Stellen Sie sich vor, komplexe Proteindatenbanken, Genomsequenzen und chemische Strukturdaten stehen auf Knopfdruck bereit, direkt aus dem KI-Assistenten heraus. Google macht das mit Gemini for Science ab sofort zur Realität.

Die Ankündigung auf dem Google I/O 2026 bündelt Geminis Deep-Reasoning-Fähigkeiten mit einem Zugang zu über 30 Lebenswissenschafts-Datenbanken. Für Biotech, Pharmaindustrie und akademische Forschung ändert das die Ausgangslage fundamental.

Das Wichtigste in Kürze

Über 30 Life-Science-Datenbanken sind über sogenannte Science Skills angebunden

Co-Scientist ist ein neuer kollaborativer KI-Partner für wissenschaftliche Durchbrüche

Science Skills sind ab heute auf GitHub und in Google Antigravity verfügbar

Für experimentelle Funktionen können Interessierte sich über Google Labs anmelden

Nicht nur Suche, sondern echter KI-Partner

Co-Scientist unterstützt Forschende bei Hypothesenbildung, Modellierung und Ergebnisinterpretation durch KI-gestützte Analyse

Das Kernstück ist Co-Scientist, ein KI-Assistent, der Forschende nicht nur mit Informationen versorgt, sondern aktiv bei der Hypothesenbildung, Modellierung und Ergebnisinterpretation unterstützt. Google beschreibt Gemini for Science als „neue Ära der Entdeckung im großen Maßstab“.

Science Skills verbinden die agentische Plattform Google Antigravity mit Datenbanken wie UniProt, PubChem und vergleichbaren Quellen. Abfragen, die früher Bioinformatik-Expertise erforderten, lassen sich damit per natürlicher Sprache stellen. Das senkt die Einstiegshürde für kleinere Forschungsteams erheblich.

Was DACH-Unternehmen jetzt prüfen sollten

KI-Tools beschleunigen Datenbankrecherchen in Biotech ohne Fachpersonal, doch DSGVO-Compliance bleibt unklar

Für Biotech-Startups und Pharmaunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz öffnet sich damit ein struktureller Hebel. Bisher blockierte Datenbankrecherchen und Literaturauswertungen lassen sich beschleunigen, ohne spezifisches Fachpersonal aufzubauen.

Allerdings fehlt noch die DSGVO-Klarheit: Ob und wie europäische Forschungseinrichtungen sensible Daten über Google Antigravity verarbeiten dürfen, hat Google noch nicht kommuniziert. Einen strategischen Überblick über den KI-Einsatz im Unternehmenskontext bietet der LLMs-Ratgeber. Die generativen Suchangebote von Google im GEO-Kontext ordnet der GEO-Ratgeber fundiert ein.

Science Skills stehen ab heute auf GitHub bereit und lassen sich direkt in Antigravity-Projekte einbinden. Unternehmen, die einsteigen möchten, sollten zunächst klären, welche Datensätze intern relevant sind und ob die Compliance-Anforderungen mit den Google-Nutzungsbedingungen vereinbar sind.

KI und Wissenschaft verschmelzen schneller, als viele Laborleiter ahnen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann DSGVO-konforme Nutzung möglich wird.“ — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

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