Ihre GEO-Strategie entscheidet 2026 darüber, ob KI-Suchen Sie zitieren oder ignorieren. Eine neue Studie der internetwarriors aus Mai 2026 zeigt: Nur jeder sechste Treffer im Google AI Mode taucht auch in den klassischen Top 10 auf. Die Regeln der Sichtbarkeit haben sich neu sortiert.

Die Frage drückt jede Marketingleitung im Mittelstand: Wofür baut man eigentlich noch SEO-Strukturen, sobald die KI die wichtigsten Anfragen vorne abfängt? Die internetwarriors haben in ihrer dritten GEO-Studie 4.794 unique URLs aus Google AI Mode und ChatGPT analysiert. Die Ergebnisse zwingen zum Umdenken.

Das Wichtigste in Kürze

Nur 15,6 Prozent der im Google AI Mode zitierten URLs erscheinen in den klassischen Top 10 der organischen Suche

der im Google AI Mode zitierten URLs erscheinen in den klassischen Top 10 der organischen Suche FAQ-Seiten sind in beiden KI-Suchen der häufigste Citationstyp (22,8 % AI Mode, 26,3 % ChatGPT)

sind in beiden KI-Suchen der häufigste Citationstyp (22,8 % AI Mode, 26,3 % ChatGPT) YouTube-Inhalte werden im AI Mode rund zehnmal häufiger zitiert als in ChatGPT

werden im AI Mode rund zehnmal häufiger zitiert als in ChatGPT Domain-Stärke wirkt weiter, allerdings über andere URLs als die klassisch rankenden

Warum greift klassisches SEO im AI Mode nur noch zu 16 Prozent?

Die internetwarriors-Studie zeigt: Google AI Mode zitiert in 84,4 % der Fälle URLs außerhalb der Top 10, ChatGPT sogar in über 90 %

Die internetwarriors-Studie liefert eine Zahl mit Sprengwirkung. Von allen URLs, die der Google AI Mode in seinen Antworten zitiert, finden sich nur 15,6 Prozent auch in den Top 10 der klassischen organischen Suche. Bei ChatGPT liegt der Wert sogar nur bei 9,2 Prozent. Über 70 Prozent der AI-Mode-Citations und über 80 Prozent der ChatGPT-Citations tauchen nicht einmal in den Google Top 50 auf.

Noch schärfer wird der Befund im Zeitvergleich. In der ersten internetwarriors-Studie aus April 2025 lag die Citation-Überlappung von SEO und GEO noch bei rund 40 Prozent. In der aktuellen Erhebung sind nur noch 26 Prozent übrig. Innerhalb von zwölf Monaten ist die Schnittmenge um über ein Drittel geschmolzen. Aus zwei sich überlappenden Disziplinen werden zwei eigenständige Märkte.

Wer das ignoriert, zahlt für zwei Wettbewerbe mit einer Rechnung. Klassisches Ranking-Budget produziert klassische Klicks, aber kaum noch KI-Sichtbarkeit. Domain Authority wirkt allerdings weiter: 51,3 Prozent der AI-Mode-Citations stammen aus Domains, die zwar in den Google Top 10 ranken, jedoch mit anderen URLs als der zitierten. ChatGPT erreicht hier 33,0 Prozent. Die KI nutzt also weiter starke Marken, gräbt sich aber zu spezialisierteren Unterseiten durch.

Was bedeutet das praktisch? Domain-Aufbau bleibt sinnvoll, Money-Keyword-Tuning auf einer einzelnen URL dagegen verliert Hebelwirkung. Die Vertiefung zu den Grundlagen der Generative Engine Optimization liefert die theoretische Klammer um die Studienzahlen.

Welche fünf Seitentypen performen in der KI-Suche am besten?

In den Daten der internetwarriors-Studie liegt FAQ vor Blog vor Vergleichstabelle vor Video vor Listicle. Drei der fünf Top-Performer kosten kein zusätzliches Budget, nur Redaktionsdisziplin.

Die internetwarriors haben für jede zitierte URL den Seitentyp klassifiziert. Aus dem Vergleich mit den Google Top 10 lässt sich ablesen, welche Formate die KI bevorzugt, und welche nicht.

Seitentyp AI Mode ChatGPT Google Top 10 Befund FAQ / Hilfe / How-To 22,8 % 26,3 % 18,7 % Klare Outperformance Fachblog-Artikel 19,4 % 17,5 % 15,4 % Stabile Outperformance Vergleichstabelle 10,5 % 12,1 % 8,3 % Deutliche Outperformance Video / YouTube 9,0 % 0,9 % 2,3 % AI-Mode-Spezialist Listicle 3,9 % 5,1 % 2,6 % Konstant über Top 10

Fünf Top-Performer kristallisieren sich heraus. Diese Formate werden in der KI-Suche deutlich häufiger zitiert, als die klassische Top-10-Position vermuten ließe. Die nächsten fünf Kapitel zeigen, wie Sie jeden dieser Seitentypen so bauen, dass die KI ihn als Antwort auswählt. Die strategische Logik dahinter gilt für alle: Die KI sucht extrahierbare, klar strukturierte und verifizierbare Informationen. Jedes Format erfüllt diese Anforderung auf eine andere Weise.

Wie bauen Sie eine FAQ-Strategie, die KIs zitieren?

30,46 Prozent der AI-Mode-Citations bei informationellen Prompts stammen aus FAQ-Seiten. Granularität schlägt narrative Tiefe.

FAQ- und How-To-Seiten sind die Disziplinarmeister der KI-Citation. Bei informationellen Prompts springen die Werte sogar auf 30,46 Prozent (AI Mode) und 31,63 Prozent (ChatGPT). Fast jede dritte Antwort kommt aus diesem Format. In den klassischen Top 10 dominieren FAQ-Seiten dagegen mit 18,7 Prozent eher die zweite Reihe.

Warum funktionieren FAQ so gut? Die Antwort liegt in der Granularität. Eine gut gebaute FAQ-Frage entspricht exakt einer Such- oder Prompt-Formulierung. Die zugehörige Antwort liefert in zwei bis vier Sätzen genau das, was ein Sprachmodell als Citation einbetten kann. Keine langen Argumentationsketten, keine narrative Einleitung, keine Marketing-Klammer.

Was sind die wichtigsten Bauprinzipien?

Frage in der Sprache des Lesers formulieren, nicht in der eigenen Marketingsprache. „Was kostet eine Cybersicherheits-Versicherung?“ schlägt „Unsere flexiblen Tarifoptionen im Überblick“

formulieren, nicht in der eigenen Marketingsprache. „Was kostet eine Cybersicherheits-Versicherung?“ schlägt „Unsere flexiblen Tarifoptionen im Überblick“ Antwort direkt im ersten Satz geben. Kein Vorlauf, kein Spannungsbogen. Die KI extrahiert die ersten 40 bis 80 Wörter besonders häufig als Citation

geben. Kein Vorlauf, kein Spannungsbogen. Die KI extrahiert die ersten 40 bis 80 Wörter besonders häufig als Citation Schema.org-Markup im FAQPage-Format ergänzen. Strukturierte Daten erleichtern den Modellen die Extraktion

im FAQPage-Format ergänzen. Strukturierte Daten erleichtern den Modellen die Extraktion Quellen-Anker in der Antwort. Eine konkrete Zahl plus benannte Quelle schlägt jede vage Formulierung um Längen

Eine konkrete Zahl plus benannte Quelle schlägt jede vage Formulierung um Längen Pro Seite zehn bis zwanzig Fragen clustern. Einzelne FAQ-Items im Footer einer Produktseite verlieren gegen dedizierte FAQ-Hubs

Die Faustregel aus den Studiendaten der internetwarriors: Wiederkehrende Kundenfragen gehören in eine eigene FAQ-Hub-Seite. Nicht in einen Blogartikel, nicht in eine Produkt-FAQ unten am Footer, sondern in eine eigenständige Seite mit zehn bis zwanzig verwandten Fragen.

Was macht einen Fachblog-Artikel zitierfähig?

Faktendichte ist der härteste Hebel für Citations. Die Princeton-Forschung belegt das seit 2023, die internetwarriors-Studie aus Mai 2026 bestätigt es im deutschen Markt.

Fachblog-Artikel landen auf Platz zwei. 19,4 Prozent der AI-Mode-Citations und 17,5 Prozent der ChatGPT-Citations stammen aus Blog-Content. Bei informationellen Prompts wächst der Anteil sogar auf 26 Prozent. Damit schlägt das Format selbst die klassische Top-10-Quote (15,4 Prozent) deutlich.

Allerdings: Nicht jeder Blogartikel funktioniert. Die KI bevorzugt einen klaren Typ. Unser eigenes Editorial-Erleben deckt sich da mit der Studienlage. Was macht den Unterschied?

Eigene Recherche schlägt Listicle-Recycling. Artikel mit echter Primärrecherche (Daten, Interviews, eigene Analyse) werden signifikant häufiger zitiert als wiederverwendete Allgemeinplätze. Sprachmodelle erkennen statistisch, ob ein Text neue Information enthält oder bekannte Versatzstücke neu anordnet.

Konkrete Zahlen mit benannter Quelle. Texte mit hoher Faktendichte werden laut Princeton-GEO-Forschung deutlich häufiger zitiert. „Laut Bitkom-Pressemitteilung vom 11. März 2026 nutzen 41 Prozent der deutschen Unternehmen ab 20 Beschäftigten bereits KI“ schlägt „KI ist im Mittelstand angekommen“.

Strukturklarheit. Klare Zwischenüberschriften in Frageform, Absätze von drei bis fünf Sätzen, eindeutige Abschnitts-Themen. Sprachmodelle navigieren über Struktur. Was schlecht gegliedert ist, wird seltener extrahiert.

Erkennbare redaktionelle Haltung. Texte mit Position werden häufiger zitiert als balancierte Mitten. Die KI bevorzugt Antworten mit klarer Wertung. Übersichten, die alle Positionen relativieren, schneiden schlechter ab.

Warum schlagen Vergleichstabellen die klassische Übersichtsseite?

Vergleichstabellen überperformen bei transaktionalen Prompts mit 13,4 (AI Mode) und 13,8 Prozent (ChatGPT) deutlich gegenüber 8,3 Prozent in den Google Top 10. Achsenwahl schlägt Keyword-Strategie.

Vergleichstabellen sind der stille Gewinner der Studie. 10,5 Prozent der AI-Mode-Citations und 12,1 Prozent der ChatGPT-Citations stammen aus Vergleichsformaten. In den Google Top 10 erreichen Vergleichstabellen dagegen nur 8,3 Prozent. Bei transaktionalen Prompts springt der Wert auf 13,4 (AI Mode) und 13,8 Prozent (ChatGPT). Das Format dominiert die Kaufentscheidungs-Phase.

Der Grund? Eine Tabelle reduziert Komplexität auf eine Matrix mit klaren Achsen. Sprachmodelle extrahieren Zeilen und Spalten besonders zuverlässig, weil die Datenstruktur eindeutig ist. Aus einem Fließtext muss das Modell die Vergleichslogik erst rekonstruieren. Aus einer Tabelle nicht.

Welche Bauprinzipien gelten?

Kriterium Wirkungsvoll Wirkungslos Achsenwahl Konkrete Eigenschaften mit Zahlen Marketing-Begriffe ohne Belegbarkeit Anbieter-Anzahl 4 bis 8 Vergleichspartner 2 (zu dünn) oder über 12 (unübersichtlich) Aktualität Datumsstempel im Tabellenkopf Statisch ohne Stand Preis-Angaben Konkrete Beträge in Euro „Auf Anfrage“ Verlinkung Anbieter-Detailseiten verlinkt Geschlossener Block

Reine SEO-Übungen, gebaut nur wegen Traffic-Versprechen des Keywords „X Vergleich“, produzieren meistens schiefe Vergleichstabellen. Klare Vergleichslogik schlägt jede Keyword-Strategie.

„Vergleichstabellen sind die Werkbank des GEO-Zeitalters. Wer Ordnung schafft, wird zitiert. Die internetwarriors-Studie zeigt das in jedem zweiten Datenpunkt.“ Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche YouTube-Strategie zahlt auf den AI Mode ein?

9,0 Prozent versus 0,9 Prozent. Der Google AI Mode bevorzugt YouTube um den Faktor 10 gegenüber ChatGPT. Self-Preferencing der eigenen Plattform.

Eine besonders überraschende Zahl liefert die Video-Auswertung. Im Google AI Mode stammen 9,0 Prozent der Citations aus YouTube-Videos. Bei ChatGPT liegt der Wert bei 0,9 Prozent. Eine Größenordnung Unterschied. Für eine einzige Plattform.

Was sagt das? Google bedient sich aus seiner eigenen Infrastruktur. Die Suche-Bing-Anbindung von ChatGPT versteht YouTube als Drittquelle und gewichtet diese Plattform zurückhaltend. Der hauseigene AI Mode zieht das eigene Video-Inventar bevorzugt heran. Self-Preferencing in Reinform.

Für SME-Marketingteams bleibt dieser Befund eine unbequeme Wahrheit. Video ist die teuerste Content-Disziplin. Ein Rechenbeispiel: Eine vernünftige Sechs-Minuten-Produktion mit Vorbereitung, Aufnahme, Schnitt und Tonbearbeitung kostet schnell zwischen 800 und 2.500 Euro. Mittelständler ohne eigenes Video-Team kommen schwer mit. Diese Spaltung der KI-Suchen produziert ein hartes strategisches Ergebnis.

Was funktioniert mit kleinem Budget?

Founder-Talks im Format 5 bis 10 Minuten. Keine Hochglanzproduktion, aber thematische Tiefe und persönliche Haltung. Authentizität schlägt Politur

im Format 5 bis 10 Minuten. Keine Hochglanzproduktion, aber thematische Tiefe und persönliche Haltung. Authentizität schlägt Politur Transkript-First-Planung. Das gesprochene Wort ist die Citation-Substanz. Drehbuch wie einen Blogartikel anlegen, dann erst aufnehmen

Das gesprochene Wort ist die Citation-Substanz. Drehbuch wie einen Blogartikel anlegen, dann erst aufnehmen Titel und Beschreibung als Suchanker. AI-Systeme lesen Video-Metadaten wie Seitentitel. „Wie strukturiere ich ein CRM für 50 Mitarbeiter?“ schlägt „Unser CRM-Tipp im Mai“

AI-Systeme lesen Video-Metadaten wie Seitentitel. „Wie strukturiere ich ein CRM für 50 Mitarbeiter?“ schlägt „Unser CRM-Tipp im Mai“ Untertitel auf Deutsch hochladen , nicht die automatische YouTube-Spracherkennung verwenden. Manuelle Untertitel werden in höherer Qualität indexiert

, nicht die automatische YouTube-Spracherkennung verwenden. Manuelle Untertitel werden in höherer Qualität indexiert Cluster bauen. Drei bis fünf Videos zum selben Themenkomplex, nicht ein Einzel-Upload. Die Modelle erkennen thematische Tiefe

Eine umfassendere Übersicht zur Suchmaschinen-Strategie über Google, Amazon, YouTube und KI-Chatbots hinweg zeigt, wo YouTube als drittgrößte Suchmaschine der Welt einzuordnen ist.

Wann ist ein Listicle die richtige Antwortform?

3,9 Prozent in AI Mode und 5,1 Prozent in ChatGPT versus 2,6 Prozent in Google Top 10. Listicles performen in KI-Suchen fast doppelt so stark wie klassisch.

Das Listicle gilt im klassischen Journalismus als verpönt. Die KI sieht das anders. 3,9 Prozent der AI-Mode-Citations und 5,1 Prozent der ChatGPT-Citations stammen aus nummerierten Listenartikeln. In den Google Top 10 erreichen Listicles nur 2,6 Prozent. Das Format performt in der KI-Suche fast doppelt so stark wie in der klassischen Suche.

Warum funktioniert die Liste? Die KI braucht enumerierte Antwortstrukturen für viele Prompt-Typen. „Was sind die wichtigsten…“, „Welche fünf Tools…“, „Welche Methoden helfen bei…“. Jede dieser Fragen findet im Listicle eine direkt zitierbare Antwort.

Ein gutes Listicle erfüllt vier Kriterien:

Mindestens fünf, maximal fünfzehn Punkte. Drei sind zu wenig (kein Listen-Charakter), zwanzig zu viel (Aufmerksamkeit zerfasert) Pro Punkt ein bis drei Sätze plus konkrete Belegzahl. Längere Erläuterungen gehören in einen H3-Block, nicht in einen Bullet Einheitliche Satzstruktur. Entweder alle Punkte als Vollsatz oder alle als Substantiv-Phrase, nicht gemischt Sortier-Logik transparent machen. „Nach Marktanteil sortiert“ oder „Alphabetisch“, nicht zufällig

Achtung: Das SEO-Listicle der 2010er Jahre („17 unglaubliche Hacks“) funktioniert nicht. Die KI erkennt Click-Bait und sortiert ihn aus. Ein zitierfähiges Listicle ist sachlich, präzise und liefert pro Punkt einen konkreten Mehrwert.

Wie planen Sie Ihren GEO-Umbau in sechs Monaten?

Sechs Monate, drei Phasen. Inventur, Aufbau und Messung sind keine optionalen Etappen, sondern Pflichtschritte für einen GEO-Umbau im Mittelstand.

Fünf Seitentypen umfassen lässt sich nicht in vier Wochen. Ein realistischer Phasenplan rechnet mit sechs Monaten, geteilt in drei Etappen.

Phase 1 (Monat 1 bis 2): Inventur. Eine vollständige Bestandsaufnahme aller Seiten der eigenen Domain, sortiert nach Seitentyp. Welche FAQ-Hubs existieren? Wo liegen Vergleichstabellen vergraben? Wie viele Fachblog-Artikel sind älter als achtzehn Monate? Wie ist das YouTube-Inventar bestückt? Die Inventur klingt banal, scheitert aber regelmäßig an fehlender Dokumentation der eigenen Inhalte.

Phase 2 (Monat 3 bis 4): Aufbau. Pro Performer-Format ein bis zwei Pilot-Seiten bauen. Eine zentrale FAQ-Hub-Seite mit fünfzehn Fragen, eine Vergleichstabelle für die wichtigste Kaufentscheidung der eigenen Zielgruppe, drei Founder-Videos zum Kernthema, ein neuer Fachblog-Artikel pro Woche, ein Listicle zu einer wiederkehrenden Branchenfrage.

Phase 3 (Monat 5 bis 6): Messung und Iteration. Citation-Tracking einrichten, etwa über Sistrix AI Visibility, Otterly.ai oder das Brand-Monitoring von Semrush. Was zitiert die KI, was nicht? Was sich nicht durchsetzt, wird umgebaut oder verworfen. Was funktioniert, bekommt mehr Budget. Ein systematisches Monitoring-Setup für KI-Suchen lässt sich parallel zum klassischen KI-Ranking-Monitoring aufbauen.

Eine Warnung am Schluss: Der gleichzeitige Aufbau aller fünf Performer-Typen scheitert in mittelständischen Strukturen an Ressourcen. Besser zwei Formate konsequent bauen als fünf halbherzig. Die internetwarriors-Studie liefert die Daten, die Reihenfolge legen Sie fest.

Glossar: 13 wichtige Fachbegriffe zur GEO-Strategie

Google AI Mode: Konversationelle Suchoberfläche seit Oktober 2025 in Deutschland, mit dialogischen Antworten und direkten Quellenangaben statt Linklisten

AI Mode

AI Mode (Google): Konversationelle Suchoberfläche von Google, seit Oktober 2025 in Deutschland verfügbar. Bietet im Gegensatz zur klassischen Linkliste eine dialogische Antwortform und zitiert Quellen direkt im Antworttext. Anfragen sind zwei- bis dreimal so lang wie klassische Suchqueries.

AI Overviews

AI Overviews: KI-generierte Antwortzusammenfassungen oberhalb der klassischen Google-Trefferliste. Seit Frühjahr 2025 in Deutschland aktiv. Erscheinen bei rund 33 Prozent aller deutschen Suchanfragen und beantworten die Frage oft direkt, ohne dass Nutzer klicken müssen.

Citation

Citation: Verweis einer KI-Antwort auf eine externe Quell-URL, vergleichbar mit einer Fußnote im wissenschaftlichen Text. Im GEO-Kontext zentrale Erfolgsmetrik anstelle der klassischen Click-Through-Rate.

Domain Authority

Domain Authority: Maß für die Autorität einer Internet-Domain. Resultiert aus Backlink-Profil, Inhaltstiefe und Markenstärke. In KI-Suchen weiter relevant, allerdings über andere URLs als die klassisch rankenden.

E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness): Google-Bewertungsschema für Inhaltsqualität. In der GEO-Optimierung von zentraler Bedeutung, weil KI-Systeme glaubwürdige Quellen bevorzugen.

Faktendichte

Faktendichte: Anteil verifizierbarer Zahlen, Daten und Quellen pro 100 Wörter. Hohe Faktendichte korreliert in der Princeton-GEO-Forschung mit höherer Citation-Wahrscheinlichkeit in KI-Antworten.

Generative Engine Optimization (GEO)

Generative Engine Optimization (GEO): Disziplin der Inhaltsoptimierung für KI-Antwortmaschinen. Im Unterschied zur klassischen Suchmaschinenoptimierung steht nicht die Linkliste, sondern die Citation in der KI-Antwort im Fokus. Begriff 2023 von Princeton, Georgia Tech, IIT Delhi und Allen Institute formalisiert, seit 2025 im Cambridge Dictionary.

Informationeller Prompt

Informationeller Prompt: Suchanfrage mit Wissenserwerb als Ziel. Klassische W-Fragen oder „Wie funktioniert…“-Formulierungen. In KI-Suchen dominieren bei diesem Typ FAQ-Seiten und Blogartikel.

Listicle

Listicle: Inhaltsformat in Listenform mit nummerierten oder gleichrangigen Punkten. „Die 10 besten…“-Artikel sind klassische Vertreter. In KI-Suchen überproportional häufig zitiert.

Schema.org-Markup: Standardisierte Auszeichnungssprache für strukturierte Daten. Erlaubt Suchmaschinen und Sprachmodellen die maschinenlesbare Extraktion von Inhaltstypen. FAQPage, HowTo und Article sind die wirkungsvollsten Schema-Typen für GEO.

SERP

SERP (Search Engine Results Page): Klassische Trefferseite einer Suchmaschine. In der GEO-Logik verliert die SERP-Position an Bedeutung, weil KI-Antworten oberhalb der Trefferliste stehen und Klicks abfangen.

Topic Cluster

Topic Cluster: Inhaltsgruppierung um ein zentrales Thema mit Pillar-Page und thematisch verwandten Cluster-Artikeln. Stärkt das semantische Signal für Suchmaschinen und KI-Modelle.

Transaktionaler Prompt

Transaktionaler Prompt: Suchanfrage mit Kaufabsicht oder konkretem Handlungsziel. „Bestes CRM für 20 Mitarbeiter“ oder „Domain-Hosting Vergleich“ sind typische Beispiele. In KI-Suchen dominieren bei diesem Typ Vergleichstabellen und Service-Seiten.

FAQ: GEO-Strategie und KI-Suche

GEO optimiert für Citations in KI-Antworten, während klassisches SEO auf Ranking-Positionen abzielt. Überschneidungen liegen bei nur 26 Prozent

Was unterscheidet GEO von klassischem SEO? GEO optimiert für Citations in KI-Antworten, klassisches SEO für Ranking-Positionen in Linklisten. Beide Disziplinen überschneiden sich nur noch zu 26 Prozent, Tendenz fallend. Die Erfolgsmetrik wandert von der Click-Through-Rate zur Citation-Rate. Welche Seitentypen zitiert die KI am häufigsten? FAQ-Seiten dominieren mit 22,8 Prozent (AI Mode) und 26,3 Prozent (ChatGPT), gefolgt von Fachblog-Artikeln, Vergleichstabellen, Videos (AI Mode) und Listicles. Diese fünf Formate erfüllen die Extraktions-Anforderungen der Sprachmodelle besonders gut. Reicht eine starke Domain für GEO-Sichtbarkeit aus? Domain Authority bleibt ein wichtiger Faktor. 51,3 Prozent der AI-Mode-Citations stammen von Top-10-Domains, jedoch über andere URLs als die rankenden. Starke Marken werden gefunden, müssen aber spezialisierte Detail-Unterseiten anbieten. Warum dominiert YouTube den AI Mode, aber nicht ChatGPT? Google zieht das eigene Video-Inventar bevorzugt heran (9,0 Prozent der AI-Mode-Citations). ChatGPT bedient sich über die Bing-Anbindung und behandelt YouTube als Drittquelle (0,9 Prozent). Self-Preferencing einer Konzernplattform. Wie messe ich GEO-Erfolg ohne Google-Rankings? Citation-Tracking-Tools wie Sistrix AI Visibility, Otterly.ai, Profound oder das Brand-Monitoring von Semrush erfassen, ob und wie oft eine Marke in KI-Antworten zitiert wird. Die Mention-Rate ersetzt schrittweise klassische Ranking-KPIs. Wie lange dauert ein GEO-Umbau im Mittelstand? Ein realistischer Phasenplan rechnet mit sechs Monaten in drei Etappen: Inventur (Monat 1 bis 2), Aufbau pro Performer-Format (Monat 3 bis 4), Messung und Iteration (Monat 5 bis 6). Wer alle fünf Formate gleichzeitig aufbaut, scheitert an Ressourcen.

Quellen

internetwarriors GmbH | GEO Studie Mai 2026 (3. internetwarriors GEO-Studie) | https://internetwarriors.de/geo/geo-audit | besucht am 13.05.2026

Bitkom e. V. | Pressemitteilung „Digitalisierung der Wirtschaft: Fast jedes Unternehmen beschäftigt sich mit KI“, 11. März 2026 | https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Digitalisierung-der-Wirtschaft-Unternehmen-beschaeftigen-sich-mit-KI | besucht am 13.05.2026

Pranjal Aggarwal et al. (Princeton University, Georgia Tech, IIT Delhi, Allen Institute for AI) | GEO: Generative Engine Optimization (ACM SIGKDD 2024) | https://arxiv.org/abs/2311.09735 | besucht am 13.05.2026

internetwarriors GmbH | AI Mode und AI Overviews in Google Ads | https://internetwarriors.de/blog/ai-mode-und-ai-overview-in-google-ads | besucht am 13.05.2026