Mobile Device Management-Systeme laufen oft auf Infrastruktur, die zu selten gepatcht wird. Bei Ivanti EPMM ist das gerade keine theoretische Überlegung: Ein kritischer RCE-Bug im aktuellen Mai-Update wartet auf das Einspielen.

Das Wichtigste in Kürze

Ivanti hat im Mai-Sicherheitsupdate für EPMM mehrere kritische Schwachstellen geschlossen

Die gravierendste erlaubt einem remote-authentifizierten Angreifer mit Admin-Rechten Remote Code Execution

Ursache: Fehlerhafte Eingabevalidierung (Improper Input Validation)

Update ist verfügbar – sofortige Einspielung empfohlen

Warum Admin-Zugriff die Lücke nicht entschärft

Kompromittierte Admin-Accounts ermöglichen einfache Exploits von EPMM-Sicherheitslücken durch Phishing, Credential Stuffing und gestohlene Session-Token

Auf den ersten Blick klingt „nur mit Admin-Zugriff ausnutzbar“ beruhigend. In der Praxis ist das trügerisch. Kompromittierte Admin-Accounts sind eines der häufigsten Einfallstore bei Unternehmensangriffen. Phishing-Kampagnen, Credential Stuffing und gestohlene Session-Token landen regelmäßig bei privilegierten Konten. Wer EPMM mit einer kompromittierten Admin-Identität verwaltet, hat mit dieser Lücke ein direktes Sprungbrett auf die gesamte Gerätflotte.

EPMM wird in vielen DACH-Unternehmen eingesetzt, die regulatorische Anforderungen an die Geräteverwaltung haben – Stichwort NIS2 und BSI-Grundschutz. Die Kombination aus MDM-Zugriff und RCE-Fähigkeit macht diese Lücke für kritische Infrastrukturen besonders heikel.

Ivanti-Produkte stehen seit Monaten unter erhöhter Beobachtung – zurecht. MDM-Lücken treffen nicht einzelne Geräte, sondern die gesamte mobile Infrastruktur eines Unternehmens auf einmal.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Sofortmaßnahmen für IT-Admins

Ivanti Mai-Sicherheitsupdate verfügbar: Admin-Konten auf EPMM überprüfen, MFA und Least-Privilege prüfen, inaktive Accounts deaktivieren, NIS2-Compliance berücksichtigen

Das Ivanti Mai-Sicherheitsupdate ist verfügbar und sollte priorisiert eingespielt werden. Parallel empfiehlt sich eine Überprüfung der Admin-Konten auf EPMM: Wurden MFA-Erzwingung und Least-Privilege-Prinzip konsequent umgesetzt? Gibt es inaktive Admin-Accounts, die deaktiviert werden sollten?

Für Unternehmen, die EPMM im Scope ihrer NIS2-Compliance haben: Das Update-Einspielen mit Nachweis-Screenshot dokumentieren. Das ist im Zweifel der entscheidende Unterschied bei einer Prüfung. Die Ivanti-Sicherheitsankündigung ist unter der offiziellen Ivanti Support-Seite abrufbar.

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