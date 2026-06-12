Googles zweites Core-Update des Jahres ist ausgerollt. Parallel synthetisieren AI Overviews immer mehr Suchergebnisse zu fertigen Antworten. Für die Sichtbarkeit zählt jetzt mehr als die blaue Linkliste.

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Am 21. Mai 2026 begann Google das zweite Core-Update des Jahres auszurollen, mit einem Abschlussfenster von rund zwei Wochen. Nur zwei Tage zuvor hatte Google auf der I/O eine KI-zentrierte Suche vorgestellt. Beide Bewegungen verschieben Rankings und KI-Zitate zugleich.

Das Wichtigste in Kürze

Google rollte im Mai 2026 sein zweites Core-Update aus. AI Overviews erscheinen laut BrightEdge bei 48% der Queries, deutlich mehr als 31% im Vorjahr

Das Mai-2026-Core-Update rollte ab dem 21. Mai aus und ist das zweite Core-Update des Jahres nach der März-Welle.

Laut dem BrightEdge-Tracker erscheinen AI Overviews bei rund 48 Prozent der erfassten Queries, nach etwa 31 Prozent ein Jahr zuvor.

Andere Tracker messen niedrigere Werte, weil Keyword-Set, Region und Methode stark variieren.

Das Update kam rund 48 Stunden nach der Vorstellung der KI-Suche auf der Google I/O.

Googles zweites Core-Update 2024 rollte ab 21. Mai aus. Es verändert Rankings und KI-Suche gleichzeitig, weshalb die Search Console nur einen Teil zeigt

Zweites Update des Jahres. Google begann die Ausrollung am 21. Mai und nannte ein Fenster von etwa zwei Wochen. Damit folgt das Update auf die März-Welle, die vom 27. März bis zum 8. April lief.

Zwei Effekte gleichzeitig. Das Core-Update verändert die klassischen Rankings, während die KI-Suche zugleich die Darstellung umbaut. Wer nur die Search Console beobachtet, sieht nur eine der beiden Ebenen.

Wie groß ist der AI-Overviews-Effekt?

AI Overviews erscheinen bei 48 Prozent kommerzieller Suchanfragen, im Jahresvergleich ein Plus von 58 Prozent. In Gesundheit und Bildung sind die Werte deutlich höher

Knapp die Hälfte der Queries. Der BrightEdge-Tracker für kommerzielle Branchen verzeichnet AI Overviews bei rund 48 Prozent der Suchen, ein Plus von 58 Prozent binnen eines Jahres. In Branchen wie Gesundheit und Bildung liegen die Werte deutlich höher.

Methodik beachten. Andere Anbieter wie Conductor messen eher rund 25 Prozent, weil jeder Tracker andere Keywords und Geräte erfasst. Die Spannweite zeigt, wie stark die Zahl vom Messansatz abhängt.

Ein Core-Update war früher ein Ranking-Beben. Heute entscheidet zusätzlich, ob Ihre Inhalte in den KI-Antworten zitiert werden, und das messen die wenigsten Teams. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was sollten Sie jetzt messen?

Für KI-Übersichten optimieren: Strukturierte Inhalte, Tabellen und Daten einbauen, damit KI-Systeme diese zitieren. Sichtbarkeit in Rankings und AI Overviews prüfen

Beide Ebenen prüfen. Beobachten Sie nicht nur die klassischen Rankings, sondern auch, ob Ihre Seiten in AI Overviews auftauchen. Klar strukturierte, belegte Inhalte werden eher zitiert.

Zitierfähig aufbereiten. Bauen Sie Vergleichstabellen, Definitionen und eigene Daten ein, die ein KI-System sauber zusammenfassen kann. Wie sich Suchsichtbarkeit im KI-Zeitalter verschiebt, vertieft unser GEO-Ratgeber.

Vergleichen Sie Ihre Sichtbarkeit über mehrere Wochen, bevor Sie einzelne Schwankungen überinterpretieren. Ein Core-Update entfaltet seine volle Wirkung erst nach dem Abschluss der Ausrollung.

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