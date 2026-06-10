News KI

Gemini 3.5 übersetzt jetzt live in über 70 Sprachen

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Gemini 3.5 dolmetscht jetzt live in über 70 Sprachen

Google hat mit Gemini 3.5 Live Translate ein eigenes Audiomodell vorgestellt, das gesprochene Sprache simultan überträgt. Das Modell läuft ab sofort in der Translate-App, kommt über eine Live-API zu Entwicklern und wandert demnächst in Google Meet. Für international arbeitende Teams verschiebt sich damit die Grenze zwischen Telefonat und Dolmetscher.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen

Mit Gemini 3.5 Live Translate übersetzt Google gesprochene Sprache jetzt fortlaufend, statt auf das Ende eines Satzes zu warten. Vor einem halben Jahr lief diese Funktion nur als Android-Beta in drei Ländern. Heute rollt Google das Modell global aus und öffnet es zugleich für Entwickler und Workspace-Kunden.

Das Wichtigste in Kürze

  • Gemini 3.5 Live Translate erkennt automatisch mehr als 70 Sprachen und behält Tonfall und Sprechtempo des Sprechers bei.
  • Das Modell dolmetscht fortlaufend und bleibt nur wenige Sekunden hinter dem Gesprochenen, ohne hörbare Pausen.
  • Entwickler erreichen das Modell ab sofort als Public Preview über die Gemini Live API und Google AI Studio.
  • Google Meet bekommt die Funktion zunächst in privater Vorschau für ausgewählte Workspace-Kunden, der breite Rollout folgt später im Jahr.

Was unterscheidet 3.5 Live Translate von der bisherigen Beta?

Dose-zu-Dose-Telefon auf weißem Grund, beschriftet mit „Hallo“ und „Hola“ auf Anhängern
Gemini 3.5 Live Translate übersetzt während des Sprechens in Echtzeit, statt auf Satzenden zu warten, und ermöglicht so flüssige Gespräche mit nur wenigen Sekunden Verzögerung

Bisherige Systeme arbeiten Schritt für Schritt und warten, bis ein Sprecher seinen Satz beendet hat. Gemini 3.5 Live Translate verarbeitet den Audiostrom dagegen schon während des Sprechens und entscheidet dabei laufend, ob es auf mehr Kontext wartet oder sofort übersetzt. Fortlaufende Ausgabe heißt im Alltag, dass das Gespräch fließt, weil die Übersetzung nur wenige Sekunden nachläuft. Auch in lauten Umgebungen arbeitet das Modell nach Angaben von Google zuverlässig.

Was bedeutet das für internationale Meetings?

Oranger Becher mit Deckel, Dampf, Flaggen und Text „70+ SPRACHEN LIVE“ vor weißem Hintergrund
Google Meet erweitert Live-Übersetzung von 5 auf über 70 Sprachen. Ermöglicht 2000+ Sprachkombinationen statt nur Englisch-Übersetzungen. Teams können direkt mit Kollegen weltweit kommunizieren ohne Dolmetscher

In Google Meet ersetzt das Modell die bisherige Sprachübersetzung und hebt sie von fünf auf über 70 Sprachen. In einer einzigen Besprechung werden damit mehr als 2000 Sprachkombinationen möglich, während Meet bislang nur von und nach Englisch übersetzte. Dank der zusätzlichen Sprachpaare sprechen Teams mit Kollegen in Asien oder Lateinamerika, ohne einen externen Dolmetscher zuzuschalten.

Für deutsche Mittelständler mit Standorten in Asien wird die Sprachbarriere im Videocall zur Fußnote. Offen bleibt, ob die IT die Sprachdaten DSGVO-konform in der Cloud verarbeitet.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie steht es um Datenschutz und Manipulation?

Ein oranges Mikrofon mit verheddertem Kabel und Fragezeichen auf weißem Hintergrund
Google verarbeitet Sprachdaten in der Cloud über eigene Server. KI-generierte Audioausgaben erhalten ein SynthID-Wasserzeichen

Google verarbeitet die Sprachdaten in der Cloud. Das setzt eine stabile Verbindung voraus, und die Gespräche laufen über Google-Server. Für Unternehmen mit sensiblen Inhalten gehört dieser Punkt in jede Auftragsverarbeitung, ähnlich wie bei der Debatte um Gemini in Gmail. Jede erzeugte Audioausgabe trägt zudem ein unhörbares SynthID-Wasserzeichen, mit dem Google KI-generierte Stimmen erkennbar halten und Missbrauch erschweren will.

Ab wann können Sie es nutzen?

In der Translate-App steht das Modell ab sofort weltweit auf Android und iOS bereit. Verbinden Sie beliebige Kopfhörer und tippen Sie auf „Live translate“, dann hören Sie die Übersetzung in Ihrer Sprache. Android-Nutzer bekommen zusätzlich einen Listening Mode: Sie hören die Übersetzung direkt über den Telefonhörer und halten das Gerät wie bei einem normalen Anruf ans Ohr. Für den eigenen Einbau stehen die Gemini Live API und Beispielcode in Google AI Studio bereit. Eine Modell-Landkarte der aktuellen KI-Systeme liefert der LLMs-Ratgeber.

Prüfen Sie vor einem Pilotversuch zwei Punkte. Klären Sie mit der IT, ob sie die Sprachdaten datenschutzkonform in der Cloud verarbeiten kann, und testen Sie die App in einer typischen Gesprächssituation Ihres Teams. Für reine Reise- und Vor-Ort-Gespräche genügt die kostenlose Translate-App schon heute.

Mehr Newshunger?

Kabelloser In-Ear-Kopfhörer mit grüner LED und Sprechblase über einer Taste
Google Translate bietet Echtzeit-Spracherkennung, während Gemini 3 als intelligentes KI-Modell startet und Gemini Omni Flash multimodale Ausgaben ermöglicht
4,4 17 Bewertungen

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Artikel teilen
X LinkedIn Facebook XING WhatsApp E-Mail
Empfohlene Artikel
News
Bose SoundTouch streamt wieder. Wie? Mit dieser App.
4 Min.  ·  21. Mai. 2026
News
Schaeffler holt hunderte Humanoide in die Werke. Bis 2030.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Bose dreht das Streaming bei Soundtouch ab. Lautsprecher für 800 Euro: tot.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
DuckDuckGo macht die KI-freie Suche zum Standard: Wer profitiert?
3 Min.  ·  2. Juni. 2026
News
Bose Soundtouch: Was Kunden rechtlich wirklich noch durchsetzen können
5 Min.  ·  16. Mai. 2026
Tags: Gemini Google
Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
762 Artikel veröffentlicht
www.drweb.de
Alle Artikel

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Je besser die KI hilft, desto schlechter debuggen Sie

Je besser die KI hilft, desto schlechter debuggen Sie

Michael Dobler

Entwickler, die beim Lernen auf KI setzen, verstehen ihren eigenen Code messbar schlechter. Eine Anthropic-Studie zeigt den Effekt genau dort, wo später die Aufsicht...

Mehr erfahren
Newsletter

Mehr solcher Artikel?
Jetzt kostenlos abonnieren.

Jeden Dienstag die besten Artikel aus dem Dr. Web-Magazin direkt in Ihr Postfach – kein Spam, jederzeit abmeldbar.

Einmal pro Woche, kein täglicher Spam
Jederzeit mit einem Klick abmeldbar
DSGVO-konform via Brevo