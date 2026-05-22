Lighthouse prüft llms.txt: Pflicht oder Vorbereitung?
Google hat Chrome Lighthouse still um einen neuen Audit-Punkt erweitert: Die Developer-Toolbox flaggt ab sofort, ob eine Website eine
llms.txt-Datei hat. Gleichzeitig stellt Google klar, dass die Datei keine Voraussetzung für Sichtbarkeit in KI-Suchergebnissen ist.
Das klingt widersprüchlich, folgt aber einem bekannten Muster. Beim Google Mai-Update 2026 wurden Core Web Vitals jahrelang in Lighthouse gemessen, bevor Google sie offiziell als Ranking-Signal bestätigte. Der Weg von der Audit-Prüfung zum de-facto-Standard ist in der SEO-Geschichte kurz.
Was ist llms.txt?
Die
llms.txt-Konvention stammt von Jeremy Howard (Answer.AI) und funktioniert wie eine
robots.txt für KI-Systeme. Eine strukturierte Textdatei im Root-Verzeichnis erklärt KI-Crawlern, welche Inhalte der Domain für LLM-Training und -Abfragen freigegeben sind, und liefert einen maschinenlesbaren Fingerabdruck der Seitenstruktur.
Für die Generative Engine Optimization ist das ein direktes Steuerungsinstrument: LLMs lesen
llms.txt vor dem eigentlichen Crawl und priorisieren danach, welche Seiten als zitierbare Quellen taugen. In einer Suchlandschaft, in der Agentic Search klassische Blue-Link-Rankings verdrängt und Googles neues intelligentes Suchfeld multimodale KI-Antworten liefert, macht die maschinenlesbare Selbstbeschreibung einer Domain einen messbaren Unterschied.
Minimale Grundstruktur
Eine einfache
llms.txt liegt unter
example.com/llms.txt und ist in wenigen Minuten angelegt:
# llms.txt
> Markenname – kurze Beschreibung der Domain
## Docs
- [Wichtige Seite 1](https://example.com/seite-1): Was diese Seite abdeckt
- [Wichtige Seite 2](https://example.com/seite-2): Was diese Seite abdeckt
Technische Grundlagen zu strukturierten Daten und maschinenlesbaren Signalen finden sich im SEO-Grundlagen-Ratgeber auf Dr. Web. Passende Tools zur Messung der KI-Sichtbarkeit listet der SEO-Tools-Vergleich 2026 auf.
Jetzt handeln
Lighthouse misst
llms.txt jetzt, ohne es zu fordern. Das ist Anlass genug, die Datei in den Website-Standard aufzunehmen. Abwarten, bis Google es offiziell als Ranking-Signal einstuft, bedeutet mit Rückstand zu starten. Die Integration kostet keine zehn Minuten und sendet schon heute das richtige Signal an KI-Crawler.
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