Social Media verliert genau das, was den Namen trägt: das Soziale. Eine vielbeachtete Analyse der BBC beschreibt, wie Feeds heute von Trends und viralen Formaten bestimmt werden statt von Beiträgen der eigenen Freunde. Für Marketing-Verantwortliche verschiebt das die Spielregeln der organischen Reichweite.

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Soziale Netzwerke begannen als digitale Adressbücher, in denen man sah, was Bekannte gerade teilten. Heute öffnen Nutzer dieselben Apps und scrollen durch Empfehlungen von Konten, denen sie nie gefolgt sind. Die BBC nennt diesen Wandel in ihrer Analyse den Übergang von der Freundes-Plattform zur Unterhaltungsmaschine.

Das Wichtigste in Kürze

Algorithmische Empfehlungen verdrängen den chronologischen Freundes-Feed auf den großen Plattformen.

Reichweite entsteht zunehmend über Trends und Formate, weniger über bestehende Beziehungen.

Für Marken bedeutet das: Inhalte müssen als eigenständiger Content überzeugen, nicht als Botschaft an Follower.

Was hat sich an den Feeds verändert?

Algorithmen von Instagram und TikTok zeigen virale Inhalte statt Posts von Freunden. Reichweite ersetzt persönliche Verbindungen

Vom Kontakt zum Content beschreibt den Kern der Entwicklung. Plattformen wie Instagram und TikTok priorisieren längst, was statistisch lange gesehen wird, nicht das, was nahe Kontakte posten. Wer die App öffnet, sieht zuerst das, was die Maschine für fesselnd hält. Die Verbindung zu Freunden tritt in den Hintergrund.

Reichweite ohne Beziehung ist die Folge für Unternehmen. Ein gutes Format kann ohne große Fanbasis enorme Sichtbarkeit erzielen, während etablierte Profile mit treuen Followern an Boden verlieren, sobald ihre Beiträge nicht in das Trendmuster passen. Planbarkeit sinkt, der Zufall steigt.

Wer früher eine Community aufgebaut hat, besaß einen verlässlichen Kanal. Heute mietet man Aufmerksamkeit beim Algorithmus, und die Miete kann jeden Tag steigen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was heißt das für Ihr Social-Media-Marketing?

Qualitätsvolle Inhalte überzeugen mehr als große Followerzahlen. Eigene Kanäle wie Newsletter und Website gewinnen an Bedeutung

Format vor Follower lautet die nüchterne Konsequenz. Setzen Sie weniger auf die reine Zahl Ihrer Abonnenten und mehr auf Inhalte, die auch ohne Vorbeziehung funktionieren. Ein durchdachtes Content-Konzept trägt im trendgetriebenen Feed weiter als der bloße Aufbau einer Fangemeinde.

Gleichzeitig wächst der Wert eigener Kanäle, die niemand zwischenschalten kann. Newsletter, eine starke Website und E-Mail-Listen geben Ihnen direkten Zugang zu Ihrem Publikum, unabhängig vom nächsten Algorithmus-Update. Behandeln Sie Social Media als Verstärker, nicht als alleinige Säule Ihrer Reichweite. Die vollständige Analyse lesen Sie in der BBC-Betrachtung zum Wandel sozialer Netzwerke.

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