Figure AI hat mit Figure 03 eine Schwelle überschritten, die Industrieexperten lange als entscheidend bezeichnet haben: vollständig autonomer Dauerbetrieb ohne menschliche Überwachung. Der Roboter joggt im Freien, arbeitet über Nacht und führt komplexe Aufgaben in unbekannten Umgebungen aus, ohne dass ein Operator eingreift. Das ist kein Demo-Video. Das sind dokumentierte Betriebsstunden in realen Szenarien.

Was Figure 03 jetzt kann

Helix-02-Modell mit vollkörperlicher Vision-Language-Action-Kontrolle. Figure 03 bewegt sich mit zwei Metern pro Sekunde über unebenes Gelände und führt mehrstufige Aufgaben autonom aus

Das neue Helix-02-Modell liefert vollkörperliche Vision-Language-Action-Kontrolle, die auch mit unvorhersehbaren Situationen umgeht. Figure 03 bewegt sich im Freien mit rund zwei Metern pro Sekunde, übersteht unebene Untergründe und führt mehrstufige Aufgaben aus, ohne bei jedem Schritt neu instruiert werden zu müssen.

CEO Brett Adcock hat den Fahrplan für 2026 konkret: Produktionseinsatz auf Fertigungslinien noch in diesem Jahr, robotergebaute Roboter innerhalb von 24 Monaten, Home-Robots für langfristige Haushaltsaufgaben in komplett unbekannten Umgebungen bis Jahresende.

24 Stunden autonomer Betrieb ist die Kennzahl, auf die die Industrie gewartet hat. Alles darunter ist ein Prototyp, alles darüber ist ein Produktionswerkzeug. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

BMW Leipzig als europäischer Testfall

Figure 03 arbeitet autonom durch die Nacht, ohne menschliche Überwachung

Figure AI hat bereits ein Pilotprogramm bei BMW gestartet. Am US-Standort Spartanburg wurden 30.000 Fahrzeuge mit Figure-Robotern in der Produktion begleitet, 90.000 Teile wurden bewegt, mehr als 1.250 Stunden Betriebszeit akkumuliert. Das Programm wird auf BMW Leipzig ausgeweitet. Damit landet Figure AI erstmals in einem großen deutschen Fertigungswerk, mit direkter Relevanz für den europäischen Automatisierungsmarkt.

Was das für Fertigungs- und Logistikentscheider bedeutet

BMW Leipzig ist einer der ersten europäischen Standorte im Figure-AI-Pilotprogramm

Drei konkrete Konsequenzen für Unternehmen, die Automatisierung planen:

Evaluationszyklen starten jetzt. Wer Humanoid-Roboter für 2027 oder 2028 einplant, muss heute Pilotprojekte initiieren. Lieferzeiten, Integration und Mitarbeiterqualifizierung brauchen Vorlauf.

RaaS-Modelle prüfen. Figure AI und andere Anbieter setzen auf Robots-as-a-Service, also monatliche Gebühren statt Kaufpreis. Das senkt die Einstiegshürde und verschiebt das Risiko.

BMW-Erfahrungen beobachten. Der Leipzig-Pilot ist ein europäischer Präzedenzfall. Die Ergebnisse werden Benchmarks setzen, an denen sich andere Fertigungsunternehmen orientieren können.

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Der Schritt vom Versprechen zur Produktion

Vollautonomer 24-Stunden-Betrieb ist der entscheidende Schritt vom Demo-Roboter zum Produktionswerkzeug

Humanoid-Robotik war lange ein Feld großer Ankündigungen und kleiner Lieferzahlen. Figure 03 mit 24-Stunden-Autonomie und einem dokumentierten Industriepiloten bei BMW ist ein anderes Kaliber. Wer Automatisierungsstrategie langfristig denkt, sollte Figure AI jetzt in die Beobachtungsliste aufnehmen.