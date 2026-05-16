Geht es Ihnen auch so? Sie kaufen ein hochwertiges Produkt für 800 Euro, und Jahre später kappt der Hersteller die Hälfte der Funktionen per Update. Bei den Bose-Soundtouch-Lautsprechern war das am 6. Mai 2026 der Fall, wie wir im ersten Beitrag zur Abschaltung dokumentiert haben. Die Kommentarspalte unter dem Artikel liest sich wie eine kleine Wutbürger-Versammlung. Zwei Themen ziehen sich durch: Lohnt sich juristisch ein Vorgehen, und stimmt es, dass eine kleine App das Streaming zurückholt?

Das Wichtigste in Kürze

Eine konkrete deutsche Sammelklage gegen Bose ist bislang nicht öffentlich angekündigt, weder durch Verbraucherzentralen noch durch eine namhafte Kanzlei

In den USA läuft seit April 2026 ein Sammelklageverfahren — die deutsche Rechtslage ist eine andere

Die zentrale Norm § 475b BGB greift erst für Käufe ab dem 1. Januar 2022, alle Soundtouch-Geräte wurden vorher verkauft

Die Drittanbieter-App Bosman stellt Internetradio und Multiroom-Steuerung wieder her, gegen monatliche Abo-Gebühr

Sammelklage in Deutschland: Was steht wirklich fest?

US-Anwaltskanzlei reicht im April 2026 Sammelklage gegen Bose ein. In Deutschland keine vergleichbare Aktion angekündigt

Die Faktenlage ist überschaubar. In den USA hat eine Anwaltskanzlei laut Reuters im April 2026 ein Sammelklageverfahren gegen Bose eingereicht. Für Deutschland gibt es Stand Mai 2026 keine vergleichbare öffentliche Ankündigung. Weder der Verbraucherzentrale Bundesverband noch eine namhafte Kanzlei haben das Thema bislang vor die Brust genommen.

Was es gibt, ist laute Empörung in Foren und Bewertungsportalen. Auf Trustpilot, Reklamation24 und in den Kommentaren unter unserem Erstartikel rufen Kunden nach „Sammelklage“ oder „Verbraucherzentrale“. Das ist Stimmung, keine Klageanmeldung. Das deutsche Recht kennt zudem keine Sammelklage nach US-Vorbild. Verfügbare Werkzeuge sind die Musterfeststellungsklage und seit 2023 die Abhilfeklage — beide nur durch qualifizierte Einrichtungen wie den vzbv zu führen, nicht durch Einzelkunden.

Welche Hebel das deutsche Recht bietet

§ 475b BGB verpflichtet Hersteller seit 2022, Software-Updates für Waren mit digitalen Elementen während der erwarteten Nutzungsdauer bereitzustellen

Seit dem 1. Januar 2022 regelt § 475b BGB die Aktualisierungspflicht für Waren mit digitalen Elementen. Hersteller müssen Software-Updates für den Zeitraum bereitstellen, den ein Verbraucher aufgrund der Art und des Zwecks der Ware erwarten darf. Genau diese Norm ist der Hebel, mit dem Verbraucherschützer in vergleichbaren Fällen arbeiten.

Das Problem für Soundtouch-Besitzer: Die Lautsprecher wurden zwischen 2013 und 2019 verkauft. § 475b BGB gilt nicht rückwirkend, Käufe vor dem 1. Januar 2022 fallen aus dem Geltungsbereich.

Theoretisch bleibt das allgemeine Gewährleistungsrecht. Praktisch ist die zweijährige Verjährungsfrist für sämtliche Soundtouch-Geräte längst abgelaufen. Eine individuelle Klage hätte aus heutiger Sicht keine realistische Aussicht auf Erfolg, sofern nicht eine Verbandsklage neue Wege eröffnet. Wer eine seriöse Einschätzung sucht, sollte sich direkt an die zuständige Landes-Verbraucherzentrale wenden.

Warum hat Bose den Stecker gezogen?

Bose stellt Soundtouch-Service ein: Veraltete Cloud-Infrastruktur von 2013 und fehlende Modernisierungsmittel führen zur Abschaltung

Bose selbst nennt zwei Gründe: veraltete Cloud-Infrastruktur und keine wirtschaftliche Basis für deren Modernisierung. Hinter dieser Kurzform stecken vermutlich drei zusammenhängende Faktoren.

Sicherheit dürfte das größte Argument sein. Die Soundtouch-Plattform stammt aus dem Jahr 2013. Server-Komponenten dieses Alters lassen sich oft nicht mehr mit aktuellen Sicherheits-Patches versorgen, ohne die ganze Architektur neu zu bauen. Das ist teuer und betriebswirtschaftlich kaum darstellbar, wenn keine neuen Geräte mehr verkauft werden.

Lizenzkosten wären ein zweiter plausibler Treiber. Streaming-Anbindungen an Spotify, Deezer, Amazon Music und TuneIn laufen meist über laufende Lizenzverträge. Bose hat seit 2020 keine neuen Soundtouch-Geräte mehr produziert. Eine schrumpfende Geräteflotte bei gleichbleibenden Fixkosten — irgendwann kippt das Verhältnis.

Strategie liefert den dritten Hebel: Bose verkauft heute neue Home-Speaker-Modelle mit der separaten Bose-Music-App. Beide Plattformen parallel zu pflegen, kostet Entwicklungsressourcen, die im Premium-Segment knapp sind. Die kurz zuvor abgeschlossene Übernahme von McIntosh und Sonus Faber bindet zusätzlich Kapital.

Bose hätte die Kommunikation anders aufziehen können: API offenlegen, auf Drittanbieter-Apps verweisen, fertig. Stattdessen ist ein vermeidbarer Vertrauensschaden entstanden, der weit über die Soundtouch-Käuferschaft hinaus wirkt.“ — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Die Bosman-App: Was kann sie wirklich?

Bosman-App der Kambrium Software GmbH nutzt Boses offizielle Soundtouch-Web-API zur Steuerung von Soundtouch-Geräten

In den Kommentaren zum ersten Artikel wurde auf Bosman hingewiesen. Die unabhängige App stammt von der Kambrium Software GmbH und nutzt die offizielle Soundtouch-Web-API, die Bose Anfang 2026 als Reaktion auf den Shitstorm dokumentiert hatte.

Funktionsumfang: Bosman steuert Soundtouch-Geräte lokal im WLAN. Internetradio läuft über den Radio-Browser-Dienst mit Tausenden Sendern. Multiroom-Zonen, Presets und Lautstärke funktionieren wieder wie vor der Abschaltung. Die Soundtouch-10-Geräte lassen sich zu Stereo-Paaren koppeln.

Grenzen: Spotify-, Amazon-Music- oder Deezer-Integration direkt in der App ist Stand Mai 2026 noch nicht zurück. Wer Spotify nutzt, greift weiterhin auf Spotify Connect zurück. Die App kostet nach 30 Tagen Probezeit eine monatliche Abo-Gebühr.

Für technisch versierte Nutzer existieren Open-Source-Alternativen: AfterTouch (Go-basiert, einzeln gehostet), SoundCork (Python) und Bose-SoundTouch-Hybrid-2026 (self-hosted Private Cloud). Diese Projekte ersetzen die Bose-Cloud vollständig, erfordern aber DNS-Konfiguration, einen kleinen Server im Heimnetz und Bereitschaft, sich in Reverse-Engineering-Dokumentation einzulesen. Hackaday hat den Hintergrund ausführlich dokumentiert.

Was Käufer und Beschaffungsabteilungen jetzt mitnehmen sollten

Vier Lektionen aus dem Soundtouch-Fall: Kaufdatum dokumentieren, Local-First-Modus prüfen, Cloud-Abhängigkeit vermeiden, lokale Schnittstellen bevorzugen

Aus dem Soundtouch-Fall lassen sich vier konkrete Lehren ziehen.

Erstens: Kaufdatum dokumentieren. Wer ab 2022 Cloud-Hardware gekauft hat, profitiert von § 475b BGB. Bei älteren Käufen hilft die Norm nicht.

Zweitens: Vor dem Kauf prüfen, ob ein Local-First-Modus existiert. Geräte mit AirPlay 2, Chromecast, DLNA oder einer dokumentierten lokalen API überleben jede Cloud-Abschaltung. Mittelständische IT-Abteilungen sollten das als Beschaffungs-Kriterium festschreiben.

Drittens: Vertragliche Mindestlaufzeiten für Cloud-Dienste fordern. Bei B2B-Beschaffung sind sieben bis zehn Jahre Cloud-Support mit Pönalen bei vorzeitiger Abschaltung verhandelbar. Im Konsumentenbereich bleibt das schwierig.

Viertens: Community-Projekte als strategische Reserve einplanen. Eine engagierte Community signalisiert nicht nur Bastler-Sympathie, sondern eine echte Versicherung gegen Hersteller-Willkür. Dr. Web hat bereits beim Microsoft-Ausstieg von Kärcher gezeigt, wie wichtig Ausweg-Strategien bei abhängigen Plattformen sind.

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