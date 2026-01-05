Nvidia baut KI-Fabrik in München für 1 Milliarde Euro

Die Deutsche Telekom und Nvidia errichten gemeinsam eines der größten KI-Rechenzentren Europas. Bis zu 10.000 Blackwell-GPUs sollen Deutschlands Rechenkapazität um 50 % steigern. Der Betrieb startet im ersten Quartal 2026.

Europa holt auf

Kommt Ihnen das bekannt vor? Während US-Konzerne hunderte Milliarden in KI-Infrastruktur pumpen, wirkt Europa oft wie ein Zuschauer. Das ändert sich jetzt. Nvidia und die Deutsche Telekom investieren gemeinsam 1 Milliarde Euro in ein bestehendes Rechenzentrum in München und rüsten es zur KI-Fabrik auf.

Die Dimensionen sind beachtlich. Bis zu 10.000 der neuesten Nvidia Blackwell GPUs werden installiert. Dutzende Kilometer Glasfaserkabel verbinden die Prozessoren. Für Deutschland bedeutet das einen Kapazitätssprung von rund 50 % bei der KI-Rechenleistung.

„Wir bringen Nvidia AI und Robotik nach Deutschland, um eine neue Ära der industriellen Transformation einzuleiten“, sagte Nvidia-CEO Jensen Huang bei der Bekanntgabe.

„Wir bringen Nvidia AI und Robotik nach Deutschland, um eine neue Ära der industriellen Transformation einzuleiten“ Nvidia-CEO Jensen Huang

Erste Kunden stehen bereit

Das Interesse ist bereits da. Die KI-Suchmaschine Perplexity hat laut Deutsche Telekom ihre Bereitschaft signalisiert, die Rechenkapazitäten zu nutzen. Weitere Partner sollen folgen. Der Standort München bietet dabei strategische Vorteile: zentrale Lage in Europa, etablierte Tech-Szene und direkte Anbindung an die Telekom-Infrastruktur.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Die EU hat 200 Milliarden Euro für KI-Investitionen mobilisiert. Mehr als 20 Investoren haben 150 Milliarden Euro für KI-Projekte in Europa über die nächsten fünf Jahre zugesagt. Ein 20-Milliarden-Euro-Fonds soll bis zu fünf KI-Gigafabriken finanzieren.

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Der Wettlauf mit den USA

Im Vergleich zu den amerikanischen Investitionen bleibt Europa dennoch bescheiden. Das Stargate-Projekt von OpenAI, SoftBank und Oracle startete mit 100 Milliarden Dollar. OpenAI allein kauft Rechenleistung für 300 Milliarden Dollar bei Oracle ein. Die Münchner Fabrik ist ein wichtiger Schritt. Aber eben nur einer von vielen, die Europa noch gehen muss.

Für deutsche Unternehmen bedeutet die neue Infrastruktur konkret: schnellerer Zugang zu KI-Rechenkapazitäten ohne Daten in die USA schicken zu müssen. Gerade für regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen oder Gesundheitswesen ein relevanter Faktor.

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