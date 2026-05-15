Google Googlebook und Gemini Intelligence: Android bekommt eine neue Kategorie
Kommt Ihnen das bekannt vor? Microsoft hat Copilot+ eingeführt, Nutzer ignorierten es weitgehend. Google versucht es jetzt mit einer ähnlichen Idee – aber mit einem anderen Namen und einem anderen Ökosystemansatz. Googlebooks sollen das werden, was Copilot+ nicht war.
Das Wichtigste in Kürze
- Google kündigt Googlebook an: neue Laptop-Kategorie, gebaut für Gemini Intelligence
- Hersteller-Partner: Acer, ASUS, Dell, HP und Lenovo – Marktstart im Herbst 2026
- Gemini Intelligence ist Googles neues agentenbasiertes KI-System für Endgeräte
- Gemini in Chrome kommt im Juni für Android: automatisches Browsing und kontextbasierte Aktionen
Was Gemini Intelligence konkret kann
Gemini Intelligence ist nicht ein einzelnes Feature, sondern eine KI-Schicht quer durch das Betriebssystem. Auf Googlebooks gibt es Magic Pointer: Beim Bewegen der Maus über beliebige Inhalte erscheinen kontextbezogene Aktionsvorschläge von Gemini. Auf dem Telefon übernimmt Gemini im Hintergrund Aufgaben wie Terminvorschläge aus E-Mails oder Einkaufslisten aus Notiz-Apps.
Dass Google das explizit als Kontrast zum Microsoft-Copilot-Desaster vermarktet, zeigt strategisches Bewusstsein. Copilot+ scheiterte, weil die Features generisch und aufdringlich wirkten. Gemini Intelligence setzt auf Kontextrelevanz und nahtlose Android-Integration. Wie gut das funktioniert, zeigt sich im Herbst. Einen Überblick über KI-Strategien großer Tech-Konzerne bietet der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web.
Was IT-Entscheider im DACH-Raum beachten sollten
Für Unternehmen, die gerade Geräte für den Herbst 2026 evaluieren, ist Googlebook eine neue Kategorie in der Beschaffungsliste. Die entscheidende Frage ist Ökosystem-Kompatibilität: Wer bereits auf Google Workspace setzt, profitiert von tiefer Integration. Wer auf Microsoft 365 setzt, sollte abwarten, wie gut Gemini mit Office-Suiten zusammenarbeitet.
Parallel dazu lohnt ein Blick auf Gemini in Chrome: Ab Juni läuft das Feature auf Android und könnte Browsing-Workflows in Unternehmen erheblich verändern. Aktuelle Entwicklungen rund um das Google-Ökosystem, insbesondere aus SEO-Perspektive, bündelt der GEO-Ratgeber auf Dr. Web.
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