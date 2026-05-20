Gemini for Science: KI beschleunigt die Laborforschung
20. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

Gemini for Science: KI beschleunigt die Laborforschung

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web
4.6
(17)

Stellen Sie sich vor, komplexe Proteindatenbanken, Genomsequenzen und chemische Strukturdaten stehen auf Knopfdruck bereit, direkt aus dem KI-Assistenten heraus. Google macht das mit Gemini for Science ab sofort zur Realität.

Die Ankündigung auf dem Google I/O 2026 bündelt Geminis Deep-Reasoning-Fähigkeiten mit einem Zugang zu über 30 Lebenswissenschafts-Datenbanken. Für Biotech, Pharmaindustrie und akademische Forschung ändert das die Ausgangslage fundamental.

Das Wichtigste in Kürze

  • Über 30 Life-Science-Datenbanken sind über sogenannte Science Skills angebunden
  • Co-Scientist ist ein neuer kollaborativer KI-Partner für wissenschaftliche Durchbrüche
  • Science Skills sind ab heute auf GitHub und in Google Antigravity verfügbar
  • Für experimentelle Funktionen können Interessierte sich über Google Labs anmelden

Nicht nur Suche, sondern echter KI-Partner

Computerbildschirm mit Leuchtgrafik und Petrischale auf Schreibtisch in Labor
Co-Scientist unterstützt Forschende bei Hypothesenbildung, Modellierung und Ergebnisinterpretation durch KI-gestützte Analyse

Das Kernstück ist Co-Scientist, ein KI-Assistent, der Forschende nicht nur mit Informationen versorgt, sondern aktiv bei der Hypothesenbildung, Modellierung und Ergebnisinterpretation unterstützt. Google beschreibt Gemini for Science als „neue Ära der Entdeckung im großen Maßstab“.

Science Skills verbinden die agentische Plattform Google Antigravity mit Datenbanken wie UniProt, PubChem und vergleichbaren Quellen. Abfragen, die früher Bioinformatik-Expertise erforderten, lassen sich damit per natürlicher Sprache stellen. Das senkt die Einstiegshürde für kleinere Forschungsteams erheblich.

Was DACH-Unternehmen jetzt prüfen sollten

Ein Becherglas mit Brille und grüner Flüssigkeit steht neben einer gefesselten Figur
KI-Tools beschleunigen Datenbankrecherchen in Biotech ohne Fachpersonal, doch DSGVO-Compliance bleibt unklar

Für Biotech-Startups und Pharmaunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz öffnet sich damit ein struktureller Hebel. Bisher blockierte Datenbankrecherchen und Literaturauswertungen lassen sich beschleunigen, ohne spezifisches Fachpersonal aufzubauen.

Allerdings fehlt noch die DSGVO-Klarheit: Ob und wie europäische Forschungseinrichtungen sensible Daten über Google Antigravity verarbeiten dürfen, hat Google noch nicht kommuniziert. Einen strategischen Überblick über den KI-Einsatz im Unternehmenskontext bietet der LLMs-Ratgeber. Die generativen Suchangebote von Google im GEO-Kontext ordnet der GEO-Ratgeber fundiert ein.

Science Skills stehen ab heute auf GitHub bereit und lassen sich direkt in Antigravity-Projekte einbinden. Unternehmen, die einsteigen möchten, sollten zunächst klären, welche Datensätze intern relevant sind und ob die Compliance-Anforderungen mit den Google-Nutzungsbedingungen vereinbar sind.

KI und Wissenschaft verschmelzen schneller, als viele Laborleiter ahnen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann DSGVO-konforme Nutzung möglich wird.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Mehr #Google News
Mehr zu Gemini for Science

Mehr Newshunger?

Petrischale mit orangen Flecken und einem Fähnchen mit der Aufschrift: Forschung beschleunigt
Google plant für 2026 KI-Agenten auf Android-Geräten und neue Gemini-Intelligence-Laptops für IT-Manager
Jetzt mit Freunden & Kollegen teilen
, ,

Wie hilfreich fanden Sie diese Seite? Schreiben Sie Kritik und Anregungen auch gerne in die Kommentare!

Durchschnittliche Bewertung 4.6 / 5. Anzahl Bewertungen: 17

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Dr. Web Newsletter

Zum Newsletter anmelden

Kommen Sie wie über 6.000 andere Abonnenten in den Genuss des Dr. Web Newsletters. Als Dankeschön für Ihre Anmeldung erhalten Sie das große Dr. Web Icon-Set: 970 Icons im SVG-Format – kostenlos.

Es kam zu einen Fehler. Wahrscheinlich ist das unsere Schuld. Schreiben Sie uns gerne an kontakt@drweb.de
„✓ Bitte prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie Ihre Anmeldung.“
Das große Dr. Web Icon-Set mit über 970 individuell anpassbaren Icons im SVG Format.