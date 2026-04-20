Wussten Sie, dass eine Top-Platzierung auf Google in den letzten zwei Jahren im Schnitt 58 Prozent ihrer Klicks verloren hat? Ahrefs hat über 300.000 Keywords ausgewertet: Bei Suchbegriffen mit AI Overviews sind die Klickraten von 0,073 auf 0,016 Prozent gefallen. Die sogenannte „Agentic Search“ zerschlägt gerade das Fundament, auf dem die klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO) seit über 25 Jahren steht. Trotz guter Rankings bricht der Traffic bei vielen Websites weg. Die Ursache liegt nicht in Ihrer SEO, sondern in einem strategischen Umbau, den Googles CEO Sundar Pichai jetzt selbst bestätigt hat.

Das Wichtigste in Kürze

AI Overviews haben die Klickrate auf Position 1 laut Ahrefs binnen zwei Jahren um 58 Prozent gedrückt, bei Suchbegriffen mit AI Overviews enden rund 93 Prozent aller Anfragen ohne externen Klick.

haben die Klickrate auf Position 1 laut Ahrefs binnen zwei Jahren um 58 Prozent gedrückt, bei Suchbegriffen mit AI Overviews enden rund 93 Prozent aller Anfragen ohne externen Klick. Google CEO Sundar Pichai beschreibt die Suche als „Agent Manager“, der Aufgaben erledigt statt Ergebnislisten liefert. Das ist keine Zukunftsvision, sondern der Produktplan für 2026 und 2027.

beschreibt die Suche als „Agent Manager“, der Aufgaben erledigt statt Ergebnislisten liefert. Das ist keine Zukunftsvision, sondern der Produktplan für 2026 und 2027. WebMCP ist der neue strukturelle SEO Hebel: Websites deklarieren ihre Funktionen maschinenlesbar, damit KI Agenten sie direkt ansteuern können, ohne Pixel zu parsen.

ist der neue strukturelle SEO Hebel: Websites deklarieren ihre Funktionen maschinenlesbar, damit KI Agenten sie direkt ansteuern können, ohne Pixel zu parsen. Um in KI-Antworten zitiert zu werden, braucht es vor allem Autorität (E-A-T), strukturierte Daten und Brand Signals.

Warum bricht die Klickrate so brutal ein?

Ahrefs-Analyse zeigt: AI Overviews reduzieren Klickrate auf erste organische Suchergebnisse um 58 Prozent

Die Zahlen sind eindeutig und kommen von unterschiedlichen, unabhängigen Quellen. Ahrefs hat im Dezember 2025 rund 300.000 Keywords analysiert und die Klickrate auf dem ersten organischen Treffer mit dem Stand von Dezember 2023 verglichen. Bei Suchanfragen mit AI Overview ist die CTR von 0,073 auf 0,016 gefallen. Rechnet man die allgemeine Erosion heraus, bleibt ein Minus von 58 Prozent, das direkt auf AI Overviews zurückgeht.

Das Pew Research Center kommt über einen anderen Weg zum gleichen Bild (wie Googles eigene Werbeeinnahmen bereits zeigen ) Forscher haben 900 US Erwachsene bei 68.000 realen Suchanfragen beobachtet. Ergebnis: Ohne AI Zusammenfassung klickten Nutzer in 15 Prozent der Fälle auf einen organischen Treffer. Mit AI Zusammenfassung waren nur noch 8 Prozent übrig. Das entspricht einem relativen Rückgang von 46,7 Prozent.

Die Zero Click Quote zieht mit. In den USA enden inzwischen 58,5 Prozent aller Google Suchen ohne externen Klick. Zwischen Mai 2024 und Mai 2025 ist die Quote von 56 auf 69 Prozent gestiegen, ein Anstieg um 13 Prozentpunkte in zwölf Monaten. Bei reinen AI Mode Anfragen verlassen rund 93 Prozent der Nutzer die Google Oberfläche gar nicht mehr.

Für Online-Publisher kippt das Geschäftsmodell. DMG Media, der Verlag hinter der MailOnline, meldet für einzelne Suchanfragen Traffic Rückgänge von fast 90 Prozent. Die Lernplattform Chegg verlor zwischen Januar 2024 und Januar 2025 rund 49 Prozent ihres Nicht-Abo-Traffics und hat Google verklagt. Für einen mittelständischen Blog oder ein Fachportal bedeutet das: Top Rankings sind keine Garantie mehr für Top-Traffic. Die KI verändert dabei die Ranking-Spielregeln grundlegend.

Studie Datenbasis Befund Zeitraum Ahrefs 300.000 Keywords, Google Search Console 58 Prozent weniger CTR auf Position 1 bei AI Overview Keywords Dez. 2023 vs. Dez. 2025 Pew Research 68.000 reale Suchanfragen, 900 Nutzer 46,7 Prozent relative Klickrate Abnahme (8 vs. 15 Prozent) März 2025 Seer Interactive 25,1 Mio. organische Impressionen Organische CTR von 1,41 auf 0,64 Prozent Juni 2024 bis Sep. 2025 Amsive 700.000 Keywords, 10 Websites 19,98 Prozent CTR Minus bei Non Brand Keywords 2025 Similarweb Zero Click Rate US Von 56 auf 69 Prozent Mai 2024 bis Mai 2025

Was hat Sundar Pichai (Google CEO) eigentlich gesagt?

Sundar Pichai beschreibt die Suche als Dirigent über viele parallel laufende Aufgaben.

Am 7. April 2026 saß Sundar Pichai im Stripe Podcast Cheeky Pint mit John Collison und Elad Gil zusammen. Gefragt nach der Zukunft der Suche antwortete Pichai: „A lot of what are just information seeking queries will be agentic in Search. You’ll be completing tasks. You’ll have many threads running.“ Übersetzt bedeutet das: Der Großteil der bisher informationssuchenden Anfragen wird agentisch ablaufen. Nutzer erledigen Aufgaben, statt Links anzuklicken.

The history and future of AI at Google, with Sundar Pichai

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Noch konkreter wird Pichai, sobald das künftige Suchinterface beschrieben wird. Google Search wird zum „Agent Manager“, der mehrere langlaufende Aufgaben parallel koordiniert. Der Vergleich mit Googles internem Entwicklertool Antigravity fällt im Interview mehrfach. Suche bedeutet in dieser Logik nicht mehr, eine Ergebnisliste zu liefern, sondern ein Dutzend Aufträge zeitgleich zu bearbeiten und die Resultate an den Nutzer zurückzumelden.

Die zweite zentrale Aussage Pichais betrifft das Verhältnis von klassischer Suche und Gemini. Google ersetzt Search nicht durch einen Chatbot. Stattdessen koexistieren beide Produkte und divergieren zunehmend. Ein Teil der Nutzer bleibt bei der klassischen Trefferliste, der kommerziell wertvollere Teil verlagert sich in AI Mode. Der Druck auf Publisher entsteht genau aus dieser Zweiteilung: Die lukrativen, längeren, exploratorischen Anfragen wandern ab. Wie sich diese Verschiebung im Kampf zwischen LLMs und Google konkret auswirkt, zeigt ein separater Dr. Web Artikel.

Wie funktioniert AI Mode anders als klassische Suche?

Query Fan Out zerlegt eine Anfrage in viele parallele Unter Suchen und liefert eine fertige Synthese.

AI Mode basiert seit dem 27. Januar 2026 global auf Gemini 3 und arbeitet nach einem Verfahren, das Google „Query Fan Out“ nennt. Ihre Frage wird in mehrere Teilfragen zerlegt, parallel gegen Dutzende Quellen gestellt, und die Ergebnisse werden zu einer strukturierten Antwort verdichtet. Der Nutzer sieht eine fertige Synthese, die Quellen stehen als dezente Zitationen daneben.

Der praktische Unterschied zu einer klassischen Trefferliste ist enorm. Eine Frage wie „Welche Zeiterfassungssoftware passt zu einer 20-köpfigen Agentur in Deutschland?“ löst in AI Mode zehn bis zwanzig parallele Unter-Anfragen auf. Das Modell prüft Preise, Datenschutz, Integrationen, vergleicht Testberichte und liefert eine Empfehlung inklusive Begründung. Der Nutzer klickt nicht mehr durch zehn Portale, sondern lässt sich die Antwort servieren.

Seit dem 16. April 2026 rollt Google die nächste Ausbaustufe aus. AI Mode öffnet angeklickte Links nicht mehr in einem neuen Tab, sondern in einem Split Screen Fenster innerhalb der AI Mode Oberfläche. Google beschreibt das als komfortableres Rechercheerlebnis. Für Publisher bedeutet der Schritt etwas anderes: Der Nutzer verlässt die Google Umgebung nicht mehr, selbst beim Besuch Ihrer Website bleibt der AI Mode Dialog aktiv und kann jederzeit Folgefragen stellen.

SEO war ein Spiel um Rankings. Agentic Search macht daraus ein Spiel um Zitierbarkeit, und wer nicht in der KI-Antwort vorkommt, existiert nicht mehr. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

AI Mode hat in den USA und Indien inzwischen über 100 Millionen monatlich aktive Nutzer. AI Overviews erreichen über eine Milliarde Nutzer weltweit. Der Rollout in Deutschland, Österreich und der Schweiz läuft seit dem 8. Oktober 2025.

Für Ihre SEO Strategie hat das drei konkrete Folgen.

Erstens: Informationelle Anfragen liefern nur noch einen Bruchteil des Traffics, den sie 2022 geliefert haben.

Zweitens: Transaktionale und navigationale Anfragen bleiben Traffic-stark, hier klickt der Nutzer weiterhin.

Drittens: Ihre Sichtbarkeit entscheidet sich zunehmend innerhalb der KI-Antwort, nicht darunter.

Was ist WebMCP und warum kommt es genau jetzt?

Mit WebMCP unterzeichnen Websites einen klaren Vertrag mit KI Agenten: Hier sind meine Tools, so rufst du sie auf.

Im Februar 2026 hat Google das Early Preview Program für WebMCP gestartet, das Web Model Context Protocol. Der Standard wird gemeinsam mit Microsoft entwickelt und läuft über die W3C Web Machine Learning Community Group. Aktuell ist WebMCP in Chrome 146 Canary hinter dem Flag „WebMCP for testing“ verfügbar, Microsoft Edge 147 folgte im März 2026.

Die Grundidee ist einfach. Bisher interagieren KI Agenten mit Websites, indem Screenshots erstellt werden, das DOM geparst wird und geraten werden muss, welcher Button welche Funktion hat. Das ist langsam, fehleranfällig und teuer. WebMCP ersetzt dieses Raten durch einen klaren Tool Vertrag. Ihre Website veröffentlicht maschinenlesbar, welche Funktionen sie anbietet, und der Agent ruft sie direkt auf.

Technisch laufen zwei APIs parallel. Die Declarative API erlaubt, Standard Aktionen direkt in HTML Formulare zu schreiben. Saubere, strukturierte Formulare bringen Sie laut Google bereits zu 80 Prozent ans Ziel. Die Imperative API setzt auf JavaScript und navigator.modelContext.registerTool() und eignet sich für komplexere, mehrstufige Abläufe. Beide APIs laufen vollständig clientseitig im Browser, WebMCP ist daher nicht identisch mit Anthropics Model Context Protocol (MCP), das serverseitig zwischen KI Plattformen und Diensten vermittelt.

Die Vorteile sind messbar. VentureBeat berichtet von rund 67 Prozent weniger Rechenaufwand gegenüber bildbasierter Browser Steuerung, weil strukturierte JSON Daten statt Screenshots übertragen werden. Die Genauigkeit steigt Richtung 98 Prozent, weil das Modell nicht mehr halluziniert, was ein Button tun könnte. Die Kosten sinken, weil Text Schemata billiger zu verarbeiten sind als hochauflösende Bilder.

Für SEO Verantwortliche ist WebMCP ein strategischer Einschnitt, der mit strukturierten Daten aus dem Jahr 2011 vergleichbar ist. Dan Petrovic nennt das Protokoll „die größte Veränderung im technischen SEO seit Schema.org“. Sobald Sie Ihre zentralen Conversion Flows als WebMCP Tools deklarieren (Produktsuche, Support Ticket, Terminbuchung, Warenkorb), werden Sie für KI Agenten sichtbar, während die Konkurrenz noch über strukturierte Daten diskutiert.

Welche SEO Hebel funktionieren 2026 noch?

Fünf SEO Hebel bleiben 2026 wirksam, aber nur gezielt gezogen entfalten sie ihre Wirkung.

Klassisches SEO ist nicht tot, aber sein Wirkungsfeld schrumpft. Drei Bereiche behalten ihre Substanz und gewinnen sogar an Bedeutung. Der erste ist Brand Search. Branded Keywords lösen nur noch in 4,79 Prozent der Fälle eine AI Overview aus. Suchen Nutzer direkt nach Ihrer Marke, klicken sie weiterhin. Marken gewinnen in dieser Welt sogar: Amsive misst für branded Keywords mit AI Overview eine CTR Steigerung von 18,68 Prozent.

Der zweite Bereich sind transaktionale und lokale Anfragen. AI Overviews erscheinen bei E-Commerce-Suchen nur in 4 Prozent der Fälle, bei lokalen Anfragen nach Öffnungszeiten oder Anfahrt praktisch nie. Suchen Nutzer ein Produkt oder einen Handwerker in der Nähe, wird geklickt. Diese Segmente bleiben klickstarker Boden, auf dem klassische SEO Prinzipien weiter tragen.

Der dritte, wichtigste Hebel ist Zitationsautorität. Sobald Ihre Inhalte in einer AI Overview zitiert werden, steigt die Klickrate um durchschnittlich 35 Prozent, die bezahlte CTR sogar um 91 Prozent. Das ist der entscheidende Hinweis: Ranking wird zur Nebenbedingung, zitiert zu werden zur Hauptstrategie. Google muss Sie in der Synthese nennen, sonst existieren Sie nicht.

Schema.org bleibt die Grundlage. Sorgen Sie dafür, dass Organisation, Produkte, Artikel, Autoren und FAQ-Blöcke sauber ausgezeichnet sind. KI-Modelle verarbeiten diese Daten bevorzugt, weil sie die Informationsextraktion beschleunigen. Produkte ohne strukturierte Daten werden in agentischen Kaufprozessen schlicht übersprungen.

Hebel 2: Autoritäts Signale aufbauen

Google zitiert bevorzugt Quellen mit klarer Expertise. Zeigen Sie konkrete Autoren, echte Organisationen, nachvollziehbare Qualifikationen. Publizieren Sie eigene Primärdaten, eigene Erhebungen, eigene Rechenbeispiele, die das Modell nirgendwo sonst findet. Zitationswürdig wird ein Inhalt, der etwas zu sagen hat, das nicht schon drei Portale zuvor gesagt haben.

Hebel 3: Markenaufbau außerhalb der Suche

Sobald informationelle Suchen wegbrechen, werden direkte Markenkontakte zum Umsatztreiber. Newsletter, Podcasts, Fachcommunities, LinkedIn und YouTube sind die Kanäle, auf denen Sie Reichweite erzeugen, die Google nicht beeinflusst. Die Wetten auf „Traffic von Google“, die 2020 noch aufgingen, verlieren 2026 ihren Wert. Jetzt zählen Direktzugriff und Mehrkanal.

Hebel 4: WebMCP früh einführen

Das ist der Hebel, den fast niemand aktuell zieht. Unternehmen, die in den nächsten zwölf Monaten ihre Kernfunktionen als WebMCP Tools veröffentlichen, positionieren sich als Early Adopter. Agenten werden Sites bevorzugen, bei denen Aktionen sauber ausgeführt werden können, statt auf Pixel Ebene herumzuraten. Das ist nicht spekulativ, sondern folgt unmittelbar aus der Architektur, die Google gerade in Chrome ausrollt.

Hebel 5: Content für Antwortmaschinen schreiben

Inhalte müssen künftig so geschrieben sein, dass Modelle sie bruchfrei zitieren können. Klare Definitionen, konkrete Zahlen, identifizierbare Quellen, kurze Absätze mit einer zentralen Aussage, ausdrückliche Zuschreibungen. Das ist keine neue SEO Magie, sondern journalistisches Handwerk. Allerdings mit einem veränderten Zielpublikum: Ihr erstes Publikum ist das Modell, Ihr zweites der Mensch.

Was müssen Sie jetzt konkret tun?

Drei Schritte weisen die Richtung: Intent analysieren, Zitationen messen, WebMCP pilotieren.

Die unbequeme Wahrheit zuerst. Ein großer Teil Ihrer bisherigen SEO Arbeit läuft ins Leere, sobald AI Mode das dominante Interface wird. Gleichzeitig öffnet sich ein Fenster, in dem frühe Handelnde einen strukturellen Vorsprung aufbauen können. Drei Schritte haben sich aus Gesprächen mit Kollegen und aus der aktuellen Datenlage als sinnvoll erwiesen.

Schritt eins: Traffic-Analyse nach Search Intent. Teilen Sie Ihre wichtigsten Keywords in vier Gruppen auf. Informationelle Anfragen (hoher AI Overview Druck), transaktionale Anfragen (stabil), navigationale Anfragen (stabil), lokale Anfragen (stabil). Berechnen Sie für jede Gruppe den Umsatzanteil. Das Ergebnis zeigt, wie hoch Ihr Risiko tatsächlich ist.

Schritt zwei: Sichtbarkeit in KI Antworten messen. Prüfen Sie manuell, ob Ihre Marke in ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode und Gemini zu relevanten Fragen auftaucht. Ab Juni 2025 zählen AI Mode Klicks offiziell in der Search Console zum Web Bereich, die Daten sind da, nur selten wird darauf gesehen. Ergänzen Sie klassische Ranking Monitorings um Citation Tracking. Sobald Sie spezialisierte Tools nutzen oder eine Agentur beauftragen, fordern Sie das Thema aktiv an.

Schritt drei: WebMCP Pilot vorbereiten. Wählen Sie einen konkreten Anwendungsfall aus Ihrem Geschäft (Produktsuche, Demo Buchung, Supportticket, Terminanfrage), für den ein Agent den Nutzer entlasten könnte. Treten Sie ins Early Preview Program bei Chrome ein, prüfen Sie die Dokumentation, lassen Sie Ihre Entwickler einen Prototyp bauen. Sobald Gemini in Chrome die WebMCP Erkennung in die Konsumenten Oberfläche überführt, sind Sie vorne dabei.

Ein Rechenbeispiel macht die Dringlichkeit klar. Angenommen, Ihr Portal generiert heute 100.000 monatliche organische Besucher, davon 60 Prozent aus informationellen Anfragen. Bei einem weiteren Rückgang der CTR um 30 Prozent über zwölf Monate (laut Seer der realistische Pfad) wären das 18.000 verlorene Besucher pro Monat, 216.000 im Jahr. Bei einem konservativen Wert von 0,50 Euro pro Besucher reden wir von 108.000 Euro entgangenem Wert. Diese Zahlen sind Szenarien, keine Prognosen, aber sie zeigen die Größenordnung.

Glossar: 13 wichtige Fachbegriffe zu Agentic Search

13 Fachbegriffe, die SEO Verantwortliche 2026 sicher im Repertoire haben sollten.

Agent Manager

Agent Manager: Begriff, den Sundar Pichai im April 2026 auf dem Cheeky Pint Podcast eingeführt hat, um die künftige Funktion von Google Search zu beschreiben. Statt Ergebnislisten zu liefern, koordiniert die Suche mehrere parallel laufende agentische Aufgaben und meldet Ergebnisse zurück.

Agentic Search

Agentic Search: Suchparadigma, bei dem KI Agenten Aufgaben im Namen des Nutzers ausführen. Anstatt nach Informationen zu suchen, initiiert der Nutzer eine Aufgabe (etwa „Vergleiche mir drei CRM Systeme für 50 Mitarbeiter“), die der Agent autonom recherchiert, strukturiert und als Empfehlung zurückgibt.

AI Mode

AI Mode: Googles dialogorientierter Suchmodus, der seit Januar 2026 auf Gemini 3 läuft. AI Mode nutzt Query Fan Out und beantwortet komplexe Anfragen direkt in der Google Oberfläche. Rund 93 Prozent der AI Mode Suchen enden ohne externen Klick auf eine Drittwebsite.

AI Overviews

AI Overviews: KI generierte Zusammenfassungen oberhalb der klassischen organischen Ergebnisse. Über eine Milliarde Nutzer weltweit sehen sie regelmäßig. AI Overviews reduzieren die Klickrate auf Position 1 laut Ahrefs um bis zu 58 Prozent gegenüber dem Vor AI Stand.

Brand Search

Brand Search: Suchanfragen, bei denen der Nutzer eine konkrete Marke eingibt. Branded Keywords lösen AI Overviews nur in rund 4,79 Prozent der Fälle aus und bleiben damit die klickstärkste Kategorie. Für SEO Strategien in der Agentic Search Ära gewinnt Markenaufbau strukturell an Bedeutung.

CTR

CTR (Click through rate): Verhältnis aus Klicks und Impressionen. Die organische CTR auf Position 1 ist laut Seer Interactive zwischen Juni 2024 und September 2025 von 1,41 auf 0,64 Prozent gefallen. Die CTR ist 2026 die wichtigste Kenngröße, um den realen Sichtbarkeitsverlust durch AI Overviews zu messen.

Declarative API

Declarative API: Teil des WebMCP Standards. Webseitenbetreiber deklarieren Standardaktionen direkt in HTML Formularen, indem Attribute wie toolname ergänzt werden. Gut strukturierte Formulare sind laut Google bereits zu 80 Prozent agent ready.

Early Preview Program (EPP)

Early Preview Program (EPP): Googles Testumgebung für WebMCP. Entwickler bekommen Zugang zu Dokumentation, Demos und einer frühen Implementierung in Chrome 146 Canary. Der Beitritt läuft über die Chrome For Developers Seite.

Imperative API

Imperative API: Zweite WebMCP Schnittstelle, die komplexe, mehrstufige Abläufe per JavaScript abbildet. Über navigator.modelContext.registerTool() registrieren Entwickler Funktionen, die KI Agenten direkt aufrufen können. Geeignet für Warenkorb, Buchungs und Support Workflows.

MCP (Model Context Protocol)

MCP (Model Context Protocol): Von Anthropic im November 2024 vorgestelltes Protokoll, das KI Assistenten mit externen Tools verbindet. MCP arbeitet serverseitig über JSON RPC. WebMCP ist nicht identisch, sondern komplementär: MCP für Backend Integrationen, WebMCP für clientseitige Browser Interaktionen.

Query Fan Out

Query Fan Out: Verfahren, das AI Mode intern einsetzt. Die ursprüngliche Suchanfrage wird in zehn bis zwanzig Teilfragen zerlegt, die parallel gegen verschiedene Datenquellen (Web, Knowledge Graph, Shopping, Echtzeitdaten) gestellt werden. Die Ergebnisse fließen zu einer einzelnen Antwort zusammen.

WebMCP

WebMCP (Web Model Context Protocol): Offener Standard für die direkte Interaktion zwischen Websites und KI Agenten, seit Februar 2026 als Early Preview in Chrome verfügbar. Entwickelt von Google und Microsoft, inkubiert durch die W3C Web Machine Learning Community Group. Reduziert Rechenaufwand um rund 67 Prozent gegenüber bildbasiertem DOM Parsing.

Zero Click Search

Zero Click Search: Suchanfragen, die ohne Klick auf ein externes Suchergebnis enden. In den USA sind 58,5 Prozent aller Google Suchen Zero Click, Tendenz weiter steigend. Ursachen sind AI Overviews, Featured Snippets, Knowledge Panels und direkt beantwortete Fragen.

FAQ: Ist Agentic Search das Ende klassischer SEO?

Sechs Fragen, die in jeder Marketingrunde zu Agentic Search auftauchen.

Was ist Agentic Search genau? Agentic Search bezeichnet eine Suche, bei der KI Agenten Aufgaben im Namen des Nutzers ausführen statt Ergebnislisten zu liefern. Google CEO Sundar Pichai hat den Begriff im April 2026 auf dem Cheeky Pint Podcast geprägt. Statt zehn blauer Links koordiniert die Suche mehrere parallel laufende Prozesse und meldet Ergebnisse zurück. Warum sinken meine Google Klicks trotz guter Rankings? AI Overviews beantworten Suchanfragen direkt oberhalb der organischen Ergebnisse. Ahrefs hat für Dezember 2025 einen CTR Rückgang von 58 Prozent auf Position 1 bei AI Overview Keywords gemessen. Die Klickrate hängt nicht mehr allein vom Ranking ab, sondern davon, ob Ihre Seite in der AI Antwort zitiert wird. Was ist der Unterschied zwischen WebMCP und MCP? MCP (Model Context Protocol) ist ein serverseitiges Protokoll von Anthropic für Backend Integrationen zwischen KI Plattformen und Diensten. WebMCP (Web Model Context Protocol) läuft clientseitig im Browser und erlaubt Websites, ihre Funktionen direkt für KI Agenten verfügbar zu machen. Beide ergänzen sich, sind aber technisch unterschiedlich. Wann kommt WebMCP in den Produktivbetrieb? WebMCP ist seit Februar 2026 als Early Preview in Chrome 146 Canary verfügbar, Microsoft Edge 147 folgte im März 2026. Formale Browser Ankündigungen erwarten Brancheninsider für Mitte bis Ende 2026, voraussichtlich auf Google Cloud Next oder der Google I/O. Eine breite Einführung bei Endnutzern ist ab 2027 realistisch. Was können SEO Verantwortliche jetzt konkret tun? Drei Schritte sind sofort umsetzbar. Erstens: Keywords nach Intent segmentieren und den Umsatzanteil informationeller Anfragen messen. Zweitens: Sichtbarkeit in KI Antworten manuell oder über spezialisierte Tools tracken. Drittens: Einen WebMCP Pilot für einen konkreten Conversion Flow aufsetzen und sich in Googles Early Preview Program eintragen. Stirbt klassisches SEO wirklich komplett? Nein, aber sein Wirkungsfeld schrumpft. Transaktionale, navigationale und lokale Anfragen bleiben klickstark, weil AI Overviews dort kaum erscheinen. Informationelle Anfragen wandern in AI Mode ab. Brand Search gewinnt sogar an Bedeutung: Markenbezogene Suchen lösen nur in 4,79 Prozent der Fälle eine AI Overview aus und behalten ihre hohe Klickrate.

Quellen

Sundar Pichai stellt Google Search als zukünftigen „Agent Manager“ vor, der KI-Agenten verwaltet

Search Engine Land | Sundar Pichai sees Google Search evolving into an ‚agent manager‘ | https://searchengineland.com/sundar-pichai-google-search-agent-manager-473842 | besucht am 17.04.2026

Search Engine Journal | What I Learned About The Future Of Search And AI From Sundar Pichai’s Latest Interview | https://www.searchenginejournal.com/what-i-learned-about-the-future-of-search-and-ai-from-sundar-pichais-latest-interview/571376/ | besucht am 17.04.2026

Ahrefs via PPC Land | Google’s AI summaries now swallow 58% of clicks that once went to websites | https://ppc.land/googles-ai-summaries-now-swallow-58-of-clicks-that-once-went-to-websites/ | besucht am 17.04.2026

Pew Research Center via Campaign US | 1% click through rate: How Google AI Overviews is killing publishers | https://www.campaignlive.com/article/1-click-through-rate-google-ai-overviews-killing-publishers/1927692 | besucht am 17.04.2026

Seer Interactive | AIO Impact on Google CTR: September 2025 Update | https://www.seerinteractive.com/insights/aio-impact-on-google-ctr-september-2025-update | besucht am 17.04.2026

Search Engine Land | Google previews WebMCP, a new protocol for AI agent interactions | https://searchengineland.com/google-releases-preview-of-webmcp-how-ai-agents-interact-with-websites-469024 | besucht am 17.04.2026

VentureBeat | Google Chrome ships WebMCP in early preview, turning every website into a structured tool for AI agents | https://venturebeat.com/infrastructure/google-chrome-ships-webmcp-in-early-preview-turning-every-website-into-a | besucht am 17.04.2026

Chrome for Developers | WebMCP is available for early preview | https://developer.chrome.com/blog/webmcp-epp | besucht am 17.04.2026

9to5Google | Google AI Overviews get Gemini 3 upgrade, seamless AI Mode transfer | https://9to5google.com/2026/01/27/gemini-3-ai-overviews/ | besucht am 17.04.2026

TechCrunch | Google now lets you explore the web side by side with AI Mode | https://techcrunch.com/2026/04/16/google-now-lets-you-explore-the-web-side-by-side-with-ai-mode/ | besucht am 17.04.2026

Google Blog | AI Mode in Google Search and AI Overviews get Gemini upgrades | https://blog.google/products-and-platforms/products/search/ai-mode-ai-overviews-updates/ | besucht am 17.04.2026

Search Engine Journal | Google AI Overviews Impact On Publishers & How To Adapt Into 2026 | https://www.searchenginejournal.com/impact-of-ai-overviews-how-publishers-need-to-adapt/556843/ | besucht am 17.04.2026