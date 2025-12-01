Black Forest Labs veröffentlicht die nächste Generation seines KI-Bildgenerators. FLUX.2 kombiniert Bildgenerierung und Bearbeitung in einem Modell und verspricht professionelle Qualität für echte Workflows. Ein Blick auf die Neuerungen aus dem Schwarzwald.

Aus dem Schwarzwald in die Welt

Wenn ein KI-Unternehmen seinen Hauptsitz in Freiburg hat, horcht die Dr. Web-Redaktion aus Freiburg naturgemäß auf. Black Forest Labs, gegründet 2024 von Forschern hinter einigen der weltweit populärsten Open-Source-Modelle, hat mit FLUX.2 die nächste Generation seiner Bildgeneratoren vorgestellt.

Das Besondere: Die Freiburger Entwickler setzen konsequent auf einen Open-Core-Ansatz. Leistungsfähige Open-Weight-Modelle für die Community stehen neben professionellen API-Endpoints für Unternehmen, die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit benötigen.

Was FLUX.2 anders macht

Die neue Modellgeneration adressiert eine zentrale Schwäche bisheriger Bildgeneratoren: die Lücke zwischen beeindruckenden Demos und produktionstauglichen Ergebnissen. FLUX.2 unterstützt bis zu zehn Referenzbilder gleichzeitig. Charaktere, Produkte und Stile bleiben damit über mehrere Generierungen hinweg konsistent. Für Marketingteams bedeutet das: Kampagnenmotive mit durchgängiger visueller Identität lassen sich deutlich effizienter erstellen.

Die Textdarstellung hat einen Sprung gemacht. Komplexe Typografie, Infografiken und UI-Mockups mit lesbarem Fließtext funktionieren jetzt zuverlässig. Produktshots, Visualisierungen und fotorealistische Anwendungsfälle profitieren von schärferen Texturen und stabilerer Beleuchtung. Die Bildbearbeitung unterstützt Auflösungen bis 4 Megapixel.

FLUX.2: Freiburger KI setzt neue Maßstäbe bei der Bildgenerierung

Watch this video on YouTube



Lesetipps:

Vier Varianten für unterschiedliche Anforderungen

Black Forest Labs staffelt das Angebot nach Einsatzzweck. FLUX.2 [pro] liefert Bildqualität auf dem Niveau der besten geschlossenen Modelle und ist über die BFL-API sowie Partner verfügbar. FLUX.2 [flex] gibt Entwicklern volle Kontrolle über Parameter wie Schrittanzahl und Guidance Scale.



Das Open-Weight-Flaggschiff FLUX.2 [dev] mit 32 Milliarden Parametern steht auf Hugging Face zum Download bereit. In Zusammenarbeit mit NVIDIA und ComfyUI gibt es eine optimierte fp8-Implementierung für Consumer-Grafikkarten wie die GeForce RTX-Serie. Eine kleinere, Apache-2.0-lizenzierte Variante namens FLUX.2 [klein] befindet sich in der Beta-Phase.

Technische Architektur mit Vision-Language-Modell

Technisch basiert FLUX.2 auf einer Latent-Flow-Matching-Architektur. Das Modell koppelt Mistrals 24-Milliarden-Parameter Vision-Language-Modell mit einem Rectified Flow Transformer. Das VLM bringt Weltwissen und Kontextverständnis ein.

Der Transformer erfasst räumliche Beziehungen, Materialeigenschaften und kompositorische Logik. Ein neu trainierter Variational Autoencoder für latente Repräsentationen verbessert das Verhältnis von Lernbarkeit, Qualität und Komprimierungsrate.

Verfügbarkeit und nächste Schritte

FLUX.2 [pro] und [flex] sind ab sofort über die BFL-API und den Playground unter bfl.ai verfügbar. Die Open-Weight-Variante FLUX.2 [dev] kann lokal betrieben oder über API-Endpoints bei Anbietern wie FAL, Replicate, Together AI und Cloudflare genutzt werden. Für kommerzielle Nutzung ist eine separate Lizenz erforderlich.

Zu Black Forrest Labs