Wussten Sie, dass Ihre Website nach dem Mai-Update schlechter ranken kann, ohne dass sich technisch etwas geändert hat? Google wertet die Core Web Vitals LCP, INP und CLS jetzt nur noch als gemeinsamen Gesamtwert.

Das Wichtigste in Kürze

Google Mai 2026 führt holistische Core-Web-Vitals-Bewertung ein: LCP, INP und CLS wirken als kombinierter Gesundheitswert.

Enhanced Search Intent Recognition verbessert die Erkennung echter Nutzerbedürfnisse hinter einer Suchanfrage.

Seitengeschwindigkeit bleibt direkter Rankingfaktor: schnelle Seiten haben messbar höheres Engagement und niedrigere Absprungraten.

Vertrauenswürdigkeit ist eines der am stärksten gewichteten Signale im Mai-Update.

Warum holistische Bewertung einen Unterschied macht

Googles Mai-Update zwingt zur gleichzeitigen Optimierung aller Core Web Vitals. Einzelne Verbesserungen reichen nicht mehr aus

Bisher ließen sich Core Web Vitals einzeln optimieren: LCP auf grün bringen, INP ignorieren, CLS akzeptieren. Das Mai-Update schließt diese Strategie aus. Alle drei Signale müssen zusammenwirken, damit eine Seite den vollen Vorteil aus dem Performance-Ranking zieht. Eine Seite mit perfektem LCP, aber schlechtem INP wird nicht mehr als „schnell“ eingestuft.

Das hat konkrete Auswirkungen auf CMS-Entscheidungen. WordPress-Installationen mit schweren Page-Builder-Setups, die INP durch JavaScript-Ausführungszeit belasten, geraten unter Druck. Wer seine WordPress-Basis optimiert, findet im WordPress-Hosting-Vergleich Anbieter, die gezielt auf Core-Web-Vitals-Performance ausgelegt sind.

Intent-Erkennung auf neuem Niveau

Google verbessert Suchabsichtserkennung durch präziseres Natural Language Processing zur besseren Identifikation echter Nutzerintentionen

Das zweite tragende Element des Mai-Updates ist die verbesserte Suchabsichtserkennung. Googles Natural Language Processing ist laut der Update-Dokumentation präziser als je zuvor darin, die echte Nutzerabsicht hinter einer Anfrage zu identifizieren – unabhängig von der genauen Keyword-Formulierung.

Praktisch heißt das: Inhalte, die die Absicht hinter einer Suchanfrage treffen, können bei wörtlich nicht übereinstimmenden Keywords ranken. Umgekehrt verlieren Seiten, die auf Keyword-Dichte statt auf echte Nutzerbedürfnisse optimiert sind, an Position. Wie die GEO-Optimierung dieses Prinzip für KI-Suchsysteme weiterdenkt, lohnt sich als Ergänzung.

Das Mai-Update spricht aus, was Google seit Jahren meint: Eine Website ist nur so gut wie ihre schlechteste Performance-Komponente. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was Entscheider jetzt im Google Search Console prüfen

Google Search Console zeigt aggregierte Core-Web-Vitals-Status pro URL-Gruppe. Gelbe oder rote Gesamtstatus erfordern Optimierung, auch bei grünen Einzelwerten

Google Search Console zeigt unter „Core Web Vitals“ seit dem Update einen aggregierten Statuswert pro URL-Gruppe. Seiten mit einem gelben oder roten Gesamtstatus sollten bevorzugt behandelt werden, auch wenn einzelne Teilwerte noch grün sind.

Für WordPress-Betreiber empfehlen sich drei sofortige Checks: Core-Web-Vitals-Bericht in Search Console nach dem Update-Abschluss neu auswerten, JavaScript-Ausführungszeit im Chrome DevTools-Panel prüfen (INP) und Bildkomprimierung plus Caching auf LCP-kritischen Landingpages verifizieren. Welche SEO-Tools und Hosting-Konfigurationen den größten INP-Hebel bieten, hängt stark vom gewählten Stack ab.

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