Google greift an: Gemini 3 Flash macht KI-Speed bezahlbar
29. Dezember 2025 30. Dezember 2025
Reading Time: 2 minutes
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Google greift an: Gemini 3 Flash macht KI-Speed bezahlbar

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
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Google setzt mit Gemini 3 Flash neue Maßstäbe bei Preis und Geschwindigkeit. Das neue Modell liefert Pro-Level-Intelligenz zum Bruchteil der Kosten und wird ab sofort zum Standard in allen Google-Produkten.

Wenn Geschwindigkeit auf Intelligenz trifft

Kennen Sie das? Sie warten auf eine KI-Antwort und der Kaffee wird kalt. Google adressiert genau dieses Problem mit Gemini 3 Flash. Das Modell kombiniert die Reasoning-Fähigkeiten der Pro-Variante mit der Geschwindigkeit, die Entwickler und Unternehmen im Alltag brauchen. Dabei verbraucht es durchschnittlich 30 % weniger Tokens als der Vorgänger 2.5 Pro für vergleichbare Aufgaben.

Frontier-Performance zum Mittelklasse-Preis

Die Benchmark-Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: 90,4 % auf GPQA Diamond für PhD-Level-Reasoning, 33,7 % auf Humanity’s Last Exam ohne Tool-Unterstützung und 78 % auf SWE-bench Verified für Coding-Aufgaben. Letzterer Wert übertrifft sogar das größere Gemini 3 Pro. Tulsee Doshi, Senior Director Product Management bei Google, betont: „Gemini 3 Flash baut auf diesem Fundament auf und kombiniert das Pro-Level-Reasoning von Gemini 3 mit der für Flash typischen Latenz, Effizienz und Kostenstruktur.“

„Gemini 3 Flash baut auf diesem Fundament auf und kombiniert das Pro-Level-Reasoning von Gemini 3 mit der für Flash typischen Latenz, Effizienz und Kostenstruktur.“

Tulsee Doshi, Senior Director Product Management bei Google

Business-Impact: Die Zahlen für Ihre Kalkulation

Die Preisgestaltung dürfte für Entscheider interessant sein: 0,42 € pro Million Input-Tokens und 2,52 € pro Million Output-Tokens. Bei Audio-Input bleiben es 0,84 € pro Million Tokens. Im Vergleich zum Vorgänger ist das Modell dreimal schneller bei gleichzeitig besserer Qualität. Für Unternehmen, die täglich Millionen von API-Anfragen verarbeiten, summiert sich das schnell zu erheblichen Einsparungen.

Erste Enterprise-Kunden bestätigen den Praxisnutzen

Unternehmen wie JetBrains, Bridgewater Associates, Figma und Cursor setzen Gemini 3 Flash bereits produktiv ein. Die Inferenz-Geschwindigkeit und Effizienz bei gleichzeitiger Pro-Level-Reasoning-Qualität überzeugt offenbar in der Praxis. Besonders für agentische Workflows, bei denen das Modell autonom Aufgaben abarbeitet, erweist sich die Kombination aus Speed und Intelligenz als entscheidender Vorteil.

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Timing: Googles strategischer Schachzug

Der Launch kommt zu einem interessanten Zeitpunkt. Während OpenAI und Anthropic weiterhin auf Premium-Modelle setzen, demokratisiert Google mit Gemini 3 Flash den Zugang zu Frontier-Intelligence. Das Modell wird ab sofort zum Standard in der Gemini-App und ersetzt dort 2.5 Flash. Auch KI Mode in der Google-Suche erhält das Upgrade. Für Millionen Nutzer weltweit bedeutet das: Pro-Level-KI ohne Zusatzkosten.

Verfügbarkeit und nächste Schritte

Gemini 3 Flash steht ab sofort in der Preview über die Gemini API in Google AI Studio, Google Antigravity, Vertex AI und Gemini Enterprise bereit. Entwickler können das Modell auch über Gemini CLI und Android Studio nutzen. Für Ihre IT-Abteilung könnte sich ein Vergleichstest mit den bestehenden Lösungen lohnen. Die Kostenersparnis bei vergleichbarer oder besserer Qualität macht den Business Case in vielen Szenarien attraktiv.

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