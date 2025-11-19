Google Gemini 3: Das intelligenteste KI-Modell startet

Google präsentiert Gemini 3 und setzt wohl neue Maßstäbe bei multimodalem Verständnis und logischem Denken. Das Modell führt wichtige KI-Benchmarks an und ist ab sofort für Millionen Nutzer verfügbar. Besonders interessant: die neue Entwicklungsplattform Google Antigravity und der Deep Think-Modus für komplexe Problemlösungen.

Die dritte Generation übertrifft alle Vorgänger

Google macht einen bedeutenden Entwicklungssprung mit Gemini 3. Das neue KI-Modell erreicht 1.501 Punkte im LMArena-Ranking (powered by Google?) und positioniert sich damit an der Spitze verfügbarer Large Language Models. Kennen Sie das Gefühl, dass KI-Antworten oft oberflächlich bleiben? Gemini 3 verspricht hier einen Paradigmenwechsel durch deutlich tiefere Analyse und Kontextverständnis.

A new era of intelligence with Gemini 3

Watch this video on YouTube



Die technischen Leistungsdaten sind beeindruckend: Bei Humanity’s Last Exam erreicht das Modell 37,5 Prozent ohne Tool-Verwendung, bei GPQA Diamond 91,9 Prozent. Für Ihre IT-Abteilung besonders relevant: Gemini 3 setzt mit 23,4 Prozent bei MathArena Apex einen neuen Bestwert für aktuelle Modelle in mathematischen Aufgabenstellungen. Diese Werte signalisieren eine Fähigkeit zu komplexen Schlussfolgerungen auf PhD-Niveau.

Multimodalität als Kernkompetenz

Anders als reine Textmodelle verarbeitet Gemini 3 nahtlos verschiedene Informationsformate. Das Modell erreicht 81 Prozent bei MMMU-Pro und 87,6 Prozent bei Video-MMMU.



Was bedeutet das für Ihren Arbeitsalltag?



Gemini 3 kann handgeschriebene Rezepte in verschiedenen Sprachen entschlüsseln, wissenschaftliche Arbeiten analysieren und Videos systematisch auswerten.

Und weil einem die KI sowieso alle Arbeit abnimmt, kann man doch gleich die Füße hochlegen und einen dieser Filme anschauen:



(Meistens) dumm gelaufen, Mensch! 23 x KI im Film

Die praktischen Anwendungen reichen von der Analyse von Sportaufnahmen bis zur Generierung von Code für interaktive Visualisierungen. Das Kontextfenster von 1 Million Tokens ermöglicht die Verarbeitung umfangreicher Dokumente in einem Durchgang. Für Unternehmen mit mehrsprachigen Teams interessant: Die mehrsprachige Leistung wurde deutlich verbessert.

Deep Think-Modus für höchste Anforderungen

Google führt mit Gemini 3 Deep Think einen erweiterten Reasoning-Modus ein. Dieser übertrifft die ohnehin starke Standardversion bei anspruchsvollen Benchmarks: 41,0 Prozent bei Humanity’s Last Exam und 93,8 Prozent bei GPQA Diamond. Der Modus erreicht 45,1 Prozent bei ARC-AGI und demonstriert damit die Fähigkeit, völlig neue Herausforderungen zu meistern.

Vor der allgemeinen Verfügbarkeit für Google AI Ultra-Abonnenten durchläuft Deep Think noch Sicherheitsprüfungen durch externe Tester. Diese Vorsicht spiegelt Googles Ansatz wider: Leistung und Sicherheit gleichwertig zu behandeln. Für Ihre Compliance-Abteilung relevant: Das Modell zeigt verbesserte Resistenz gegen Prompt-Injections und besseren Schutz vor Missbrauch durch Cyberangriffe.

Code-Generierung auf neuem Niveau

Gemini 3 führt die WebDev Arena-Bestenliste mit einem Elo-Wert von 1487 an. Bei SWE-bench Verified erreicht das Modell 76,2 Prozent und übertrifft damit deutlich seinen Vorgänger. Stellen Sie sich vor, Ihre Entwickler könnten komplexe Softwareaufgaben durch natürlichsprachliche Beschreibungen umsetzen lassen. Genau hier setzt Gemini 3 an.

Das sogenannte Vibe Coding ermöglicht die Zero-Shot-Generierung komplexer Web-Interfaces. Die Demonstrationen zeigen die Erstellung von 3D-Raumschiffspielen, interaktiver Voxelkunst und spielbaren Science-Fiction-Welten durch reine Code-Generierung. Für Ihre Produktentwicklung bedeutet das: schnellere Prototypen und reduzierte Time-to-Market.

Vibe Coding erklärt: Mit KI programmieren ohne Vorkenntnisse | INSIDE AI #20

Watch this video on YouTube

Google Antigravity revolutioniert Entwicklungsumgebungen

Mit Gemini 3 launcht Google gleichzeitig eine neue agentische Entwicklungsplattform namens Google Antigravity. Anders als herkömmliche KI-IDEs arbeiten hier Agenten auf einer eigenen Oberfläche mit direktem Zugriff auf Editor, Terminal und Browser. Die Agenten können selbstständig komplexe Softwareaufgaben von Anfang bis Ende planen, ausführen und ihren eigenen Code validieren.

Die Plattform integriert neben Gemini 3 Pro auch das Gemini 2.5 Computer Use-Modell für Browsersteuerung und Nano Banana für Bildbearbeitung. Für IT-Leiter stellt sich die Frage: Wie verändert das die Rolle klassischer Entwickler? Google positioniert die KI als aktiven Sparringspartner, der auf einer höheren, aufgabenorientierten Ebene arbeitet.

Agentische Funktionen für komplexe Workflows

Gemini 3 belegt den ersten Platz bei Vending-Bench 2, einem Benchmark für langfristige Planung. Das Modell verwaltet ein simuliertes Automatengeschäft über ein ganzes Betriebsjahr hinweg und behält dabei Tool-Nutzung und Entscheidungsfindung bei. Die Renditen fallen deutlich höher aus als bei Konkurrenzmodellen.

Diese Fähigkeit übersetzt Google in praktische Anwendungen: Gemini Agent kann lokale Dienstleistungen buchen oder Gmail-Postfächer organisieren. Zunächst steht die Funktion nur Google AI Ultra-Abonnenten in den USA zur Verfügung. Die schrittweise Einführung zeigt Googles Vorsicht bei autonomen KI-Funktionen, die direkt in Nutzerdaten eingreifen.

KI-Modus in der Suche mit Gemini 3

Google integriert Gemini 3 direkt in den KI-Modus der Suche. Das ist das erste Mal, dass Google ein neues Gemini-Modell am ersten Tag in der Suche bereitstellt. Die neue Benutzeroberfläche bietet immersive visuelle Layouts und interaktive Tools, die direkt basierend auf der Suchanfrage generiert werden.

Wenn Sie beispielsweise die Funktionsweise der RNA-Polymerase recherchieren, generiert das System interaktive Visualisierungen und Simulationen. Für Marketing-Entscheider interessant: Diese Entwicklung verändert fundamental, wie Nutzer mit Suchergebnissen interagieren. Klassische SEO-Strategien greifen möglicherweise ins Leere, wenn die KI-Antwort bereits alle Informationen bietet.

So stellt die Google-Banane ihren Schöpfer vor:

Und ihr Kollege veo macht daraus dieses Video:

Verfügbarkeit und Pricing-Struktur

Gemini 3 ist ab sofort in mehreren Kanälen verfügbar: in der Gemini App für alle Nutzer, im KI-Modus der Google Suche für Google AI Pro und Ultra-Abonnenten, in der Gemini API über AI Studio, in Google Antigravity und der Gemini CLI für Entwickler sowie in Vertex AI und Gemini Enterprise für Unternehmenskunden.

Externe Plattformen wie Cursor, GitHub, JetBrains, Manus und Replit integrieren ebenfalls Gemini 3. Diese breite Verfügbarkeit unterscheidet Google von Konkurrenten, die neue Modelle oft zunächst nur über proprietäre Kanäle anbieten. Für Ihre Technologie-Strategie relevant: Die Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter steigt, wenn dessen Modell in Ihrer gesamten Tool-Landschaft präsent ist.

Sicherheit und verantwortungsvolle Entwicklung

Google bezeichnet Gemini 3 als das bisher sicherste Modell des Unternehmens. Das Modell durchlief umfangreichere Sicherheitsprüfungen als jedes vorherige Google-KI-Modell. Neben internen Tests des Frontier Safety Framework arbeitete Google mit weltweit führenden Experten zusammen und gewährte dem UK AI Security Institute frühzeitigen Zugang.

Unabhängige Bewertungen von Apollo, Vaultis und Dreadnode ergänzen die Sicherheitsprüfungen. Das Modell zeigt geringere Ja-Sagerei, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Prompt-Injections und besseren Schutz vor Missbrauch durch Cyberangriffe. Für Ihre Rechtsabteilung wichtig: Diese dokumentierten Sicherheitsmaßnahmen könnten bei regulatorischen Anfragen relevant werden.

Marktposition und strategische Bedeutung

Mit 650 Millionen monatlichen Nutzern und 13 Millionen Entwicklern, die mit generativen Google-Modellen arbeiten, hat das Unternehmen eine beeindruckende Reichweite aufgebaut. Über 70 Prozent der Cloud-Kunden verwenden Google-KI. Diese Zahlen demonstrieren den Full-Stack-Ansatz: von der Infrastruktur über Forschung und Modelle bis zu Produkten für Milliarden Menschen.

Gemini 2.5 Pro war über sechs Monate Spitzenreiter bei LMArena. Jetzt löst Gemini 3 den Vorgänger ab. Die schnelle Innovationsgeschwindigkeit setzt Konkurrenten wie OpenAI und Anthropic unter Druck. Für Technologie-Entscheider stellt sich die Frage: Welches Modell bietet für welchen Anwendungsfall das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?

Ausblick auf weitere Gemini 3-Modelle

Google kündigt weitere Modelle der Gemini 3-Serie an. Das Unternehmen plant verschiedene Größen und Spezialisierungen, um unterschiedliche Anwendungsfälle abzudecken. Historisch folgte auf Pro-Versionen meist ein kleineres Flash-Modell für schnellere, kostengünstigere Anfragen sowie ein größeres Opus/Ultra-Modell für höchste Anforderungen.

Die schrittweise Einführung von Deep Think zeigt: Google testet Premium-Features zunächst mit zahlenden Ultra-Abonnenten. Dieses Vorgehen generiert Umsatz und sammelt gleichzeitig Feedback für die Weiterentwicklung. Rechnen Sie damit, dass bestimmte Funktionen dauerhaft kostenpflichtigen Abonnements vorbehalten bleiben.

Mehr #Google News

Quelle: Gemini 3: Eine neue KI-Ära beginnt