Googles größtes Search-Update seit 25 Jahren

Wann haben Sie zuletzt die Google-Suche wirklich überraschend gefunden? Das könnte sich jetzt ändern. Google hat beim I/O 2026 das größte Update der Suchoberfläche seit 25 Jahren angekündigt.

Die neue Suchmaske wächst mit der Eingabe mit, versteht multimodale Abfragen und arbeitet mit dauerhaft laufenden Informationsagenten im Hintergrund. Für Websitebetreiber und SEOs beginnt damit eine neue Phase.

Das Wichtigste in Kürze

Intelligente Suchmaske expandiert dynamisch mit längeren Eingaben und versteht konversationelle Queries

Multimodale Suche: Abfragen per Bild, Datei, Video und Chrome-Tab möglich

Informationsagenten arbeiten 24/7 im Hintergrund und benachrichtigen bei relevanten Ergebnissen

AI Mode in Search läuft ab sofort auf Gemini 3.5 Flash

Die Suchmaske denkt jetzt mit

Google-Suche erhält KI-Agenten, die kontinuierlich nach Nutzerkriterien suchen und eigenständig Benachrichtigungen senden sowie Code-Aufgaben ausführen

Die Änderungen betreffen nicht nur das Aussehen. Informationsagenten sind eine neue Kategorie: Nutzer können Agenten mit dauerhaften Aufgaben betrauen, etwa „Benachrichtige mich, wenn in Hamburg Altbau-Wohnungen unter 1.200 Euro erscheinen.“ Der Agent sucht kontinuierlich und meldet sich aktiv zurück.

Gleichzeitig bringt Google agentic Coding-Fähigkeiten in die Suche. Laut Sundar Pichai beim I/O 2026 baut Search damit dynamische Layouts und Oberflächen, die exakt auf individuelle Fragen zugeschnitten sind. Standardantworten auf Standardseiten werden seltener.

Was das für Sichtbarkeit und SEO bedeutet

Websitebetreiber müssen Inhalte künftig für KI-Antwortoberflächen optimieren, nicht nur für Rankings. GEO-Strategien helfen dabei

Für Websitebetreiber verschiebt sich die Grundfrage. Klassische Blue-Link-Rankings werden ergänzt durch KI-generierte Antwortoberflächen, die gezielt auf Nutzerfragen reagieren. Inhalte müssen nicht nur ranken, sondern als Quelle für generierte Antworten taugen.

Eine angepasste Content-Strategie beginnt am besten mit dem GEO-Ratgeber, der Generative Engine Optimization für DACH-Unternehmen einordnet, wobei es GEO laut Google ja gar nicht gibt… Die technischen SEO-Grundlagen bleiben weiterhin relevant und sind in den SEO-Grundlagen kompakt aufbereitet. Den passenden Tool-Stack dafür zeigt der SEO Tools Vergleich 2026.

Personal Intelligence in AI Mode, also die Anbindung an Gmail, Photos und Calendar für personalisierte Suchergebnisse, startet für AI Pro und Ultra Abonnenten in den USA. Der globale Rollout ist geplant. Für SEO-Verantwortliche ist jetzt der Zeitpunkt, die eigene GEO-Strategie zu entwickeln.

Google Search 2026 ist nicht mehr das Werkzeug von 2010. Agenten und multimodale Suche machen klassisches SEO allein zur halben Strategie.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web