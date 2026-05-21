Ein Chip-Designer ohne eigene Fabrik macht 185,8 Mrd. € Jahresumsatz, 91 Prozent davon mit einer einzigen Sparte. Wie lange hält das?

Am 20. Mai 2026 legte Nvidia die Quartalszahlen für Q1 des Geschäftsjahres 2027 vor. Das Nvidia Geschäftsmodell trägt eine Marktkapitalisierung von über 4,3 Bio. € und ein Konsensergebnis von 67,9 Mrd. € Quartalsumsatz, doch in der eigenen Guidance hat der Konzern das gesamte China-Geschäft herausgerechnet. Wer ein Geschäftsmodell verstehen will, das die größte Investitionswelle der Wirtschaftsgeschichte trägt, kommt an diesen Zahlen nicht vorbei.

Das Wichtigste in Kürze

185,8 Mrd. € Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2026, ein Plus von 65 Prozent gegenüber Vorjahr

91,5 Prozent des Quartalsumsatzes stammen aus dem Datacenter-Segment, fünf Jahre zuvor waren 40 Prozent

75 Prozent Bruttomarge im Schlussquartal, der höchste Wert der gesamten Halbleiter-Branche

86,1 Mrd. € hat Nvidia OpenAI als Investmentzusage in Aussicht gestellt, gleichzeitig ist OpenAI der größte Kunde des Konzerns

Breaking News 21.5.26: Nvidia Quartalszahlen Q1: 71 Mrd. €, Aktie zuckt nur

Wer steckt hinter Nvidia und wie fing alles an?

1993 saßen drei Ingenieure in einem Denny’s in San Jose und entwarfen auf einer Papierserviette einen Schaltplan für eine Grafikkarte. Jensen Huang war 30 Jahre alt, frisch aus der Stanford-Schmiede, und übernahm die Geschäftsführung von Anfang an.

Chris Malachowsky und Curtis Priem traten den CEO-Sessel an Huang ab, weil er nach eigener Aussage als Einziger einen Anzug besaß. Diese Anekdote erzählt Huang heute auf jeder Keynote, sie gehört zur Markenmythologie und gleichzeitig zur nüchternsten Wahrheit über die Anfangsjahre des Konzerns.

Drei Jahre nach der Gründung stand Nvidia kurz vor der Insolvenz. Die ersten beiden Grafikchips, der NV1 und der NV2, hatten den Markt verfehlt. Sega zog einen Großauftrag zurück, von 100 Mitarbeitern blieben 30.

Die Rettung kam mit dem Riva 128 im Jahr 1997: ein Chip, der die damals dominante 3dfx-Voodoo-Karte preislich unterbot und gleichzeitig die ersten Direct3D-Spiele flüssig darstellte. Nvidia hat damals nicht mehr getestet, sondern direkt in die Massenproduktion geschickt. Ein riskanter Schritt, der das Unternehmen gerettet hat.

nVidia's 1997 killer GPU : Riva128 with the Diamond Viper

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Der zweite Meilenstein folgte 2006 mit CUDA. Damals galten Grafikchips als reine Bildberechner. Huang setzte auf die These, dass die parallele Rechenarchitektur einer GPU sich auch für wissenschaftliche Berechnungen, Finanzsimulationen und später für künstliche Intelligenz eignen würde. Sieben Jahre lang hat das Marktinteresse gefehlt.

Die Forschungsabteilung der University of Toronto hat 2012 mit dem neuronalen Netz AlexNet auf einer Nvidia-GTX-580 den ImageNet-Wettbewerb gewonnen. Damit begann die KI-Welle, von der Nvidia heute lebt.

Wie wurde aus dem Gaming-Hersteller ein KI-Imperium?

Die Wachstumsgeschichte zerfällt in drei Etappen. Zunächst die Gaming-Ära von 1999 bis 2012, geprägt durch die Erfindung der GPU als Begriff und durch die GeForce-Serie. Anschließend folgte die HPC-Phase von 2012 bis 2022, in der Nvidia über CUDA das wissenschaftliche Computing erobert hat. Den dritten Abschnitt markiert die KI-Phase ab November 2022, ausgelöst durch den ChatGPT-Launch.

Zwei Akquisitionen haben den Weg geebnet. Im April 2020 hat Nvidia den israelischen Netzwerkhersteller Mellanox für 5,9 Mrd. € übernommen. Diese Übernahme galt damals als überteuert, hat aber das gesamte Networking-Geschäft begründet, das im Schlussquartal 2026 allein 9,5 Mrd. € Quartalsumsatz beigetragen hat.

Der zweite Anlauf war ehrgeiziger und ist gescheitert: 34,4 Mrd. € sollte ARM kosten, eine britische Chip-Architektur-Schmiede. Die EU-Kommission, die US-FTC und die britische CMA haben den Deal 2022 blockiert.

Aus Sicht des heutigen Marktanteils war das Scheitern für Nvidia ein Glücksfall, weil der ARM-Börsengang 2023 den Wert isoliert nachgewiesen hat, ohne dass Nvidia die Konzentrationsvorwürfe tragen musste.

Der Moment, an dem alles gekippt ist, datiert auf den 30. November 2022. OpenAI hat ChatGPT veröffentlicht. Vier Tage später war Nvidia keine Gaming-Firma mehr, sondern die unverzichtbare Infrastruktur des KI-Booms.

Die Aktie hat sich seitdem mehr als verzehnfacht. Im Oktober 2025 hat Nvidia als erstes Unternehmen der Geschichte die Marktkapitalisierung von 5 Bio. USD (4,3 Bio. €) durchbrochen. Damit ist der Konzern größer als die Volkswirtschaften Deutschlands und Frankreichs zusammen.

Wie verdient Nvidia tatsächlich sein Geld?

Hier wird die Sezierung interessant. Die meisten Wirtschaftsmedien kreisen um die Frage und beantworten sie nie sauber. Wir öffnen die Blackbox und zeigen, woher die Marge wirklich kommt.

Hauptumsatzquellen im Q4 FY2026

Das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2026 (Berichtsperiode bis 25. Januar 2026) ist die letzte vollständig dokumentierte Vergleichsbasis. Die folgende Tabelle zerlegt den Quartalsumsatz von 58,6 Mrd. € nach Segmenten.

Segment Umsatz Q4 FY2026 Anteil Wachstum YoY Datacenter (gesamt) 53,6 Mrd. € 91,5 % +75 % davon Compute 44,2 Mrd. € 75,4 % +58 % davon Networking 9,5 Mrd. € 16,1 % +263 % Gaming 3,2 Mrd. € 5,5 % +47 % Professional Visualization 1,1 Mrd. € 1,9 % +159 % Automotive 520 Mio. € 0,9 % +6 % OEM & Other 139 Mio. € 0,2 % +28 % Gesamt 58,6 Mrd. € 100 % +73 %



Drei Befunde fallen sofort ins Auge. Zunächst hängt der gesamte Konzern an einer einzigen Sparte. Zudem ist die Networking-Säule, die auf der Mellanox-Übernahme von 2020 fußt, mit 263 Prozent Wachstum das dynamischste Geschäft im Portfolio. Bleibt der dritte Befund: Gaming, das jahrzehntelange Stammgeschäft, ist auf einen Anteil unter sechs Prozent geschrumpft.

Versteckte Erlösströme

Im Geschäftsbericht versteckt sich eine zweite Ertragsschicht. NVIDIA AI Enterprise ist eine kostenpflichtige Software-Subskription, die ab 4.300 € pro GPU und Jahr im Hyperscaler-Cluster anfällt. Omniverse, die 3D-Kollaborationsplattform für Industriekunden, läuft als Lizenzmodell.

Accelerating AI Workloads with NVIDIA AI Enterprise

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DGX Cloud, die eigene Cloud-Sparte, verkauft GPU-Stunden direkt an Endkunden und konkurriert damit mit Microsoft Azure und Amazon Web Services. Diese Software- und Service-Erlöse erscheinen nicht als eigene Zeile, sondern wandern in die Datacenter-Compute-Sparte.

Branchenschätzungen gehen davon aus, dass sie 2026 bereits einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag ausmachen, mit deutlich höherer Marge als die Hardware.

Anders als bei Google oder Meta verdient Nvidia nicht direkt am Verkauf von Nutzerdaten. Indirekt fließen aber Telemetriedaten aus jedem CUDA-Cluster zurück nach Santa Clara. Diese Informationen über Auslastung, Workload-Muster und Optimierungspotenziale gehen in die nächste Chip-Generation ein.

Was OpenAI, Microsoft und Meta auf Nvidia-Hardware rechnen, weiß Nvidia in der Aggregation früher als die Konkurrenz. Genau hier liegt die ökonomische Asymmetrie: Der Hardware-Verkäufer sitzt am Datenpuls der größten KI-Modelle der Welt.

Margen-Asymmetrien zwischen den Segmenten

Die Konzern-Bruttomarge hat im Schlussquartal 75,0 Prozent erreicht (GAAP). Damit liegt Nvidia an der Spitze der gesamten Halbleiter-Branche. TSMC kommt auf 59 Prozent, Intel auf 36 Prozent, AMD auf 50 Prozent. Innerhalb von Nvidia variieren die Margen erheblich.

Ein konkretes Beispiel: Der B200-Chip aus der Blackwell-Generation hat nach Schätzungen von Epoch.ai eine Stückliste von 6.290 € (Logik-Die 4.900 €, HBM3e-Speicher 2.500 €, CoWoS-L-Packaging 800 €, Test und Assembly 800 €, umgerechnet zum EZB-Referenzkurs). Der Listenpreis liegt zwischen 25.800 € und 34.400 €.

Bei einem Mittelwert von 30.100 € macht Nvidia rund 24.500 € Bruttogewinn pro Chip. Das entspricht einer Hardware-Bruttomarge von 81 Prozent, höher als der Konzern-Durchschnitt, weil die niedrigeren Gaming-Margen den Schnitt drücken.

Quersubventionierung und Vendor Financing

Hier kommt das interessanteste und gleichzeitig kontroverseste Element des Nvidia Geschäftsmodells. Der Konzern investiert in seine eigenen Kunden. Am 22. September 2025 haben Nvidia und OpenAI in einem Letter of Intent eine Investmentzusage von bis zu 86,1 Mrd. € (100 Mrd. USD) verankert, gekoppelt an die Auslieferung von 10 Gigawatt Nvidia-Systemen.

CFO Colette Kress hat im Dezember 2025 auf der UBS-Konferenz eingeräumt, dass das Definitive Agreement bis heute nicht unterzeichnet ist. Ähnliche Zusagen laufen mit Anthropic (8,6 Mrd. €) und Intel (4,3 Mrd. €).

Diese Konstellation heißt Vendor Financing. Der Lieferant gibt dem Kunden das Geld, mit dem dieser dann beim Lieferanten einkauft. Ein zirkulärer Kapitalfluss, der die Bilanz auf beiden Seiten aufbläst und den BlackRock-Analysten Larry Fink in einem Investorenmemo vom April 2026 als selbstreferenzielle Wachstumsschleife bezeichnet hat.

Das Risiko liegt offen: Bricht ein Großkunde weg, drohen Forderungsausfälle in einer Größenordnung, die jeden CEO mit kürzerer Amtszeit als Huang das Vertrauen der Aktionäre kosten würde. Huang selbst sitzt seit 33 Jahren auf dem Sessel.

Skalenökonomie und der eigentliche Burggraben

Wer das Geschäftsmodell auf Chips reduziert, hat das wichtigste Element noch nicht verstanden. CUDA ist seit 2006 gratis verfügbar. Über 4,5 Millionen registrierte Entwickler weltweit nutzen die Plattform, hat Nvidia im Slashdata Developer-Report 2025 bestätigt.

What is CUDA? – Computerphile

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3.500 GPU-beschleunigte Anwendungen laufen auf CUDA, 600 Bibliotheken stehen zur Verfügung, 250 Universitäten lehren CUDA als Pflichtfach. Das ist der eigentliche Wallgraben um die Burg.

Die Logik gleicht der Spurweite im Schienennetz. Sobald eine Region Tausende Kilometer auf eine Spurweite gelegt hat, muss jeder neue Betreiber dieselbe Breite verwenden. AMD baut mit ROCm seit 2022 eine Alternative, kommt aber bei KI-Trainings-Workloads auf unter fünf Prozent Marktanteil.

Intel hat OneAPI gestartet, Apple liefert MLX für die eigene M-Serie. Jede dieser Plattformen ist technisch fähig. Keine kommt an die Tiefe des CUDA-Ökosystems heran, weil die Software-Stacks, die Talente und die Lehrbücher seit fast zwanzig Jahren auf CUDA ausgerichtet sind.

Wie sich das Modell in fünf Jahren verschoben hat

Ein Vergleich macht die Transformation sichtbar.

Sparte Anteil FY2021 Anteil FY2026 Gaming 47 % 4 % Datacenter 40 % 91 % Professional Visualization 6 % 2 % Automotive 4 % 1 % OEM 3 % 0 %

In fünf Jahren ist aus dem Gaming-Hersteller ein Datacenter-Konzern mit Gaming-Anhängsel geworden. Eine derartige Umschichtung in dieser Geschwindigkeit ist in der Wirtschaftsgeschichte selten dokumentiert.

Wie groß ist die Marktmacht von Nvidia?

Bei KI-Trainings-Beschleunigern hält Nvidia über 90 Prozent Marktanteil, hat die Marktforschungsfirma IDC im Worldwide GPU Tracker für Q4 2025 bestätigt. Das Datacenter-GPU-Geschäft des Konzerns überschreitet 44 Mrd. € pro Quartal, während AMDs Datacenter-GPU-Sparte bei 2 bis 3 Mrd. € liegt und Intel mit Gaudi 3 unter 1 Mrd. € Quartalsumsatz erreicht.

Die ernsthafteste Konkurrenz kommt nicht von klassischen Chipherstellern, sondern von den eigenen Großkunden. Google entwickelt seit 2016 eigene TPUs (Tensor Processing Units), inzwischen in siebter Generation. AWS hat Trainium 3 im Dezember 2025 vorgestellt, Microsoft den Maia-100-Chip 2024 in den Azure-Rechenzentren ausgerollt, Meta arbeitet an MTIA. Sollten diese Hyperscaler 30 bis 50 Prozent ihrer internen Workloads auf eigene Chips verlagern, bricht der größte Wachstumstreiber des Nvidia-Modells weg.

Hinzu kommen kartellrechtliche Verfahren. Die chinesische State Administration for Market Regulation (SAMR) hat im September 2025 förmlich festgestellt, dass Nvidia gegen die Auflagen aus der Mellanox-Genehmigung von 2020 verstoßen hat. Im Hintergrund laufen Verfahren in den USA und in der EU zum Thema Vendor Financing und Bundling-Praktiken.

Wer ist bei Nvidia eigentlich das Produkt?

Auf den ersten Blick zahlen die Hyperscaler. Microsoft, Meta, Google und Amazon haben im Geschäftsjahr 2026 zusammen über 60 Prozent des Nvidia-Datacenter-Umsatzes gestellt. Auf den zweiten Blick zahlen ihre Cloud-Kunden, die die GPU-Stunden weiterverrechnet bekommen.

Auf den dritten Blick zahlen die KI-Anwender, von Aleph Alpha bis Zalando-KI-Tools, die ihre Modelle auf gemieteten Nvidia-Clustern trainieren. Und ganz am Ende stehen die Stromnetz-Standortgemeinden in Texas, Virginia und Irland, die den Energiehunger der Rechenzentren über die kommunale Infrastruktur subventionieren.

Eine zweite, weniger sichtbare Gruppe trägt das Modell mit: die 4,5 Millionen CUDA-Entwickler. Diese bauen unbezahlt Bibliotheken, schreiben Tutorials und tragen Open-Source-Code bei. Jede einzelne Codezeile vertieft den Burggraben um den Konzern.

Das Modell funktioniert ähnlich wie die App-Ökonomie bei Apple, nur in umgekehrter Richtung: Apple kassiert 30 Prozent vom Umsatz der App-Entwickler, Nvidia bekommt deren Arbeit faktisch geschenkt und verkauft im Anschluss die Hardware, auf der die Arbeit läuft.

Was kostet ein Nvidia-Chip wirklich, und wer trägt die Kosten?

Die folgende Tabelle zerlegt die Preiskette eines einzelnen B200-Chips.

Position Betrag Logik-Die (TSMC 4NP, dual-die) 4.900 € HBM3e-Speicher (192 GB, SK Hynix) 2.500 € CoWoS-L-Packaging (TSMC) 800 € Test, Assembly, Substrat 800 € Geschätzte Stückkosten 9.000 € (gerundet) Listenpreis Nvidia 25.800 bis 34.400 € Bruttogewinn pro Chip rund 21.100 € Hardware-Bruttomarge B200 81 Prozent

Ein vollständiges GB200-NVL72-Rack mit 72 Chips kostet rund 2,58 Mio. €. Wer einen Hyperscaler-Cluster mit 100.000 GB200-Chips aufbaut, bezahlt allein für die Nvidia-Hardware 3,4 bis 4,3 Mrd. €. Hinzu kommen Kühlung, Energie, Netzwerk und Gebäude. Wer am Ende die Rechnung übernimmt, lässt sich in drei Schichten zerlegen.

Zunächst der Hyperscaler-Aktionär, dessen Konzern 2026 zusammen mit Meta, Amazon und Alphabet zwischen 476 und 513 Mrd. € an Capex hochfährt, hat Bloomberg Intelligence im April 2026 berechnet. Dann der Cloud-Kunde, der höhere Stundenpreise zahlt.

Schließlich der Endverbraucher, der ChatGPT-Plus, Microsoft Copilot oder Adobe Firefly über höhere Abogebühren mitfinanziert. Das gesamte Modell läuft nach dem Prinzip: Wer am Anfang der Kette steht, kassiert die höchste Marge. Wer am Ende steht, zahlt die Differenz.

Wer profitiert und wer zahlt drauf?

Die Gewinner sind schnell aufgezählt. Jensen Huang besitzt rund 3,3 Prozent der Nvidia-Aktien, sein Vermögen liegt laut Forbes im April 2026 bei 155,6 Mrd. € (180,8 Mrd. USD), womit der Nvidia-CEO Platz sieben der weltweiten Vermögensrangliste belegt. Bloomberg taxiert ihn mit 138 bis 143 Mrd. € etwas niedriger.

TSMC fertigt jeden Nvidia-Chip und sichert sich daran eine Foundry-Marge im hohen einstelligen Milliardenbereich. SK Hynix und Samsung liefern den HBM-Speicher und sind in den letzten zwei Jahren zu den größten Profiteuren der zweiten Reihe geworden, ihre Aktienkurse haben sich seit 2023 verdreifacht.

Die Verlierer sind nicht so leicht zu erkennen, weil das Modell auf Win-Win-Rhetorik gepolstert ist. Hyperscaler-Aktionäre tragen ein Risiko, das in den Bilanzen unterzeichnet ist: Sofern die KI-Investitionen nicht den prognostizierten Return liefern, müssen die Capex-Pläne 2027 oder 2028 abgeschrieben werden.

Klassische Server-Lieferanten wie Dell, HPE und Lenovo sind zu Durchreichern degradiert, ihre Marge liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich, weil der Wert im GPU steckt, nicht im Gehäuse. Stromnetze in den Standortregionen ächzen unter dem Bedarf. Ein einzelnes Hyperscaler-Datacenter-Cluster verbraucht den Strom einer mittleren deutschen Großstadt.

Der größte Verlierer ist der mittelständische Unternehmer ohne KI-Budget. Wer die Preisspirale der Cloud- und KI-Tool-Anbieter nicht mitgehen kann, fällt im Wettbewerb mit kapitalstarken Konkurrenten zurück. Die Nvidia-Marge ist am Ende ein Aufschlag, der durch jede Stufe der Wertschöpfungskette wandert, bis dieser im Aboangebot eines deutschen SaaS-Anbieters landet.

„Nvidia hat zwei Spurweiten gleichzeitig erfunden: die Chip-Architektur und das Bezahlmodell für den Aufbau des Schienennetzes. 86 Mrd. € Investmentzusage an OpenAI sind keine klassische Lieferantenbeziehung mehr, sondern ein neues Genre der Konzernfinanzierung. Wer 2026 KI-Strategie aufsetzt, sollte verstehen, wie weit das Geld zirkuliert, bevor es bei ihm ankommt.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie politisch ist Nvidia?

Selten hat ein Halbleiterhersteller so direkt im Zentrum der Geopolitik gestanden. Im April 2025 hat die US-Regierung die Ausfuhr des H20-Chips nach China gestoppt. Drei Monate später, im Juli 2025, hat Washington das Verbot im Tausch gegen chinesische Lockerungen bei seltenen Erden zurückgenommen.

Im Dezember 2025 hat Donald Trump persönlich genehmigt, dass der leistungsstärkere H200 nach China verkauft werden darf, unter einer historisch beispiellosen Auflage: 25 Prozent des Verkaufserlöses gehen an die US-Regierung. Das ist die erste direkte Beteiligung des US-Staates an Halbleiter-Exporten überhaupt. Für ältere H20-Verkäufe gilt eine Abgabe von 15 Prozent.

Faktisch sind die Verkäufe trotz Genehmigung eingefroren. China hat im September 2025 über die SAMR-Behörde inländische Tech-Konzerne wie Alibaba, ByteDance und Tencent angewiesen, den Einsatz von Nvidia-Chips zu reduzieren.

Im Mai 2026 hat Huang den US-Präsidenten auf einem Staatsbesuch nach Peking begleitet, in dem die Halbleiterfrage offiziell mit auf dem Tisch lag.

Die Lobbyausgaben von Nvidia in den USA liegen bei rund 4,3 Mio. € pro Jahr, dokumentiert im OpenSecrets-Register für 2025. In Brüssel hat das Lobbyregister Nvidia mit einem mittleren sechsstelligen Betrag eingetragen. In Berlin pflegt der Konzern Beziehungen zum BMWK und ist Teil des KI-Aktionsplans, der die deutsche Hyperscaler-Förderung 2026 anschiebt. Was als Industriepolitik firmiert, fließt zu einem hohen Anteil als Hardware-Kauf zurück nach Santa Clara.

Was könnte Nvidia zu Fall bringen?

Drei strukturelle Risiken stechen heraus.

Google TPU v7, AWS Trainium 3 und Microsoft Maia sind technisch ausgereift. Sobald die internen Workloads auf Eigenchips wandern, bricht ein erheblicher Teil der Nvidia-Datacenter-Nachfrage weg. Branchenschätzungen veranschlagen 30 bis 50 Prozent Marktanteilsverlust in den nächsten drei bis fünf Jahren als realistisches Szenario.

Die kombinierten KI-Investitionen der vier US-Hyperscaler 2026 liegen bei 476 bis 513 Mrd. €. Eine vergleichbare Investitionswelle hat es zuletzt beim Glasfaser-Ausbau Anfang der 2000er gegeben, danach folgte die Dotcom-Krise. Sofern sich der Return on Investment für KI-Anwendungen 2027 oder 2028 nicht im erhofften Tempo materialisiert, schneiden Hyperscaler ihre Capex-Pläne ein. Nvidias Auftragsbuch würde unmittelbar ausdünnen.

Geopolitischer Schock

Über 90 Prozent der Nvidia-Chips werden bei TSMC in Taiwan gefertigt. Eine militärische Eskalation in der Straße von Taiwan würde die Produktion über Nacht stilllegen. Auch der Aufbau neuer Fabs in Arizona und Japan kann diese Konzentration nicht vor 2028 nennenswert auflösen.

Hinzu kommen weichere Risiken: eine erfolgreiche AMD-Aufholjagd mit ROCm, eine staatlich verordnete Aufspaltung des Konzerns durch das US-Justizministerium, ein Margendruck durch sinkende Bruttomargen-Erwartungen der Investoren.

Drei Szenarien für 2028 zeichnen sich ab: Im optimistischen Fall bleibt Nvidia bei 90 Prozent KI-Marktanteil und liefert 350 bis 400 Mrd. € Jahresumsatz. Im realistischen Fall sinkt der Marktanteil auf 65 bis 70 Prozent, der Umsatz stagniert bei 280 bis 320 Mrd. €. Im pessimistischen Fall bricht der Marktanteil auf 45 Prozent ein, der Umsatz fällt zurück auf 180 bis 200 Mrd. €, die Bewertung würde sich halbieren.

Was bedeutet Nvidia für deutsche Unternehmer und Verbraucher?

Heute Abend werden die Quartalszahlen die Bewertungsdebatte neu entfachen. Für deutsche Unternehmer und Verbraucher zählen aber andere Größenordnungen.

IONOS, Schwarz Digits (die Cloud-Tochter der Lidl-Mutter Schwarz-Gruppe), Deutsche Telekom T-Systems und SAP haben 2025 und 2026 zusammen einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in Nvidia-Hardware investiert, dokumentiert in den jeweiligen Geschäftsberichten und Pressemitteilungen. Aleph Alpha und Black Forest Labs, die beiden bekanntesten deutschen KI-Unternehmen, kaufen vollständig bei Nvidia.

Was bei der Bundesförderung als KI-Souveränität firmiert, fließt nach Santa Clara. Der KI-Aktionsplan 2026 sieht 5 Mrd. € öffentliche Förderung für deutsche Hyperscaler vor.

Branchenschätzungen gehen davon aus, dass 60 bis 70 Prozent dieser Summe in Nvidia-Hardware umgesetzt werden. Eine Umverteilungswirkung im Sinne des Mittelstands findet erst in der dritten Stufe statt, wenn deutsche KI-Anwendungen auf dieser Hardware laufen.

Für deutsche Verbraucher steigen die Preise von KI-Tools (ChatGPT-Plus, Microsoft 365 Copilot, Adobe Creative Cloud mit Firefly, Notion AI) seit 2024 schneller als die allgemeine Inflation. Ein Teil dieser Preisanstiege ist direkt auf höhere Cloud-Kosten zurückzuführen, die wiederum Nvidia-Hardware-Kosten widerspiegeln.

Wer im Mittelstand 2026 die KI-Roadmap aufsetzt, sollte drei Schritte einplanen: zunächst die direkten Hardware-Investitionen prüfen und sich nicht von der Bundesförderung blenden lassen; danach den eigenen Cloud-Anbieter auf seine GPU-Beschaffungsstrategie befragen; abschließend bei eigenen KI-Anwendungen den Wechselaufwand auf alternative Plattformen wie AMD oder europäische ASIC-Anbieter dokumentieren, damit der Lock-in nicht im stillen Halbjahresbericht versickert.

Drei Szenarien für die nächsten zwölf Monate. Optimistisch: Die Hyperscaler-Capex stabilisiert sich, Nvidia liefert pünktlich Rubin-Plattform und Vera-Rubin-Generation aus, deutsche Mittelständler profitieren von sinkenden KI-Tool-Preisen ab Q4 2026. Realistisch: Die Lieferketten bleiben angespannt, deutsche KI-Anwendungen müssen sich auf Nvidia-Hardware-Engpässe einstellen, die Aboanbieter geben einen Teil der Kosten weiter.

Pessimistisch: Eine Taiwan-Krise oder ein Capex-Schock werfen die Hardware-Versorgung um 12 bis 18 Monate zurück, deutsche Mittelständler stehen ohne KI-Tools dar, die für diese bereits zur Geschäftsgrundlage geworden sind.

Wie verdient Nvidia sein Geld? Nvidia verdient 91,5 Prozent seines Quartalsumsatzes mit dem Datacenter-Segment, hauptsächlich durch den Verkauf von KI-Trainings-GPUs an die großen Cloud-Konzerne. Eine zweite Säule ist das Networking-Geschäft aus der Mellanox-Übernahme. Die Sparten Gaming, Professional Visualization und Automotive tragen zusammen weniger als acht Prozent zum Konzernumsatz bei. Was ist das Geschäftsmodell von Nvidia? Das Geschäftsmodell von Nvidia kombiniert Hardware-Verkauf mit einem proprietären Software-Ökosystem. Die CUDA-Plattform ist gratis und bindet 4,5 Millionen Entwickler weltweit, während die GPUs selbst mit einer Bruttomarge von 75 Prozent verkauft werden. Zusätzlich investiert Nvidia direkt in seine größten Kunden, was als Vendor Financing bezeichnet wird. Womit macht Nvidia den meisten Umsatz? Nvidia macht den meisten Umsatz mit Compute-GPUs für Rechenzentren. Im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2026 hat dieses Segment 44,2 Mrd. Euro beigetragen, was 75 Prozent des gesamten Konzernumsatzes entspricht. Innerhalb dieses Segments dominieren die Chips H100, H200 und die neue Blackwell-Generation B200. Wie hoch ist die Bruttomarge von Nvidia? Die Konzern-Bruttomarge lag im Schlussquartal 2026 bei 75,0 Prozent (GAAP). Auf einzelne Datacenter-Chips wie den B200 berechnet, erreicht die Hardware-Bruttomarge nach Schätzungen von Epoch.ai sogar 81 Prozent. Damit liegt Nvidia an der Spitze der gesamten Halbleiter-Branche. Wer sind die größten Kunden von Nvidia? Die größten Kunden von Nvidia sind die vier US-Hyperscaler Microsoft, Meta, Google und Amazon, die zusammen über 60 Prozent des Datacenter-Umsatzes stellen. OpenAI gilt als strategischer Großkunde mit einem Letter of Intent über die Auslieferung von zehn Gigawatt Nvidia-Systemen. In Deutschland kaufen IONOS, Schwarz Digits, Deutsche Telekom, SAP und Aleph Alpha. Hat Nvidia ein Monopol bei KI-Chips? Nvidia hält über 90 Prozent Marktanteil bei KI-Trainings-Beschleunigern, was kartellrechtlich als marktbeherrschende Stellung gilt, nicht aber als formelles Monopol. Verfahren laufen in den USA, der EU und China. Die ernsthafteste Konkurrenz kommt aktuell von den Eigenchips der Hyperscaler-Kunden, weniger von klassischen Chipherstellern wie AMD oder Intel.

Quellen

NVIDIA Corporation: Form 8-K Q4 FY2026, Press Release vom 25. Februar 2026, www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001045810/000104581026000019/q4fy26pr.htm, besucht am 20.05.2026

NVIDIA Corporation: CFO Commentary Q4 FY2026, www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001045810/000104581026000019/q4fy26cfocommentary.htm, besucht am 20.05.2026

OpenAI: OpenAI and NVIDIA announce strategic partnership to deploy 10 gigawatts of NVIDIA systems, 22. September 2025, openai.com/index/openai-nvidia-systems-partnership/, besucht am 20.05.2026

Fortune: Nvidia CFO admits the 100 billion OpenAI megadeal still isn’t definitive, 2. Dezember 2025, fortune.com/2025/12/02/nvidia-openai-deal-not-signed-yet-100-billion-rally-colette-kress/, besucht am 20.05.2026

Epoch.ai: NVIDIA’s B200 costs around 6.400 USD to produce, 10. Dezember 2025, epochai.substack.com/p/nvidias-b200-costs-around-6400-to, besucht am 20.05.2026

Silicon Analysts: AI Chip Cost Bridge, siliconanalysts.com/tools/cost-bridge, besucht am 20.05.2026

SlashData: Why NVIDIA dominates despite low developer program scores, 6. August 2025, www.slashdata.co/post/why-nvidia-dominates-despite-low-developer-program-scores, besucht am 20.05.2026

Forbes Real-Time Billionaires: Jensen Huang Profile, April 2026

Bloomberg Billionaires Index: Jen-Hsun Huang Profile, www.bloomberg.com/billionaires/profiles/jenhsun-huang/, besucht am 20.05.2026

Built In: Trump Lifted the AI Chip Ban on China, builtin.com/articles/trump-lifts-ai-chip-ban-china-nvidia, besucht am 20.05.2026

Yahoo Finance: Nvidia’s 5,4 Trillion Moment Hides A Much Bigger Story About China, Mai 2026, besucht am 20.05.2026

Europäische Zentralbank: Euro foreign exchange reference rates vom 19. Mai 2026, www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html, besucht am 20.05.2026

