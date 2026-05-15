Ivanti EPMM: Kritische RCE-Lücke im Mai-Update geschlossen
15. Mai 2026
Reading Time: 2 minutes

Ivanti EPMM: Kritische RCE-Lücke im Mai-Update geschlossen

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
4.3
(3)

Mobile Device Management-Systeme laufen oft auf Infrastruktur, die zu selten gepatcht wird. Bei Ivanti EPMM ist das gerade keine theoretische Überlegung: Ein kritischer RCE-Bug im aktuellen Mai-Update wartet auf das Einspielen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Ivanti hat im Mai-Sicherheitsupdate für EPMM mehrere kritische Schwachstellen geschlossen
  • Die gravierendste erlaubt einem remote-authentifizierten Angreifer mit Admin-Rechten Remote Code Execution
  • Ursache: Fehlerhafte Eingabevalidierung (Improper Input Validation)
  • Update ist verfügbar – sofortige Einspielung empfohlen

Warum Admin-Zugriff die Lücke nicht entschärft

Orangefarbenes Smartphone mit Uhrzeit 4:21 und ein Wundpflaster auf weißem Grund
Kompromittierte Admin-Accounts ermöglichen einfache Exploits von EPMM-Sicherheitslücken durch Phishing, Credential Stuffing und gestohlene Session-Token

Auf den ersten Blick klingt „nur mit Admin-Zugriff ausnutzbar“ beruhigend. In der Praxis ist das trügerisch. Kompromittierte Admin-Accounts sind eines der häufigsten Einfallstore bei Unternehmensangriffen. Phishing-Kampagnen, Credential Stuffing und gestohlene Session-Token landen regelmäßig bei privilegierten Konten. Wer EPMM mit einer kompromittierten Admin-Identität verwaltet, hat mit dieser Lücke ein direktes Sprungbrett auf die gesamte Gerätflotte.

EPMM wird in vielen DACH-Unternehmen eingesetzt, die regulatorische Anforderungen an die Geräteverwaltung haben – Stichwort NIS2 und BSI-Grundschutz. Die Kombination aus MDM-Zugriff und RCE-Fähigkeit macht diese Lücke für kritische Infrastrukturen besonders heikel.

Ivanti-Produkte stehen seit Monaten unter erhöhter Beobachtung – zurecht. MDM-Lücken treffen nicht einzelne Geräte, sondern die gesamte mobile Infrastruktur eines Unternehmens auf einmal.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Sofortmaßnahmen für IT-Admins

Oranges Vorhängeschloss vor grauem Hintergrund mit gelben Splittern im Schlüsselloch
Ivanti Mai-Sicherheitsupdate verfügbar: Admin-Konten auf EPMM überprüfen, MFA und Least-Privilege prüfen, inaktive Accounts deaktivieren, NIS2-Compliance berücksichtigen

Das Ivanti Mai-Sicherheitsupdate ist verfügbar und sollte priorisiert eingespielt werden. Parallel empfiehlt sich eine Überprüfung der Admin-Konten auf EPMM: Wurden MFA-Erzwingung und Least-Privilege-Prinzip konsequent umgesetzt? Gibt es inaktive Admin-Accounts, die deaktiviert werden sollten?

Für Unternehmen, die EPMM im Scope ihrer NIS2-Compliance haben: Das Update-Einspielen mit Nachweis-Screenshot dokumentieren. Das ist im Zweifel der entscheidende Unterschied bei einer Prüfung. Die Ivanti-Sicherheitsankündigung ist unter der offiziellen Ivanti Support-Seite abrufbar.

Mehr Newshunger?

Eine Kapsel mit deutschem Text, einem Schlüsselloch und einem Schlüssel vor weißem Hintergrund
WordPress Hosting 2026, KI-Cybersecurity mit Claude und LLM-Modelle für Unternehmen im Überblick
Jetzt mit Freunden & Kollegen teilen
, ,

Wie hilfreich fanden Sie diese Seite? Schreiben Sie Kritik und Anregungen auch gerne in die Kommentare!

Durchschnittliche Bewertung 4.3 / 5. Anzahl Bewertungen: 3

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Dr. Web Newsletter

Zum Newsletter anmelden

Kommen Sie wie über 6.000 andere Abonnenten in den Genuss des Dr. Web Newsletters. Als Dankeschön für Ihre Anmeldung erhalten Sie das große Dr. Web Icon-Set: 970 Icons im SVG-Format – kostenlos.

Es kam zu einen Fehler. Wahrscheinlich ist das unsere Schuld. Schreiben Sie uns gerne an kontakt@drweb.de
„✓ Bitte prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie Ihre Anmeldung.“
Das große Dr. Web Icon-Set mit über 970 individuell anpassbaren Icons im SVG Format.