Ivanti EPMM: Kritische RCE-Lücke im Mai-Update geschlossen
Mobile Device Management-Systeme laufen oft auf Infrastruktur, die zu selten gepatcht wird. Bei Ivanti EPMM ist das gerade keine theoretische Überlegung: Ein kritischer RCE-Bug im aktuellen Mai-Update wartet auf das Einspielen.
Das Wichtigste in Kürze
- Ivanti hat im Mai-Sicherheitsupdate für EPMM mehrere kritische Schwachstellen geschlossen
- Die gravierendste erlaubt einem remote-authentifizierten Angreifer mit Admin-Rechten Remote Code Execution
- Ursache: Fehlerhafte Eingabevalidierung (Improper Input Validation)
- Update ist verfügbar – sofortige Einspielung empfohlen
Warum Admin-Zugriff die Lücke nicht entschärft
Auf den ersten Blick klingt „nur mit Admin-Zugriff ausnutzbar“ beruhigend. In der Praxis ist das trügerisch. Kompromittierte Admin-Accounts sind eines der häufigsten Einfallstore bei Unternehmensangriffen. Phishing-Kampagnen, Credential Stuffing und gestohlene Session-Token landen regelmäßig bei privilegierten Konten. Wer EPMM mit einer kompromittierten Admin-Identität verwaltet, hat mit dieser Lücke ein direktes Sprungbrett auf die gesamte Gerätflotte.
EPMM wird in vielen DACH-Unternehmen eingesetzt, die regulatorische Anforderungen an die Geräteverwaltung haben – Stichwort NIS2 und BSI-Grundschutz. Die Kombination aus MDM-Zugriff und RCE-Fähigkeit macht diese Lücke für kritische Infrastrukturen besonders heikel.
Sofortmaßnahmen für IT-Admins
Das Ivanti Mai-Sicherheitsupdate ist verfügbar und sollte priorisiert eingespielt werden. Parallel empfiehlt sich eine Überprüfung der Admin-Konten auf EPMM: Wurden MFA-Erzwingung und Least-Privilege-Prinzip konsequent umgesetzt? Gibt es inaktive Admin-Accounts, die deaktiviert werden sollten?
Für Unternehmen, die EPMM im Scope ihrer NIS2-Compliance haben: Das Update-Einspielen mit Nachweis-Screenshot dokumentieren. Das ist im Zweifel der entscheidende Unterschied bei einer Prüfung. Die Ivanti-Sicherheitsankündigung ist unter der offiziellen Ivanti Support-Seite abrufbar.
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