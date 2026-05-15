Kommt Ihnen das bekannt vor? Microsoft hat Copilot+ eingeführt, Nutzer ignorierten es weitgehend. Google versucht es jetzt mit einer ähnlichen Idee – aber mit einem anderen Namen und einem anderen Ökosystemansatz. Googlebooks sollen das werden, was Copilot+ nicht war.

Das Wichtigste in Kürze

Google kündigt Googlebook an: neue Laptop-Kategorie, gebaut für Gemini Intelligence

Hersteller-Partner: Acer, ASUS, Dell, HP und Lenovo – Marktstart im Herbst 2026

Gemini Intelligence ist Googles neues agentenbasiertes KI-System für Endgeräte

Gemini in Chrome kommt im Juni für Android: automatisches Browsing und kontextbasierte Aktionen

Was Gemini Intelligence konkret kann

Gemini Intelligence als KI-Schicht im Betriebssystem: Magic Pointer zeigt kontextbezogene Aktionsvorschläge, im Hintergrund verwaltet Gemini Termine und Einkaufslisten

Gemini Intelligence ist nicht ein einzelnes Feature, sondern eine KI-Schicht quer durch das Betriebssystem. Auf Googlebooks gibt es Magic Pointer: Beim Bewegen der Maus über beliebige Inhalte erscheinen kontextbezogene Aktionsvorschläge von Gemini. Auf dem Telefon übernimmt Gemini im Hintergrund Aufgaben wie Terminvorschläge aus E-Mails oder Einkaufslisten aus Notiz-Apps.

Dass Google das explizit als Kontrast zum Microsoft-Copilot-Desaster vermarktet, zeigt strategisches Bewusstsein. Copilot+ scheiterte, weil die Features generisch und aufdringlich wirkten. Gemini Intelligence setzt auf Kontextrelevanz und nahtlose Android-Integration. Wie gut das funktioniert, zeigt sich im Herbst. Einen Überblick über KI-Strategien großer Tech-Konzerne bietet der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web.

Googlebook ist Googles Antwort auf Copilot+ – aber mit einem entscheidenden Vorteil: Das Android-Ökosystem hat weltweit drei Milliarden aktive Nutzer. Google muss keine Akzeptanz aufbauen, die ist schon da.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was IT-Entscheider im DACH-Raum beachten sollten

Googlebook als neue Gerätekategorie für Herbst 2026: Integration mit Google Workspace vorteilhaft, Microsoft-365-Nutzer sollten Gemini-Kompatibilität abwarten

Für Unternehmen, die gerade Geräte für den Herbst 2026 evaluieren, ist Googlebook eine neue Kategorie in der Beschaffungsliste. Die entscheidende Frage ist Ökosystem-Kompatibilität: Wer bereits auf Google Workspace setzt, profitiert von tiefer Integration. Wer auf Microsoft 365 setzt, sollte abwarten, wie gut Gemini mit Office-Suiten zusammenarbeitet.

Parallel dazu lohnt ein Blick auf Gemini in Chrome: Ab Juni läuft das Feature auf Android und könnte Browsing-Workflows in Unternehmen erheblich verändern. Aktuelle Entwicklungen rund um das Google-Ökosystem, insbesondere aus SEO-Perspektive, bündelt der GEO-Ratgeber auf Dr. Web.

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