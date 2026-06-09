Social Media Bildgrößen: Maße und Tools 2026

Social Media Bildgrößen entscheiden, ob Ihr Beitrag gestochen scharf erscheint oder beschnitten im Feed verschwindet. Instagram bevorzugt 2026 das Hochformat mit 1080 mal 1350 Pixeln, LinkedIn rechnet nach ganz eigenen Regeln, und ein einziges falsches Seitenverhältnis kostet Sie sichtbar Reichweite. Welche Maße wirklich zählen und welches Tool die Fummelei abnimmt, klären wir Plattform für Plattform.

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Kennen Sie das? Sie posten ein sorgfältig gestaltetes Motiv, und Instagram schneidet oben wie unten gnadenlos ab. Der Kopf der Geschäftsführerin fehlt, das Logo ragt aus dem Rahmen, die Botschaft verpufft. Hinter diesem Ärger steckt selten schlechtes Design, fast immer ein falsches Format.

Das Wichtigste in Kürze

1080 Pixel Breite gelten als gemeinsamer Nenner fast aller Plattformen

Hochformat 4:5 und 9:16 holen 2026 die meiste Reichweite, das Quadrat verliert an Boden

Ein einmal mit Safe Zone gestaltetes Motiv bespielt Story und Reel über alle Kanäle hinweg

Canva, Adobe Express und Figma decken drei klar unterschiedliche Bedarfsprofile ab

Warum kostet das falsche Bildformat Sie Reichweite?

Plattformen zuschneiden Bilder nach eigenen Regeln. Instagram-Storys schneiden Querformate mit grauen Rändern zu, Feed-Quadrate schrumpfen. Algorithmen bevorzugen native Formate, die den Bildschirm ausfüllen

Jede Plattform beschneidet hochgeladene Bilder nach eigenen Regeln. Laden Sie ein Querformat in eine Instagram-Story, bleibt oben und unten grauer Rand. Laden Sie ein Quadrat in den Feed, schrumpft das Motiv auf einen Bruchteil der möglichen Fläche. Der Algorithmus belohnt native Formate, weil diese den Bildschirm voll ausfüllen und Nutzer länger am Beitrag halten.

Das Quadrat hat ausgedient. Über Jahre galt 1:1 als sicherer Standard für jeden Kanal. 2026 verschenkt dieser Kompromiss auf dem Hochkant-Display des Smartphones gut ein Drittel der Fläche. Ein Bild im falschen Format verhält sich wie ein Maßanzug in der falschen Konfektionsgröße: teurer Stoff, trotzdem schlechter Sitz. Unsere klare Empfehlung lautet Hochformat statt Quadrat.

Ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag: Eine Recruiting-Kampagne läuft parallel auf LinkedIn und Instagram. Dasselbe Ausgangsbild, einmal als breites LinkedIn-Cover, einmal als hochkant Story. Ohne Anpassung sitzt die Kernbotschaft mal mittig, mal am Rand, mal halb abgeschnitten. Saubere Maße sind also kein Schönheitsthema, sondern eine Frage der Sichtbarkeit.

Welche Maße gelten 2026 auf Instagram, Facebook und LinkedIn?

Hochformat 4:5 holt 2026 auf Instagram, Facebook und LinkedIn die meiste Bildfläche.

Die Cheat-Sheets von Buffer und Hootsuite bestätigen für 2026 übereinstimmend einen Trend: 1080 Pixel Breite bilden die Basis, und das Hochformat dominiert. Diese drei Plattformen tragen den Großteil der Business-Kommunikation, deshalb verdienen die Social Media Bildgrößen hier den genauesten Blick.

Instagram: Hochformat schlägt Quadrat

Meta priorisiert 2026 offiziell das Hochformat 4:5 über das alte Quadrat. Für maximale Fläche gestalten Sie im Verhältnis 4:5.

Bildtyp Pixelmaße Seitenverhältnis Profilbild 320 × 320 1:1 Beitrag quadratisch 1080 × 1080 1:1 Beitrag Hochformat 1080 × 1350 4:5 Story und Reel 1080 × 1920 9:16 Karussell 1080 × 1350 4:5

Reichweite hängt auf Instagram aber nicht nur am Format. Wie Start-ups parallel dazu organisch wachsen, zeigt unser Beitrag dazu, wie Start-ups echte Instagram-Follower gewinnen.

Facebook: ein Cover, viele Fallen

Facebook trennt streng zwischen dem geteilten Link und dem direkt hochgeladenen Bild. Der Open-Graph-Wert von 1200 mal 630 Pixeln greift nur bei der Link-Vorschau.

Bildtyp Pixelmaße Seitenverhältnis Profilbild 320 × 320 1:1 Titelbild (Cover) 851 × 315 rund 2,7:1 Beitrag 1080 × 1350 4:5 Geteilter Link (Open Graph) 1200 × 630 rund 1,91:1 Story 1080 × 1920 9:16

LinkedIn: das Format für Entscheider

LinkedIn fällt mit zwei Sonderwerten auf: dem extrem breiten persönlichen Titelbild und dem hochwirksamen PDF-Karussell im Dokumentformat. Gerade das Dokument-Karussell gilt als reichweitenstärkstes Format der Plattform.

Bildtyp Pixelmaße Seitenverhältnis Profilbild 400 × 400 1:1 Titelbild persönliches Profil 1584 × 396 4:1 Unternehmens-Titelbild 1128 × 191 rund 5,9:1 Beitrag 1080 × 1350 4:5 Geteilter Link 1200 × 627 rund 1,91:1 Dokument / PDF-Karussell 1080 × 1350 4:5

Was braucht X, TikTok und YouTube?

TikTok bleibt vertikal, YouTube quer: zwei Verhältnisse, zwei Welten.

Diese drei Kanäle ziehen jüngere und reichweitenorientierte Zielgruppen. X setzt auf Quer- und Quadratformat, TikTok geht kompromisslos vertikal, und YouTube lebt vom Thumbnail.

X: schmaler Header, breites Bild

Auf X performen quadratische und querformatige Bilder am besten. Der Header bleibt mit 1500 mal 500 Pixeln auffällig schmal.

Bildtyp Pixelmaße Seitenverhältnis Profilbild 400 × 400 1:1 Header 1500 × 500 3:1 Beitrag quadratisch 1080 × 1080 1:1 Beitrag Querformat 1600 × 900 16:9

TikTok: alles vertikal

TikTok kennt im Grunde ein einziges relevantes Format. Ob Video oder Foto-Karussell, der Vollbild-Hochkant mit 1080 mal 1920 Pixeln gewinnt.

Bildtyp Pixelmaße Seitenverhältnis Profilbild 200 × 200 1:1 Video und Foto 1080 × 1920 9:16

YouTube: das Thumbnail entscheidet

Der Kanalbanner muss auf Fernseher, Desktop und Handy gleichzeitig funktionieren, deshalb die hohe Auflösung. Über Klicks entscheidet aber das Thumbnail mit 1280 mal 720 Pixeln.

Bildtyp Pixelmaße Seitenverhältnis Profilbild 800 × 800 1:1 Kanalbanner 2560 × 1440 16:9 Thumbnail 1280 × 720 16:9

Welche Seitenverhältnisse müssen Sie wirklich kennen?

Vier Seitenverhältnisse und eine Safe Zone genügen für alle sechs Plattformen.

Pixelmaße ändern sich, Seitenverhältnisse bleiben. Wer vier Verhältnisse beherrscht, deckt alle sechs Plattformen ab. Merken Sie sich diese vier Werte, und die genauen Pixel ergeben sich fast von allein.

1:1 für Profilbilder und klassische quadratische Beiträge

für Profilbilder und klassische quadratische Beiträge 4:5 als reichweitenstärkstes Feed-Format auf Instagram, Facebook und LinkedIn

als reichweitenstärkstes Feed-Format auf Instagram, Facebook und LinkedIn 9:16 für jede Story, jedes Reel und jedes TikTok-Video

für jede Story, jedes Reel und jedes TikTok-Video 16:9 für YouTube-Banner, Thumbnails und breite X-Beiträge

Ein Detail rettet dabei mehr Kampagnen als jedes Maß: die Safe Zone. Plattformen legen Profilbilder, Buttons und Untertitel über das Bild. Halten Sie Logo und Kernaussage rund 250 Pixel von jeder Kante entfernt, übersteht das Motiv jeden Beschnitt. Gestalten Sie eine Story einmal mit großzügigem Rand, lässt diese sich anschließend über Instagram, Facebook und TikTok gleichzeitig ausspielen.

Ein Tool wie Canva nimmt Ihnen die Maße ab, die Format-Entscheidung nicht. Hochformat 4:5 und 9:16 holen heute die Reichweite, die das Quadrat noch vor fünf Jahren brachte.“

Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welches Design-Tool passt zu Ihnen: Canva, Adobe Express oder Figma?

Canva, Adobe Express und Figma decken drei unterschiedliche Bedarfsprofile ab.

Drei Werkzeuge bestimmen 2026 den Markt für Social-Media-Grafiken. Alle drei verfolgen unterschiedliche Philosophien, und genau daran entscheidet sich die Tool-Wahl. Der schnellste Weg zu konsistenten Formaten führt über vordefinierte Vorlagen, wie unser Beitrag zeigt, mit dem Sie alle Social-Media-Formate mit einem Klick erstellen.

Canva: der Allrounder für Marketing-Teams

Canva dominiert das Feld der Vorlagen-Tools. Über 100 Millionen Premium-Elemente, fertige Formate für jede Plattform und ein einfacher Drag-and-drop-Editor machen das Werkzeug zur ersten Wahl für Teams ohne Design-Abteilung. Der kostenlose Plan reicht für viele Aufgaben. Der Pro-Plan kostet 11,99 Euro im Monat oder 109,99 Euro im Jahr, die Team-Variante 9 Euro pro Person und Monat.

Adobe Express: Firefly-KI zum Nulltarif

Adobe Express rückt als direkter Herausforderer nach. Schon im Gratis-Plan stecken über 2.000 Vorlagen und KI-Bildgenerierung per Firefly, und Hintergründe entfernen Sie mit einem Klick. Das Premium-Abo liegt bei rund 12 Euro im Monat und bringt 250 generative Credits monatlich mit. Wie gut die Freistellung in der Praxis funktioniert, lesen Sie im Beitrag dazu, Bilder mit Adobe Firefly und Express freizustellen.

Figma: Präzision für Design-Profis

Figma spielt in einer anderen Liga. Als Industriestandard für UI- und Web-Design bietet das Tool echte Vektorpräzision und Echtzeit-Zusammenarbeit. Für reine Social-Media-Kacheln ist der Funktionsumfang allerdings überdimensioniert. Der kostenlose Starter-Plan erlaubt drei Projektdateien, der Professional-Plan kostet rund 12 Euro pro Editor und Monat.

Tool Kostenloser Plan Bezahlt (ab) Größte Stärke Ideal für Canva großzügig Pro 11,99 €/Monat riesige Vorlagen-Bibliothek Marketing-Teams, Tempo Adobe Express mit Firefly-KI Premium rund 12 €/Monat KI-Bildgenerierung, Adobe Stock Adobe-Nutzer, KI-affine Teams Figma 3 Dateien Professional rund 12 €/Editor/Monat Vektorpräzision, Kollaboration Design-Profis, UI und Web

Zwei kleinere Anbieter ergänzen das Trio sinnvoll. VistaCreate liefert die Canva-nächste Bedienung mit über 200.000 Vorlagen im Bezahlplan und punktet bei Animationen. Snappa setzt auf Tempo und hält für jede Plattform die passenden Maße als Vorgabe bereit. Unsere Einordnung dazu fällt eindeutig aus: Für 90 Prozent der Entscheider genügt Canva oder Adobe Express. Figma lohnt erst, sobald ein echtes Design-Team mitarbeitet.

Videoplatzhalter: Suchbegriff für YouTube: Canva vs Adobe Express Vergleich deutsch. Gewünschter Inhalt: Praxisvergleich beider Tools für Social-Media-Grafiken. Bevorzugte Quellen: OMR Education, Sympra, Tomaten auf die Augen.

Wie exportieren Sie ohne Qualitätsverlust?

WebP komprimiert stark, ohne sichtbare Qualität zu verlieren.

Das beste Format nützt nichts, sobald Sie eine unscharfe Datei hochladen. Plattformen komprimieren jedes Bild ein zweites Mal, deshalb zählt ein sauberer Export. Drei Faktoren entscheiden über das Ergebnis.

Wählen Sie das richtige Dateiformat. Fast alle großen Netzwerke akzeptieren WebP 2026, und das Format liefert bei kleinerer Datei die bessere Qualität. JPEG bleibt der sichere Allrounder für Fotos, PNG die richtige Wahl für Grafiken mit Text und harten Kanten. Halten Sie die Dateigröße niedrig, idealerweise unter einem Megabyte, damit die plattformeigene Komprimierung weniger Schaden anrichtet. Und exportieren Sie immer in voller Zielauflösung, niemals ein kleines Bild künstlich vergrößert.

Ein letzter Rat aus der Redaktion: Erstellen Sie pro Kampagne eine Master-Vorlage im größten Format und leiten Sie alle anderen Maße daraus ab. So bleibt die Bildsprache konsistent, und pro Plattform brauchen Sie nur noch wenige Minuten.

Glossar: 14 wichtige Fachbegriffe zu Social Media Bildgrößen

Das 4:5-Format bietet maximale Reichweite für Feed-Posts auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Das 9:16-Format ist optimal für Stories, Reels und TikTok-Videos

4:5-Format

Das 4:5-Format beschreibt ein Hochformat, bei dem die Höhe das 1,25-Fache der Breite beträgt. 2026 gilt dieses Verhältnis als reichweitenstärkste Variante für Feed-Beiträge auf Instagram, Facebook und LinkedIn, weil dieses Verhältnis auf dem Smartphone maximale Fläche belegt.

9:16-Format

Das 9:16-Format ist das vollflächige Hochkant-Verhältnis für Stories, Reels und TikTok-Videos. Mit 1080 mal 1920 Pixeln füllt das Format den gesamten Smartphone-Bildschirm und lässt keinen Rand stehen.

Karussell

Das Karussell bezeichnet einen Beitrag aus mehreren Bildern, durch die Nutzer seitlich wischen. Auf LinkedIn erscheint die Sonderform als Dokument oder PDF und erzielt dort besonders hohe Verweildauer.

Komprimierung

Komprimierung verkleinert die Dateigröße eines Bildes, indem sie Bildinformationen reduziert. Plattformen komprimieren jedes Motiv beim Upload erneut, weshalb eine bereits schlanke Ausgangsdatei das sichtbare Ergebnis verbessert.

Open Graph

Open Graph (OG) ist ein Protokoll, das festlegt, welches Vorschaubild beim Teilen eines Links erscheint. Der Standardwert von 1200 mal 630 Pixeln greift auf Facebook und LinkedIn ausschließlich bei der Link-Vorschau, nicht beim direkten Bild-Upload.

Pixelmaße

Pixelmaße geben die absolute Breite und Höhe eines Bildes in Bildpunkten an, etwa 1080 mal 1350. Anders als das Seitenverhältnis legen die Pixelmaße die tatsächliche Auflösung und damit die Schärfe auf dem Bildschirm fest.

Profilbild

Das Profilbild ist das runde oder quadratische Erkennungsbild eines Kontos. Plattformen schneiden das Bild meist kreisförmig zu, weshalb wichtige Inhalte zentriert und mit Sicherheitsabstand zum Rand gehören.

Reel

Das Reel ist Instagrams vertikales Kurzvideoformat im Verhältnis 9:16. Reels erhalten im Algorithmus aktuell überdurchschnittliche Reichweite und teilen sich die Maße mit Stories und TikTok-Videos.

Safe Zone

Die Safe Zone ist der Bereich eines Bildes, den Plattformen garantiert nicht mit Bedienelementen überdecken. Logo und Kernaussage gehören rund 250 Pixel von jeder Kante entfernt, dann übersteht die Botschaft jeden automatischen Beschnitt.

Seitenverhältnis

Das Seitenverhältnis beschreibt das Verhältnis von Breite zu Höhe unabhängig von der absoluten Größe, etwa 1:1 oder 9:16. Das Seitenverhältnis bleibt über alle Auflösungen konstant und ist deshalb die zuverlässigere Planungsgröße als die reinen Pixelmaße.

Template

Das Template (Vorlage) ist ein vorgefertigtes Design mit festgelegten Maßen, in das Nutzer eigene Inhalte einsetzen. Tools wie Canva und Adobe Express liefern Templates für jede Plattform und ersparen Ihnen, korrekte Formate manuell anzulegen.

Thumbnail

Das Thumbnail ist das Vorschaubild eines Videos, auf YouTube mit 1280 mal 720 Pixeln. Über die Klickrate entscheidet das Thumbnail oft stärker als der Videotitel und gilt als wichtigstes Gestaltungselement des Kanals.

Titelbild

Das Titelbild (Cover) ist das breite Hintergrundbild im Kopf eines Profils oder einer Unternehmensseite. Jede Plattform nutzt eigene Maße, von 851 mal 315 Pixeln auf Facebook bis 1584 mal 396 Pixeln auf LinkedIn.

WebP

WebP ist ein modernes Bildformat von Google, das kleinere Dateien bei gleicher Qualität liefert. 2026 akzeptieren fast alle großen Netzwerke WebP, JPEG bleibt jedoch der sichere Rückfallwert für Fotos.

FAQ: Social Media Bildgrößen: Maße und Tools

Welche Social Media Bildgrößen sind 2026 die wichtigsten? Die wichtigste Grundregel lautet 1080 Pixel Breite. Für Feed-Beiträge gilt das Hochformat 1080 mal 1350 Pixel (4:5), für Stories und Reels 1080 mal 1920 Pixel (9:16). Mit diesen beiden Maßen decken Sie den Großteil aller Plattformen ab. Welches Seitenverhältnis funktioniert auf allen Plattformen? Ein einzelnes Verhältnis für alles existiert nicht. Vier Werte genügen jedoch: 1:1 für Profilbilder, 4:5 für Feed-Beiträge, 9:16 für Stories und Reels sowie 16:9 für YouTube und breite Beiträge. Mit diesen vier Werten sind Sie überall sauber aufgestellt. Welches Tool eignet sich für Einsteiger? Für Einsteiger ohne Design-Erfahrung führt der schnellste Weg über Canva oder Adobe Express. Beide liefern fertige Vorlagen mit korrekten Maßen für jede Plattform. Canva überzeugt durch die größere Bibliothek, Adobe Express durch kostenlose KI-Funktionen mit Firefly. JPEG, PNG oder WebP: Welches Format soll ich exportieren? WebP liefert 2026 die beste Qualität bei kleinster Datei, und fast alle Netzwerke akzeptieren das Format. JPEG bleibt der sichere Allrounder für Fotos. PNG eignet sich für Grafiken mit Text und harten Kanten, etwa Logos auf transparentem Hintergrund. Wie groß darf die Dateigröße eines Social-Media-Bildes sein? Halten Sie die Dateigröße möglichst unter einem Megabyte. Plattformen komprimieren jedes Bild beim Upload erneut. Eine schon schlanke Ausgangsdatei verliert dabei weniger Qualität als eine unnötig schwere. Exportieren Sie trotzdem immer in voller Zielauflösung. Muss ich für jede Plattform ein eigenes Bild erstellen? Nicht zwingend. Gestalten Sie eine Master-Vorlage im größten Format mit großzügiger Safe Zone, lassen sich daraus alle anderen Maße ableiten. Besonders Story-Motive im Format 9:16 funktionieren über Instagram, Facebook und TikTok gleichzeitig.

Quellen

Buffer | Social Media Image Sizes in 2026: Guide for 9 Major Networks | https://buffer.com/resources/social-media-image-sizes/ | besucht am 08.06.2026

Hootsuite | Social media image sizes for all networks | https://blog.hootsuite.com/social-media-image-sizes-guide/ | besucht am 08.06.2026

Canva | Preise: Free, Pro, Teams und Enterprise im Vergleich | https://www.canva.com/de_de/preise/ | besucht am 08.06.2026

Adobe | Adobe Express: kostenlose Version und Premium-Abo | https://www.adobe.com/de/express/pricing | besucht am 08.06.2026

Figma | Tarife und Preise | https://www.figma.com/pricing/ | besucht am 08.06.2026