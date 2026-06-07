Reicht lokale SEO in der KI-Suche noch aus?

Lokale SEO galt jahrelang als überschaubares Pflichtprogramm: Profil pflegen, Bewertungen sammeln, fertig. Inzwischen entscheiden KI-Systeme wie der Google AI Mode, welcher Betrieb überhaupt noch auftaucht. Und diese rechnen nach Regeln, die kaum ein Geschäftsführer auf dem Schirm hat.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen Qualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & Discover

Jetzt hinzufügen

Lokale SEO bringt Sie in zwar in die Liste von Anbietern in Google Maps, doch immer mehr Kunden nutzen gar nicht mehr Google Maps, sondern fragen einfach die KI. Sucht jemand nach dem besten Café mit zuckerfreien Optionen, liefert die Maschine eine fertige Empfehlung statt zehn blauer Links. Fehlt Ihr Betrieb in dieser Antwort, existieren Sie für den Kunden schlicht nicht.

Das Wichtigste in Kürze

Lokale SEO bleibt Pflicht, reicht aber nicht mehr: KI-Systeme empfehlen Unternehmen, statt nur Links zu ranken

Google personalisiert Empfehlungen tief, auch ohne aktivierte „persönliche Intelligenz“

Aus lokaler Optimierung wird Evidenz-Optimierung. Entscheidend ist, was Dritte über Sie sagen

Konsistente Details auf Website, Profil und Drittplattformen bestimmen die KI-Sichtbarkeit

Was unterscheidet GEO von klassischer lokaler SEO?

Klassische lokale SEO mit Website-Optimierung, Google-Profil und Bewertungen bleibt wichtig, funktioniert aber nur noch als Grundvoraussetzung

Klassische lokale SEO folgt einem klaren Rezept. Sie bauen eine saubere Website, optimieren Ihre Leistungsseiten, vervollständigen Ihr Google-Unternehmensprofil zu hundert Prozent, laden regelmäßig Fotos hoch, sammeln Bewertungen und streuen ein paar Brancheneinträge. Dieses Rezept funktioniert weiter, taugt heute aber bloß noch als Eintrittskarte.

Generative Engine Optimization, kurz GEO, setzt eine Ebene höher an. Statt um Platzierungen in zehn blauen Links geht GEO um die Frage, ob eine KI Ihren Betrieb in ihrer Antwort überhaupt nennt. Google AI Mode, AI Overviews, ChatGPT und Perplexity ranken Seiten nicht mehr nur, sondern extrahieren Aussagen, kombinieren Quellen und formulieren eine fertige Empfehlung. Welche fünf Seitentypen in diesen Antworten am besten abschneiden, hat Dr. Web in der GEO-Strategie nach Seitentypen aufgeschlüsselt.

Für lokale Anbieter verschiebt sich damit der ganze Maßstab. Früher zählte die Position im lokalen Dreierpack. Heute zählt, ob die Maschine genug Belege findet, um Sie als die richtige Wahl auszuspielen. Lokale SEO liefert das Fundament, GEO entscheidet über die Sichtbarkeit darüber. Beide gehören zusammen, keine ersetzt die andere.

Warum weiß Google längst alles über Ihre Kunden?

Google kennt Vorlieben oft genauer als der Kunde selbst.

Personalisierung ist der zweite Hebel, den lokale Anbieter unterschätzen. Auf der SEO Week zeigte Branchenanalyst Garrett Sussman einen Test mit verschiedenen Google-Konten: ein privates, ein frisches ohne Daten, eines mit gezielt gestreuten Seed-Daten. Das Ergebnis fiel deutlich aus. Die KI empfahl bevorzugt Marken, mit denen das Konto schon per E-Mail Kontakt hatte. Vertrautheit schlägt Zufall.

Local-Search-Experte Mike Blumenthal trieb den Test weiter. Sechs Monate lang prüfte er, was Gemini bereits über ihn wusste, ganz ohne aktivierte „persönliche Intelligenz“. Das Modell ordnete seinen sozioökonomischen Status und seine politische Haltung weitgehend korrekt ein. Die unbequeme Erkenntnis: Google braucht keinen zusätzlichen Schalter, um Sie zu kennen.

Für die Reichweite solcher Systeme sprechen die Zahlen. Googles AI Overviews erreichen nach Unternehmensangaben rund zwei Milliarden Nutzer im Monat. ChatGPT zählte Ende Februar 2026 nach Angaben von OpenAI 900 Millionen wöchentlich aktive Nutzer. Das Marktforschungshaus Gartner sagt voraus, dass das klassische Suchvolumen bis Ende 2026 um 25 Prozent fällt. Was dieser Kipppunkt für die Suchmaschinenoptimierung bedeutet, ordnet Dr. Web in der Analyse zu AI Mode und der ersten Milliarde ein.

Die eigentliche Pointe steckt im Geschäftsmodell. Je genauer ein Modell Sie kennt, desto teurer wird die Werbefläche davor. Personalisierte Empfehlungen sind für Google kein Komfort-Feature, sondern die wahrscheinlich präziseste Werbemaschine der Geschichte.

Wie wird aus lokaler SEO eine Evidenz-Optimierung?

Lokale SEO drehte sich lange um Optimierung am eigenen Profil. Der neue Maßstab heißt Evidenz-Optimierung. Hundert Klempner in einer Stadt sind alle „lokal“. Den Unterschied macht, für welchen Betrieb außerhalb der eigenen Website handfeste Belege vorliegen.

Belege heißt: Bewertungen, Erwähnungen, Fachbeiträge, Community-Engagement, Presse. Eine KI sucht nach Signalen, dass Sie wirklich gut sind, nicht nach der schönsten Selbstbeschreibung. Eine KI-Empfehlung verhält sich dabei wie ein Türsteher, der nicht Ihren Ausweis prüft, sondern fragt, wer in der Schlange hinter Ihnen für Sie bürgt. Genau deshalb wird aus Linkaufbau Entitäten-Optimierung. Früher genügte ein Backlink. Heute zählt das Gesamtbild dessen, was das Web über Sie aussagt.

Google hat diese Logik selbst dokumentiert. Im KI-Leitfaden des Konzerns rückt die erkennbare eigene Erfahrung zum Rankingsignal auf, wie Dr. Web in Googles KI-Leitfaden und der eigenen Meinung als Rankingfaktor beschreibt. Übersetzt heißt das: Wer echte Erfahrung zeigt, wird zitierfähig.

Daraus folgt eine klare Aufgabe für lokale SEO im KI-Zeitalter. Streuen Sie Ihre Bewertungen über Google hinaus. Sorgen Sie dafür, dass Dritte Ihre Stärken benennen, nicht nur Ihre eigene Startseite. Je konsistenter dieses Fremdbild ausfällt, desto sicherer empfiehlt die Maschine Ihren Betrieb.

Welche KI-Funktionen können derzeit in Google Maps genutzt werden?

Neue KI-Funktionen verdichten die Anzeige in Google Maps.

Google Maps hat in kurzer Zeit mehrere KI-Funktionen bekommen, die das lokale Auffinden verändern. Local-Search-Analystin Claudia Tomina hat die Neuerungen dokumentiert. Die Trefferanzeige wird dichter, automatischer und stärker zusammengefasst.

Funktion Was sie zeigt Bedeutung für Sie Editorial Summary KI-Kurzbeschreibung direkt auf dem Titelfoto Der erste Eindruck entsteht automatisch Gemini Review Overview Zusammenfassung aller Bewertungen Einzelne Rezensionen verdichten sich zum Gesamturteil Live-Alert (pink) Echtzeit-Hinweis, etwa zur Auslastung Aktualität wird sichtbar belohnt Ask Maps Dialogische Empfehlung statt Trefferliste Weniger Betriebe, dafür gezielter ausgespielt Offer Post Hervorgehobenes Angebot im Profil Frische, zeitlich begrenzte Inhalte gewinnen Sichtbarkeit

Bei einer Beobachtung sollten lokale Anbieter hellhörig werden. Große Marken wie Starbucks zeigen bereits jede dieser Funktionen, kleine inhabergeführte Cafés oft nur die Bewertungs-Zusammenfassung. Die KI bedient zuerst die Betriebe mit der dichtesten Datenlage. Ask Maps verschärft das: Die dialogische Suche spielt bewusst weniger Treffer aus, also braucht Ihr Betrieb mehr Belege, um in der engeren Auswahl zu landen.

Auch Angebote bekommen neues Gewicht. Branchenbeobachter Michael B. Snow hat einen Test entdeckt, in dem Google Offer Posts prominent über dem Profil ausspielt. Der Grund liegt nahe: Ein zeitlich begrenztes Angebot signalisiert Frische, und Frische ist ein starkes Signal. Wer regelmäßig Angebots- und Event-Posts veröffentlicht, hebt sich von der Konkurrenz ab.

Warum gehört jetzt jedes Detail auf Ihre Website?

Jedes klar benannte Detail wird zum Sichtbarkeitsfaktor.

Im KI-Zeitalter gilt: Kein Detail ist zu klein. Was früher als zu spezifisch durchging, wird heute zum Trefferkriterium. Sucht ein Gast nach zuckerfreien Optionen, entscheidet eine einzige klar benannte Information darüber, ob die Maschine Ihr Café empfiehlt oder das nebenan.

Viele Betriebe verschenken genau hier Sichtbarkeit. Der Services-Bereich im Google-Unternehmensprofil bleibt oft leer, obwohl dort jede Spezialität Platz hat. Nennen Sie das zuckerfreie Angebot beim Namen, im Profil, auf der Website und idealerweise in einer Bewertung. Selbst ein Café darf einen Produkt- oder Service-Eintrag pflegen, etwa „zuckerfreie Getränke“. Jeder dieser Einträge wird zum Sichtbarkeitsfaktor, nicht mehr zum bloßen Rankingfaktor.

Lokale Anbieter haben bei einem Punkt sogar einen Vorsprung: Konsistenz. Name, Adresse und Öffnungszeiten sauber zu halten, üben Sie seit Jahren über die NAP-Konsistenz. Genau diese Disziplin verlangt die KI jetzt für sämtliche Attribute. Stimmen Ihre Angaben auf Website, Profil und Drittplattformen überein, steigt das Vertrauen der Maschine in Ihre Daten.

Wie macht Social Media Ihre lokale SEO KI-sichtbar?

Eingeschlafene Social-Kanäle sind im KI-Zeitalter ein blinder Fleck.

Soziale Kanäle sind der Verstärker, den die KI mitliest. Viele lokale Betriebe haben ihre Profile vor Jahren einschlafen lassen, weil scheinbar niemand sehen will, was der Klempner von nebenan postet. Für menschliche Follower stimmt das oft sogar. Für die Maschine zählt anderes: Aktivität, Konsistenz, Belege. Dormant-Profile auf Social Media sind kein Schönheitsfehler, sondern ein blinder Fleck im KI-Zeitalter.

YouTube gehört für lokale SEO inzwischen zur Grundausstattung. Jeder Betrieb kann zeigen, was er kann, und liefert der KI damit zusätzliche Erfahrungsbelege. Ein Klempner, der das Freilegen verstopfter Abflüsse filmt, sammelt Reichweite, weil Menschen solche Clips lieben. Der Geschäftswert wirkt auf den ersten Blick fraglich. Doch Marketing lebt von Berührungspunkten: Sieben Kontakte galten früher als Faustregel bis zum Kauf. Regelmäßige Präsenz im Feed bleibt im Kopf, sobald das Rohr platzt.

Den Aufwand muss kein Geschäftsführer selbst stemmen. Jüngere Mitarbeitende sind mit diesen Formaten aufgewachsen. Lassen Sie Ihre Technikerinnen und Techniker im Einsatz kurze Clips drehen. Für das Team wird daraus oft eher Spaß als Last.

Eine Warnung gehört dazu. Laut einem Bericht des Magazins Vulture schätzt der Gründer der Firma Flutify, dass rund 90 Prozent dessen, was im Netz kursiert, getarnte Werbung ist; allein sein Dienst betreibe 65.000 Dummy-Konten. Echte Inhalte aus dem Arbeitsalltag heben sich von diesem künstlichen Rauschen ab. Genau die belohnt die KI.

Was sollten Entscheider jetzt konkret tun?

Lokale SEO und GEO laufen ab sofort zusammen. Sieben Hebel führen beide Welten in der Praxis zusammen:

Profil pflegen: Google-Unternehmensprofil zu 100 Prozent ausfüllen, Services- und Produktbereich nutzen, auch für scheinbare Nischen

Google-Unternehmensprofil zu 100 Prozent ausfüllen, Services- und Produktbereich nutzen, auch für scheinbare Nischen Evidenz streuen: Bewertungen über Google hinaus auf Drittplattformen sammeln

Bewertungen über Google hinaus auf Drittplattformen sammeln Konsistenz sichern: Name, Adresse, Öffnungszeiten und Attribute überall identisch halten

Name, Adresse, Öffnungszeiten und Attribute überall identisch halten Details liefern: Jede Spezialität auf Website, Profil und in Bewertungen sichtbar machen

Jede Spezialität auf Website, Profil und in Bewertungen sichtbar machen Aktualität zeigen: Offer Posts und Events regelmäßig veröffentlichen

Offer Posts und Events regelmäßig veröffentlichen Social aktivieren: Eingeschlafene Kanäle wiederbeleben und Mitarbeitende einbinden

Eingeschlafene Kanäle wiederbeleben und Mitarbeitende einbinden YouTube starten: Kurze Praxisvideos als Erfahrungsbelege für die KI produzieren

Lokale SEO verschwindet nicht, sie verschiebt nur ihren Schwerpunkt. Aus dem Kampf um die beste Kartenposition wird der Wettlauf um die meisten Belege. Betriebe, die heute ihr Fremdbild aktiv gestalten, werden morgen empfohlen. Alle anderen bleiben in der KI-Antwort einfach unerwähnt.

Glossar: 17 wichtige Fachbegriffe zu lokaler SEO und KI-Suche

Googles AI Mode erzeugt zusammenhängende KI-Antworten statt Linklisten und bestimmt zunehmend die Sichtbarkeit lokaler Anbieter

AI Mode

AI Mode ist Googles dialogischer Suchmodus, der statt einer Linkliste eine zusammenhängende KI-Antwort erzeugt. Nutzer stellen komplexe Fragen und erhalten eine kombinierte Empfehlung. Für lokale Anbieter entscheidet der Modus zunehmend darüber, ob ein Betrieb in der Antwort genannt wird.

AI Overviews

AI Overviews sind die KI-generierten Zusammenfassungen oberhalb der klassischen Google-Trefferliste. Nach Unternehmensangaben erreichen sie rund zwei Milliarden Nutzer monatlich. Wird ein Betrieb dort zitiert, ersetzt die Zusammenfassung oft den Klick auf die eigentliche Website.

Ask Maps

Ask Maps ist die dialogische Suchfunktion innerhalb von Google Maps. Statt vieler Treffer liefert sie wenige, gezielte Empfehlungen auf eine konkrete Frage. Weniger ausgespielte Betriebe bedeuten für Anbieter, dass die Belegdichte über die Sichtbarkeit entscheidet.

E-E-A-T

E-E-A-T steht für Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Google bewertet damit Erfahrung, Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit einer Quelle. Im KI-Zeitalter rückt vor allem die nachweisbare eigene Erfahrung zum zentralen Signal auf.

Editorial Summary

Editorial Summary bezeichnet die automatische KI-Kurzbeschreibung, die Google direkt auf dem Titelfoto eines Unternehmensprofils anzeigt. Der Text entsteht ohne Zutun des Betriebs. Eine konsistente Datenlage erhöht die Chance auf eine treffende Beschreibung.

Entitäten-Optimierung

Entitäten-Optimierung beschreibt das Bemühen, ein Unternehmen für Maschinen als klar umrissene Einheit verständlich zu machen. Im Mittelpunkt steht nicht der einzelne Backlink, sondern das Gesamtbild aus allen Erwähnungen, Attributen und Beziehungen im Web.

Evidenz-Optimierung

Evidenz-Optimierung meint die gezielte Anreicherung externer Belege für die Qualität eines Betriebs. Bewertungen, Presse, Fachbeiträge und Erwähnungen Dritter zählen mehr als die eigene Selbstbeschreibung. Der Begriff löst die rein profilbezogene lokale Optimierung ab.

Generative Engine Optimization (GEO)

Generative Engine Optimization (GEO) ist die Optimierung von Inhalten für generative KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity. Ziel ist, in deren Antworten zitiert zu werden. GEO baut auf klassischer SEO auf und ersetzt sie nicht.

Google-Unternehmensprofil

Google-Unternehmensprofil ist der kostenlose Eintrag eines Betriebs bei Google, früher Google My Business. Er steuert die Anzeige in Suche und Maps. Vollständige Angaben inklusive Services, Produkten und Posts bilden die Grundlage lokaler Sichtbarkeit.

Large Language Model (LLM)

Large Language Model (LLM) bezeichnet ein großes Sprachmodell, das auf riesigen Textmengen trainiert wurde. Solche Modelle analysieren semantische Zusammenhänge statt einzelner Schlagwörter und bilden die technische Basis hinter KI-Suche und generativen Antworten.

Lokales Dreierpack

Lokales Dreierpack nennt man die drei lokalen Treffer, die Google klassisch oberhalb der organischen Ergebnisse mit Karte anzeigt. Lange galt eine Position dort als Hauptziel lokaler SEO. In KI-Antworten verliert diese Darstellung an Gewicht.

NAP-Konsistenz

NAP-Konsistenz steht für die einheitliche Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer (Name, Address, Phone) über alle Plattformen hinweg. Widersprüchliche Daten schwächen das Vertrauen von Suchmaschinen. Die Disziplin überträgt sich heute auf sämtliche Geschäftsattribute.

Offer Post

Offer Post ist ein spezieller Beitragstyp im Google-Unternehmensprofil, der ein konkretes Angebot bewirbt. Google testet eine prominente Platzierung solcher Posts. Wegen ihres Aktualitätssignals eignen sie sich besonders zur Steigerung lokaler Sichtbarkeit.

Perplexity

Perplexity ist eine KI-gestützte Antwortmaschine, die Suchanfragen mit Quellenangaben beantwortet. Anders als klassische Suchmaschinen liefert sie eine zusammengefasste Antwort statt einer Linkliste. Für Betriebe zählt, ob ihre Inhalte als Quelle zitiert werden.

Personalisierung

Personalisierung beschreibt die Anpassung von Such- und KI-Ergebnissen an die bekannten Merkmale eines Nutzers. Google zieht dafür Verlauf, E-Mail-Kontakte und Profildaten heran, oft ohne sichtbaren Schalter. Vertraute Marken werden bevorzugt empfohlen.

Schema Markup

Schema Markup ist strukturierter Code, der Maschinen den Inhalt einer Seite eindeutig erklärt, etwa Öffnungszeiten, Bewertungen oder Leistungen. Sauber ausgezeichnete Daten erleichtern KI-Systemen das Extrahieren und erhöhen die Chance auf eine Nennung.

Zitierfähigkeit

Zitierfähigkeit meint die Eignung eines Inhalts, dass ein KI-System ihn als Quelle übernimmt. Klare, aktuelle und erfahrungsbasierte Aussagen werden eher zitiert als vage Selbstbeschreibungen. Im GEO-Kontext ist die Zitierfähigkeit die eigentliche Währung.

FAQ: Reicht lokale SEO in der KI-Suche noch aus?

GEO erweitert lokale SEO, ersetzt sie nicht. Basis bleiben Google-Unternehmensprofil, konsistente Daten und Bewertungen für KI-Systeme

Ersetzt GEO die lokale SEO? Nein. GEO baut auf lokaler SEO auf und erweitert sie. Ohne ein vollständiges Google-Unternehmensprofil, konsistente Daten und Bewertungen fehlt der KI die Grundlage. GEO sorgt zusätzlich dafür, dass generative Systeme Ihren Betrieb als Quelle erkennen und in ihren Antworten empfehlen. Was bedeutet Evidenz-Optimierung konkret? Evidenz-Optimierung verlagert den Fokus von der eigenen Selbstdarstellung auf externe Belege. Bewertungen auf mehreren Plattformen, Presseerwähnungen, Fachbeiträge und Community-Engagement zeigen einer KI, dass ein Betrieb wirklich gut ist. Je konsistenter dieses Fremdbild, desto wahrscheinlicher die Empfehlung. Muss ich für lokale SEO jetzt auf Social Media aktiv sein? Für die KI-Sichtbarkeit ja. Aktive Profile signalisieren Aktualität und liefern zusätzliche Erfahrungsbelege. Den Aufwand können jüngere Mitarbeitende übernehmen, etwa mit kurzen Praxisvideos. Eingeschlafene Kanäle wirken im KI-Zeitalter wie ein blinder Fleck im Profil eines Betriebs. Welche neuen KI-Funktionen bietet Google Maps? Google Maps zeigt Editorial Summaries auf dem Titelfoto, Gemini-Zusammenfassungen der Bewertungen, pinke Live-Hinweise zur Auslastung sowie die dialogische Suche Ask Maps. Hinzu kommt eine prominentere Platzierung von Offer Posts. Große Marken sehen diese Funktionen früher als kleine Betriebe. Wie wichtig sind einzelne Details auf meiner Website? Sehr wichtig. KI-Systeme greifen auch seltene Spezialitäten auf, sofern sie klar benannt sind. Eine zuckerfreie Option, eine Nischenleistung oder ein besonderes Attribut sollte auf Website, im Profil und idealerweise in Bewertungen auftauchen. Jedes Detail wird zum Sichtbarkeitsfaktor. Sinkt das klassische Suchvolumen wirklich? Das Marktforschungshaus Gartner sagt bis Ende 2026 einen Rückgang des klassischen Suchvolumens um 25 Prozent voraus. Gleichzeitig erreichen Googles AI Overviews rund zwei Milliarden Nutzer monatlich. Die Suche verlagert sich, sie verschwindet nicht. Lokale Betriebe sollten beide Kanäle bedienen.

Quellen

Whitespark | Local Search Update Podcast (Darren Shaw, Gastbeitrag Celeste Gonzalez) | https://whitespark.ca/blog/ | besucht am 03.06.2026

Search Engine Land | The new playbook for localized AI search optimization (Darren Shaw) | https://searchengineland.com/localized-ai-search-optimization-playbook-478499 | besucht am 03.06.2026

Gartner | Gartner Predicts Search Engine Volume Will Drop 25% by 2026 | https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-02-19-gartner-predicts-search-engine-volume-will-drop-25-percent-by-2026-due-to-ai-chatbots-and-other-virtual-agents | besucht am 03.06.2026