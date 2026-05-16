Hand aufs Herz: Wie viel von dem, was auf Ihrer Website steht, würde jemand vermissen, wenn es verschwände? Googles März-Core-Update hat genau diese Frage zu seinem Maßstab gemacht.

Das Wichtigste in Kürze

Googles März-Core-Update lief vom 27. März bis 8. April 2026 und gewichtete das Signal „Information Gain“ neu.

Inhalte, die nichts beitragen, was anderswo nicht bereits steht, verlieren Sichtbarkeit.

KI-generierter Content fällt nicht pauschal durch, wenn er von einem benannten Experten redigiert und durch Originaleinblicke ergänzt wird.

Gleichzeitig gilt für Google AI Overviews: Normales SEO reicht – kein separates GEO nötig.

Information Gain: Googles neuer Qualitätsmaßstab

Googles März-Update bevorzugt Inhalte mit echtem Mehrwert wie Originalrecherche, proprietäre Daten und Expertenanalysen. Generische Zusammenfassungen werden abgewertet

Das März-Update re-gewichtete ein Signal, das in der SEO-Community als „Information Gain“ bekannt ist. Die Kernfrage, die Google dabei stellt: Enthält dieser Inhalt etwas, das dem Leser fehlt, wenn die Seite morgen offline geht? Originalrecherche, proprietäre Daten, echte Testergebnisse und Expertenanalysen, die den Autor voraussetzen, sind die Gewinner. Generische Zusammenfassungen, die aus denselben öffentlichen Quellen wie alle Wettbewerber zusammengestellt sind, verlieren Rang.

Der entscheidende Unterschied liegt nicht im Produktionsprozess, sondern im Ergebnis. Laut Googles Kommunikation nach dem Update wird KI-gestützt erstellter Content nicht pauschal abgestraft – solange ein namentlich bekannter Experte redigiert, eine eigene Perspektive einbringt und die E-E-A-T-Signale stimmen. Unser GEO-Ratgeber erklärt, welche Inhaltsstrukturen dabei besonders stark performen.

Was das für DACH-Websites bedeutet

Googles März-Update reduziert Rankings für Aggregationsseiten, kopierte Produktbeschreibungen und unoriginal verfasste Ratgeber-Artikel

Das Update trifft vor allem drei Inhaltstypen hart. Erstens Aggregationsseiten, die Nachrichteninhalte anderer ohne eigene Einordnung bündeln. Zweitens Produktbeschreibungen, die wortwörtlich von Herstellerseiten übernommen wurden. Drittens „Me too“-Ratgeberartikel, die dasselbe Keyword mit denselben Quellen bedienen wie die Top-10-Konkurrenz.

Googles März-Update ist keine Bestrafung, es ist eine Beförderung. Inhalte mit echtem Mehrwert steigen, weil der Standard gestiegen ist. Für Betreiber, die schon immer auf Originalrecherche gesetzt haben, ist das eine gute Nachricht. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Praktisch relevant ist auch der Hinweis von Gary Illyes, Googles Search-Analyst: Für Sichtbarkeit in AI Overviews reicht normales SEO aus. Kein separates GEO-Werkzeugkasten nötig. Der Grund ist technisch logisch: AI Overviews speisen sich aus gecrawlten und indizierten Inhalten – also aus denselben Quellen, auf die klassisches SEO zielt. Wer die SEO-Grundlagen solide beherrscht, steht auch im AI-Mode gut da.

Drei Maßnahmen mit sofortigem Effekt

Autor-Profile mit externen Nachweisen ausbauen, Eigenrecherche publizieren und Evergreen-Inhalte aktualisieren stärken E-E-A-T-Signal und SEO

Autor-Profile mit externen Nachweisen ausbauen: Namentlich bekannte Autoren mit nachweisbarer externer Sichtbarkeit stärken das E-E-A-T-Signal überproportional. Eigenrecherche publizieren: Kundenumfragen, interne Datanalysen oder Benchmarks, die nirgendwo sonst verfügbar sind, sind das stärkste GEO– und SEO-Signal zugleich. Bestehende Evergreens aktualisieren: Ein Artikel von 2024 ohne Update verliert gegenüber einem frischen 2026-Artikel mit neuen Daten, selbst bei gleichem Keyword. Welche SEO-Tools dabei helfen, Verbesserungspotenziale zu identifizieren, ist ein eigenes Kapitel.

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