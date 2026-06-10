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Ruiniert KI Ihren Designprozess? Auf das Timing kommt es an.

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
4 Min. Lesezeit
Ruiniert KI Ihren Designprozess? Auf das Timing kommt es an.

Ein scharfes Werkzeug schneidet sauber, aber auch in die falsche Richtung. Ein vielbeachteter Essay aus der Design-Community legt den Finger auf eine Stelle, die im KI-Hype gern übergangen wird: Nicht ob ein Tool etwas kann, entscheidet über die Qualität, sondern wann im Prozess man es einsetzt.

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KI im Design verschiebt nicht nur das Tempo, sondern den Moment, in dem eine Idee Form annimmt. Der Designer José Torre, im Sidekick-Team bei Shopify an KI-Werkzeugen beteiligt, beschreibt in einem Essay, wie ihm die Werkzeuge unbemerkt die Aufmerksamkeit verschoben haben. Für Webdesigner und Agenturen im DACH-Raum steckt darin eine Warnung, die über die übliche Tool-Begeisterung hinausgeht.

Das Wichtigste in Kürze

  • Frühe KI-Antworten verdichten den Lösungsraum, bevor eine Idee ihre Form gefunden hat.
  • Leichtigkeit bei der Umsetzung täuscht Verständnis vor: Wer etwas schnell ändern kann, glaubt vorschnell, es auch zu durchdringen.
  • Dieselben Werkzeuge vergrößern den Abstand zwischen starken und schwachen Designern, statt ihn einzuebnen.
  • Junior-Designer liefern Widerspruch und neue Perspektiven, die ein KI-Assistent nicht ersetzt.

Wann verwechselt man Tempo mit Verständnis?

Damastmesser mit Holzgriff und Pflaster auf weißem Grund
KI behebt oberflächlich Abstandsfehler in Shopify, übersieht aber tiefe Systemabhängigkeiten, die nur erfahrene Entwickler erkennen

Torre schildert einen konkreten Fall aus seiner Arbeit. Eine vermeintlich simple Abstandskorrektur im Shopify-Admin entpuppte sich als tief sitzende Inkonsistenz quer durch geteilte Komponenten. Die KI im Editor behob das Symptom prompt und selbstbewusst, ohne die Systemabhängigkeiten zu kennen.

Erst ein geduldiger Entwickler führte ihn durch das eigentliche Problem. Selbstvertrauen ohne Kontext bleibt eine Täuschung, und genau diese Lücke kaschieren schnelle Werkzeuge besonders gut.

Die verbreitete Erzählung verspricht das Zehnfache an Geschwindigkeit. Tempo half im Design schon immer, weil es mehr Varianten und frühere Lernschleifen erlaubt. Der Haken liegt woanders: Sobald etwas leicht von der Hand geht, fühlt es sich verstanden an, und das Tun ersetzt das Lernen.

Warum schadet KI am Anfang eines Entwurfs?

Ein zerknülltes Papier mit handgeschriebenen Notizen wie
Design beginnt mit Mehrdeutigkeit. KI-Tools fordern früh Eindeutigkeit und erzeugen falsches Fortschrittsempfinden bei vagen Eingaben

Design startet mit Mehrdeutigkeit, nicht mit Klarheit. Bleistift und Papier oder eine leere Figma-Fläche erlauben Widerspruch, Schludrigkeit und das Entdecken des Problems während der Arbeit. KI-Werkzeuge verlangen dagegen früh nach Eindeutigkeit und tun sich schwer, sobald die Eingabe noch vage oder neu ist. Kommen die Antworten zu früh, erzeugen sie ein Gefühl von Fortschritt ohne Tiefe. Man rückt vor, aber nicht nach innen.

KI belohnt den, der schon weiß, was er will, und bestraft den, der noch sucht. Genau deshalb gehört das Werkzeug in die zweite Hälfte des Entwurfs, nicht an den Anfang, wo die Idee noch atmen muss.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wird die KI zum besseren oder zum bequemeren Designer?

Schwarzer Bleistift, weißer KI-Design-Stift und schlafende Miniaturkatze auf hellem Grund
Werkzeuge verstärken bestehende Fähigkeiten: Schwache Designer produzieren schneller Mittelmaß, starke Designer nutzen bessere Tools für anspruchsvollere Ergebnisse

Dieselben Werkzeuge in unterschiedlichen Händen liefern keine ähnlichen Ergebnisse, sie verstärken, was schon da ist. Ein schwacher Designer produziert mit besseren Tools nur schneller Mittelmaß, ein starker verwirft aggressiver und erkennt das Naheliegende, um es zu überspringen.

Geschmack, Urteil und Kontext gibt es nicht gratis dazu. Diese Sicht deckt sich mit dem Befund einer Salesforce-Designerin, wonach sich, sondern individuell an die eigene Denkweise angepasst werden müssen.

Was heißt das für Agenturen und Selbstständige?

Silberne Taschenuhr mit orangem Zeiger und Aufschrift „KI-TIMING“ auf weißem Hintergrund
KI als Reaktionspartner nutzen: erst skizzieren, dann KI-Varianten prüfen. So bleibt die eigene Absicht stark und Junioren lernen durch Fragen

Behandeln Sie KI als Reaktionspartner, nicht als Ausgangspunkt. Sobald eine Skizze oder ein grober Ansatz existiert, erweitert das Werkzeug Optionen, fordert Annahmen heraus und schlägt Varianten vor. Als Startpunkt dagegen verdünnt es die eigene Absicht, weil es Gedanken fortsetzt, statt neue zu finden. Schützen Sie außerdem die Rolle der Juniorkräfte. Widerspruch und naive Fragen verbessern die Arbeit, und kein Assistent liefert echte Reibung. Der vollständige Essay von José Torre steht offen bei DOC.

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Michael Dobler
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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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