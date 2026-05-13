Anthropic verachtzigfacht den Umsatz in einem Jahr. 44 Milliarden Dollar.
13. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

Anthropic verachtzigfacht den Umsatz in einem Jahr. 44 Milliarden Dollar.

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web
4.7
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Anthropic hat im ersten Quartal 2026 einen annualisierten Umsatz von rund 44 Milliarden US-Dollar erreicht. Vor zwölf Monaten lag der ARR bei knapp 550 Millionen Dollar — eine 80-fache Steigerung. CEO Dario Amodei nannte die Zahl in einem Investorenbrief, den die Financial Times eingesehen hat. Für den deutschen Mittelstand ist das mehr als eine Kuriosität aus dem KI-Markt.

Stellen Sie sich vor, Ihr Hauptlieferant verachtzigfacht seinen Umsatz innerhalb eines Jahres. Genau das passiert gerade bei Anthropic, dem Hersteller von Claude. Wer Claude bereits im Workflow hat, sollte die Preisstabilität nicht für selbstverständlich nehmen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Anthropic ARR im Q1 2026 bei rund 44 Milliarden US-Dollar
  • 80-fache Steigerung gegenüber Q1 2025 (550 Millionen Dollar)
  • Über 1.000 Geschäftskunden mit jährlich über einer Million Dollar Ausgaben
  • Anthropic-Bewertung in der Series-G-Runde bei rund 900 Milliarden Dollar

Was hinter den Zahlen steckt

Blaue, mechanische Rechenmaschine mit Kurbel vor weißem Hintergrund
Anthropic steigert ARR von 9 auf 44 Milliarden Dollar. Claude Code treibt Nachfrage an, über 1.000 Enterprise-Kunden geben jährlich über eine Million Dollar aus

Der Sprung von 9 Milliarden Dollar ARR Ende 2025 auf 44 Milliarden Dollar Anfang 2026 ist auch im KI-Boom außergewöhnlich. Claude Code, die agentische Coding-Plattform, treibt einen großen Teil dieser Nachfrage. Anthropic berichtet, dass über 1.000 Geschäftskunden inzwischen jährlich über eine Million Dollar ausgeben — eine Verdopplung in weniger als zwei Monaten.

Die Series-G-Finanzierungsrunde wird laut TechCrunch mit 50 Milliarden Dollar neuem Kapital bei einer Bewertung von 900 Milliarden Dollar abgeschlossen. OpenAI kontert mit eigenen 122 Milliarden Dollar neuem Funding bei 852 Milliarden Dollar Bewertung. Beide Frontier-Labore liefern sich ein Wettrennen.

Was diese Wachstumsrate für Mittelständler heißt

Aus einem Sparschwein sprudeln Geldscheine mit einer Gummiente darauf
Anthropic-Nutzer sollten API-Verträge vor Preiserhöhungen verlängern und ihre Abhängigkeit von Claude-APIs überprüfen

Drei Punkte sollten in jede 2026er-KI-Strategie. Erstens die Vertrags-Verhandlungsposition: Bei verachtzigfachtem Umsatz hat Anthropic kaum Druck, Preise unter Marktniveau anzubieten. Wer noch alte API-Preise hat, sollte den Vertrag schnell verlängern, bevor das nächste Pricing-Update kommt.

Zweitens die Abhängigkeit messen. Wie viele Geschäftsprozesse hängen am Claude-API? Wenn Anthropic morgen Preise oder Konditionen anpasst, was kostet das jährlich? Drittens als Hedge: Mindestens ein zweites Modell im Workflow halten. OpenAI, Mistral oder die heute morgen vorgestellten Prior-Labs-TFMs bieten Ausweichmöglichkeiten.

Eine 80-fache Umsatzsteigerung ist kein Wachstum, das ist eine Marktverschiebung. Wer Claude im Workflow hat, hat einen Hauptlieferanten, der die Nachfrage diktiert. Mittelständler sollten Verträge prüfen, bevor Anthropic die nächste Preisrunde aufruft.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wer noch profitiert

Zwei Miniatur-Geschäftsleute erklettern einen hohen Stapel Euro-Geldscheine
Infrastruktur-Anbieter wie Nvidia, Broadcom und Google verdienen an KI-Modellen mit. Im DACH-Raum profitieren SAP und Telekom von Compliance-getriebenen Kunden

Die wahren Profiteure sind Infrastruktur-Anbieter. Nvidia, Broadcom und Google mit eigenen TPUs verdienen an jedem trainierten Modell mit. Der Strom-Lieferant in Memphis (für Anthropic-Colossus-1-Compute) ebenfalls. Im DACH-Raum profitieren Cloud-Anbieter wie SAP und Telekom mit ihrer Bundes-Cloud, weil Compliance-getriebene Kunden europäische Hosting-Optionen suchen.

Verlierer könnten klassische Softwareanbieter sein. Der TCI-Verkauf der Microsoft-Position um 8 Milliarden Dollar zeigt: Großanleger gehen davon aus, dass KI-Modelle wie Claude oder GPT-5.5 das Office- und Azure-Geschäft langfristig auffressen.

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