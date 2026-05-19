Ein dünner KI-Text kostete vor sechs Monaten Reichweite. Heute kostet er Existenz im Suchergebnis. Das Google-Core-Update vom Mai 2026 verschiebt die Messlatte erneut, und die ersten Auswertungen von Semrush und Ahrefs zeigen, wie hart der Schlag landet.

Was hat Google am 15. Mai geändert?

Google verschärft ab 15. Mai 2026 KI-Erkennungskriterien: Inhalte ohne menschliche Expertise, eigene Erfahrung oder verifiable Quellen werden abgewertet

Der Rollout startete am 15. Mai 2026 und richtet sich klar gegen einen Trend, den Google seit der Einführung der AI Overviews kontinuierlich adressiert: massenproduzierte KI-Texte ohne erkennbare Hand eines Menschen. Die Algorithmen erkennen jetzt deutlich präziser, ob ein Beitrag echte Expertise, eigene Erfahrung oder belegbare Quellen mitliefert. Was fehlt, fällt heraus.

Im Kern dreht das Update an drei Stellschrauben. Erstens an der Erkennung von KI-Content ohne redaktionelle Bearbeitung. Zweitens an der Bewertung der Author Entity, also der nachweisbaren Person hinter dem Text. Drittens an YMYL-Themen wie Gesundheit und Finanzen, bei denen die Schwelle für glaubwürdige Quellen abermals angehoben wurde.

Wie groß ist der messbare Effekt?

Websites mit minderwertigen KI-Texten verlieren im Ranking durchschnittlich 25 bis 35 Prozent in kompetitiven Nischen

Erste Auswertungen aus Tracking-Tools zeichnen ein klares Bild. Search Engine Journal berichtet von durchschnittlichen Ranking-Verlusten zwischen 25 und 35 Prozent in kompetitiven Nischen, sofern die betroffenen Seiten überwiegend dünnen, unoriginellen oder schlecht strukturierten KI-Content veröffentlicht haben.



Eine Studie des Content Marketing Institute aus dem ersten Quartal 2026 zeigt zudem: 70 Prozent der Konsumenten erkennen den Unterschied zwischen KI- und Mensch-Content nicht mehr zuverlässig, doch 85 Prozent bevorzugen menschlich verfasste Beiträge, sobald sie die Wahl haben.

Die zweite große Verschiebung betrifft das Klickverhalten. AI Overviews erscheinen Anfang 2026 in mehr als der Hälfte aller Google-Suchen. Bei aktiver AI Overview liegt die Click-Through-Rate für Position 1 nur noch bei 2,6 Prozent. 60 Prozent aller Suchanfragen enden inzwischen ohne einen einzigen Klick. Wer auf reine Quantität gesetzt hat, verliert doppelt: in den Rankings und in der Reichweite, die ein Top-Ergebnis überhaupt noch generiert.

Wir reden bei diesem Update nicht über eine Feinjustierung, sondern über einen Strukturbruch. Wer Content für Suchmaschinen statt für Leser schreibt, verschwindet. Nicht morgen, sondern jetzt. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Inhalte profitieren, welche fallen?

Seiten mit erkennbarem Autor, klarer Struktur und schnellen Antworten profitieren vom Update und werden häufiger in AI-Overviews zitiert

Profiteure des Updates lassen sich klar beschreiben. Pages mit erkennbarem Autor, der eigene Erfahrungen oder Daten einbringt, gewinnen Sichtbarkeit. Beiträge mit klarer Struktur, direkten Antworten in den ersten 30 Prozent des Textes und einer FAQ-Sektion werden bevorzugt für AI-Overview-Zitierungen herangezogen.

Forrester Research meldete im laufenden Jahr einen Anstieg um 20 Prozent an Zitationen durch generative Modelle für Seiten, die nach GEO-Logik aufgebaut sind.

Auf der Verliererseite stehen drei Muster. Unbearbeitete KI-Massenartikel ohne nachweisbaren Autor. Affiliate-Seiten ohne eigene Recherche, die nur bestehende Inhalte umformulieren. YMYL-Beiträge ohne verifizierbare Expertise, die durch Gesundheits- oder Finanzanfragen reichen. Letztere zeigen die größten zweistelligen Traffic-Verluste seit dem März-Core-Update.

Was bedeutet das konkret für deutsche Mittelständler?

Qualität statt Quantität: Bessere Artikel mit verifizierten Autoren und geprüfter KI-Originalität

Der praktische Hebel liegt nicht in mehr Content, sondern in besserer Substanz pro Artikel. Drei Maßnahmen sind aus Sicht der Redaktion jetzt vorrangig. Zum ersten: jeden Beitrag mit einer verifizierbaren Author-Entity versehen, also Person, Funktion, Schema-Markup und am besten Verlinkung zu einer Online-Reputation außerhalb der eigenen Site.

Zum zweiten: vorhandene KI-Texte auf Originalität prüfen und Beiträge, die nur bestehende Quellen umformulieren, durch eigene Daten, Beispiele oder Tests anreichern. Zum dritten: die wichtigsten Informationen in die ersten 30 Prozent des Textes ziehen, weil 44,2 Prozent aller LLM-Zitate genau dort entstehen.

Wer tiefer in die Methodik einsteigen will, findet im GEO-Ratgeber die kompletten Praxisregeln für Generative Engine Optimization. Die SEO-Grundlagen bieten den technischen Unterbau für Sites, die das Fundament noch nicht sauber gelegt haben. Und der SEO-Tools-Vergleich zeigt, mit welchen Werkzeugen sich Ranking-Veränderungen nach Core-Updates wirklich messen lassen.