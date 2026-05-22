Google AI Mode überschreitet eine Milliarde monatliche Nutzer, Suchanfragen verdoppeln sich quartalsweise und erreichen Rekordvolumen

Google hat auf der I/O 2026 bekannt gegeben, dass AI Mode nur ein Jahr nach Start die Marke von einer Milliarde monatlichen Nutzern überschritten hat. Die Suchanfragen verdoppeln sich seit Launch jedes Quartal, und Google misst im aktuellen Quartal das höchste Such-Volumen aller Zeiten.

Wann haben Sie zuletzt Ihre Google Search Console aufgemacht? Wenn Sie Impressionen sehen, die unverhältnismäßig stark gegenüber den Klicks und der CTR auseinanderlaufen, hat AI Mode möglicherweise schon Anteile aus Ihrer Sichtbarkeit absorbiert.

Das Wichtigste in Kürze

AI Mode hat eine Milliarde monatliche Nutzer erreicht, schneller als jedes vergleichbare Google-Produkt seit Start

Such-Volumen verdoppelt sich pro Quartal, das Quartal vor I/O bringt das höchste Suchvolumen der Google-Geschichte

In AI Overviews zitierte Marken erhalten laut Google 35 Prozent mehr Klicks als nicht zitierte Wettbewerber

Gemini 3.5 Flash wird zum Standardmodell in AI Mode global

Was die Milliarden-Marke für Sichtbarkeit bedeutet

Google-KI-Modus verschiebt SEO-Fokus von Position 1 zu KI-Antworten. Sichtbarkeit klassischer Snippets sinkt seit 2025 im DACH-Raum deutlich

Die Marktveränderung verläuft schneller als die meisten SEO-Teams im DACH-Raum geplant haben. Google Marktwächter zählen seit Frühjahr 2025 die Sichtbarkeits-Erosion bei klassischen Snippets. Mit dem AI-Mode-Schub von 2026 verschiebt sich die Aufmerksamkeit weg von Position 1 in Richtung „benannt in der KI-Antwort“.

Die Klick-Mechanik hat Google selbst quantifiziert. Marken, die in einem AI Overview als Quelle erscheinen, erhalten im Schnitt 35 Prozent mehr organische Klicks als Wettbewerber außerhalb des Overviews. Die Zahl klingt zunächst freundlich, dreht sich aber ins Negative, wenn Ihre Marke außen vor bleibt: Wer nicht zitiert wird, verliert messbar Reichweite.

Der technische Unterbau beruht ab sofort auf Gemini 3.5 Flash. Schnellere Antworten ziehen mehr Nutzer in den AI-Mode-Modus, was den Verstärker-Effekt verstärkt. Wer in den Trainings-Crawls und Live-Retrievals von Google nicht vorkommt, taucht in AI-Antworten nicht auf. Lighthouse prüft bereits, ob eine Site eine llms.txt bereitstellt, ein Hinweis auf die Richtung der Standards.

Eine Milliarde AI-Mode-Nutzer in einem Jahr zeigt, wie schnell sich Suchverhalten verändert, wenn die Plattform den Standard umstellt. Wer in DACH-Märkten weiterhin nur klassische Keyword-Stellungen optimiert, optimiert für ein Produkt, das in fünf Jahren halb so viel Traffic liefert. Die Diskussion um GEO ist ab heute keine Theorie mehr. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie Sie Sichtbarkeit in AI Mode aufbauen

Für AI Overviews erfolgreiche Inhalte brauchen klare Aussagen, eigene Daten und nachvollziehbare Quellen. Substanzlose Listicles und generische Texte werden nicht zitiert

Die Content-Disziplin ändert sich konkret. Inhalte, die in AI Overviews zitiert werden, zeichnen sich durch klare Aussagen, eigene Daten, nachvollziehbare Quellen und Antwortstrukturen aus. Listicles ohne Substanz, generische Definitionen oder umfangreiche Einleitungen funktionieren in der Zitations-Logik nicht. Wer Mehrwert liefert, wird zitiert. Wer Konsens wiederkäut, verschwindet.

Die strukturelle Vorbereitung umfasst saubere Schema-Markups, ein klar lesbares H2-Gerüst und eine maschinenlesbare Site-Übersicht in Form einer llms.txt. Diese Datei spielt für AI Mode dieselbe Rolle, die die robots.txt für klassische Crawler hatte. Sie macht Inhalte gezielt zugänglich und priorisiert.

Die Messbarkeit bleibt schwierig. Die Search Console differenziert Klicks aus AI Overviews noch nicht eindeutig. Eine Hilfslogik: Vergleichen Sie Impressionen-Wachstum mit Klick-Wachstum. Klafft die Schere stark auseinander, hat AI Mode einen Teil Ihrer Antworten absorbiert. Tools wie Sistrix, Semrush oder Ahrefs beginnen, AI-Mode-Sichtbarkeit als eigene Metrik zu führen. Ein praktischer GEO-Ratgeber bündelt die Methoden für Mittelständler.

Die Frist ist nicht groß. Die Wachstumsrate von AI Mode mit Verdoppelung pro Quartal bedeutet, dass jede Verzögerung im SEO-Plan teurer wird. Wer im Sommer 2026 noch immer Title-Tags optimiert, ohne sich um Zitations-Sichtbarkeit zu kümmern, verliert pro Quartal messbar an Reichweite.

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