Warum Du Google Fonts datenschutzkonform einsetzen solltest: Laut der jüngsten Rechtssprechung des Landgerichts München ist die Einbindung von Google Fonts über die Google Font API nicht datenschutzkonform. [1] Das Laden von Google Fonts über die Fonts API bedarf einer vorherigen, expliziten Zustimmung der Besucher.

Wieso ist die herkömmliche Einbindung von Google Fonts nicht datenschutzkonform?

Grund ist, dass bei der Einbindung über die Google-Server die IP-Adresse der Besucher in die USA gesendet wird. Die USA zählen zu den Ländern, die den europäischen Anforderungen an den Datenschutz nicht genügen. Somit ist die Einbettung von externen Diensten wie Google Fonts oder auch Google Analytics nicht datenschutzkonform.

Der Einsatz von Schriftartendiensten wie Google Fonts kann nicht auf Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO gestützt werden, da der Einsatz der Schriftarten auch möglich ist, ohne dass eine Verbindung von Besuchern zu Google Servern hergestellt werden muss. — aus der Urteilsbegründung des LG München

Ein weiterer Grund, der auch die Einbettung von anderen Google-Diensten wie z.B. Google Analytics betrifft: Nach dem Urteil des EuGH vom 16. Juli 2020, Rs C-11/18 („Schrems II“), können sich Webseitenbetreiber nicht mehr auf eine sogenannte „Angemessenheitsentscheidung“ („Privacy Shield“ und vorher „Safe Harbor“) berufen.

Betroffen sind mehr als 880.000 Websites in Deutschland:

Laut Builtwith sind unter anderem Webseiten wie spiegel.de, heise.de, zeit.de betroffen sowie viele andere tausende Websites, welche Google Fonts auf die herkömmliche Art und Weise eingebunden haben:

Wie kann ich Google Fonts datenschutzkonform einbinden?

Google Fonts lokal auf dem Server hosten

Wer Google Fonts über den Google Server bzw. die Fonts API eingebunden hat, muss in Kauf nehmen, dass die Nutzerdaten seiner Besucher an Google weitergegeben werden. Das ist jedoch nur zulässig, wenn hierfür eine Einwilligung des Besuchers vorliegt.

Als Alternative hierzu kannst Du die Google Fonts lokal einbinden. Das heisst, dass die Google Fonts direkt vom eigenen Server und nicht mehr über die Fonts API geladen werden. Auf diesem Wege werden also keine Nutzerdaten an Anbieter außerhalb der EU gesendet, solange sich der Server-Standort Deiner Website auch in der EU befindet.

Hier nun die einzelnen Schritte:

Schritt 1: Google Fonts runterladen

Dazu gehst Du auf die Seite der gewünschten Schriftart. In unserem Fall ist das die Schriftart „Source Sans Pro“. Oben rechts kannst Du mit „Download Family“ die Schriftart mit all ihren einzelnen Schnitten herunterladen.

Problem hierbei: Bei Google Fonts kannst Du die Schriftschnitte nur im TTF-Format herunterladen. Google ist nunmal eine Datenkrake und möchte, dass Du deren Font API benutzt.

Das Format, das wir für den Einsatz auf der Website brauchen, ist jedoch Woff2. Woff2 (für „Web Open Font Format“) ist das Dateiformat für Webfonts, das am wenigsten Speicherplatz und damit auch Ladezeit für Deine Website beansprucht. Es wird von allen gängigen Browsern unterstützt:

Schritt 2: TTF in Woff2 umwandeln

Um die TTF-Dateien in das Woff2-Format umzuwandeln, kannst Du den Service Cloudconvert verwenden, ein Service der von der Lunaweb GmbH in München angeboten wird. Die Daten kannst Du per Drag & Drop herüberziehen. Bis zu fünf Dateien gleichzeitig sind kostenlos.

Nach der Umwandlung kannst Du die Dateien dann einfach herunterladen.

Schritt 3: Woff2-Dateien auf den eigenen Server hochladen

Mit einem FTP-Programm wie Filezilla kannst Du dann diese Woff2-Dateien hochladen in einen Ordner Deiner Wahl. Wenn Du WordPress im Einsatz hast, sollte sich der Ordner normalerweise im Unterorder „/wp-content/“ befinden. In unserem Beispiel liegt der Ordner in /wp-content/uploads/assets/fonts/ .

Schritt 4: Die lokalen Schriftart per CSS einbinden

Sind die Font-Dateien im richtigen Ordner abgelegt, kannst Du sie über das Custom CSS in WordPress einbinden. Das Custom CSS findest Du in WordPress unter Design > Customizer > Zusätzliches CSS.

Für die Einbindung verwendest Du dann folgende Syntax. Je nach Schriftart und Dateinamen muss Du hier die Dateinamen und den Namen der Schriftart anpassen. Bitte achte auch darauf, dass die Groß- und Kleinschreibung bei den Dateinamen jeweils genau übereinstimmen:

@font-face { font-family: "SourceSansPro Regular"; font-display: swap; src: url(/wp-content/uploads/assets/fonts/SourceSansPro-regular.woff2) format("woff2"); }

Schritt 5: Die lokalen Google Fonts im CSS referenzieren

Sobald Du die Google Fonts über den @font-face Codeschnipsel eingebunden hast, kannst Du sie auch entsprechend im CSS referenzieren, etwa so:

body { font-family: "SourceSansPro Regular", system-ui, -apple-system, sans-serif; }

Auch hier musst Du darauf achten, dass die Referenzierung des Namens der Schriftart bzw. deren Schnitte genau übereinstimmen. Ferner ist es üblich, den Namen der Schriftart immer in geraden Anführungszeichen anzugeben. Die Anführungszeichen braucht es, sobald der Name ein Leerzeichen enthält, wie das etwa bei “SourceSansPro Regular” der Fall ist.

Die Alternative: Google Fonts datenschutzkonform nach Zustimmung laden

Für den Fall, dass Du die Fonts lieber weiterhin direkt über einen Google Server laden möchtest, musst Du dafür die Einwilligung Deiner Besucher einholen. Das kannst Du z.B. über die Cookie-Lösung „Real Cookie Banner“ tun, die Dir eine Hilfestellung für diesen Prozess anbietet.

Für andere Plugins wie z.B. Borlabs Cookie stellen die Entwickler hier eine Dokumentation bereit. Je nach Cookie-Lösung wirst Du dann in der Dokumentation des jeweiligen Anbieters eine entsprechende Anleitung finden.

