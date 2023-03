In einer automatisierten, zunehmend KI getriebenen Arbeitswelt gerät nicht nur die Arbeit eines Texters, sondern auch die Schaffenskraft des Webdesigners durch die Entwicklung von AI Webdesign Tools in den Fokus.

Drei dieser Tools stelle ich Ihnen heute kurz vor. Mal sehen, wohin die Reise für den Webdesignerberuf geht. Mein Tipp: Webdesigner setzen zukünftig als Hilfestellung je nach Projekt KI-Tools ein, z.B. für das Prototyping. Das Totenglöcklein für Webdesigner höre ich jedenfalls nicht läuten.

AI Webdesign Tool #1: Genius by Diagram

Genius by Diagram ist ein von Genius Design entwickeltes KI-Design-Tool. Es bietet eine breite Palette von Funktionen und ermöglicht es Nutzern, automatisch Designs für Websites oder Anwendungen zu generieren. Das Tool verwendet einen Algorithmus, der aus Bildern und Texten ein Design generiert, das den Vorstellungen des Nutzers entspricht. Genius by Diagram besticht vor allem durch seine intuitive Benutzeroberfläche und kann auch von Nutzern ohne Webdesignkenntnisse verwendet werden. Von einem Mockup bis zum Go live einer Website ist der Weg jedoch weit…

Für Benutzer, die nicht über umfassende Kenntnisse im Webdesign verfügen, ist Genius by Diagram besonders nützlich. Es ermöglicht einen leichten Einstieg in das Webdesign und bietet eine Vielzahl von Funktionalitäten, um das Design an die Bedürfnisse des Nutzers anzupassen. Das Tool ist jedoch nicht in der Lage, komplexe Designs nach individuellen Kundenwünschen zu erstellen. Es kann als Einstieg in die Arbeit mit Webdesign dienen, sollte aber nicht als Alternative zu einem Webdesigner gesehen werden.

AI Webdesign Tool #2: Galileo AI

Galileo AI ist ein UI-Design-Tool, das von Galileo Visionary District entwickelt wurde. Mit einer Vielzahl von Vorlagen und Elementen können Benutzer Designs für Websites oder Anwendungen erstellen. Galileo AI ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine schnelle und einfache Erstellung von Designs. Das Tool basiert auf einer KI-Technologie, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Designs automatisch zu optimieren und zu verbessern.

Galileo AI ist besonders nützlich für Benutzerinnen und Benutzer, die auf schnelle und einfache Weise Designs erstellen möchten. Es stellt eine große Anzahl von Vorlagen und Elementen zur Verfügung, mit denen die Benutzer ihre Designs auf einfache Weise anpassen können. Das Tool ist jedoch nicht in der Lage zur Erstellung komplexer Designs, die allen Anforderungen des Kunden gerecht werden. Wiederum kann es als Einstieg in die Welt des Webdesigns verwendet werden, sollte aber nicht als Ersatz für einen Webdesigner angesehen werden.

AI Webdesign Tool #3: Uizard Autodesigner

Uizard Autodesigner ist ebenfalls ein KI-basiertes Webdesigntool. Es wurde von der Firma Uizard Technologies entwickelt und ermöglicht die Erstellung von Websites und Anwendungen ohne Programmierkenntnisse. Autodesigner verwendet KI-Technologie, um Designs automatisch zu optimieren und zu verbessern. Das Tool zeichnet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit und intuitive Benutzeroberfläche aus.

Der Uizard Autodesigner ist besonders nützlich für Benutzerinnen und Benutzer, die über keine Programmierkenntnisse verfügen, aber dennoch ein Webdesign erstellen möchten. Es erleichtert den Einstieg in die Erstellung von Web-Designs und bietet eine breite Palette von Funktionen, mit denen das Design an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden kann. Aber auch hier ist das Tool nicht in der Lage, komplexe Designs nach Kundenwunsch zu erstellen. Es ist ein Einstieg in das Webdesign, aber kein Ersatz für den Webdesigner.

Fazit

Die Entwicklung von AI Design Tools und UI Design Tools hat das Potenzial, die Arbeit von Web-Designern zu erleichtern. Allerdings sind diese Tools noch nicht in der Lage, einen Webdesigner vollständig zu ersetzen. Natürlich nicht. Sie bieten zwar eine breite Palette von Funktionen und Möglichkeiten, aber es fehlt ihnen noch die Kreativität und das menschliche Auge, um Designs zu entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen des Kunden entsprechen. Dennoch können sie die Arbeit von Designern erleichtern. Und gute Tools sind für die Effizienz nötig, denn gute Webdesigner wachsen nicht auf den Bäumen, aber immer mehr Unternehmen haben Bedarf an Digital Ninjas. Die menschliche Komponente bleibt jedoch unersetzlich, um einzigartige und individuelle Designs zu erstellen. In der Zukunft werden sich KI-Design-Tools und UI-Design-Tools weiterentwickeln, und es ist möglich, dass sie den Beruf eines Webdesigners wesentlich verändern können.