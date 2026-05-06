NVIDIAs Marktanteil bei KI-Beschleunigern in China ist auf null gefallen. Das sagte Jensen Huang, CEO von NVIDIA, in dieser Woche. Vor zwei Jahren hielt NVIDIA noch den Löwenanteil des chinesischen KI-Chip-Markts. Heute kauft China keine NVIDIA-Produkte mehr, weil die US-Exportkontrollen den Verkauf verbieten. Die Folgen sind weitreichend, und nicht so, wie Washington es geplant hatte.

Was Jensen Huang öffentlich sagt

Huang kritisiert US-Exportpolitik: NVIDIA verliert Marktanteile an chinesische Konkurrenten wie Huawei und Cambricon, die Lücken schneller füllen

Huang formulierte es ungewöhnlich direkt: Die US-Exportpolitik habe „bereits weitgehend nach hinten losgegangen“. Der Markt, den NVIDIA verloren hat, wurde nicht einfach kleiner. Chinesische Anbieter wie Huawei und Cambricon füllen die Lücke schneller als erwartet.

Man kann den Zugang zu einem Markt blockieren, aber man zwingt diesen Markt damit, schneller einen eigenen Stack aufzubauen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Für NVIDIA bedeutet das den Verlust eines bedeutenden Umsatzsegments. Noch 2023 flossen erhebliche Anteile des Rechenzentrum-Umsatzes aus China. Heute steht dort eine Null.

Warum die Exportkontrolle nach hinten losging

Chinesische Anbieter schließen die Lücke, die NVIDIA im Markt hinterlässt

Die Logik hinter den US-Exportkontrollen war: Wer keinen Zugang zu den besten KI-Chips hat, kann keine wettbewerbsfähigen KI-Systeme entwickeln. Diese Annahme hat sich als zu simpel erwiesen.

China hat die Beschleunigung genutzt. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat KI-Chip-Entwicklung zur Priorität erklärt und massive staatliche Mittel mobilisiert. Huaweis Ascend-Plattform gewinnt an Marktreife. Cambricon liefert in chinesische Rechenzentren, die vor zwei Jahren noch NVIDIA-Hardware geordert hätten.

Das Ergebnis: Die USA haben NVIDIA einen großen Markt gekostet, ohne China nennenswert zu verlangsamen. Stattdessen haben die Exportkontrollen die Entwicklung einer eigenständigen chinesischen KI-Chip-Industrie beschleunigt, die langfristig auch außerhalb Chinas konkurrieren wird.

Was das für die globale KI-Infrastruktur bedeutet

US-Exportkontrollen haben den Aufbau einer eigenständigen chinesischen KI-Chip-Industrie beschleunigt

Die Fragmentierung des KI-Chip-Markts ist keine temporäre Störung, sondern ein struktureller Wandel. Zwei parallele Technologie-Ökosysteme entstehen: eines auf Basis von NVIDIA, AMD und Intel, das andere auf Basis chinesischer Eigenentwicklungen.

Für Unternehmen mit globalem Footprint bedeutet das konkrete Fragen: Welche KI-Infrastruktur betreiben chinesische Tochtergesellschaften oder Partner? Wie kompatibel sind diese Systeme mit westlicher Unternehmens-KI? Welche Abhängigkeiten entstehen bei KI-Modellen, die auf unterschiedlichen Chip-Architekturen trainiert wurden?

Drei strategische Konsequenzen für Entscheider:

Infrastruktur-Inventur. Unternehmen mit China-Präsenz sollten dokumentieren, welche KI-Chips und Plattformen in lokalen Rechenzentren laufen und ob diese mit globalen Systemen interoperabel bleiben.

Lieferanten-Diversifikation prüfen. Die Abhängigkeit von einem einzigen Chip-Anbieter wird riskanter, je stärker sich die Märkte entkoppeln. Alternative Architekturen verdienen heute mehr Aufmerksamkeit als noch vor zwei Jahren.

Regulatorische Entwicklung beobachten. Weitere Verschärfungen der US-Exportkontrollen sind wahrscheinlich. Unternehmen sollten Szenarien durchrechnen, in denen bestimmte KI-Technologien für bestimmte Märkte nicht mehr verfügbar sind.

Ein Wendepunkt mit langer Nachwirkung

Zwei parallele Technologieökosysteme entstehen, mit immer weniger Berührungspunkten

Der Verlust des chinesischen Markts ist für NVIDIA kurzfristig schmerzhaft, aber verkraftbar. Das Unternehmen wächst in allen anderen Regionen stark. Die eigentliche Konsequenz ist langfristiger Natur: China wird in fünf Jahren über eine eigenständige KI-Chip-Industrie verfügen, die auf dem Weltmarkt antritt. Dann stellt sich die Frage, ob die Exportkontrollen der USA einen Wettbewerber aufgehalten oder beschleunigt haben.

Huang hat diese Frage diese Woche beantwortet. Seine Antwort sollten Entscheider ernst nehmen.