Google Translate hört jetzt in Echtzeit mit

Google bringt KI-gestützte Live-Übersetzung auf Android-Kopfhörer. Die neue Funktion übersetzt Sprache in Echtzeit und behält dabei Tonfall und Betonung bei. Für Geschäftsreisende und internationale Teams ein potenzieller Produktivitätssprung.

Echtzeit-Übersetzung direkt im Ohr

Kennen Sie das? Sie sitzen in einer internationalen Videokonferenz, der Kollege aus Tokio spricht, und Sie verlieren wertvolle Sekunden mit dem Wechsel zwischen Übersetzungs-Apps. Google adressiert genau diese Workflow-Unterbrechung mit einer neuen Funktion in der Translate-App. Die Live-Übersetzung funktioniert mit beliebigen Kopfhörern und überträgt gesprochene Sprache in Echtzeit in Ihre bevorzugte Zielsprache.

Das technische Fundament bilden Geminis neue Speech-to-Speech-Fähigkeiten. Anders als bisherige Lösungen versucht die KI, Tonfall und Betonung des Sprechers zu erhalten. Das Versprechen: natürlichere Übersetzungen, bei denen Sie auch in Gruppengesprächen noch nachvollziehen können, wer gerade was gesagt hat.

Mehr als 70 Sprachen, aber regional begrenzt

Die Beta-Version unterstützt über 70 Sprachen und ist ab sofort in der Android-App verfügbar. Der Haken für deutsche Nutzer: Der Rollout startet zunächst nur in den USA, Mexiko und Indien. iOS und weitere Länder sollen 2026 folgen. Für Unternehmen mit internationalen Standorten in diesen Regionen könnte die Funktion dennoch interessant sein.

Parallel erweitert Google die Sprachlernfunktionen in Translate. Nutzer erhalten jetzt detaillierteres Feedback zu ihrer Aussprache und können Lernstreifen tracken. Deutschland gehört zu den knapp 20 neuen Ländern, in denen diese Lernfunktionen jetzt verfügbar sind. Unterstützt werden unter anderem Übersetzungen von Englisch nach Deutsch sowie von Deutsch nach Englisch.

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Business-Relevanz: Potenzial mit Fragezeichen

Für Entscheider stellt sich die Frage nach dem konkreten Einsatzszenario. Die Technologie eignet sich potenziell für internationale Messen, Kundengespräche im Ausland oder das Verfolgen fremdsprachiger Fachvorträge. Allerdings bleibt abzuwarten, wie zuverlässig die Echtzeit-Übersetzung in lauten Umgebungen oder bei Fachterminologie funktioniert.

Google sammelt mit der Beta gezielt Nutzerfeedback. Die Integration in bestehende Business-Workflows dürfte erst mit der breiteren Verfügbarkeit und dem Nachweis der Zuverlässigkeit erfolgen. Unternehmen mit US-amerikanischen oder indischen Standorten können die Funktion bereits testen und sollten Erfahrungswerte dokumentieren.

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