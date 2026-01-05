Google zeigt KI-Bilanz 2025: Das hat sich verändert

Google zieht Bilanz für 2025 und präsentiert die wichtigsten Meilensteine in Sachen künstlicher Intelligenz. Von Gemini 3 über Quantencomputing bis hin zu Robotik. Das Jahr markiert einen fundamentalen Wandel in der Art, wie KI eingesetzt wird.

Vom Werkzeug zum Mitarbeiter

Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie nutzen KI-Tools für einzelne Aufgaben, aber die wirkliche Integration in Ihre Workflows bleibt schwierig. Google adressiert genau dieses Problem mit einem neuen Paradigma. KI wird Utility. Das bedeutet: nicht mehr nur ein Werkzeug, das Sie bedienen, sondern ein System, das eigenständig für Sie arbeitet.

Jeff Dean, Chief Scientist bei Google, bringt es auf den Punkt: „Wenn 2024 das Jahr war, in dem wir die multimodalen Grundlagen für diese Ära gelegt haben, dann war 2025 das Jahr, in dem KI wirklich anfing zu denken, zu handeln und die Welt gemeinsam mit uns zu erkunden.“

Wenn 2024 das Jahr war, in dem wir die multimodalen Grundlagen für diese Ära gelegt haben, dann war 2025 das Jahr, in dem KI wirklich anfing zu denken, zu handeln und die Welt gemeinsam mit uns zu erkunden.“ Jeff Dean, Chief Scientist bei Google

Gemini 3: Mehr Leistung, weniger Kosten

Im November stellte Google Gemini 3 vor. Das leistungsstärkste Modell des Unternehmens überhaupt. Es führt die LMArena-Bestenliste an und erreicht bei mathematischen Benchmarks einen neuen Bestwert von 23,4 % auf MathArena Apex. Für Entscheider relevanter: Gemini 3 Flash liefert vergleichbare Qualität wie das bisherige Pro-Modell. Zu einem Bruchteil der Kosten und mit deutlich besserer Reaktionszeit.

Google etabliert damit ein Muster: Die Flash-Version der nächsten Generation übertrifft die Pro-Version der vorherigen. Für Ihre IT-Budgetplanung bedeutet das kontinuierlich mehr Leistung bei sinkenden Kosten pro Anfrage.

Entwickler bekommen einen KI-Partner

Mit Google Antigravity führte Google eine neue Plattform für Softwareentwicklung ein. Der Ansatz geht über klassische Code-Assistenten hinaus. Agentische Systeme arbeiten hier als Kollaborationspartner mit Entwicklern zusammen. Jules, ein asynchroner Coding-Agent aus Google Labs, übernimmt Aufgaben eigenständig im Hintergrund. Für Unternehmen mit Entwicklerteams könnte das die Produktivität signifikant steigern.

Wissenschaft profitiert messbar

AlphaFold, das nobelpreisgekrönte System zur Proteinstruktur-Vorhersage, feierte sein fünfjähriges Jubiläum. Die Zahlen sprechen für sich: Über 3 Millionen Forscher in mehr als 190 Ländern nutzen das System. Darunter eine Million Nutzer in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Im Bereich Wettervorhersage erreicht WeatherNext 2 nun über zwei Milliarden Menschen in 150 Ländern mit Hochwasserwarnungen.

Lesehunger?

Was das für Sie bedeutet

Waren Sie schon in der Situation, zwischen Leistung und Budget abwägen zu müssen? Die aktuellen Entwicklungen verschieben dieses Verhältnis deutlich. Gemini 3 Flash und die Open-Source-Modelle der Gemma-Familie machen fortschrittliche KI-Funktionen zugänglicher. Multimodale Fähigkeiten, erweiterte Kontextfenster und verbesserte Effizienz sind jetzt auch für kleinere Unternehmen erreichbar. Google positioniert sich damit klar als Anbieter, der KI vom Experimentierfeld in den produktiven Einsatz bringen will.

Mehr #Google News