GPT-5.5 Instant ist ab dieser Woche das neue Standardmodell hinter ChatGPT und ersetzt GPT-5.3 Instant. Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt im Detail kontrolliert, welches OpenAI-Modell Ihre Mitarbeiter eigentlich produktiv nutzen?

Das Wichtigste in Kürze

OpenAI rollt GPT-5.5 Instant als neuen ChatGPT-Default für Free-, Plus- und Pro-Konten aus

52,5 % weniger halluzinierte Aussagen in Medizin, Recht und Finanzen laut OpenAI-Eigenmessung

30,2 % kürzere Antworten und 29,2 % weniger Zeilen pro Antwort

Plus- und Pro-Abonnenten erhalten erweiterte Kontextnutzung aus Gmail, Dateien und früheren Chats

Was unterscheidet GPT-5.5 Instant vom Vorgänger?

GPT-5.5 Instant reduziert Halluzinationen um 52,5% bei sensiblen Themen und um 37,3% bei sachlichen Fehlern gegenüber GPT-5.3 Instant

Der wichtigste Unterschied liegt in der Faktentreue. OpenAI gibt an, dass GPT-5.5 Instant bei sensiblen Themen wie Medizin, Recht und Finanzen 52,5 % weniger halluzinierte Aussagen liefert als GPT-5.3 Instant. Bei Konversationen, die Nutzer wegen sachlicher Fehler markiert hatten, sank die Quote ungenauer Aussagen um 37,3 %.

Auch der Stil hat sich geändert. Antworten fallen messbar kürzer aus, OpenAI nennt 30,2 % weniger Wörter und 29,2 % weniger Zeilen. Emojis werden sparsamer eingesetzt, Rückfragen reduziert. Wer ChatGPT für Recherche, Briefing oder Kundensupport einsetzt, dürfte den Effekt sofort spüren.

Welche Folgen hat das für Plus- und Pro-Abos?

ChatGPT nutzt jetzt frühere Chats, Dateien und Gmail-Konten für personalisierte Antworten. Plus- und Pro-Nutzer profitieren von verbesserter Kontextnutzung und weniger Wiederholungen

Die zweite große Neuerung betrifft Personalisierung. Plus- und Pro-Nutzer profitieren von einer erweiterten Kontextnutzung: ChatGPT zieht jetzt aktiv Informationen aus früheren Chats, hochgeladenen Dateien und verknüpften Gmail-Konten heran. Das soll Wiederholungen reduzieren und Antworten relevanter machen.

Gleichzeitig führt OpenAI „Memory Sources“ ein. Mit einem Klick auf das Quellen-Symbol unter einer Antwort sehen Sie, welche gespeicherten Erinnerungen oder vergangenen Gespräche zur Personalisierung herangezogen wurden. Sie können Einträge löschen oder korrigieren. Das ist ein direkter Schritt in Richtung dessen, was Anthropic mit Claude Memory bereits anbietet.

Wie ordnet sich Instant zwischen Thinking und Pro ein?

OpenAI teilt GPT-5.5 in drei Modelle: Instant für schnelle Alltägliches, Thinking und Pro für komplexe Aufgaben mit längeren Reasoning-Ketten

Die Modellfamilie ist inzwischen dreigeteilt. GPT-5.5 Instant ist der schnelle Alltagshelfer, GPT-5.5 Thinking und Pro übernehmen rechenintensive Aufgaben mit längeren Reasoning-Ketten. OpenAI hat Thinking und Pro im April veröffentlicht, Instant kommt nun als Default für die breite Masse hinterher.

Das britische AI Security Institute verglich GPT-5.5 mit Claude Mythos Preview von Anthropic und sah beide Modelle bei fortgeschrittenen Cyber-Aufgaben dicht beieinander, GPT-5.5 erreichte 71,4 %, Mythos Preview 68,6 %. Für Entwicklungsteams heißt das: Die Wahl zwischen den Anbietern wird zunehmend eine Frage von Workflow, Datenschutz und Lizenzkosten, weniger eine Frage reiner Modellqualität.

Was sollten Entscheider jetzt prüfen?

ChatGPT in regulierten Bereichen intern verifizieren, DSGVO-Konformität klären, API-Workflows mit festem Modell-Snapshot arbeiten

Drei Punkte stehen oben auf der Agenda. Erstens: Wenn ChatGPT in regulierten Bereichen wie Recht, Steuer oder Medizin eingesetzt wird, sollten Sie die neuen Genauigkeitswerte intern verifizieren. Zweitens: Klären Sie, ob die erweiterte Gmail- und Datei-Kontextnutzung mit Ihrer DSGVO-Linie vereinbar ist. Drittens: Für API-Workflows pinnt das Entwicklerteam besser einen festen Modell-Snapshot statt „chat-latest“, denn der Deprecation-Zyklus liegt jetzt bei drei Monaten.

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Quellen

OpenAI – GPT-5.5 Instant: smarter, clearer, and more personalized – https://openai.com/index/gpt-5-5-instant/ – besucht am 07.05.2026

TechCrunch – OpenAI releases GPT-5.5 Instant, a new default model for ChatGPT – https://techcrunch.com/2026/05/05/openai-releases-gpt-5-5-instant-a-new-default-model-for-chatgpt/ – besucht am 07.05.2026

9to5Mac – OpenAI releases GPT-5.5 Instant update to make ChatGPT smarter with fewer emoji – https://9to5mac.com/2026/05/05/gpt-5-5-instant-makes-chatgpt-more-accurate-while-nixing-gratuitous-emojis/ – besucht am 07.05.2026