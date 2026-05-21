Nvidia hat am 20. Mai die Quartalszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt: 71 Milliarden Euro Umsatz, 85 Prozent über Vorjahr, dazu 70 Mrd. € zusätzlicher Aktienrückkauf und eine Verfünfundzwanzigfachung der Dividende. Trotzdem reagiert die Aktie nachbörslich nur mit anderthalb Prozent Plus.

Die Nvidia Quartalszahlen zeigen den größten absoluten Sprung in der Firmengeschichte und gleichzeitig, wie ausgereizt die Erwartungen am US-Aktienmarkt inzwischen sind. Der Chipriese aus Santa Clara meldet umgerechnet 71 Milliarden Euro Umsatz, die Sparte Rechenzentrum verdoppelt sich beinahe. Für deutsche Unternehmen sind diese Zahlen aus mehreren Gründen interessant.

Das Wichtigste in Kürze

Rekordumsatz von rund 71 Mrd. € (81,6 Mrd. USD), plus 85 % zum Vorjahr und plus 20 % zum Vorquartal

Sparte Rechenzentrum allein bei 65 Mrd. € (75,2 Mrd. USD), plus 92 % zum Vorjahr

Prognose für Q2 liegt bei 79 Mrd. € (91 Mrd. USD), gänzlich ohne Beiträge aus China

70 Mrd. € (80 Mrd. USD) zusätzliches Aktienrückkaufprogramm und Anhebung der Quartalsdividende von 0,01 auf 0,25 USD je Aktie

Wo kommt das Geld her?

Rechenzentrum-Sparte erwirtschaftet 92% des Konzernumsatzes. Netzwerkgeschäft wächst um 199% auf knapp 13 Mrd. €, Chip-Verkäufe steigen um 77% auf 52,5 Mrd. €

Die Sparte Rechenzentrum trägt mittlerweile 92 Prozent des Konzernumsatzes. Innerhalb dieses Segments explodiert das Netzwerkgeschäft: knapp 13 Mrd. € nach gut 4 Mrd. € im Vorjahresquartal, ein Plus von 199 Prozent. Genau dieser Teil entscheidet, wer KI-Fabriken am Stück liefert und wer Komponentenzulieferer bleibt. Der reine Chip-Verkauf macht 52,5 Mrd. € aus, plus 77 Prozent. Edge Computing, also alles vom Gaming-PC bis zum Robotik-Modul, liefert weitere 5,6 Mrd. €.

Warum reagiert die Aktie so verhalten?

Nvidia übertrifft Erwartungen mit 71 Mrd. € Umsatz, doch Aktie fällt nach Zahlenveröffentlichung

Die Erwartungen waren bereits hochgezogen. Wall Street rechnete im Schnitt mit 68 bis 69 Mrd. € Umsatz, Nvidia liefert 71 Mrd. €. Das ist kein knapper Treffer, aber auch keine Sensation mehr. In drei der letzten vier Berichte ist die Aktie nach den Zahlen gefallen, nicht gestiegen, obwohl Nvidia jedes Mal die eigene Prognose schlägt. CEO Jensen Huang spricht von Agentic AI, die „angekommen“ sei, und vom „größten Infrastrukturausbau der Menschheitsgeschichte“, so die offizielle Mitteilung.

Was bedeuten die Quartalszahlen für deutsche Mittelständler?

Hyperscaler dominieren KI-Infrastruktur: Microsoft, AWS, Google und Meta kontrollieren etwa 50 Prozent des Nvidia-Rechenzentrumsumsatzes. Deutsche Mittelständler nutzen KI über diese Cloud-Anbieter

Die strategische Botschaft an Frankfurt, München oder Stuttgart lautet: Die KI-Infrastruktur wird konzentrierter, nicht diverser. Hyperscaler wie Microsoft, AWS, Google und Meta stehen zusammen für etwa die Hälfte des Rechenzentrumsumsatzes bei Nvidia. Deutsche Mittelständler greifen praktisch ausnahmslos über diese Cloud-Anbieter auf KI zu. Eine eigene KI-Fabrik wie die Nvidia-Telekom-Anlage in München bleibt die Ausnahme. Für die strategische Planung lohnt sich ein Blick auf die Verfügbarkeit dieser Industrial AI Cloud.

Und das China-Geschäft?

Nvidia rechnet Q2 ohne China-Rechenzentrumsverkäufe. US-Exportkontrollen zerstörten das Geschäft, das Huawei und Cambricon übernehmen. Trotzdem wächst Nvidia um 85 Prozent

Für das zweite Quartal kalkuliert Nvidia komplett ohne Rechenzentrums-Umsätze aus China. Die US-Exportkontrollen haben das Geschäft faktisch zerstört, wie im Beitrag zum verlorenen China-Markt dokumentiert. Huaweis Ascend-Plattform und Cambricon füllen die Lücke. Trotz dieses Komplettausfalls wächst Nvidia mit 85 Prozent. Das zeigt, wie groß die Nachfrage außerhalb Chinas geworden ist.

Diese Zahlen sind kein KI-Hype mehr, sondern KI-Realität. Spannender als der Rekord ist der Blick in die Zukunft: Wenn Europa beim Aufbau eigener Rechenkapazitäten nicht mitspielt, steht es in fünf Jahren in zweiter Reihe. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Mehr Newshunger?

USA verlieren KI-Vorsprung an internationale Konkurrenz. LLMs-Ratgeber hilft Unternehmen bei der Modellauswahl

Der KI-Markt sortiert sich gerade neu. Der Stanford-AI-Index 2026 zeigt, dass die USA ihren KI-Vorsprung weitgehend verloren haben. Für die Wahl des passenden KI-Modells im eigenen Unternehmen bietet der LLMs-Ratgeber einen Überblick. Die Bitkom-Studie 2026 beschreibt, woran KI-Projekte im Mittelstand tatsächlich scheitern. Und für den physischen Blick hinter den Boom liefert die Übersicht der 15 größten Rechenzentren Deutschlands die heimische Basis.