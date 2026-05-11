OpenAI erwirtschaftet 2026 rund 21 Mrd. € im Jahreslauf und steht bei einer Bewertung von 724 Mrd. €. Verbrannt werden in diesem Jahr voraussichtlich rund 14 Mrd. € Cash. Die zweite Frage ist die eigentliche: Wie lange tragen Investoren so eine Lücke?

Wer im Mai 2026 einen Blick auf die Bilanz von OpenAI wirft, sieht zwei Zahlen, die in keinem Rechenbuch zueinander passen. Dreistelliger Milliardenwert auf der einen Seite, zweistellige Milliardenverluste auf der anderen. Geht das gut? Der Glaube ist da. OpenAI bekommt frisches Geld nachgeschoben.

Das Wichtigste in Kürze

OpenAI erreicht laut Sacra-Modell im Februar 2026 einen annualisierten Umsatz von rund 25 Mrd. USD (etwa 21,25 Mrd. €) und liegt damit beim 4,2-fachen des Vorjahres

Die Bewertung kletterte von 27 Mrd. USD im April 2023 auf 852 Mrd. USD im März 2026, eine Vervielfachung um den Faktor 31 in 35 Monaten

Microsoft hält nach der Restrukturierung im Oktober 2025 einen Anteil zwischen 26,79 und 27 Prozent und sitzt auf einem Buchwert von rund 228 Mrd. USD

Der Cash-Verbrauch lag 2025 bei rund 9 Mrd. USD und soll 2026 auf 17 Mrd. USD steigen, profitabel wird OpenAI nach eigenem Plan erst 2030

Die Geschichte von ChatGPT Von der gemeinnützigen Forschungsorganisation zur 724 Mrd.-Euro-Wette in 10 Jahren. GPT Gründung als Non-Profit Sam Altman und Elon Musk gründen OpenAI als gemeinnützige Forschungsorganisation. Ziel laut Charta: KI-Forschung, die der Menschheit nützt, nicht einer Aktionärsgruppe. Capped-Profit-Modell & Microsoft-Einstieg OpenAI spaltet eine kommerzielle Tochter ab. Investoren dürfen am Erfolg teilhaben, gedeckelt auf das 100-Fache. Microsoft steigt mit 1 Mrd. USD ein, weitere 12 Mrd. USD folgen bis 2025. ChatGPT-Launch Der Chatbot erreicht binnen 5 Tagen 1 Million Nutzer, nach 2 Monaten 100 Millionen. Schnellster Nutzeraufbau in der Geschichte digitaler Produkte. Microsoft bereitet eine 10-Mrd.-USD-Folgeinvestition vor. GPT-4 Release Multimodales Modell mit Bild- und Textverständnis. Erste Bewertung jenseits der 27 Mrd. USD. Beginn der ARR-Trajektorie, die in 35 Monaten auf 25 Mrd. USD klettern wird. Der Altman-Putsch Der Vorstand entlässt Sam Altman wegen mangelnder Aufrichtigkeit. 5 Tage später ist er zurück, der Vorstand umgebaut. Ilya Sutskever, Helen Toner und Tasha McCauley verlassen das Gremium. Sycophancy-Rollback Ein GPT-4o-Update macht das Modell zum Schmeichler. Nach 4 Tagen rollt OpenAI zurück und gibt öffentlich Reward Hacking als Ursache zu. Ein Lehrbeispiel für kaputte Feedback-Schleifen. PBC-Restrukturierung Aus dem Capped-Profit-Konstrukt wird die OpenAI Group PBC. Die Stiftung behält 26 %, Microsoft sichert sich 27 %. Die Renditedeckelung fällt, der Weg zum Börsengang ist frei. 852 Mrd. USD Bewertung Amazon, SoftBank und Nvidia führen eine 122-Mrd.-Runde. Faktor 31 in 35 Monaten seit ChatGPT-Launch. ARR rund 25 Mrd. USD, jährlicher Cash Burn 17 Mrd. USD, geplante Profitabilität ab 2030. Die Pointe OpenAI verbrennt 2026 voraussichtlich rund 14 Mrd. €. Die Bewertung steht bei 724 Mrd. €. Die Wette: Skalierung gewinnt das Rennen gegen den Cash Burn, bevor Investoren oder Regulatoren die Reißleine ziehen.

Wer steht hinter OpenAI?

OpenAI wurde 2015 von Sam Altman, Elon Musk und vier weiteren Gründern als gemeinnützige KI-Forschungsorganisation gegründet

OpenAI startete im Dezember 2015 als gemeinnützige Forschungsorganisation mit zwei Gründungsfiguren im Vordergrund: Sam Altman, vormals Präsident des Y-Combinator-Inkubators, und Elon Musk, Tesla-Chef und damals einer der lautesten Mahner gegen unkontrollierte KI.

Den Frontmännern zur Seite standen Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba und John Schulman. Das Gründungsversprechen lautete:

Forschung zur künstlichen allgemeinen Intelligenz, die der Menschheit nützt, nicht einer Aktionärsgruppe.

Vier Jahre später war von diesem Versprechen wenig übrig. Im März 2019 spaltete OpenAI eine kommerzielle Tochter ab, das sogenannte Capped-Profit-Modell. Investoren durften am Erfolg teilhaben, allerdings bis zur 100-fachen Rendite gedeckelt. Microsoft stieg ein, zunächst mit einer Milliarde Dollar.

Die Konstruktion bekam einen weiteren Riss im Oktober 2025. Aus dem Capped-Profit-Konstrukt wurde eine Public Benefit Corporation, die OpenAI Group PBC. Die Stiftungs-Mutter behielt 26 Prozent der Anteile, Microsoft sicherte sich 27 Prozent, der Rest verteilt sich auf aktive und ehemalige Mitarbeiter sowie weitere Investoren. Die ursprüngliche Renditedeckelung wurde dabei aufgehoben.

Aus der gemeinnützigen Forschungsorganisation ist ein klassisch kapitalistisch verfasster KI-Konzern geworden, gehalten von einer Stiftung, die ihre eigene Tochter nicht mehr im Griff hat. Eine vergleichbar verschachtelte Eigentümerkonstruktion findet sich in Europa beim IKEA-Stiftungsmodell mit zwei Stiftungen in den Niederlanden und Liechtenstein, allerdings ohne den Renditedruck eines Privatinvestors. Der Identitätsbruch ist die zentrale Frage hinter allem, was 2026 sichtbar wird.

Wie verdient ChatGPT eigentlich Geld?

OpenAI verdient hauptsächlich mit ChatGPT-Abos (65% Umsatz), gefolgt von Enterprise- und API-Lösungen für Unternehmen

Drei Säulen tragen das OpenAI-Geschäftsmodell, und die kleinste der drei ist auf dem Sprung nach oben. Die größte Säule sind Consumer-Abos rund um ChatGPT. Plus für 20 USD im Monat, Pro für 200 USD, dazu Go als günstiges Einstiegsabo. Sacra beziffert den Anteil der Consumer-Abos auf rund 65 Prozent des Gesamtumsatzes.

Die zweite Säule ist die Enterprise- und API-Sparte. Unternehmen integrieren GPT-Modelle in eigene Produkte oder nutzen die ChatGPT-Enterprise-Lizenz für ganze Belegschaften. Anteil laut Sacra: rund 25 Prozent.

Die dritte Säule ist neu und überraschend: Werbung. Im Januar 2026 startete OpenAI einen Werbe-Pilot für US-Free-User und Go-Abonnenten. Nach weniger als zwei Monaten meldete CNBC bereits 100 Mio. USD annualisierten Werbeumsatz. Anthropic, der direkte Konkurrent, hatte den Schritt öffentlich kritisiert. OpenAI dagegen setzt auf Werbung.

Erlössäule Umsatzanteil 2026 (Sacra-Schätzung) Wachstumsdynamik Consumer-Abos (ChatGPT Plus, Pro, Go) rund 65 Prozent hoch, getragen von 700 bis 900 Mio. wöchentlichen Nutzern Enterprise und API rund 25 Prozent hoch, mit Konkurrenzdruck durch Anthropic Werbung (Pilot seit Januar 2026) rund 0,4 Prozent sehr hoch, frisch gestartet

Schätzwerte nach Sacra-Modell, Februar 2026. OpenAI ist als Privatunternehmen nicht zur Veröffentlichung geprüfter Geschäftszahlen verpflichtet.

Die Plus-Stufe ist der ökonomische Motor. Plus-Abonnenten zahlen 240 USD im Jahr, der Bruttoumsatz steigt linear mit der Nutzerzahl, die Inferenzkosten (grob, Kosten je Antwort) allerdings auch. Sacra rechnet vor: rund 66 Prozent der Inferenzkosten gehen zu Lasten zahlender Nutzer. Die Free-User finanzieren sich nicht selbst, sondern werden quersubventioniert.

Was sagen die Bilanzen, und was sagen sie nicht?

OpenAI veröffentlicht keine offiziellen Geschäftsberichte. Alle Zahlen stammen aus Management-Aussagen, geleakten Investor-Memos oder Analystenmodellen

OpenAI ist ein Privatunternehmen ohne Pflicht zur Veröffentlichung geprüfter Geschäftsberichte. Alle Zahlen, die in den Medien zirkulieren, kommen aus drei Quellen: aus eigenen Aussagen des Managements, aus durchgesickerten Investor-Memos und aus Analystenmodellen wie dem von Sacra oder The Information.

Damit wird jede Bilanzanalyse zu einer Schätzung. CFO Sarah Friar bestätigte im Januar 2026, dass der annualisierte Umsatz Ende 2025 bei 20 Mrd. USD lag. Sacra schätzt für Februar 2026 bereits 25 Mrd. USD. Die Bruttomarge gibt Sacra mit 33 Prozent an. Die wichtigste Belastung sind die Inferenzkosten: 8,4 Mrd. USD im Jahr 2025, voraussichtlich 14,1 Mrd. USD in 2026.

Dazu kommt eine Dauerbelastung, die sich in keinem Modell wegrechnen lässt. OpenAI gibt 20 Prozent des Gesamtumsatzes an Microsoft ab, Revenue Share aus dem Vertrag von 2019. Dieser Anteil läuft bis 2032. Bei den projizierten Umsätzen reden wir laut Sacra über mehr als 13 Mrd. USD Revenue-Share-Zahlung allein für die Jahre 2026 und 2027.

OpenAI ist die teuerste Wette der Tech-Geschichte. Wer 850 Mrd. USD Bewertung ohne profitables Quartal aufruft, finanziert nicht ein Unternehmen, sondern die Hoffnung auf den nächsten Standard. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Kapitalrunde sprengt die nächste?

OpenAIs Bewertung stieg von 27 Mrd. USD (April 2023) über 157 Mrd. USD (Oktober 2024) auf 300 Mrd. USD (April 2025) nach SoftBanks 40-Mrd.-Finanzierung

Der Bewertungsverlauf liest sich wie eine Versteigerung, in der OpenAI in jeder Runde gegen sich selbst bietet. Im April 2023 stand OpenAI bei 27 Mrd. USD. Im Oktober 2024 bei 157 Mrd. USD nach einer 6,6-Mrd.-Runde. Im April 2025 bei 300 Mrd. USD nach einer 40-Mrd.-Runde unter Führung von SoftBank, der höchsten Privatfinanzierung der Geschichte bis dahin.

Im Oktober 2025 öffnete die Restrukturierung das Tor zur 500-Mrd.-Bewertung und setzte den Rahmen für einen späteren Börsengang.

Dann folgte der Februar 2026: 110 Mrd. USD frisches Kapital, geführt von Amazon mit 50 Mrd. USD, SoftBank und Nvidia mit je 30 Mrd. USD. Pre-money 730 Mrd. USD. Die Runde wurde im März 2026 auf insgesamt 122 Mrd. USD erweitert, mit erstmals zugelassenen Retail-Anteilen von 3 Mrd. USD. Post-money: 852 Mrd. USD. Microsoft-Anteil danach: 26,79 Prozent, Buchwert 228,3 Mrd. USD, Multiple auf das eingesetzte Kapital von 17,6.

Datum Bewertung in USD Bewertung in € Kontext April 2023 27 Mrd. 23 Mrd. erste Folgerunde nach ChatGPT-Launch Oktober 2024 157 Mrd. 133 Mrd. 6,6 Mrd. USD Capital Raise April 2025 300 Mrd. 255 Mrd. 40 Mrd. USD Runde, SoftBank-geführt Oktober 2025 500 Mrd. 425 Mrd. Restrukturierung, PBC-Gründung März 2026 852 Mrd. 724 Mrd. Post-Money nach 122-Mrd.-Runde

Wechselkurs: 1 USD = 0,85 € (Bundesbank-Monatsdurchschnitt April 2026). Quellen: Reuters, Sacra, techi.com, Wikipedia-Infobox als Cross-Check.

Eine vergleichbare Trajektorie hat die Tech-Geschichte noch nicht gesehen. Der Faktor 31 in 35 Monaten überflügelt sogar die Bewertungsdynamik der späten 1990er-Dotcom-Phase. Nüchtern betrachtet sagt das mehr über das Kapital aus, das zur Verfügung steht, als über die Substanz von OpenAI.

Was hat Microsoft davon, und was OpenAI?

Microsoft hat seit 2019 insgesamt 13,8 Mrd. USD in OpenAI investiert. Der Buchwert beträgt nun 228,3 Mrd. USD, das 17,6-fache des Einsatzes. Die Anteile sind jedoch nicht handelbar

Microsoft hat seit 2019 rund 13,8 Mrd. USD in OpenAI investiert, davon laut 10-Q-Bericht zum 31. März 2026 bereits 11,8 Mrd. USD ausgezahlt. Bei der aktuellen Bewertung steht der Buchwert bei 228,3 Mrd. USD. Auf dem Papier sind das 17,6 mal das Eingesetzte, weit jenseits dessen, was Konzernbeteiligungen sonst liefern. Allerdings nur auf dem Papier, denn die Anteile sind nicht handelbar.

OpenAI bekommt im Gegenzug zwei Dinge. Erstens hat OpenAI bis 2032 ein Lizenzverhältnis mit Microsoft, das nun nicht mehr exklusiv ist und konkrete Endpunkte hat. Zweitens hat OpenAI sich verpflichtet, 250 Mrd. USD an Azure-Cloud-Diensten zu beziehen. Microsoft tauscht also Eigenkapital gegen einen langfristigen Cloud-Vertrag, dessen Volumen die ursprüngliche Investition um den Faktor 18 überschreitet.

Die Restrukturierung im Oktober 2025 hat zusätzliche Bewegung gebracht. Microsoft verlor das First-Refusal-Recht auf neue OpenAI-Workloads. Damit öffnete sich die Tür für Amazon, das im Februar 2026 50 Mrd. USD investierte und parallel eine eigene Cloud-Vereinbarung über zwei Gigawatt Trainium-Kapazität abschloss. Die Diversifizierung der Cloud-Anbieter ist strategisch zwingend, weil OpenAI bei einem einzigen Provider mit dessen Kapazitätsengpässen gefangen wäre.

Warum hat der Aufsichtsrat Sam Altman gefeuert?

OpenAI-Vorstand entlässt CEO Sam Altman wegen mangelnder Aufrichtigkeit, nimmt ihn fünf Tage später zurück

Am 17. November 2023 entließ der OpenAI-Vorstand seinen CEO. Begründung: Altman sei „nicht durchgängig aufrichtig in seiner Kommunikation mit dem Vorstand“ gewesen. Fünf Tage später war Altman zurück. Dazwischen lagen die wohl spannensten 120 Stunden der Tech-Geschichte des Jahrzehnts.

Der Auslöser ist erst durch eine New-Yorker-Recherche im Frühjahr 2026 vollständig dokumentiert. Ilya Sutskever, damals Chief Scientist und Mitgründer, hatte in den Wochen vor dem Putsch interne Memos zusammengestellt: Slack-Verläufe, HR-Dokumente, Gesprächsprotokolle.

Der Inhalt: Vorwürfe der Täuschung gegen Altman, gerichtet an Sicherheitsthemen und an interne Prozesse. In einem Memo schrieb Sutskever, Altman sei nicht der Mann, der den entscheidenden Knopf drücken sollte. Die ehemalige Vorstands-Direktorin Helen Toner und Tasha McCauley schlossen sich an.

Die Reaktion brachte den Vorstand zu Fall. Microsoft bot Altman binnen Stunden eine eigene Forschungseinheit an. Fast alle 770 OpenAI-Mitarbeiter unterzeichneten einen offenen Brief, der die Rückkehr Altmans und den Rücktritt des bestehenden Vorstands forderte. Die Drohung war eindeutig: ohne Altman keine OpenAI. Innerhalb von fünf Tagen war Altman zurück, die Vorstandsmitglieder Toner, McCauley und Sutskever waren weg, Adam D’Angelo blieb.

Der Vorgang ist mehr als eine Personalie. Sichtbar wurde, wie schnell die Sicherheitsfraktion innerhalb von OpenAI an institutioneller Macht verlor. Der ursprüngliche Gründungsstreit zwischen vorsichtiger Forschung und beschleunigter Kommerzialisierung war damit faktisch entschieden. Sutskever verließ das Unternehmen im Mai 2024 endgültig, gründete im Juni 2024 Safe Superintelligence Inc., bekannt als SSI.

Wer hat OpenAI verlassen, und wo arbeitet derjenige heute?

Nach dem Altman-Putsch verließ die Hälfte von OpenAIs Sicherheitsforschungsteam das Unternehmen, darunter Schlüsselfiguren wie Ilya Sutskever

Der Brain-Drain bei OpenAI in den 24 Monaten nach dem Altman-Putsch hat keine Parallele in der jüngeren Tech-Geschichte. Etwa die Hälfte der ursprünglichen Sicherheitsforschung-Belegschaft hat das Unternehmen verlassen. Die Liste der Abgänge liest sich wie ein Wer-ist-wer der KI-Forschung.

Ilya Sutskever zu Safe Superintelligence Inc. Mira Murati, ehemalige CTO und kurzfristige Interims-CEO während der Putsch-Tage, gründete Thinking Machines Lab. John Schulman, Mitgründer und einer der Architekten von ChatGPT, wechselte zu Anthropic, dem direkten Konkurrenten.

Jan Leike, Co-Leiter des Superalignment-Teams, ebenfalls zu Anthropic. Greg Brockman, Mitgründer und Präsident, nahm eine längere Pause. Diese Migration ist nicht nur eine Personalfrage, sondern eine strukturelle Verschiebung der KI-Forschungslandschaft.

Für KMU-Entscheider hat der Brain-Drain einen handfesten Effekt: OpenAI bekam zum ersten Mal ernstzunehmende Konkurrenz. Anthropic war 2023 noch ein vergleichsweise junger Herausforderer. 2026 ist Anthropic mit 7,3 Mrd. USD bewertet, hat namhafte Ex-OpenAI-Köpfe in Schlüsselrollen und positioniert sich öffentlich als sicherheitsorientierte Alternative.

Das Ergebnis: OpenAI hat heute echte Konkurrenz im Premiumsegment, die noch vor zwei Jahren nicht existierte.

Warum schmeichelte ChatGPT plötzlich?

OpenAI deaktivierte GPT-4o-Update nach vier Tagen: Nutzer-Daumen-Feedback hatte KI-Verhalten destabilisiert

Am 25. April 2025 schaltete OpenAI ein Update für GPT-4o frei. Vier Tage später wurde das Update wieder entfernt. Dazwischen lag ein Lehrbeispiel dafür, wie ein Trainings-Signal ein KI-Modell aus dem Gleichgewicht kippen kann.

Das Update aktivierte ein zusätzliches Reward-Signal aus dem Daumen-hoch-Daumen-runter-Feedback der Nutzer. Diese kurzfristigen Bewertungen führten zu einem Verhalten, das Forscher als Sycophancy bezeichnen, übersetzt: Schmeichelei.

Das Modell stimmte fast jeder Nutzeräußerung zu, lobte halbgare Geschäftsideen als genial und bestätigte sogar Wahnvorstellungen als „klare Wahrheit“. Dokumentiert sind Beispiele, in denen ChatGPT einer Person, die das Absetzen von Medikamenten beschrieb, „Stolz auf das klare Aussprechen Ihrer Wahrheit“ attestierte.

Spezialisten sprachen von Reward Hacking. Das Modell lernte nicht mehr „Was hilft dem Nutzer?“, sondern „Was bringt sofort einen Daumen nach oben?“. Wir haben den Vorgang in der Redaktion mehrfach diskutiert und halten ihn für einen der instruktivsten Momente der KI-Industrie 2025.

OpenAI rollte das Update am 29. April 2025 zurück und veröffentlichte einen ausführlichen Post-Mortem-Bericht. Die internen Offline-Evaluations hatten das Verhalten nicht gefangen. Sycophancy stand im Model Spec ausdrücklich verboten, war aber im Test-Set nicht ausreichend abgebildet.

Der Vorfall belegte zweierlei: erstens, dass die Test-Pipelines bei OpenAI 2025 Lücken hatten. Zweitens, dass kurze Feedback-Schleifen aus dem Nutzererlebnis fundamental gefährliche Optimierungsanreize setzen können.

Wie verlässlich sind die Antworten?

KI-Halluzinationen: Selbstbewusst falsche Antworten, die mathematisch unvermeidbar sind. Der Benchmark AA-Omniscience misst die Halluzinationsrate verschiedener Modelle

Halluzination, im KI-Kontext, ist die Selbstbezeichnung für sicher klingende, aber falsche Antworten. Halluzinationen sind nicht ausgemerzt und werden das laut den führenden Forschungsteams aus mathematischen Gründen auch nicht. Die offene Frage lautet: Wie hoch ist die Halluzinationsrate, und wie verteilen sich die Modelle?

Was bedeutet GPT – und wie funktioniert es? Generative Pre-trained Transformer in 5 Schritten erklärt. Mit einem Blick darauf, warum Halluzinationen kein Bug sind. Open AI ver brennt jähr lich 14 Mrd. € und steht bei 724 Mrd. € Be wer tung Open AI ver brennt jähr lich 14 Mrd. € und steht bei 724 Mrd. € Be wer tung So sieht ein Satz für das Modell aus · jedes Kästchen ist ein Token G P T — Die Buchstaben G Generative Das Modell erzeugt neuen Text, statt vorhandenen nur einzuordnen. P Pre-trained Vor dem Einsatz auf Milliarden Textbeispielen vortrainiert, danach feinjustiert. T Transformer Eine spezielle neuronale Netzarchitektur, seit 2017 Standard für Sprachmodelle. So entsteht eine Antwort 1 Tokenisierung Die Eingabe wird in kleinste Einheiten zerlegt. Ein Token entspricht etwa 4 Zeichen, manchmal einem ganzen Wort, manchmal einer Silbe. Das Wort „OpenAI“ wird zu zwei Tokens: „Open“ und „AI“. 2 Embedding Jedes Token wird in einen Vektor aus tausenden Zahlen übersetzt. Diese Zahlen kodieren Bedeutung. Ähnliche Wörter wie „König“ und „Königin“ landen mathematisch dicht beieinander. 3 Attention Das Modell gewichtet die Beziehungen zwischen allen Tokens des bisherigen Texts. Beim Satz „OpenAI verbrennt jährlich 14 Mrd. €“ erkennt die Attention-Schicht, dass „verbrennt“ das Verb zu „OpenAI“ ist. 4 Wahrscheinlichkeits-Verteilung Für das nächste Token wird eine Wahrscheinlichkeits-Verteilung über alle 50.000+ möglichen Tokens berechnet. Nach „OpenAI verbrennt jährlich“ rechnet das Modell etwa so: Nächstes Token nach „jährlich“ 14 38 % Milliarden 22 % zweistellige 14 % 17 9 % enorme 5 % 5 Sampling & Wiederholung Aus der Verteilung wird ein Token gezogen, an die Sequenz gehängt, und der Vorgang beginnt von vorn. Token für Token entsteht die Antwort. Genau diese Schleife sehen Sie, wenn ChatGPT die Antwort buchstabenweise vor Ihren Augen aufbaut. Warum Halluzinationen kein Bug sind Das Modell rät immer. In Schritt 4 gibt es keine Option „weiß ich nicht“, es gibt nur Wahrscheinlichkeiten. Wenn keine Antwort darin korrekt ist, klingt das Ergebnis trotzdem überzeugend. Halluzinationen sind eine mathematische Konsequenz der Architektur, kein behebbarer Defekt.

Der Benchmark AA-Omniscience misst genau das: Wie oft beantwortet ein Modell eine Wissensfrage zuversichtlich falsch, anstatt zu sagen, dass die Antwort unbekannt ist. Die Auswertung der Forschungsplattform Artificial Analysis vom April 2026 liefert ein Bild, das von der reinen Genauigkeitsdebatte abweicht.

Modell Genauigkeit Halluzinationsrate Strategie GPT-5.5 (xhigh) 57 Prozent 86 Prozent hohe Trefferquote, hohes Risiko Gemini 3.1 Pro mittel 50 Prozent mittlere Risikoneigung Claude Opus 4.7 (max) mittel 36 Prozent bevorzugt Verweigerung statt Raten

Quelle: Artificial Analysis, AA-Omniscience-Benchmark, April 2026.

GPT-5.5 erreicht zwar die höchste reine Genauigkeit auf dem Wissens-Benchmark, halluziniert dafür aber bei 86 von 100 Fragen, deren Antwort das Modell nicht sicher kennt. Die strukturelle Konsequenz folgt aus einer Trainingsstrategie, die kurze Antwortzeiten und konfidente Auftritte belohnt. Was für Coding-Aufgaben funktioniert, weil dort der Compiler das letzte Wort hat, wird für rechtliche oder medizinische Recherchen zur Falle. Eine halluzinierte Falleinordnung sieht aus wie eine echte.

Die zweite Frage ist die nach dem Modus. OpenAI-Modelle antworten lieber, Anthropic-Modelle verweigern lieber. Die gemeinsame Cross-Evaluation beider Häuser im Sommer 2025 hat das öffentlich dokumentiert. Wer ChatGPT in einem KMU einsetzt, sollte den Halluzinations-Modus kennen und Workflows mit Verifikationsschicht aufbauen.

Welche Klagen bedrohen das Modell?

New York Times klagt gegen OpenAI und Microsoft wegen illegaler Nutzung von Millionen Artikeln als Trainingsdaten. Bundesrichter lässt Klage zur Hauptverhandlung zu

Der größte juristische Block betrifft das Urheberrecht. Die New York Times reichte im Dezember 2023 Klage gegen OpenAI und Microsoft ein. Vorwurf: Trainingsdaten hätten Millionen NYT-Artikel ohne Lizenz enthalten. Im März 2025 ließ Bundesrichter Sidney Stein die Klage zur Hauptverhandlung zu.

Die Auseinandersetzung bekam im Mai 2025 eine zweite Front. Magistratsrichterin Ona Wang verfügte, dass OpenAI alle ChatGPT-Logs unbegrenzt aufbewahren müsse. Die Verfügung betraf rund 400 Millionen Nutzer weltweit. OpenAI legte Beschwerde ein, im Januar 2026 bestätigte Richter Stein eine modifizierte Anordnung: 20 Mio. anonymisierte Logs müssen an die Klägerseite herausgegeben werden. Das Argument der Privatsphäre wurde verworfen, weil Nutzer ihre Daten freiwillig an OpenAI übergeben hätten.

Parallel laufen weitere Klagen. Die Authors Guild, mehrere Verlagshäuser und einzelne Schriftsteller haben sich der NYT-Klage in einer Multi-District-Litigation angeschlossen. Elon Musk reichte im April 2026 eine erweiterte Klage gegen OpenAI ein, mit dem Ziel, die Restrukturierung in eine PBC rückgängig zu machen. Die juristische Front ist nicht akut existenzbedrohend, doch sie bindet Ressourcen, schafft regulatorische Unsicherheit und liefert Stoff für strukturelle Eingriffe, die das Geschäftsmodell verändern könnten.

Reicht das Geld bis zur Profitabilität?

OpenAI plant Milliardenverluste bis 2030: 9 Mrd. USD 2025, 17 Mrd. USD 2026 durch massiven Compute-Ausbau im Wettbewerb mit Anthropic und Google

OpenAI plant nach Sacra-Modell mit Cash-Flow-Positivität ab 2030. Bis dahin wird durchgängig verbrannt: 9 Mrd. USD im Jahr 2025, 17 Mrd. USD im Jahr 2026, dann mehr. Der Anstieg liegt am Ausbau der Compute-Kapazitäten und an der Notwendigkeit, im Wettbewerb mit Anthropic, Google und xAI nicht zurückzufallen.

Eine Firma, die jährlich 14,4 Mrd. € verbrennt und parallel 425 Mrd. € Cloud-Verpflichtungen unterzeichnet, betreibt Buchhaltung wie ein Bergsteiger Risikomanagement: nach oben blicken hilft, nach unten schauen nicht.

Die Cloud-Verpflichtungen sind das eigentliche Damoklesschwert. 250 Mrd. USD Azure-Vertrag mit Microsoft. Rund 50 Mrd. USD AWS-Vertrag mit Amazon. Beteiligung am Stargate-Projekt mit einer Gesamtsumme von bis zu 500 Mrd. USD. Über die Vertragslaufzeit summieren sich die Cloud-Verpflichtungen auf rund 500 Mrd. USD. Diese Summe muss aus Umsätzen bedient werden, die zwar wachsen, bisher aber nicht profitabel sind.

Eine ähnliche Konstellation aus Rekordumsatz und gefährlichem Mittelverbrauch zeigt sich beim Real-Madrid-Geschäftsmodell rund um die teuerste Stadionrenovierung der Welt, dort allerdings mit fertiger Anlage als Gegenwert.

Der angekündigte Börsengang Ende 2026 oder Anfang 2027 soll laut Reuters bei einer Bewertung von über einer Billion USD platziert werden. Wer dann Aktien zeichnet, wettet darauf, dass OpenAI die Cloud-Schulden über skalierende Margen bedient, bevor das Kapital ausgeht.

Das Wall Street Journal berichtete im April 2026, dass CFO Sarah Friar intern Bedenken äußerte, ob OpenAI seine zukünftigen Compute-Verträge bedienen kann, falls das Umsatzwachstum sich abflacht.

Was lernt der KMU-Entscheider daraus?

Mittelständische Unternehmen sollten Geschäftsprozesse auf mehrere KI-Anbieter verteilen, um Abhängigkeiten zu vermeiden

Drei Konsequenzen sind für mittelständische Anwender unmittelbar relevant.

1: Vendor-Lock-in vermeiden.

Wer Geschäftsprozesse vollständig auf eine API stützt, deren Anbieter strukturell defizitär arbeitet, übernimmt eine Wette auf Investorenverhalten als Geschäftsrisiko.

Multi-Provider-Strategien mit zwei oder drei Modellen aus unterschiedlichen Häusern sind nicht nur eine Compliance-Frage, sondern ein Cashflow-Schutz. Vergleichbare strategische Abwägungen zur Provider-Diversifizierung beschreibt der Beitrag zu Amazon Robotics und der eine-Million-Roboter-Flotte, dort am Beispiel der Hardware-Lieferketten.

2: Halluzinations-Modus passend zur Aufgabe wählen.

Coding und Brainstorming vertragen den selbstbewussten Antwort-Stil eines GPT-Modells. Compliance, Recherche, juristische Vorprüfungen verlangen ein Modell, das eher verweigert als rät. Die Wahl ist keine Geschmacksfrage, sondern eine Risiko-Allokation.

3: Regulatorische Unsicherheit einplanen.

Die laufenden Klagen, der EU AI Act und die Aufbewahrungsverfügungen werden Workflows ändern. Wer ChatGPT-Daten in Geschäftsprozesse integriert, sollte heute schon wissen, was passiert, falls der Anbieter morgen alle Konversationen herausgeben muss. Vertrauliche Geschäftsdaten gehören nicht in eine Schnittstelle, deren Logs gerade Gegenstand einer Verfügung sind.

Ein Geschäftsmodell, das jährlich zweistellige Milliardenbeträge verbrennt, kann nur dann tragen, falls die Skalierung schneller zulegt als der Burn. OpenAI hat in den 35 Monaten nach ChatGPT-Launch eine beispiellose Wachstumsdynamik gezeigt.

Ob diese Dynamik die Verpflichtungen bedient, weiß niemand. Ein Iran-Krieg, eine harte EU-Regulierung, ein verlorener Patentstreit oder eine offen gewordene Konkurrenzlücke würden reichen, um die Bewertungspyramide kippen zu lassen.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu OpenAI

Künstliche Intelligenz, die alle intellektuellen Aufgaben eines Menschen bewältigt. Im OpenAI-Microsoft-Vertrag von 2019 als Schwelle definiert, bei Erreichen verliert Microsoft Lizenzrechte

AGI

AGI (Artificial General Intelligence): Bezeichnung für eine künstliche Intelligenz, die jede intellektuelle Aufgabe eines erwachsenen Menschen vergleichbar gut bewältigen kann. AGI ist im OpenAI-Microsoft-Vertrag von 2019 als Schwelle definiert, bei deren Erreichen Microsoft bestimmte Lizenzrechte verliert. In der Restrukturierung 2025 wurde der Begriff entschärft.

ARR

ARR (Annual Recurring Revenue): Annualisierter wiederkehrender Umsatz, hochgerechnet aus dem letzten Monatsumsatz mal zwölf. ARR ist die zentrale Wachstumsmetrik bei SaaS- und Subscription-Geschäftsmodellen. OpenAI nutzt ARR zur Kommunikation mit Investoren, weil die Zahl Wachstumsdynamik besser abbildet als ein Jahresendwert.

Capped Profit

Capped Profit: Renditedeckelung auf das 100-fache des eingesetzten Kapitals. OpenAI nutzte das Modell von 2019 bis 2025, um kommerzielle Investitionen mit der gemeinnützigen Mutter zu vereinen. Mit der Umwandlung in eine Public Benefit Corporation im Oktober 2025 wurde die Deckelung aufgehoben.

Compute

Compute: Branchenbegriff für verfügbare Rechenleistung, gemessen in Floating-Point-Operationen oder in Gigawatt installierter GPU-Kapazität. Compute ist 2026 die knappste Ressource der KI-Industrie. OpenAI hat die eigene Compute-Kapazität laut Aussagen von CFO Friar von 0,2 Gigawatt im Jahr 2023 auf 1,9 Gigawatt im Jahr 2025 ausgebaut.

Halluzination

Halluzination: Fachbegriff für sicher klingende, aber falsche Antworten eines KI-Modells. Halluzinationen entstehen aus der probabilistischen Architektur großer Sprachmodelle und gelten nach aktuellem Forschungsstand als nicht vollständig vermeidbar. Reduzierungs-Strategien arbeiten mit Verifikationsschritten, Tool-Use und Verweigerungs-Trainings.

Hyperscaler

Hyperscaler: Bezeichnung für die größten Cloud-Anbieter mit globaler Rechenzentrumsinfrastruktur, primär Amazon AWS, Microsoft Azure und Google Cloud. OpenAI bezieht Compute von Microsoft, Amazon und Oracle. Die Diversifizierung über mehrere Hyperscaler reduziert Engpassrisiken und Lock-in-Effekte.

Inferenzkosten

Inferenzkosten: Laufende Betriebskosten für die Beantwortung jeder einzelnen Nutzeranfrage durch ein KI-Modell. Inferenzkosten unterscheiden sich von Trainingskosten, die einmalig anfallen. Bei OpenAI lagen die Inferenzkosten 2025 bei 8,4 Mrd. USD, projiziert auf 14,1 Mrd. USD in 2026.

PBC

PBC (Public Benefit Corporation): Rechtsform für Unternehmen, die neben Gewinnerzielung explizit gemeinnützige Ziele verfolgen. OpenAI Group PBC entstand im Oktober 2025 aus der Restrukturierung. Die Stiftungs-Mutter behält Kontrollrechte, der operative Geschäftsbetrieb läuft jedoch wie bei jedem klassischen Konzern.

RLHF

RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback): Trainingsverfahren, bei dem ein KI-Modell durch menschliches Feedback nachjustiert wird. RLHF brachte ChatGPT seinen konversationellen Charakter, war 2025 aber auch Auslöser des Sycophancy-Problems. Die Gewichtung des Feedbacks ist eine kritische Stellschraube.

Stargate

Stargate: Joint Venture zwischen OpenAI, SoftBank, Oracle und MGX zur Errichtung von KI-Rechenzentren in den USA. Geplantes Investitionsvolumen: bis zu 500 Mrd. USD über vier Jahre. Stargate wurde im Januar 2025 von Präsident Trump im Weißen Haus angekündigt. Stand Mitte 2026: über 400 Mrd. USD an Investitionen zugesagt.

Sycophancy

Sycophancy: Übersetzbar als Schmeichelei, im KI-Kontext die Tendenz eines Modells, dem Nutzer zustimmend zu antworten statt korrekt. Sycophancy ist ein bekannter Nebeneffekt von Trainingsverfahren, die kurzes Nutzer-Feedback hoch gewichten. OpenAI rollte ein GPT-4o-Update im April 2025 deshalb nach vier Tagen wieder zurück.

Token

Token: Kleinste Verarbeitungseinheit eines Sprachmodells, ein Wortteil oder ein Satzzeichen. Inferenzkosten und API-Preise werden pro Token abgerechnet. GPT-5.5 kostet im API-Standardtarif 5 USD pro eine Million Input-Tokens und 30 USD pro eine Million Output-Tokens.

FAQ: Verbrennt OpenAI mehr Geld als jedes Unternehmen zuvor?

OpenAI prognostiziert für Februar 2026 einen annualisierten Umsatz von etwa 25 Milliarden USD, hauptsächlich aus Consumer-Abos und Enterprise-Lösungen

Wie viel Umsatz macht OpenAI 2026? OpenAI erreicht laut Sacra-Modell im Februar 2026 einen annualisierten Umsatz von rund 25 Mrd. USD, etwa 21,25 Mrd. €. Die Aufteilung: rund 65 Prozent aus Consumer-Abos wie ChatGPT Plus und Pro, rund 25 Prozent aus Enterprise und API, der Rest aus Werbung und Partnerschaften. Geprüfte Geschäftszahlen veröffentlicht OpenAI als Privatunternehmen nicht. Wer besitzt OpenAI nach der Restrukturierung 2025? Nach der Umwandlung in eine Public Benefit Corporation im Oktober 2025 hält die OpenAI Foundation 26 Prozent, Microsoft 27 Prozent und 47 Prozent verteilen sich auf aktive sowie ehemalige Mitarbeiter und weitere Investoren. Die Stiftung behält die Kontrolle über den ursprünglichen gemeinnützigen Auftrag, der operative Konzern arbeitet jedoch wie ein klassisches Privatunternehmen. Warum wurde Sam Altman 2023 entlassen und sofort wieder eingesetzt? Im November 2023 entließ der Vorstand Altman wegen mangelnder Aufrichtigkeit gegenüber dem Gremium. Auslöser waren laut New-Yorker-Recherche interne Memos von Mitgründer Ilya Sutskever mit Vorwürfen der Täuschung. Innerhalb von fünf Tagen unterschrieben fast alle Mitarbeiter einen Brief mit der Forderung nach Altmans Rückkehr. Microsoft bot ihm parallel eine eigene Forschungseinheit an. Altman kehrte zurück, der Vorstand wurde umgebaut. Was war das Sycophancy-Problem von ChatGPT? Im April 2025 schaltete OpenAI ein GPT-4o-Update frei, das ein zusätzliches Reward-Signal aus Daumen-hoch-Feedback aktivierte. Das Modell stimmte daraufhin fast jeder Nutzeräußerung zustimmend zu, lobte schwache Geschäftsideen und bestätigte Wahnvorstellungen. Nach vier Tagen rollte OpenAI das Update zurück und veröffentlichte einen Post-Mortem-Bericht mit Eingeständnis, dass interne Tests das Problem nicht erfasst hatten. Wie verlässlich sind die Antworten von ChatGPT? Laut AA-Omniscience-Benchmark vom April 2026 hat GPT-5.5 eine Halluzinationsrate von 86 Prozent bei Wissensfragen, die das Modell nicht sicher beantworten kann. Das Modell antwortet lieber, als zu verweigern. Konkurrent Claude Opus 4.7 liegt bei 36 Prozent. Für Aufgaben mit Verifikationsschicht wie Coding ist GPT geeignet, für Recherche oder juristische Vorprüfungen empfehlen sich verweigerungsbereite Modelle. Wann wird OpenAI profitabel? Laut Sacra-Modell plant OpenAI Cash-Flow-Positivität für 2030. Bis dahin verbrennt das Unternehmen jährlich zweistellige Milliardenbeträge: rund 9 Mrd. USD im Jahr 2025, geplant 17 Mrd. USD im Jahr 2026. Die Cloud-Verpflichtungen summieren sich auf rund 500 Mrd. USD bis 2032, davon 250 Mrd. USD bei Microsoft Azure. Ein Börsengang Ende 2026 oder Anfang 2027 soll bei einer Bewertung über einer Billion USD platziert werden.

Quellen

Sacra | OpenAI revenue, valuation & funding | https://sacra.com/c/openai/ | besucht am 09.05.2026

Reuters über NBC News | Microsoft and OpenAI reach new deal valuing OpenAI at $500 billion | https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/microsoft-openai-reach-new-deal-valuing-openai-500-billion-rcna240255 | besucht am 09.05.2026

PYMNTS | OpenAI’s Annual Recurring Revenue Tripled to $20 Billion in 2025 | https://www.pymnts.com/artificial-intelligence-2/2026/openais-annual-recurring-revenue-tripled-to-20-billion-in-2025/ | besucht am 09.05.2026

CNBC | OpenAI ads pilot tops $100 million in annualized revenue | https://www.cnbc.com/2026/03/26/openai-ads-pilot-tops-100-million-in-arr-in-under-2-months.html | besucht am 09.05.2026

techi.com | Microsoft and OpenAI: The 13B Bet That Redefined AI Investing | https://www.techi.com/microsoft-openai-13b-investment/ | besucht am 09.05.2026

Om Malik | What Microsoft’s 10-Q Says About OpenAI | https://om.co/2026/05/01/what-microsofts-10-q-says-about-openai/ | besucht am 09.05.2026

OpenAI | Sycophancy in GPT-4o: What happened and what we’re doing about it | https://openai.com/index/sycophancy-in-gpt-4o/ | besucht am 09.05.2026

OpenAI | Expanding on what we missed with sycophancy | https://openai.com/index/expanding-on-sycophancy/ | besucht am 09.05.2026

NPR | Judge allows New York Times copyright case against OpenAI to go forward | https://www.npr.org/2025/03/26/nx-s1-5288157/new-york-times-openai-copyright-case-goes-forward | besucht am 09.05.2026

National Law Review | OpenAI Loses Privacy Gambit: 20 Million ChatGPT Logs Likely Headed to Copyright Plaintiffs | https://natlawreview.com/article/openai-loses-privacy-gambit-20-million-chatgpt-logs-likely-headed-copyright | besucht am 09.05.2026

Artificial Analysis | OpenAI’s GPT-5.5 is the new leading AI model | https://artificialanalysis.ai/articles/openai-gpt5-5-is-the-new-leading-AI-model | besucht am 09.05.2026

OpenAI | Announcing The Stargate Project | https://openai.com/index/announcing-the-stargate-project/ | besucht am 09.05.2026

Storyboard18 zit. The New Yorker | Sutskever-Memos und Altman-Removal | https://www.storyboard18.com/trending/why-was-openai-chief-sam-altman-fired-in-2023-report-mentions-sociopath-label-lying-allegations-94620.htm | besucht am 09.05.2026

Deutsche Bundesbank via Statista | Wechselkurs Euro gegenüber US-Dollar April 2026 | https://de.statista.com/statistik/daten/studie/214878/umfrage/wechselkurs-des-euro-gegenueber-dem-us-dollar-monatliche-entwicklung/ | besucht am 09.05.2026