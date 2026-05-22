Google hat Chrome Lighthouse still um einen neuen Audit-Punkt erweitert: Die Developer-Toolbox flaggt ab sofort, ob eine Website eine llms.txt -Datei hat. Gleichzeitig stellt Google klar, dass die Datei keine Voraussetzung für Sichtbarkeit in KI-Suchergebnissen ist.

Das klingt widersprüchlich, folgt aber einem bekannten Muster. Beim Google Mai-Update 2026 wurden Core Web Vitals jahrelang in Lighthouse gemessen, bevor Google sie offiziell als Ranking-Signal bestätigte. Der Weg von der Audit-Prüfung zum de-facto-Standard ist in der SEO-Geschichte kurz.

Was ist llms.txt?

llms.txt-Konvention von Jeremy Howard ermöglicht Websites, KI-Crawlern gezielt Zugriff auf Trainingsdaten zu gewähren und ihre Seitenstruktur maschinenlesbar zu dokumentieren

Die llms.txt -Konvention stammt von Jeremy Howard (Answer.AI) und funktioniert wie eine robots.txt für KI-Systeme. Eine strukturierte Textdatei im Root-Verzeichnis erklärt KI-Crawlern, welche Inhalte der Domain für LLM-Training und -Abfragen freigegeben sind, und liefert einen maschinenlesbaren Fingerabdruck der Seitenstruktur.

Für die Generative Engine Optimization ist das ein direktes Steuerungsinstrument: LLMs lesen llms.txt vor dem eigentlichen Crawl und priorisieren danach, welche Seiten als zitierbare Quellen taugen. In einer Suchlandschaft, in der Agentic Search klassische Blue-Link-Rankings verdrängt und Googles neues intelligentes Suchfeld multimodale KI-Antworten liefert, macht die maschinenlesbare Selbstbeschreibung einer Domain einen messbaren Unterschied.

Minimale Grundstruktur

llms.txt-Datei unter example.com/llms.txt mit Markenname, Beschreibung und verlinkten wichtigen Seiten in wenigen Minuten erstellt

Eine einfache llms.txt liegt unter example.com/llms.txt und ist in wenigen Minuten angelegt:

# llms.txt > Markenname – kurze Beschreibung der Domain ## Docs - [Wichtige Seite 1](https://example.com/seite-1): Was diese Seite abdeckt - [Wichtige Seite 2](https://example.com/seite-2): Was diese Seite abdeckt

Technische Grundlagen zu strukturierten Daten und maschinenlesbaren Signalen finden sich im SEO-Grundlagen-Ratgeber auf Dr. Web. Passende Tools zur Messung der KI-Sichtbarkeit listet der SEO-Tools-Vergleich 2026 auf.

Jetzt handeln

Lighthouse misst llms.txt ohne Anforderung. Website-Betreiber sollten die Datei proaktiv integrieren, um KI-Crawler richtig zu signalisieren

Lighthouse misst llms.txt jetzt, ohne es zu fordern. Das ist Anlass genug, die Datei in den Website-Standard aufzunehmen. Abwarten, bis Google es offiziell als Ranking-Signal einstuft, bedeutet mit Rückstand zu starten. Die Integration kostet keine zehn Minuten und sendet schon heute das richtige Signal an KI-Crawler.

Google misst llms.txt in Lighthouse, ohne es zu fordern. Das ist das klassische Vorgehen vor einem neuen Ranking-Signal: zuerst messen, dann gewichten. Die Datei heute anzulegen, ist die richtige Vorbereitung. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

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