroboter innerhalb der EU. Was unterscheidet einen Cobot von einem klassischen Industrieroboter? Cobots arbeiten ohne Schutzzaun direkt neben Menschen. Sie verfuegen ueber Kraft- und Geschwindigkeitsbegrenzung, erkennen Beruehrungen und stoppen sofort. Klassische Industrieroboter arbeiten hinter Schutzgittern mit maximaler Geschwindigkeit und Kraft. Warum dominiert China den Markt fuer humanoide Roboter? China lieferte 2025 rund 87 % aller humanoiden Roboter weltweit aus. Guenstige Zulieferketten, staatliche Foerderung und Technologie-Spillovers aus Smartphone- und Elektromobilitaetsbranche ermoeglichen Preise deutlich unter westlichem Niveau. Welche Sicherheitsrisiken bestehen bei vernetzten Robotern? Cloudvernetzte Roboter sammeln Video-, Audio- und Sensordaten. Hackingangriffe auf Robotersteuerungen nehmen zu. Unternehmen benoetigen verschluesselte Kommunikation, Netzwerksegmentierung und klare Haftungsregelungen.

Quellen

IFR | Top 5 Robotik-Trends 2026 | https://ifr.org/ifr-press-releases/news/top-5-global-robotics-trends-2026 | besucht am 04.04.2026

Robotikverband | IFR-Robotik-Trends 2026 | https://robotikverband.de/ifr-robotik-trends-2026/ | besucht am 04.04.2026

Robotikverband | World Robotics Report 2025 | https://robotikverband.de/world-robotics-report-2025/ | besucht am 04.04.2026

Maschinenmarkt | Deutschland führt EU in Roboter-Automatisierung | https://www.maschinenmarkt.vogel.de/deutschland-spitzenreiter-roboter-automatisierung-ifr-report-2025-a-88141268e9d2d572db591694b7d12011/ | besucht am 04.04.2026

Ingenieur.de | Merz in China: Was steckt hinter Unitrees Box-Robotern? | https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/automation/merz-in-china-was-steckt-hinter-unitrees-box-robotern/ | besucht am 04.04.2026