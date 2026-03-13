Boomen Industrieroboter weiter? Definitiv.

Der globale Markt für Industrieroboter knackt die Rekordmarke von 14,4 Milliarden Euro. Die IFR nennt fünf Trends, die 2026 den Takt vorgeben. Für deutsche Entscheider steckt darin mehr als Statistik.

Stellen Sie sich vor, Ihr größter Wettbewerber automatisiert gerade seine komplette Fertigung. Die Industrieroboter-Branche meldet einen historischen Höchststand: 14,4 Milliarden Euro Marktwert bei Neuinstallationen weltweit. Und die International Federation of Robotics (IFR) sieht erst den Anfang.

Das Wichtigste in Kürze

Der globale Marktwert installierter Industrieroboter erreicht mit 14,4 Milliarden Euro ein Allzeithoch.

Die IFR identifiziert fünf Schlüsseltrends: KI-Autonomie, IT/OT-Konvergenz, humanoide Roboter, Cybersicherheit und Roboter gegen Fachkräftemangel.

Deutschland bleibt Europas größter Robotikmarkt mit rund 27.000 Neuinstallationen in 2024.

Bis 2028 prognostiziert die IFR weltweit über 700.000 installierte Einheiten pro Jahr.

Welche fünf Trends bestimmen die Robotik 2026?

Die IFR veröffentlichte Anfang Januar 2026 ihren jährlichen Trendreport. Künstliche Intelligenz steht an erster Stelle: Roboter arbeiten zunehmend autonom, treffen eigene Entscheidungen und lernen durch sogenannte Agentic AI, die analytische und generative KI kombiniert.

Trend zwei betrifft die Verschmelzung von Informationstechnologie und operativer Technik. Wenn IT und OT zusammenwachsen, fließen Produktionsdaten in Echtzeit zwischen Maschine und Cloud. Für Unternehmen bedeutet das: flexiblere Roboter, weniger Insellösungen.

Schaffen humanoide Roboter den Sprung in die Fabrik?

Die Automobilindustrie macht es vor, Lagerhaltung und Fertigung ziehen nach. Humanoide Roboter stehen allerdings unter Beweis-Druck: Sie müssen bei Zykluszeiten, Energieverbrauch und Wartungskosten mit klassischer Automation mithalten. Die IFR betont, dass Zuverlässigkeit der entscheidende Faktor bleibt.

Gleichzeitig wachsen die Sicherheitsrisiken. Cloudvernetzte Roboter öffnen neue Angriffsflächen. Hacking-Versuche auf Robotersteuerungen nehmen zu, und Deep-Learning-Modelle liefern Ergebnisse, die selbst Entwickler kaum nachvollziehen können. Die IFR fordert klare Haftungsrahmen und ISO-konforme Zertifizierung.

„14,4 Milliarden Euro Marktwert sind beeindruckend. Entscheidend ist aber nicht, wie viele Roboter installiert werden, sondern ob deutsche Mittelständler den Anschluss halten.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Lösen Roboter den Fachkräftemangel?

Der fünfte Trend trifft einen Nerv: Weltweit fehlen qualifizierte Arbeitskräfte, und Robotik wird zur Strategie dagegen. Laut IFR profitieren Unternehmen am meisten, wenn sie ihre Belegschaft aktiv in die Automatisierung einbinden. Roboter übernehmen Routineaufgaben, Mitarbeitende rücken in anspruchsvollere Rollen auf.

Die Zahlen aus Deutschland unterstreichen den Trend. 2024 installierten Unternehmen hierzulande rund 27.000 neue Industrieroboter. Das war das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebungen. Der operative Bestand stieg auf knapp 279.000 Einheiten. Weltweit gingen 542.000 Roboter in Betrieb, davon 54 % allein in China.