Jahrelang lautete die SEO-Faustregel: nah am Konsens bleiben, Themen erschöpfend abdecken, nichts riskieren. Mit dem am 15. Mai 2026 veröffentlichten KI-Optimierungsleitfaden dreht Google diese Logik partiell um und benennt drei Signale, die über Sichtbarkeit in AI Overviews entscheiden.

Was ist Non-Commodity-Content laut Google?

Non-Commodity-Content sind Inhalte, die sich nicht aus anderen Quellen zusammensetzen lassen: eigene Testergebnisse, proprietäre Daten, Erkenntnisse aus erster Hand. Commodity-Content dagegen ist austauschbares Allgemeinwissen, das jede KI genauso produzieren könnte.

Google nennt als Negativbeispiel: „7 Tipps für Erstkäufer“. Als Positivbeispiel: ein Beitrag darüber, warum jemand auf die Gebäudeinspektion verzichtet und trotzdem gespart hat. Der Unterschied liegt nicht in der Länge, sondern in der Einzigartigkeit des Blickwinkels. Bereits das März-Core-Update 2026 hatte das Signal „Information Gain“ neu gewichtet; der Leitfaden setzt diesen Kurs fort.

Google bevorzugt Inhalte mit einzigartiger Perspektive in AI Overviews. Erfahrungsberichte aus erster Hand bieten Mehrwert gegenüber Mainstream-Wiederholungen

Warum bewertet Google eine eigenständige Meinung positiv?

Google priorisiert Inhalte mit einzigartiger Perspektive, weil KI-Systeme aus einer Vielzahl von Quellen schöpfen. Wer den Mainstream wiederholt, liefert keinen Zitiermehrwert. Ein abweichender, belegter Blickwinkel erhöht die Wahrscheinlichkeit, in AI Overviews als Quelle zu erscheinen.

Der Leitfaden formuliert das klar: Ein Erfahrungsbericht aus erster Hand liefert eine einzigartige Perspektive, eine Zusammenfassung vorhandener Inhalte nicht. Unsere Analyse zur Generativen Engine Optimization zeigt denselben Zusammenhang: Zitierwahrscheinlichkeit korreliert mit Inhalten, die andere Seiten nicht replizieren können. Wie sich das auf dünne KI-Texte als Sichtbarkeitsbremse auswirkt, ist bereits messbar.

Google bevorzugt bei SEO sofort auffindbare Hauptinhalte ohne überladene Layouts oder versteckte Kerninhalte

Muss ich Content für AI Overviews anders strukturieren?

Nein. Laut Google gelten dieselben Grundprinzipien wie für klassisches SEO. Entscheidend ist jedoch, dass Hauptinhalte sofort auffindbar sind: keine überladenen Seitenlayouts, kein versteckter Kerninhalt, keine Navigation, die den Leseeinstieg verzögert.

Google verweist explizit auf die Quality Rater Guidelines und das Konzept des „Main Content“. Im Mai-Update zur holistischen Core-Web-Vitals-Bewertung stand technische Performance im Mittelpunkt; Inhaltsstruktur ist die logische Fortsetzung. Ergänzend lohnt der Blick auf AI Mode als neuen Suchstandard.

Was bedeutet der Google KI-Leitfaden konkret für Ihre Website?

Contentseiten sollten Positionen vertreten, die nicht einfach duplizierbar sind. Nur einzigartige Inhalte bieten für AI Overviews Zitierwert, nicht bloßes Allgemeinwissen

Prüfen Sie, wie viele Ihrer Contentseiten eine Position vertreten, die andere nicht einfach duplizieren könnten. Seiten, deren Inhalte vollständig aus allgemein verfügbarem Wissen bestehen, liefern für AI Overviews keinen Zitiermehrwert — unabhängig von Backlinks oder Domain-Autorität.

Die SEO-Grundlagen auf Dr. Web liefern den strukturierten Einstieg ins Content-Audit. Welche Werkzeuge dabei den größten Hebel bieten, zeigt der SEO-Tools-Vergleich 2026.

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