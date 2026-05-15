Google Geschäftsmodell: 343 Mrd. € und ein KI-Bluff?

Alphabet schloss 2025 mit einem Rekord ab, gleichzeitig hängt fast drei Viertel des Konzerns an einer einzigen Frage. 343 Mrd. € Umsatz, fast 113 Mrd. € Reingewinn, und trotzdem stehen Investoren auf der Bremse. Warum eigentlich?

Das Google Geschäftsmodell hat 2025 erstmals mehr als 343 Mrd. € Umsatz erwirtschaftet und damit eine Schallmauer durchbrochen, die noch vor zehn Jahren undenkbar gewesen wäre. Gleichzeitig verbrennt der Konzern 2026 bis zu 158 Mrd. € für Rechenzentren, ein Bundesrichter in Washington hat ihm das Suchmaschinen-Monopol bescheinigt, und ein Berufungsverfahren könnte 2027 das Geschäftsmodell strukturell aufbrechen. Wer Google heute verstehen will, muss drei Dinge gleichzeitig sezieren: die Werbungs-Maschine, die Cloud-Wende und die KI-Wette.

Mit einem Umsatz von 343,1 Mrd. € im Jahr 2025 ist Alphabet, die Holding hinter Google, nach Apple, Microsoft und Amazon die viertgrößte börsennotierte Technologiefirma der Welt. Anders als Apple verkauft Google keine Geräte, anders als Microsoft keine Lizenzen, anders als Amazon kein Sortiment. Google verkauft Aufmerksamkeit, gemessen in Sekundenbruchteilen, monetarisiert über Auktionen, skaliert über fünf Billionen Suchanfragen pro Jahr. Eine Maschine, die jeden Tag rund 16 Milliarden Suchen abwickelt und daraus eine operative Marge von 32 Prozent zieht.

Das Wichtigste in Kürze

Alphabet erzielte 2025 einen Umsatz von 343,1 Mrd. € und einen Reingewinn von 112,6 Mrd. €. Rund 73 Prozent davon kamen aus Werbung

Google Cloud sprang auf 50 Mrd. € Jahresumsatz und erreichte zum Jahresende eine Run-Rate von 59,6 Mrd. €. Die Sparte ist erstmals deutlich profitabel

Im November 2025 startete Gemini 3, das nach Benchmark-Daten OpenAIs GPT-5 schlägt. Die Gemini-App zählt 750 Millionen monatliche Nutzer

Für 2026 sind Investitionen von bis zu 158 Mrd. € geplant, fast doppelt so viel wie 2025. Ein Großteil fließt in KI-Rechenzentren

Das DOJ-Antitrust-Urteil ließ Google Chrome behalten, verbot aber exklusive Standard-Such-Verträge für sechs Jahre. Morgan Stanley schätzt das Werbe-Risiko auf 12 bis 21 Mrd. € pro Jahr

Wie wurde Google in 27 Jahren zum 343-Milliarden-Konzern?

Larry Page und Sergey Brin gründen Google Inc. am 4. September 1998 in einer Garage in Menlo Park mit 100.000 Dollar von Andy Bechtolsheim

Vom Garagen-Hack zum 343-Mrd.-Konzern Zehn Stationen in 30 Jahren Google-Geschichte G Vom PageRank-Algorithmus im Stanford-Wohnheim zur viertgrößten börsennotierten Technologiefirma der Welt. Eine Chronik in zehn Sprüngen. 1996 BackRub im Stanford-Wohnheim Page und Brin entwickeln den PageRank-Algorithmus auf Universitätsservern. 1998 Gründung Google Inc. Garage in Menlo Park, 100.000-USD-Scheck von Sun-Mitgründer Andy Bechtolsheim. 2000 AdWords-Start Auktionsbasierte Such-Werbung. Die Werbe-Maschine zündet. 2004 Börsengang am 19. August 1,66 Mrd. USD eingeworben. Page, Brin und Schmidt werden Milliardäre. 2005 Android-Übernahme 50 Mio. USD für das Startup. Der Einstieg in die mobile Zukunft. 2006 YouTube-Übernahme 1,65 Mrd. USD in Aktien. Heute liefert YouTube über 51 Mrd. €/Jahr. 2008 Chrome veröffentlicht Browser-Krieg neu eröffnet. Heute 3,4 Mrd. Nutzer und Hauptkanal für Google Search. 2015 Alphabet-Holding gegründet Pichai übernimmt Google, Page wird Alphabet-CEO. Die spekulativen Wetten bekommen eigene Hülle. 2022 ChatGPT-Schock Pichai ruft intern Code Red aus. Google Brain und DeepMind werden fusioniert. 2025 Gemini 3 schlägt GPT-5 Am 18. November 2025 startet Gemini 3 Pro. 750 Mio. monatliche Nutzer der Gemini-App. 30 Jahre. 343 Mrd. € Umsatz. Aus einer Garage.

Die Gründungsgeschichte ist Silicon-Valley-Folklore: zwei Stanford-Doktoranden, eine Garage in Menlo Park, ein Scheck über 100.000 US-Dollar von Sun-Mitgründer Andy Bechtolsheim. Larry Page und Sergey Brin formalisierten Google Inc. am 4. September 1998. Die Vorgänger-Software hieß BackRub und lief auf Stanford-Servern. Den Namenswechsel auf „Google“ hatten die beiden 1997 vollzogen, in Anlehnung an „Googol“, die Zahl mit hundert Nullen.

Erste Phase 1998 bis 2003. Page und Brin entwickelten den PageRank-Algorithmus, der Webseiten nicht nach Schlagwort-Häufigkeit, sondern nach eingehender Verlinkungsqualität sortierte. Wettbewerber wie AltaVista verzettelten sich gleichzeitig im Portal-Geschäft. Google blieb fokussiert. 2001 holten die Gründer Eric Schmidt als CEO ins Haus, eine Bedingung der frühen Investoren Kleiner Perkins und Sequoia. Das Trio Page/Brin/Schmidt führte die Firma bis 2011.

Werbe-Phase 2000 bis 2007. Im Oktober 2000 startete Google AdWords, später umbenannt in Google Ads. Die Mechanik war neu: Anzeigen wurden im Auktionsverfahren versteigert, Werbetreibende zahlten nur bei Klick. Dazu kam ein Qualitätsfaktor, der schlechte Anzeigen abstrafte. AdSense folgte 2003 und erschloss das Werbenetzwerk Dritter. Der Börsengang am 19. August 2004 brachte 1,66 Mrd. USD ein und machte Page, Brin und Schmidt zu Milliardären.

Übernahme-Phase 2005 bis 2012. Google kaufte 2005 das Startup Android für rund 50 Mio. USD, im Oktober 2006 YouTube für 1,65 Mrd. USD in Aktien und im April 2007 die Werbeplattform DoubleClick für 3,1 Mrd. USD. Drei Käufe, drei spätere Säulen des Konzerns. Wer 2006 sagte, eine Video-Plattform mit kaum Umsatz sei 1,65 Mrd. wert, galt als verrückt. Heute trägt YouTube allein über 51 Mrd. € Werbe- und Abo-Umsatz pro Jahr.

Alphabet-Phase ab 2015. Am 2. Oktober 2015 erfolgte der Umbau zur Holding. Larry Page wurde CEO der neuen Mutter Alphabet, Sundar Pichai übernahm die Tochter Google LLC. Die Logik: Spekulative Wetten wie Waymo, Verily oder Calico sollten getrennt von der Werbe-Maschine geführt werden, ohne deren Quartalszahlen zu belasten. 2019 zogen sich Page und Brin endgültig zurück, Pichai übernahm beide Häuser. Bis heute kontrollieren Page und Brin über Klasse-B-Aktien rund 51 Prozent der Stimmrechte.

KI-Phase ab 2022. Der Schock kam im November 2022 mit ChatGPT. OpenAI bewies in 60 Tagen, was Google in seinen Forschungslaboren acht Jahre lang aufschob: dass generative KI massenmarkt-tauglich ist. Pichai rief intern Code Red aus, fusionierte 2023 die KI-Teams Google Brain und DeepMind und lieferte im Dezember 2023 Gemini 1.0. Die Modelle der Versionen 2.0 und 2.5 folgten 2024 und Anfang 2025. Im November 2025 schließlich Gemini 3, das in mehreren Benchmarks vor GPT-5 liegt.

Jahr Meilenstein 1998 Gründung Google Inc., Garage Menlo Park 2000 Start AdWords, Geburt der Werbe-Maschine 2004 Börsengang, 1,66 Mrd. USD eingeworben 2005 Android-Übernahme für 50 Mio. USD 2006 YouTube-Übernahme für 1,65 Mrd. USD 2008 Chrome-Browser veröffentlicht 2015 Alphabet-Holding gegründet, Pichai wird Google-CEO 2016 DeepMinds AlphaGo schlägt Lee Sedol 2022 ChatGPT-Schock, interne Code-Red-Ausrufung 2023 Mehta-Urteil: Suchmaschinen-Monopol illegal 2025 Gemini 3 schlägt GPT-5 in Benchmarks 2026 CapEx-Plan 175 bis 185 Mrd. USD für KI-Infrastruktur

Womit verdient Alphabet eigentlich sein Geld?

27 Jahre, drei Aktien-Splits, eine Garage am Anfang: Aus 1,1 Mio. USD Startkapital wurden 343 Mrd. € Jahresumsatz.

Wer wirklich das Geld verdient Operative Gewinn-Anteile der drei Alphabet-Sparten, Q4 2025 96 % Services Vom Umsatz trägt Werbung 73 %. Vom operativen Gewinn trägt sie 96 %. Cloud beginnt zu liefern. Die Other Bets verbrennen Geld. Google Services Werbung, Hardware, Abos, YouTube Umsatz Q4 2025 81,7 Mrd. € Operativer Gewinn 34,2 Mrd. € Operative Marge 41,9 % Google Cloud Cloud-Computing, KI-Infrastruktur Umsatz Q4 2025 15,0 Mrd. € Operativer Gewinn 4,5 Mrd. € Operative Marge 30,1 % Other Bets Waymo, Verily, Calico, Wing Umsatz Q4 2025 0,32 Mrd. € Operativer Verlust –3,08 Mrd. € Operative Marge –976 % 96 von 100 Gewinn-Euros kommen aus einer einzigen Säule. Werbung trägt drei Viertel des Umsatzes – und nahezu den kompletten operativen Gewinn. Cloud beginnt mitzuverdienen, die Other Bets verbrennen das Geld, das sie ausgeben. Die zusätzlichen 5,9 Mrd. USD Alphabet-Holding-Kosten drücken den Gesamtgewinn auf 35,9 Mrd. USD.

Hier liegt das Missverständnis, das die meisten Leser mitbringen. Google ist keine Suchmaschine, die nebenher Werbung schaltet. Google ist eine Werbe-Agentur, die nebenher eine Suchmaschine betreibt. Die Zahlen 2025 belegen das in einer Klarheit, die fast schon peinlich ist.

Von den 343,1 Mrd. € Konzernumsatz entfielen rund 251,1 Mrd. € auf Werbung. Das sind 73,2 Prozent. Der Rest verteilt sich auf Cloud-Dienste, Hardware, Abos und die Other Bets. Wer Alphabet als Werbe-Konzern mit ein paar Nebenprojekten beschreibt, liegt mathematisch näher an der Realität als jeder Geschäftsbericht-Prospekt zugibt.

Die Werbeerlöse splitten sich in drei Ströme: Google Search & Other erzielte 2025 rund 191,3 Mrd. €, YouTube Ads kam auf 34,4 Mrd. €, Google Network auf 25,4 Mrd. €. Der Cloud-Bereich erwirtschaftete 50,0 Mrd. €, Other Bets gerade einmal 1,31 Mrd. €.

Wichtig: Der Werbe-Anteil hat sich strategisch nicht verschoben, er ist seit fünf Jahren stabil bei rund 73 Prozent. Was sich verschiebt, ist die interne Komposition: Such-Werbung wächst noch zweistellig, Cloud explodiert mit 32 Prozent Wachstum, Other Bets dümpeln vor sich hin.

Sparte Umsatz 2025 (Mrd. €) Anteil Wachstum Google Services (Werbung + Hardware + Abos) 291,9 85,1 % +12 % Google Cloud 50,0 14,6 % +32 % Other Bets (Waymo, Verily, Calico u. a.) 1,3 0,4 % −10 % Hedging-Effekte −0,1 — — Konzern gesamt 343,1 100 % +15 %

Quelle: Alphabet 10-K 2025, eigene Umrechnung zum ECB-Referenzkurs vom 12. Mai 2026.

So verdient Google Milliarden | Daten, Algorithmen und Kontrolle

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Warum hängt fast drei Viertel des Konzerns an einer einzigen Säule?

Werbung schlägt alles andere zusammen: 251,1 Mrd. € aus Anzeigen, 50 Mrd. € aus Cloud, 1,3 Mrd. € aus den Other Bets.

Die Werbe-Säule ist die DNA des Google Geschäftsmodells. Sie funktioniert nach drei Prinzipien, die zusammen ein Kartell der Aufmerksamkeit ergeben.

Prinzip eins: Suchintent als härteste Werbe-Währung. Wer „beste Krankenversicherung“ tippt, signalisiert kommerzielle Absicht in Reinform. Diese Sekunde ist für Allianz, AOK oder Techniker Krankenkasse wertvoller als jede Bannerschaltung auf einer Nachrichtenseite. Google versteigert solche Suchen pro Klick, Höchstbietender bekommt den oberen Platz. Cost-per-Click-Preise liegen in deutschen Versicherungs-Auktionen regelmäßig über 10 €. Multipliziert mit Milliarden Klicks pro Tag entsteht die Umsatz-Lawine.

Prinzip zwei: Daten-Akkumulation als Auktions-Boost. Google kennt jede Suche, die Geräte-Klasse, den ungefähren Standort, den Browser-Verlauf, die Gmail-Verwendung, die YouTube-Sehgewohnheiten. Dieses Profil ermöglicht zielgenauere Anzeigen, höhere Klickraten und höhere Auktionsgebote. Der Daten-Vorteil ist sich selbst verstärkend, denn mehr Daten produzieren bessere Anzeigen, bessere Anzeigen ziehen mehr Werbekunden, mehr Werbekunden produzieren mehr Daten.

Prinzip drei: Plattform-Sperre durch Default-Verträge. Google zahlt Apple seit Jahren Milliarden, damit Safari standardmäßig Google-Suche nutzt. Samsung, Mozilla und andere bekommen ähnliche Beträge. Bloomberg schätzte die jährliche Apple-Zahlung 2022 auf rund 20 Mrd. USD. Genau diese Verträge stehen seit dem DOJ-Urteil unter Beschuss.

Die Werbe-Auktion läuft 16 Milliarden Mal pro Tag. Jede einzelne Suchanfrage ist eine Mini-Auktion, abgeschlossen in Millisekunden, abgerechnet im Sekundentakt. Das ist nicht Werbung im klassischen Sinn. Das ist eine Hochfrequenz-Börse für menschliche Aufmerksamkeit.

Werden uns Sprachmodelle in den nächsten Jahren genau diese Suchen abluchsen? Einiges spricht dafür. First Page Sage schätzt, dass ChatGPT bereits 17 Prozent aller digitalen Anfragen weltweit auf sich vereint, allerdings noch ohne nennenswerten Werbeumsatz. Die Werbe-Maschine läuft also weiter, ihr Brennstoff wird aber knapper.

Wie viel Google steckt im Google Geschäftsmodell?

Jede Suchanfrage ist eine Mini-Auktion, abgeschlossen in Millisekunden. 16 Mrd. Mal am Tag fällt der Hammer.

Eine merkwürdige Frage auf den ersten Blick, eine zentrale auf den zweiten. Denn Alphabet ist nominell mehr als Google, faktisch aber kaum. 99,6 Prozent des Konzernumsatzes 2025 kamen aus Google. Die Other Bets, also Waymo, Verily, Calico, Wing, Isomorphic Labs und die KI-Schmiede Google X, trugen ganze 1,3 Mrd. €. Das ist weniger als ein einziger durchschnittlicher Quartalstag im Such-Geschäft.

Strukturell rechtfertigt das die Frage, warum Alphabet überhaupt existiert. Larry Page formulierte 2015 zwei Motive: Erstens sollten ambitionierte Wetten nicht von der Werbe-Maschine gemessen werden, sondern eigene Investoren-Logiken bekommen. Zweitens sollte das Top-Management von Google entlastet werden, um Pichai operative Freiheit zu geben. In der Praxis blieb Alphabet ein Marketing-Konstrukt mit minimaler eigener Substanz.

Pichai trifft seit 2019 als Doppel-CEO alle wesentlichen Entscheidungen für beide Häuser. Die Aufsichtsrats-Strukturen sind nahezu identisch. Wer „Alphabet kauft Waymo Anteile“ liest, kann gedanklich „Google steckt Geld in Waymo“ einsetzen. Die juristische Hülle Alphabet bleibt für Investoren relevant, weil ein einzelner Skandal in einer Tochter nicht automatisch die Werbe-Maschine kontaminiert. Im operativen Alltag spielt sie kaum eine Rolle.

Das Google Geschäftsmodell trägt alles auf 73 Prozent Werbung und einer KI-Wette für 158 Milliarden Euro im Jahr. Wer so viel Risiko in einer Hand bündelt, fährt entweder Vollgas oder gegen die Wand. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Ähnlich strukturiert agieren andere Tech-Konzerne, Apples Services-Strategie etwa nutzt eine vergleichbare Logik der konzentrierten Margen-Maschine.

Wird Cloud zur zweiten Werbe-Maschine?

Alphabet ist die Hülle, Google die Substanz: 99,6 Prozent des Konzernumsatzes kommen aus der operativen Tochter.

Google Cloud war zehn Jahre lang das Sorgenkind. 2015 verlor die Sparte Geld, 2020 immer noch, erst 2023 schaffte sie ihren ersten Quartalsgewinn. 2025 explodiert das Bild. Cloud erzielte 50 Mrd. € Umsatz, plus 32 Prozent gegenüber Vorjahr, und sprang im vierten Quartal mit 48 Prozent Wachstum auf eine Run-Rate von 59,6 Mrd. €. Die operative Marge stieg innerhalb eines Jahres von 17,5 auf 30,1 Prozent.

Wichtiger als die nackten Zahlen ist der Auftragsbestand. Der Cloud-Backlog, also künftig schon vertraglich zugesagte Umsätze, lag Ende 2025 bei 204,5 Mrd. €. Innerhalb eines einzigen Quartals stieg er um 55 Prozent. Ein deutlich anderes Signal als das alte Bild eines Verfolger-Cloud-Anbieters hinter AWS und Azure.

Treiber sind die KI-Infrastruktur-Pakete. Anthropic, Reddit, Shopify, viele OpenAI-Konkurrenten und mehrere Wall-Street-Banken setzen auf die TPU-Chips von Google, eine hauseigene Halbleiter-Familie, die für KI-Training optimiert ist. Anthropic allein soll laut Reuters einen siebenstelligen TPU-Cluster-Deal mit Google abgeschlossen haben. Dasselbe Anthropic, an dem Alphabet selbst mit rund 5 Mrd. € beteiligt ist.

Die Logik der Cloud-Sparte unterscheidet sich strukturell von der Werbe-Maschine. Cloud verkauft Rechenstunden und Speicher gegen Vorab-Vertrag, das Geschäft ist kapitalintensiv und langsam zu skalieren. Aber Cloud-Margen normalisieren sich, sobald die Auslastung steigt. AWS erreicht mit derselben Logik seit Jahren 35 bis 38 Prozent operative Marge. Sollte Google Cloud diesen Pfad bestätigen, entsteht erstmals seit dem Werbe-Boom eine zweite, strukturell vergleichbar profitable Säule.

Ob das tatsächlich passiert, hängt an einer Frage: Bleibt der KI-Compute-Bedarf so hoch wie er gerade aussieht. Goldman Sachs erwartet eine deutliche Marge-Abkühlung 2027, sobald die jetzt georderten Rechenzentren ausgeliefert sind. Microsoft-CFO Amy Hood warnte im April 2026 vor „Compute-Inflation“ durch knappe Nvidia-Chips. Beides spricht für mittelfristige Margenrisiken.

Welche Rolle spielt Gemini 3 im Geschäftsmodell?

Cloud springt von Sorgenkind zu Säule: 30,1 Prozent operative Marge im vierten Quartal und 204,5 Mrd. € Auftragsbestand.

Gemini ist der wichtigste strategische Hebel der nächsten fünf Jahre. Nicht weil es Werbeumsatz produziert, sondern weil es die Werbeumsatz-Maschine verteidigt. Wer den Strategiewechsel verstehen will, muss zwei Bewegungen gleichzeitig sehen.

Bewegung eins: Gemini ersetzt teilweise klassische Suche. Im Mai 2024 startete Google AI Overviews, eine Antwort-Box über den klassischen Treffern. AI Mode folgte 2025, ein vollständiger Konversations-Modus innerhalb der Suchergebnisse. Beide laufen auf Gemini-Modellen. Heute haben AI Overviews 2 Mrd. monatliche Nutzer, die Gemini-App selbst 750 Mio. Werbung in dieser Antwort-Schicht ist möglich, aber strukturell anders. Klick-Auktionen funktionieren in einem Konversations-Interface schlechter als auf einer Trefferliste.

Bewegung zwei: Gemini 3 setzt einen Benchmark-Marker. Am 18. November 2025 startete Gemini 3 Pro. Auf Hard-Benchmarks wie ARC-AGI-2, GPQA Diamond und HumanEval++ schlägt das Modell laut Google-eigenen Messungen GPT-5 und Claude Sonnet 4.5 in den meisten Kategorien. Unabhängige Tests bestätigen die Führung in mathematischer Logik und visueller Bilderkennung. Die Gemini-API verarbeitet laut Pichai bereits über 10 Mrd. Tokens pro Minute, ein Indikator für Enterprise-Adoption.

Strategisch ist Gemini 3 ein zweistufiges Spiel. Erste Stufe: Konsumenten und Entwickler von ChatGPT abwerben, um die Werbe-Maschine nicht durch Such-Abwanderung auszubluten. Zweite Stufe: Cloud-Backlog hochtreiben, weil Enterprise-Kunden Gemini in eigene Produkte integrieren wollen und dafür Google Cloud benötigen. Die Geschäftsmodell-Sezierung von OpenAI zeigt, warum dieser Druck nicht aus Komfort entsteht, sondern aus existenzieller Marktbedrohung.

Apple zahlt Google seit Januar 2026 rund 1 Mrd. € jährlich, um Gemini in Siri zu integrieren. Der Deal ersetzt die jahrelang gehegte Apple-eigene KI-Vision. Strategisch ein Doppelschlag: Google bekommt 2,5 Mrd. iPhone- und Mac-Geräte als Verteiler, Apple bekommt eine erwachsene Sprachassistenz.

Was kostet das DOJ-Antitrust-Urteil wirklich?

Gemini 3 schlägt GPT-5 in Benchmarks, 750 Mio. monatliche Nutzer der Gemini-App. Verteidigung der Werbe-Maschine in Modell-Gestalt.

Im August 2024 erklärte US-Bundesrichter Amit Mehta Google zum illegalen Monopolisten im Suchmaschinen-Markt. Im September 2025 verkündete derselbe Richter die Strafen. Im Dezember 2025 wurden die letzten Details geschärft. Die Wall Street feierte das Urteil als „milde“, der Aktienkurs sprang nach Verkündung um 7 Prozent. Stimmt das?

Was Google behalten durfte. Chrome, Android, die Such-Index-Daten, die wirtschaftliche Grundstruktur. Die DOJ-Forderung nach einem Zwangsverkauf von Chrome lehnte Mehta ab, mit der Begründung, eine strukturelle Überreaktion wäre die Folge. Wedbush-Analyst Scott Devitt nannte das Urteil „weitgehend günstig für Google“, der Aktienmarkt teilte diese Lesart.

Was Google verlor. Exklusive Standard-Such-Verträge mit Apple, Samsung und anderen Herstellern sind für sechs Jahre verboten. Betroffen sind Google Search, Chrome, der Assistent und die Gemini-App. Google muss ausgewählte Such-Daten mit Wettbewerbern teilen. Ein Technical Committee überwacht die Einhaltung. Die Verträge mit Apple werden umgebaut, der Cash-Fluss bleibt aber bestehen, nur eben nicht mehr exklusiv.

Wie viel kostet das. Hier wird interessant. Morgan Stanley schätzte in einer Research-Note vom Februar 2026, dass verpflichtende Auswahl-Bildschirme Google über drei Jahre 5 bis 8 Prozent des Such-Traffics kosten könnten. Übersetzt in Umsatz: 12 bis 21 Mrd. € jährliches Werbe-Risiko. Kein Untergang, aber ein spürbarer Margen-Druck. Im Bereich von 7 bis 12 Prozent des Werbe-Umsatzes.

Die offene Berufung. DOJ und Google haben beide Berufung eingelegt. Das Verfahren läuft beim D.C. Circuit Court of Appeals, Verhandlung erwartet Ende 2026 oder Anfang 2027. Sollte das Berufungsgericht den Chrome-Verkauf doch noch anordnen, ändert sich das Bild dramatisch. Die rund 3,4 Mrd. Chrome-Nutzer sind das wichtigste Distributions-Werkzeug für Google Search überhaupt. Ohne diese Schiene würde das Werbe-Modell strukturell brechen.

Bis 2027 bleibt das Urteil also ein Damoklesschwert mit aufgeschobener Schneide. Investoren preisen es derzeit nicht in den Kurs ein, weil sie auf eine Bestätigung der milden Mehta-Linie wetten. Die Wette ist nicht risikofrei.

Was passiert eigentlich in den Other Bets?

Mehtas Urteil ließ Chrome am Konzern, kappte aber die exklusiven Suchverträge: 12 bis 21 Mrd. € jährliches Werbe-Risiko.

Die spektakulärste Other Bet ist Waymo. Die Selbstfahr-Tochter wurde im Februar 2026 mit 107,3 Mrd. € bewertet und nahm in einer von Alphabet dominierten Finanzierungsrunde 13,6 Mrd. € auf. Waymo betreibt aktuell rund 2.500 fahrerlose Robotaxis in sechs US-Märkten und plant 2026 die Expansion auf 20 weitere Städte, darunter New York, London und Tokio.

Die Wirtschaftlichkeit ist ein Reizthema. Jedes Robotaxi kostet sechsstellig in der Anschaffung, dazu Lidar-Sensoren, Bord-Computer, Wartung, Ladeinfrastruktur. Waymo verbrennt weiter Geld, im Q4 2025 fiel ein 2,1-Mrd.-USD-Sondercharge für Mitarbeiter-Kompensation an, der Reingewinn schmolz um exakt diesen Betrag. Die Frage, ob Robotaxis je profitabel sein können, ist nicht abschließend beantwortet. Tesla-Chef Elon Musk antwortet mit Robotaxis ohne Lidar, was Waymo bislang als unsicher ablehnt.

Verily entwickelt medizinische Geräte und Software, die Tochter restrukturierte 2024 und 2025 mehrfach. Calico forscht zu Alterskrankheiten, ein Langfrist-Projekt ohne Umsatz-Hoffnung im Zehnjahresfenster. Isomorphic Labs wendet KI auf Wirkstoff-Forschung an, gegründet 2021 als Spinout von DeepMind. Wing liefert Pakete per Drohne, kommerziell relevant bislang nur in einzelnen US-Bundesstaaten und in Australien.

Other Bet Geschäftsfeld Status 2026 Waymo Robotaxis, autonomes Fahren 107,3 Mrd. € Bewertung, 6 Märkte, 13,6 Mrd. € Funding Verily Med-Tech, Gesundheitsforschung Restrukturierung, Geräte-Sparte eingestellt Calico Alterungsforschung Forschung, kein Produkt Isomorphic Labs KI-Wirkstoffentwicklung Eli-Lilly- und Novartis-Kooperationen Wing Drohnen-Lieferung Kommerzielle Tests USA, Australien

Die Other Bets verloren Q4 2025 zusammen 3,07 Mrd. €. Teures Hobby des Konzerns. Ob sie das Risiko jemals rückzahlen, hängt fast ausschließlich an Waymo. Sollte autonomes Fahren in den nächsten fünf Jahren wirtschaftlich tragen, sind die Other Bets eine der profitabelsten Wetten der Industriegeschichte. Sollte nicht, sind sie eine 30-Mrd.-Subvention für interessante Forschung ohne Geschäftsmodell.

Warum verbrennt Alphabet 2026 bis zu 158 Milliarden Euro für KI-Infrastruktur?

Waymo trägt die Other Bets allein: 2.500 fahrerlose Robotaxis und der teuerste 13,6-Mrd.-€-Risiko-Schein des Konzerns.

Die Zahl ist so groß, dass sie schwer zu greifen ist. 175 bis 185 Mrd. USD plant Alphabet 2026 für Investitionen aus. Umgerechnet 149 bis 158 Mrd. €. Zum Vergleich: 2024 waren es 44,7 Mrd. €, 2025 rund 77,9 Mrd. €. Innerhalb von zwei Jahren wird der Investitionsetat also verdreifacht. CFO Anat Ashkenazi kündigte zusätzlich an, dass die Investitionen 2027 „nochmals deutlich“ steigen würden.

Wohin fließt das Geld. Rund 60 Prozent in Server, 40 Prozent in Rechenzentren und Netzwerk-Equipment. Hardware-Schwerindustrie, getarnt als Software-Investition. Ein einzelnes neues Rechenzentrum-Cluster kostet inzwischen über 8 Mrd. €, drei Jahre Bauzeit, Strombedarf einer mittleren deutschen Großstadt. Microsoft, Meta, Amazon und Alphabet zusammen werden 2026 zwischen 553 und 596 Mrd. € investieren, fast doppelt so viel wie 2025.

Warum jetzt. Die offizielle Begründung lautet „Cloud-Nachfrage“. Der Auftragsbestand stützt das, 204,5 Mrd. € sind nicht erfunden. Die zweite Begründung lautet „Frontier-Modell-Entwicklung“, also das Training künftiger Gemini-Generationen, die heute noch nicht existieren. Gemini 4 ist intern für 2026 oder 2027 geplant.

Wo das Risiko liegt. Die CapEx-zu-Umsatz-Quote erreicht 2026 bei Alphabet rund 46 Prozent. Bei Meta sogar 54, bei Microsoft 47. Werte, die in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte fast einmalig sind. Die letzte vergleichbare Investitions-Welle war der Telekom-Glasfaser-Ausbau Anfang der 2000er, der mehrere Konzerne in die Insolvenz trieb. Niemand behauptet, Alphabet sei insolvenzgefährdet. Aber die Frage, ob sich diese Investitionen je amortisieren, bleibt offen.

Pichai bekannte im Februar 2026 öffentlich, das CapEx-Volumen werde „immer noch nicht reichen“. Entweder die Wahrheit über die KI-Nachfrage oder die rhetorische Vorbereitung auf einen späteren Schnitt. Beides möglich. Investoren rechnen mit dem Erfolg, was am Aktienkurs ablesbar ist. Skeptiker rechnen mit einer Korrektur, was sich in der Volatilität spiegelt.

Ein Vergleich: Die Anthropic-Geschäftsmodell-Sezierung zeigt, dass selbst die direktesten Profiteure dieser Investitionswelle Verluste schreiben, weil die Compute-Kosten alle Umsätze auffressen. Alphabet ist der einzige Spieler im Markt, der die Investitionen aus dem laufenden Werbegeschäft heraus stemmen kann, ohne Investoren um frisches Kapital zu bitten. Genau das ist der eigentliche strategische Vorteil.

Wer kann Alphabet überhaupt noch schlagen?

Drei Jahre, dreifacher Investitions-Etat: 158 Mrd. € für KI-Rechenzentren, 46 Prozent CapEx-zu-Umsatz-Quote.

Eine Frage, die strategisch interessanter wirkt, als sie ist. Denn die Antwort kommt aus drei Richtungen.

Die drei Geister des Google-Konzerns Wer die 73-Prozent-Werbe-Säule angreift und wie ALERT Ein einzelner Konkurrent schlägt Google nicht. Drei Geister gleichzeitig können die 73-Prozent-Säule bis 2030 auf 60 Prozent drücken. Judge Blinky Aka. DOJ-Berufung Mechanismus Mehta-Urteil + Berufung beim D.C. Circuit. 6 Jahre Verbot exklusiver Such-Verträge. Werbe-Risiko 12 bis 21 Mrd. € jährlich (Morgan Stanley). Zeithorizont Berufungsurteil Ende 2026 / Anfang 2027. Pinky GPT Aka. OpenAI + Anthropic Mechanismus ChatGPT bindet 17 Prozent aller digitalen Anfragen weltweit, Werbe-Pilot läuft. Werbe-Risiko Wachsende Such-Abwanderung, OpenAI ARR 21 Mrd. €. Zeithorizont Akut, beschleunigt sich seit November 2022. Inky Apple Aka. iOS-Suchverkehr Mechanismus 2,5 Mrd. Apple-Geräte als Eintrittstür zum mobilen Web. Gemini-Deal als Brückenkopf. Werbe-Risiko Apple-eigene KI-Suche würde erheblichen Teil des mobilen Such-Volumens kappen. Zeithorizont Mittelfristig, ab Auflösung der Apple-Google-Allianz. Drei Geister, ein Spielfeld — und Google darf nie aufhören zu rennen. Genau für diesen Fall investiert Pichai 158 Mrd. € pro Jahr in Cloud-Infrastruktur und KI-Modelle. Die Wette ist riskant, sie ist teuer, sie ist alternativlos.

Aus der KI-Front. OpenAI hat einen annualisierten Umsatz von rund 21 Mrd. € erreicht, ChatGPT zählt 800 Mio. wöchentliche Nutzer. Anthropic vervielfacht seinen ARR auf 30 Mrd. USD innerhalb eines Jahres. Beide ziehen Such-Verkehr ab, ohne ihn bislang werblich monetarisieren zu können. Sollten sie das schaffen, etwa über Affiliate-Verlinkungen oder klassische Anzeigen, könnte ein Teil der Suchwerbe-Maschine erodieren. OpenAI startete im Januar 2026 einen Werbe-Pilot mit 100 Mio. USD annualisiertem Umsatz binnen Wochen. Die Richtung ist klar.

Aus dem Regulator-Lager. Das DOJ-Berufungsverfahren ist die größte strukturelle Bedrohung. Die EU bereitet parallel weitere Maßnahmen im Rahmen des Digital Markets Act vor, die Schweiz und Großbritannien diskutieren eigene Eingriffe. Werden mehrere Märkte gleichzeitig Auswahl-Bildschirme einführen, summiert sich die Such-Erosion zu zweistelligen Prozentwerten.

Aus der Hardware-Welt. Apple hat 2,5 Mrd. Geräte am Markt, kontrolliert die Eintrittstüren zum mobilen Web auf iPhones und iPads. Sollte Apple in einem zweiten Schritt nach dem Gemini-Deal eigene KI-Suche entwickeln oder mit Anthropic oder Perplexity exklusiv kooperieren, verliert Google einen erheblichen Teil seines mobilen Such-Volumens.

Konkurrent Bedrohung primär für Reife der Bedrohung OpenAI Such-Werbung, Cloud Akut Anthropic Cloud, Enterprise-KI Akut Apple (mit Drittpartnern) Mobile Such-Anteile Mittelfristig DOJ-Berufung Distribution, Werbe-Umsatz Mittelfristig 2027 Microsoft mit Bing/Copilot Such-Anteile, Enterprise Konstant niedrig EU/UK-Regulierung Default-Verträge Mittelfristig

Die Wahrheit lautet: Ein einzelner Konkurrent schlägt Alphabet nicht. Ein Cocktail aus regulatorischen Eingriffen, KI-Verlagerung und Hardware-Erosion könnte aber die 73-Prozent-Werbe-Säule bis 2030 auf 60 Prozent drücken. Kein Untergang, aber eine strukturelle Verschiebung. Genau für diesen Fall investiert Pichai 158 Mrd. € jährlich in Cloud-Infrastruktur und KI-Modelle.

Die Wette ist riskant, sie ist teuer, sie ist alternativlos. Wer 73 Prozent seines Geschäfts an einer Sparte hängen hat, die regulatorisch und technologisch unter Druck steht, hat keine Wahl. Pichai handelt nicht aus Visionsdrang, sondern aus Notwendigkeit. Was nach außen wie KI-Begeisterung aussieht, ist defensive Strategie in offensivem Gewand.

Glossar

Kein Konkurrent allein schlägt den Konzern. Aber drei zusammen können bis 2030 die 73-Prozent-Säule abtragen.

AdSense

Werbeprogramm für Webseiten-Betreiber, gestartet 2003. Drittseiten binden Google-Anzeigen ein und erhalten einen Anteil am Klick-Umsatz. AdSense schuf das Google Network und damit die dritte Werbe-Säule neben Such-Werbung und YouTube-Anzeigen.

AdWords (heute Google Ads)

Auktionsbasiertes Werbesystem, gestartet im Oktober 2000. Werbetreibende bieten auf Suchbegriffe, bezahlen nur bei Klick. Kern der Google Werbe-Maschine.

AI Overviews

Antwort-Box über klassischen Suchergebnissen, ausgespielt durch Gemini-Modelle. 2024 gestartet, erreicht heute 2 Mrd. monatliche Nutzer.

Alphabet Inc.

Holding-Gesellschaft, 2015 gegründet. Dachgesellschaft über Google LLC und die Other Bets. Börsentickers GOOG und GOOGL.

CapEx (Capital Expenditure)

Investitionen in Sachanlagen, in Alphabets Fall überwiegend Rechenzentren, Server, Netzwerk-Hardware. Alphabet plant 2026 zwischen 149 und 158 Mrd. € CapEx.

Vertraglich zugesagte, aber noch nicht abgerechnete Cloud-Umsätze. Indikator für künftige Erlöse. Alphabets Cloud-Backlog erreichte Ende 2025 rund 204,5 Mrd. €.

Code Red

Interner Krisenmodus, von Pichai im Dezember 2022 ausgerufen als Reaktion auf den ChatGPT-Start. Führte zur Fusion von Google Brain und DeepMind sowie zur Beschleunigung der Gemini-Entwicklung.

DeepMind

KI-Forschungslabor mit Sitz in London, 2014 von Google für rund 500 Mio. USD übernommen. Seit 2023 mit Google Brain zu Google DeepMind fusioniert. Verantwortlich für Gemini.

Gemini

Familie von KI-Modellen, gestartet im Dezember 2023. Aktuelle Version Gemini 3 Pro, veröffentlicht am 18. November 2025. Konkurriert mit GPT, Claude und Llama.

Google Cloud Platform (GCP)

Cloud-Computing-Sparte, gestartet 2008. 2025 erreichte GCP einen Jahresumsatz von 50 Mrd. € und eine operative Marge von 30,1 Prozent im vierten Quartal.

Other Bets

Sammelbezeichnung für Alphabets nicht-Google-Töchter, darunter Waymo, Verily, Calico, Isomorphic Labs und Wing. Umsatz 2025: 1,3 Mrd. €.

PageRank

Such-Algorithmus, entwickelt 1996 von Page und Brin an der Stanford-Universität. Bewertet Webseiten nach Anzahl und Qualität eingehender Links. Grundlage des Google-Such-Erfolgs.

TPU (Tensor Processing Unit)

KI-Chips, von Google selbst entwickelt seit 2015. Bilden die Hardware-Basis für Gemini-Training und werden in Google Cloud an Enterprise-Kunden vermietet.

Waymo

Selbstfahr-Tochter, 2009 als Google-Projekt gestartet, 2016 als eigenständige Alphabet-Tochter ausgegründet. Bewertung Februar 2026: 107,3 Mrd. €.

YouTube

Video-Plattform, im Oktober 2006 von Google für 1,65 Mrd. USD in Aktien übernommen. 2025 erzielte YouTube über 51 Mrd. € aus Werbung und Abos.

FAQ: Google Geschäftsmodell

Googles Umsatz 2025: 73% aus Werbung, davon 191,3 Mrd. € Suchmaschinen-Werbung, 34,4 Mrd. € YouTube-Anzeigen

Wie verdient das Google Geschäftsmodell hauptsächlich Geld? Rund 73 Prozent der Konzernumsätze von Alphabet stammen aus Werbung. Wichtigster Strom ist die Such-Werbung mit 191,3 Mrd. € im Jahr 2025, gefolgt von YouTube-Anzeigen mit 34,4 Mrd. € und dem Google-Werbenetzwerk Dritter mit 25,4 Mrd. €. Cloud-Dienste und Hardware tragen den Rest bei. Was ist der Unterschied zwischen Alphabet und Google? Alphabet ist seit 2015 die Holding-Mutter, Google LLC die operative Tochter mit dem Werbe- und Cloud-Geschäft. 99,6 Prozent des Konzernumsatzes 2025 kamen aus Google. Daneben hält Alphabet die Other Bets wie Waymo, Verily oder Calico. Faktisch trifft Sundar Pichai als Doppel-CEO alle wesentlichen Entscheidungen für beide Häuser. Wie viel Umsatz machte Google 2025? Alphabet erzielte 2025 einen Konzernumsatz von 343,1 Mrd. € und einen Reingewinn von 112,6 Mrd. €. Im vierten Quartal allein lag der Umsatz bei 96,9 Mrd. €, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Damit überschritt der Konzern erstmals die Schwelle von 343 Mrd. € Jahresumsatz, umgerechnet 402,8 Mrd. USD. Was bedeutet das DOJ-Antitrust-Urteil für Google? Bundesrichter Amit Mehta verbot exklusive Standard-Such-Verträge für sechs Jahre. Ein Zwangsverkauf von Chrome wurde abgelehnt. Morgan Stanley schätzt das jährliche Werbe-Risiko durch mögliche Auswahl-Bildschirme auf 12 bis 21 Mrd. €. Sowohl DOJ als auch Google haben Berufung eingelegt, das Verfahren läuft bis voraussichtlich 2027. Wie steht Gemini 3 im Vergleich zu ChatGPT? Gemini 3 Pro startete am 18. November 2025 und schlägt nach Google-internen Benchmark-Daten OpenAIs GPT-5 in den meisten Kategorien, insbesondere in mathematischer Logik und visueller Bilderkennung. Unabhängige Tests bestätigen die Führung in einigen Disziplinen. Die Gemini-App zählt 750 Mio. monatliche Nutzer, ChatGPT 800 Mio. wöchentliche Nutzer. Warum investiert Alphabet 2026 so viel in KI-Infrastruktur? Alphabet plant 2026 zwischen 149 und 158 Mrd. € an Investitionen, fast doppelt so viel wie 2025. Rund 60 Prozent fließen in Server, 40 Prozent in Rechenzentren. Treiber ist der explodierende Cloud-Backlog von 204,5 Mrd. €, getragen durch KI-Compute-Verträge mit Anthropic, OpenAI-Konkurrenten und Wall-Street-Banken. Die CapEx-zu-Umsatz-Quote erreicht 46 Prozent.