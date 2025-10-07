MIT-Studie warnt: KI-Tools lassen Mitarbeiter-Kompetenzen verkümmern

Eine neue Studie des Massachusetts Institute of Technology zeigt alarmierende Langzeiteffekte von ChatGPT & Co. auf die kognitiven Fähigkeiten. Für Unternehmen bedeutet das: Die Effizienzgewinne durch KI könnten teuer erkauft sein – mit dem schleichenden Verlust kritischer Denkfähigkeiten ihrer Teams.

Kennen Sie das? Ein Mitarbeiter kann zwar perfekte Reports mit ChatGPT erstellen, aber ohne KI-Hilfe keinen klaren Gedanken mehr zu Papier bringen? Was nach einem überspitzten Szenario klingt, findet nun wissenschaftliche Bestätigung. MIT-Forscher untersuchten mittels EEG-Messungen die Gehirnaktivität von Probanden beim Schreiben von Essays – wahlweise mit ChatGPT, Google-Suche oder ganz klassisch nur mit dem eigenen Kopf. Das Ergebnis sollte jeden Personalverantwortlichen aufhorchen lassen: Je mehr technologische Unterstützung die Teilnehmer nutzten, desto weniger arbeitete ihr Gehirn.

Besonders brisant für Ihre Unternehmenspraxis: Die Studie untersuchte auch das sogenannte „Ownership“ – die Fähigkeit, eigene Arbeitsergebnisse zu zitieren und zusammenzufassen. Mitarbeiter, die ChatGPT nutzten, konnten sich kaum noch an ihre eigenen Texte erinnern. Noch bedenklicher: Die KI-gestützten Essays waren statistisch homogen, zeigten also deutlich weniger Individualität und kreative Abweichung. Für Unternehmen, die auf Innovation und differenzierte Lösungsansätze angewiesen sind, ein Warnsignal.

Die Langzeiteffekte überraschen selbst die Forscher: Nach mehrmonatiger KI-Nutzung zeigten die Probanden auch ohne Technologie-Hilfe schwächere kognitive Leistungen. Die neuronale Konnektivität nahm ab, Alpha- und Beta-Netzwerke waren unteraktiviert. Im Klartext: Wer seine Mitarbeiter dauerhaft mit KI-Tools arbeiten lässt, riskiert eine schleichende Erosion ihrer Problemlösungskompetenz. Über vier Monate verschlechterte sich die Leistung der KI-Gruppe auf allen Ebenen – neural, sprachlich und in der Bewertung.

Vom Vollhirn zum Suchhirn zum Stromsparmodus – bitte ChatGPT kurz ans Ladegerät hängen!

Interessant für Ihre KI-Strategie: Die Studie identifizierte einen optimalen Einsatzpunkt. Teilnehmer, die zunächst ohne Hilfe arbeiteten und erst später KI hinzuzogen, zeigten bessere Ergebnisse und höhere kognitive Integration. Sie profitierten von der KI als Ergänzung, nicht als Ersatz ihrer Denkarbeit. Die Suchmaschinen-Nutzung lag übrigens im Mittelfeld – wobei die zunehmende KI-Integration in Google & Co. auch hier Fragezeichen aufwirft.

Die Forscher räumen ein, dass ihre Stichprobe mit wenigen Dutzend Teilnehmern begrenzt aussagekräftig ist. Dennoch bezeichnen sie ihre Erkenntnisse als „dringliche Angelegenheit“ angesichts der rapiden KI-Adoption in Schulen, Universitäten und Unternehmen. Bevor Unternehmen KI-Tools als „net positive“ verbuchen, sollten die Langzeiteffekte auf die kognitive Leistungsfähigkeit ihrer Teams besser verstanden werden.

Für Ihre Unternehmenspraxis bedeutet das: Setzen Sie KI-Tools strategisch dosiert ein. Fördern Sie weiterhin eigenständiges Denken, bevor die KI zum Zug kommt. Und beobachten Sie kritisch, ob Ihre Teams ihre Problemlösungskompetenz behalten – oder ob Sie gerade die Innovationskraft von morgen gegen die Effizienz von heute eintauschen. Die MIT-Studie legt nahe: Diese Rechnung könnte langfristig nicht aufgehen.



Mehr zur Studie (PDF)