CEO-Wechsel, KI-Offenbarungseid, Vision Pro-Flop, Milliardenurteile. 2026 steht Apple vor dem härtesten Übergang seit der Rückkehr von Steve Jobs.

Das Apple Geschäftsmodell erzeugt gerade Rekordzahlen und gleichzeitig die größten Risse seit 28 Jahren. Am 20. April 2026 gab der Konzern bekannt, dass Tim Cook nach 15 Jahren als CEO zum Executive Chairman wird. John Ternus, bisher Hardware-Chef, übernimmt am 1. September 2026 die operative Führung eines Unternehmens, das etwa 4 Billionen US-Dollar wert ist und zugleich die wichtigste Zukunftsfrage der Branche nicht aus eigener Kraft beantworten kann. Wer die nächsten Jahre von Apple verstehen will, muss das Geschäftsmodell von seinen Wurzeln her kennen.

Das Wichtigste in Kürze

Apple erreicht 2025 einen Jahresumsatz von 416,2 Milliarden Dollar. Services tragen 109,2 Milliarden bei und erreichen eine Bruttomarge von 75,3 Prozent gegenüber 36,2 Prozent bei Hardware.

von 416,2 Milliarden Dollar. Services tragen 109,2 Milliarden bei und erreichen eine Bruttomarge von 75,3 Prozent gegenüber 36,2 Prozent bei Hardware. Im Januar 2026 kauft Apple bei Google ein: Gemini mit 1,2 Billionen Parametern soll Siri retten, der Deal kostet rund 1 Milliarde Dollar pro Jahr.

Der Europäische Gerichtshof verpflichtet Apple im September 2024 zur Nachzahlung von 13 Milliarden Euro in Irland. Der effektive Steuersatz lag zeitweise bei 0,005 Prozent.

Tim Cook übergibt am 1. September 2026 nach 15 Jahren an John Ternus. Die Marktkapitalisierung hat sich unter Cook mehr als verzwanzigfacht.

Wie wurde aus einer Garagenfirma der wertvollste Konzern der Welt?

Steve Jobs und Steve Wozniak gründen 1976 Apple in Cupertino. Mitgründer Ronald Wayne verkauft seine Anteile für 800 Dollar, die heute über 300 Milliarden wert wären

Am 1. April 1976 gründen Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne das Unternehmen Apple Computer in Cupertino. Wayne steigt elf Tage später gegen eine Abfindung von 800 Dollar wieder aus. Diese 800 Dollar hätten Stand April 2026 einen Wert von über 300 Milliarden Dollar, sofern er seine Anteile gehalten hätte. Die Zahl ist absurd und sagt alles über die Wachstumsdynamik der folgenden 50 Jahre.

Der erste Erfolg ist technischer Natur. Der Apple II von 1977 ist einer der ersten vollwertigen Personalcomputer für den Endkundenmarkt. Die Firma wächst rasant, geht 1980 an die Börse und macht Jobs mit 25 Jahren zum Multimillionär. Der Macintosh von 1984 bringt die grafische Benutzeroberfläche in den Massenmarkt. Der Werbespot zum Super Bowl unter der Regie von Ridley Scott gilt bis heute als Meilenstein des kommerziellen Storytellings. Apple positioniert sich nicht als Rechnerhersteller, sondern als kulturelles Gegenprojekt zu IBM und dem grauen Business-Mainstream.

Dieser Anspruch wird zum Problem. Jobs überwirft sich 1985 mit dem Vorstand und verlässt das Unternehmen. Der Pepsi-Manager John Sculley übernimmt und fährt Apple in den folgenden zwölf Jahren nahezu in den Ruin. Das Sortiment explodiert auf über 40 verschiedene Mac-Modelle, die Lizenzierung des Betriebssystems an Fremdhersteller verwässert die Marke, und Microsoft zieht mit Windows 95 technisch gleich. 1997 hat Apple 90 Tage überschüssige Liquidität. Das Unternehmen ist faktisch insolvent.

Jobs kehrt zurück, kauft seine eigene Firma quasi mit dem NeXT-Deal ein und stellt das Geschäftsmodell radikal um. Er streicht das Sortiment auf vier Produkte zusammen, kündigt die Lizenzverträge, sichert sich eine 150-Millionen-Dollar-Beteiligung von Microsoft und richtet die Marke neu aus. Aus dem Rechnerhersteller Apple wird der Designkonzern Apple. Der iMac von 1998 ist das erste sichtbare Zeichen dieser Umkehr.

History of Steve Jobs (Full Documentary)

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Wie verwandelte das iPhone Apple in einen Plattformbetreiber?

Von der Garage zur 4 Billionen Bewertung: Der Abstand zwischen erstem Apple I und aktuellem MacBook zeigt 50 Jahre Geschäftsmodell Evolution.

Der 9. Januar 2007 ist der wichtigste Tag der Firmengeschichte nach 1976. Jobs stellt auf der Macworld das iPhone vor. Nicht als Telefon, sondern als Kombination aus drei Geräten: Breitbild-iPod, Mobiltelefon und Internet-Kommunikator. Was auf der Bühne spielerisch wirkt, ist strategisch präzise kalkuliert. Apple schafft ein Gerät, das andere Geräte überflüssig macht.

Der entscheidende Bruch kommt ein Jahr später. 2008 öffnet Apple den App Store. Damit endet die Phase, in der Apple nur Hardware verkauft. Ab sofort verdient der Konzern an jeder Transaktion, die auf seinen Geräten stattfindet. Die Logik ähnelt dem Prinzip, das etwa Flixbus später im Transportsektor perfektionieren wird: Ein Plattformbetreiber kontrolliert den Marktzugang und kassiert eine Provision, ohne das physische Produkt selbst zu liefern. Die Plattform-Ökonomie hinter Flixbus zeigt dieselbe Grundmechanik in viel kleinerer Dimension.

Die App Store-Provision beträgt 30 Prozent für die meisten Entwickler, 15 Prozent für kleinere Anbieter und Abonnements ab dem zweiten Jahr. Apple erbringt dafür die Zahlungsabwicklung, das Hosting, die Prüfung der Apps und den Zugang zu über 1,5 Milliarden aktiven Nutzern. Kritiker sprechen von einer Zollstation. Befürworter von einem fairen Preis für die Infrastruktur. Beides stimmt gleichzeitig.

Aus Geschäftsmodell-Perspektive ist der App Store der Hebel, mit dem Apple aus einem Hardware-Zyklus ein Rentenmodell gemacht hat. Jedes verkaufte iPhone generiert über seine Lebenszeit Folgeumsätze. Der Nutzer kauft Apps, Abos, Musik, Filme, Speicherplatz, AppleCare. Apple verdient nicht nur beim Kauf des Geräts, sondern jeden Monat danach. Dieses Prinzip hat die Finanzstruktur des Konzerns grundlegend verändert.

Geschäftsjahr Umsatz Hardware (Mrd. Dollar) Umsatz Services (Mrd. Dollar) Anteil Services 2015 212,2 19,9 8,6 Prozent 2020 220,7 53,8 19,6 Prozent 2023 298,1 85,2 22,2 Prozent 2025 307,0 109,2 26,2 Prozent

Der Services-Anteil hat sich innerhalb von zehn Jahren mehr als verdreifacht. Wichtiger als die absolute Zahl ist die Marge. Während Hardware im Geschäftsjahr 2025 eine Bruttomarge von 36,2 Prozent erzielte, lag die Services-Marge bei 75,3 Prozent. Jeder zusätzliche Dollar Services-Umsatz trägt also mehr als doppelt so viel zum Gewinn bei wie ein Hardware-Dollar. Das ist der eigentliche Grund, warum Wall Street Apple inzwischen eher wie einen Software-Konzern bewertet.

Wie wurde aus Hardware-Apple das 109-Milliarden-Services-Imperium?

Das iPhone ist nicht das Produkt, sondern der Hafen: Jede App, jedes Abo, jeder Klick ist eine Zollstation im Apple Ökosystem.

Tim Cook übernimmt im August 2011 die Geschäftsführung. Steve Jobs stirbt wenige Wochen später. Die Erwartungshaltung an Cook ist niedrig. Cook gilt als Operations-Mann, nicht als visionärer Produktdenker. Viele Beobachter prophezeien Apple einen langsamen Abstieg ohne den charismatischen Gründer. Das Gegenteil tritt ein. Unter Cook vervielfacht sich die Marktkapitalisierung von etwa 350 Milliarden auf nahe 4 Billionen Dollar.

Cooks Hauptleistung liegt nicht im Produkt, sondern im Geschäftsmodell. Cook erkennt früher als die meisten, dass der iPhone-Absatz irgendwann stagnieren wird. Die Zyklen werden länger, die Sättigung in den Kernmärkten wächst. Also baut Cook systematisch die zweite Umsatzsäule auf. Apple Music startet 2015, Apple TV+ und Apple News+ 2019, Apple Fitness+ und Apple One 2020, Apple Pay als eigene Kategorie wächst jedes Jahr zweistellig. Dazu kommen iCloud-Speicher, AppleCare-Versicherungen und die Werbeerlöse des App Stores.

Das Ökosystem-Denken ist dabei entscheidend. Ein Kunde, der iPhone, Apple Watch, AirPods, MacBook und iCloud-Speicher nutzt, wird praktisch gefangen. Der Wechsel zu Android bedeutet nicht nur ein neues Telefon, sondern den Verlust der gesamten Datenhoheit, der gekauften Apps, der Fotos, der Nachrichtengeschichte und der nahtlosen Gerätekommunikation. Dieses Prinzip ist vergleichbar mit dem, was der FC Bayern München mit seiner Vereinsmitgliedschaft erreicht hat: eine Kundenbindung, die weit über die einzelne Transaktion hinausreicht.

Der entscheidende Unterschied zum klassischen Produkthersteller: Apple verkauft Identität. Ein iPhone ist technisch nicht besser als ein Samsung Galaxy S24. Die Kamera ist vergleichbar, der Prozessor ähnlich leistungsfähig, das Display auf gleicher Höhe. Was Apple verkauft, ist die Zugehörigkeit zu einem System. Die Bereitschaft des Kunden, 1.200 Euro für ein Gerät zu zahlen, das in der Herstellung vielleicht 350 Euro kostet, basiert nicht auf technischer Überlegenheit. Diese Bereitschaft basiert auf dem Gefühl, Teil einer bestimmten Erzählung zu sein.

Dieses Prinzip funktioniert ähnlich wie bei Coca-Cola, wo das Konzentrat keine Rolle spielt, sondern die Marke das eigentliche Produkt ist. Apple verkauft nicht Technologie, sondern die Idee von Apple. Die physischen Produkte sind Transportmittel für diese Idee.

Wirklich unschlagbar? Das Apple Ökosystem im Detail erklärt!

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Welche Rolle spielen App Store, Lock-in und Gebührenmodell?

Services als Rentenmodell: Jede iPhone Nutzung spült kleine Beträge in die 109 Milliarden Dollar Kasse des Konzerns.

Der App Store ist gleichzeitig Apples größte Erfolgsgeschichte und sein größtes regulatorisches Risiko. 2024 generierte der Store laut Schätzungen rund 90 Milliarden Dollar Bruttoumsatz, davon blieben etwa 25 Milliarden als Provision bei Apple. Diese Einnahme ist hochprofitabel, weil die Fixkosten der Plattform fast unabhängig vom Transaktionsvolumen sind.

Genau diese Gebührenstruktur bringt Apple seit Jahren in juristische Konflikte. Epic Games, der Hersteller von Fortnite, führt den Konzern seit 2020 vor Gericht. Die Kernfrage: Darf ein Plattformbetreiber 30 Prozent Provision verlangen, wenn er gleichzeitig der einzige Verteilweg für iOS-Apps ist? Am 30. April 2025 entschied Richterin Yvonne Gonzalez Rogers, dass Apple in den USA keine Provision mehr auf Zahlungen erheben darf, die außerhalb der App abgewickelt werden. Die Richterin warf dem Konzern willentliche Missachtung früherer Anordnungen vor und verwies den Fall an die Staatsanwaltschaft.

Parallel greift die EU ein. Der Digital Markets Act (DMA) verpflichtet Apple seit März 2024, alternative App-Stores zuzulassen. Die Commission prüft, ob Apples Umsetzung den Vorgaben entspricht. Bei Bestätigung der bisherigen Vorwürfe droht eine Strafe von bis zu 10 Prozent des Weltumsatzes, also theoretisch über 40 Milliarden Dollar. Der Fall läuft.

Markt Regulatorischer Akt Wirkung auf App Store Status USA Epic-Urteil April 2025 Keine Provision auf externe Zahlungen rechtskräftig EU Digital Markets Act 2024 Alternative App-Stores erlaubt laufend UK Digital Markets, Competition and Consumers Act Ähnlich EU-DMA in Umsetzung Südkorea Telecommunications Business Act Alternative Zahlungen seit 2022 umgesetzt

Für Apple bedeutet jeder einzelne dieser Akte eine Erosion des Provisionsmodells. Die Frage ist nicht mehr, ob die 30 Prozent fallen, sondern wie schnell. Analysten schätzen, dass bis 2028 durchschnittlich 10 bis 15 Prozentpunkte der effektiven Provision verloren gehen könnten. Das wären etwa 8 bis 12 Milliarden Dollar weniger Jahresgewinn, direkt aus der profitabelsten Geschäftssparte.

Gleichzeitig zeigt der Fall eine strukturelle Eigenheit des Apple Geschäftsmodells: Das Unternehmen kämpft bis zum letzten Tag gegen jede Öffnung. Das ist betriebswirtschaftlich rational, weil jeder Monat mit intaktem Provisionsmodell Milliarden bringt. Strategisch könnte diese Haltung sich als Fehler erweisen. Regulatoren weltweit nehmen Apple inzwischen als Kartell-Fall wahr, nicht als Innovationsführer. Diese Wahrnehmung ist schwer zurückzudrehen.

Wie lässt sich die Vertikale Integration auf Chip-Ebene erklären?

30 Prozent Provision: Die Zollschranke des App Store wird von Gerichten weltweit Stück für Stück demontiert.

2020 trifft Apple eine Entscheidung, die rückblickend als Meisterleistung gilt. Der Konzern kündigt den Abschied von Intel-Prozessoren und stellt auf eigene Chips um. Die M-Serie, beginnend mit dem M1 im November 2020, ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit der Apple-Silicon-Abteilung unter Johny Srouji. Die Chips basieren auf der ARM-Architektur und werden bei TSMC in Taiwan gefertigt.

Der technische Sprung ist beachtlich. Ein MacBook Air mit M1 übertrifft bei deutlich besserer Akkulaufzeit ein vergleichbares Intel-Gerät. Die Abhängigkeit von Intel, die Apple 15 Jahre lang an die Roadmap eines Konkurrenten gekettet hatte, endet. Apple kann nun eigene Prozessoren nach eigenem Zeitplan entwickeln. Die aktuelle Generation M5 liefert in Benchmarks Werte, die vor fünf Jahren nur Workstation-Prozessoren erreichten.

Aus Geschäftsmodell-Sicht ist die Chip-Unabhängigkeit der logische Endpunkt der vertikalen Integration. Apple kontrolliert nun die komplette Wertschöpfungskette: Prozessor, Betriebssystem, Gerätedesign, Vertrieb über eigene Stores, App Store und Services. Diese Kette hat kaum ein anderer Konzern der Welt so konsequent aufgebaut. Die Parallele zum deutschen Einzelhandel ist interessant. Auch Aldi und Lidl haben über vertikale Integration und Eigenmarken eine Kostenführerschaft aufgebaut, die Wettbewerber nicht mehr einholen können.

Die Vertikale Integration hat drei konkrete Vorteile. Erstens kann Apple Hardware und Software perfekt aufeinander abstimmen, was die Performance verbessert und den Energieverbrauch senkt. Zweitens bleiben die Margen bei Apple statt bei Zulieferern. Ein selbst entwickelter Chip kostet im Volumen deutlich weniger als ein Intel-Prozessor für den gleichen Leistungspunkt. Drittens schafft Apple eine technische Eintrittsbarriere, die Wettbewerbern den Nachbau erschwert. Ein Windows-Laptop kann technisch vieles, was ein MacBook kann. Aber dieser Laptop kann nicht die gleiche Chip-Software-Integration bieten, weil Microsoft und die Chiphersteller getrennte Unternehmen sind.

Der Preis dieser Integration ist ein Klumpenrisiko. Apple hängt an TSMC, am einzigen Hersteller, der die aktuelle Chip-Generation produzieren kann. TSMC sitzt in Taiwan, einer der geopolitisch heikelsten Regionen der Welt. Sollte China die Insel blockieren oder annektieren, stünde Apples komplette Produktion still. Der Konzern arbeitet seit 2023 daran, TSMC zum Aufbau von Werken in Arizona zu bewegen. Die ersten Chips aus den USA laufen Ende 2025 an, in deutlich kleineren Mengen als Taiwan liefert. Die Abhängigkeit bleibt.

Apple hat vertikale Integration zur Kunstform entwickelt. Genau diese Stärke wird 2026 zur größten Schwachstelle, denn ausgerechnet bei Künstlicher Intelligenz funktioniert das Prinzip plötzlich nicht mehr. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Warum ist Apples KI-Strategie ein strategischer Offenbarungseid?

Vom Chip bis zur App: Apple kontrolliert die komplette Wertschöpfungskette in einer Tiefe, die Wettbewerber nicht erreichen.

Am 12. Januar 2026 verkündet Apple eine Partnerschaft, die niemand auf dem Bingo-Zettel hatte. Google liefert künftig das Sprachmodell für Siri und Apple Intelligence. Der Vertrag umfasst Zugriff auf ein maßgeschneidertes Gemini-Modell mit 1,2 Billionen Parametern und kostet Apple rund 1 Milliarde Dollar pro Jahr. Die Ankündigung ist die bisher größte Abweichung vom Prinzip der vertikalen Integration, seit Jobs 1997 zurückkehrte.

Die Vorgeschichte erklärt den Schritt. Apple hatte 2024 auf der WWDC eine komplett neue Siri-Generation angekündigt. Siri sollte persönlichen Kontext verstehen, Aktionen in Apps ausführen und natürliche Dialoge führen. Die Features wurden prominent in TV-Werbung beworben, obwohl sie noch nicht funktionierten. Im März 2025 räumte Apple ein, dass die neue Siri nicht ausgeliefert werden kann. Tests ergaben, dass die Software nur in etwa zwei Drittel der Fälle zuverlässig arbeitete. Das ist bei einem Sprachassistenten, der persönliche Daten und App-Aktionen verarbeitet, nicht vertretbar.

Der eigentliche Grund für das Scheitern liegt in Apples Architektur-Philosophie. Der Konzern bevorzugt Modelle, die lokal auf dem Gerät laufen, aus Datenschutzgründen und um unabhängig von Server-Infrastruktur zu sein. Moderne Large Language Models brauchen aber enorme Rechenkapazitäten, die ein iPhone-Chip nicht leistet. Apples interne Modelle mit etwa 150 Milliarden Parametern waren schlicht zu klein, um mit Gemini, GPT-4 oder Claude zu konkurrieren.

Kennzahl Apples bisheriges Modell Gemini 2026 (via Apple-Deal) Parameter 150 Milliarden 1.200 Milliarden Ausführung hauptsächlich auf dem Gerät Cloud (Apple Private Cloud Compute) Multimodalität begrenzt Text, Bild, Audio, Video Lizenzkosten an Dritte 0 etwa 1 Milliarde Dollar jährlich

Aus Geschäftsmodell-Sicht ist der Deal in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Google zahlt Apple etwa 20 Milliarden Dollar pro Jahr, damit Google die Standard-Suchmaschine auf iOS bleibt. Apple zahlt nun 1 Milliarde zurück an Google, um Siri zu retten. Die Geldflüsse zwischen beiden Konzernen gleichen einer Kreislaufwirtschaft. Die Machtverhältnisse haben sich dabei verschoben. Vor fünf Jahren war Apple der dominante Partner mit der Plattform. Heute ist Google der technologische Enabler, ohne den Apples Kernfunktion nicht arbeitet.

Der Deal bricht mit drei Kernprinzipien gleichzeitig. Erstens mit der vertikalen Integration, denn Apple gibt das wichtigste Software-Element der kommenden Dekade aus der Hand. Zweitens mit dem Datenschutz-Narrativ, denn Nutzeranfragen werden nun teilweise auf Google-Technologie verarbeitet, auch wenn Apple die Private Cloud Compute-Infrastruktur betreibt. Drittens mit der Überlegenheitserzählung, denn Apple gibt öffentlich zu, dass die eigene Forschung nicht wettbewerbsfähig ist.

Analyst Ming-Chi Kuo nennt den Deal eine Brückenlösung bis zur Fertigstellung eines eigenen Modells mit Codename Ferret, das frühestens 2027 bereitstehen soll. Das bedeutet: Apple verliert mindestens zwei Jahre im wichtigsten Technologie-Rennen des Jahrzehnts. In dieser Zeit bauen Google, OpenAI und Microsoft ihre Positionen weiter aus. Die Lücke wird nicht automatisch kleiner.

Die Lehre für Entscheider ist unangenehm konkret. Selbst der wertvollste Konzern der Welt mit 160 Milliarden Dollar liquiden Mitteln kann eine Schlüsseltechnologie verpassen, falls die eigene Philosophie die Entwicklung bremst. Apples Datenschutz-Prinzip ist ehrenwert und ein Alleinstellungsmerkmal. Dieses Prinzip ist gleichzeitig der Grund, warum der Konzern bei Künstlicher Intelligenz zurückliegt. Kein Geschäftsmodell-Vorteil ist so groß, dass er nicht zum Nachteil kippen kann.

Siri wird zu Gemini? Was der Apple Google KI-Deal wirklich bedeutet

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Wie hoch ist der Preis der Lieferketten-Optimierung?

1 Milliarde Dollar pro Jahr für fremde Technologie: Der Gemini Deal bricht mit Apples wichtigstem Prinzip.

Das Thema Foxconn gehört zu jeder ernsthaften Analyse des Apple Geschäftsmodells. Der taiwanische Auftragsfertiger mit Werken in China produziert den Großteil aller iPhones. In Spitzenzeiten beschäftigt das Werk Longhua in Shenzhen über 300.000 Menschen auf einem einzigen Gelände. Die Größenordnung ist industriegeschichtlich beispiellos. Ganze Städte organisieren sich um die Produktion eines einzigen Produkts.

Die dunkle Seite dieser Effizienz kam 2010 an die Öffentlichkeit. In jenem Jahr versuchten 18 junge Arbeiter, von den Dächern der Werkshallen zu springen. 14 starben, drei überlebten schwer verletzt. Das jüngste Opfer war 17 Jahre alt. Die Welle der Suizide löste internationale Proteste aus. Foxconn reagierte mit dem Bau von Fangnetzen zwischen den Gebäuden, Lohnerhöhungen und der Verpflichtung der Belegschaft auf Verträge, die Klagen von Angehörigen ausschließen sollten. Gebetssitzungen mit buddhistischen Mönchen wurden angesetzt.

Apple-Chef Steve Jobs kommentierte die Vorfälle knapp: wir sind da dran. Kritiker, darunter Forscher der Hong Kong Polytechnic University, veröffentlichten 2020 das Buch Dying for an iPhone, in dem sie die Arbeitsbedingungen über ein Jahrzehnt dokumentieren. Die Befunde: systematische Überstunden bis zu 12 Stunden täglich an sieben Tagen pro Woche, einmal pro Monat ein freier Tag, Löhne unterhalb der gesetzlichen chinesischen Vorgaben, fehlender Arbeitsschutz. Foxconn ist kein Einzelfall. Apple bezieht von über 200 Hauptzulieferern in fast ebenso vielen Werken.

Die Kobalt-Lieferkette ist ein zweiter Konfliktpunkt. Jedes Smartphone enthält Kobalt, das zu einem erheblichen Teil aus Minen der Demokratischen Republik Kongo stammt. Menschenrechtsorganisationen dokumentieren seit Jahren Kinderarbeit, tödliche Unfälle und systematische Ausbeutung in den Kleinminen der Region. Apple hat zwar einen eigenen Supplier Code of Conduct, lässt Lieferanten prüfen und hat in Einzelfällen Lieferketten unterbrochen. Ein strukturelles Problem bleibt, weil die globale Kobalt-Nachfrage steigt und die Rückverfolgbarkeit bei Rohstoffen aus dem Kongo schwer zu garantieren ist.

Auch die Einkaufsmacht selbst ist ein Thema. Apple drückt die Preise gegenüber Zulieferern mit einer Härte, die andere Konzerne nicht aufbringen könnten. Das ermöglicht die hohen Margen, die Apple an Wall Street auszeichnen. Diese Praxis erzeugt aber Abhängigkeitsverhältnisse, die an das Verhältnis von Aldi und Lidl zu ihren Zulieferern erinnern. Auch dort treibt extreme Einkaufsmacht die Effizienz, zu Lasten der kleineren Partner in der Wertschöpfungskette.

Für Entscheider in mittelständischen Unternehmen ist dieser Teil des Apple Geschäftsmodells der eigentliche Prüfstein. Die Frage ist nicht, ob Apple Lieferketten ausnutzt. Die Frage ist, ab welchem Punkt Effizienzmaximierung in Menschenrechtsverletzungen kippt und welche Verantwortung ein Markenhersteller für die Bedingungen bei seinen Auftragsfertigern trägt. Die EU-Lieferkettenrichtlinie zielt genau auf diese Frage. Apple reagiert mit Transparenzberichten, die den rechtlichen Mindeststandard erfüllen. Ob sie ausreichen, wird die Rechtsprechung der kommenden Jahre zeigen.

Welche regulatorischen Fronten bedrohen das Geschäftsmodell?

Hinter jedem iPhone Rahmen liegt eine Lieferkette, deren Arbeitsrealität Apple regelmäßig einholt.

Am 10. September 2024 entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg das größte Steuerverfahren der EU-Geschichte. Apple muss 13 Milliarden Euro an Irland nachzahlen. Die Hintergründe sind komplex, das Prinzip einfach. Apple hatte zwischen 2004 und 2014 über zwei irische Tochtergesellschaften fast alle europäischen Gewinne verbucht. Die Gesellschaften zahlten dort Steuern, die 2014 auf effektive 0,005 Prozent fielen. Zum Vergleich: Der reguläre irische Körperschaftsteuersatz liegt bei 12,5 Prozent, der deutsche bei rund 30 Prozent.

Die EU-Kommission unter Margrethe Vestager startete 2016 das Verfahren. Ein unteres Gericht entschied 2020 zugunsten Apples. Vestager ging in Berufung. Der Europäische Gerichtshof folgte 2024 der Kommission und verpflichtete Apple zur Nachzahlung. Der Betrag liegt auf einem Treuhandkonto in Dublin und wird nun an den irischen Staat ausgezahlt. Ironischerweise hatte Irland gegen das Urteil gekämpft, weil das Land fürchtete, seinen Ruf als Niedrigsteuerstandort zu verlieren.

Die Tragweite des Urteils reicht über den Einzelfall hinaus. Die EU hat damit ein Signal gesetzt, dass selektive Steuerbegünstigungen als illegale Staatsbeihilfe gewertet werden können. Andere Konzerne prüfen ihre Strukturen seither neu. Apple hat nach dem Urteil einmalige Steuerrückstellungen von etwa 10 Milliarden Dollar in der Bilanz des Geschäftsjahres 2024 gebucht.

Verfahren Behörde Betrag Status Irland-Steuern Europäische Kommission 13 Milliarden Euro rechtskräftig 2024 App Store (USA) Bundesgericht Kalifornien laufende Provisionsverluste rechtskräftig 2025 Digital Markets Act (EU) Europäische Kommission bis zu 10 Prozent Weltumsatz Verfahren läuft App Store (Südkorea) KCC alternative Zahlungen umgesetzt 2022 Patentstreit Masimo US-Bundesgericht Apple Watch-Import zeitweise gestoppt teils rechtskräftig

Die Summe der laufenden Verfahren zeichnet ein klares Bild. Apple hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine Position aufgebaut, die Regulatoren nun systematisch aufbrechen. Für den Konzern bedeutet das zweierlei. Erstens direkte finanzielle Belastungen durch Nachzahlungen und Strafen. Zweitens strategische Einschränkungen, weil zentrale Geschäftsmechaniken nicht mehr in der bisherigen Form funktionieren.

Eine ähnliche Dynamik lässt sich im Sport beobachten. Real Madrid etwa finanziert sein 1,3 Milliarden Euro Stadion über eine 20 Jahres Beteiligung eines US-Investmentfonds, weil die kommerzielle Ausnutzung des Stadions durch Anwohnerklagen eingeschränkt wurde. Auch hier trifft ein aggressives Geschäftsmodell auf regulatorische und juristische Grenzen. Der Unterschied: Apple kann sich die Verluste leisten, Real Madrid muss seine Liquidität neu strukturieren.

Warum wurde der Vision Pro zum teuersten Flop der Cook-Ära?

EU, USA, UK und Südkorea: Vier Jurisdiktionen, vier offene Fronten gegen das bisherige Geschäftsmodell.

Im Februar 2024 bringt Apple den Vision Pro auf den Markt. Der Preis: 3.499 Dollar. Das Gerät ist technisch beeindruckend. Zwei Micro-OLED-Displays mit je über vier Millionen Pixeln, 12 Kameras, fünf Sensoren, ein eigener R1-Chip für die Echtzeit-Verarbeitung der Umgebung. Apple nennt die Kategorie Spatial Computing und vergleicht das Gerät mit der Bedeutung des Macintosh 1984. Die Presse ist anfangs begeistert.

Die Verkaufszahlen enttäuschen schnell. 2024 verkauft Apple weniger als 500.000 Vision Pro. Zum Vergleich: Im ersten Jahr der Apple Watch setzte der Konzern etwa 10 Millionen Stück ab. Vom iPhone verkauft Apple jährlich über 200 Millionen. Im vierten Quartal 2025 liefert Apple nach Schätzungen des Marktforschers IDC nur 45.000 Vision Pro aus. Die Produktion in Taiwan wird gedrosselt. Das Marketing-Budget in den USA und Großbritannien wird laut Sensor Tower um über 95 Prozent reduziert. Das Gerät ist nur in 13 Ländern verfügbar.

Der Flop hat drei konkrete Gründe. Erstens der Preis, denn 3.499 Dollar ist auch für Apple-Verhältnisse jenseits der Bereitschaft normaler Konsumenten. Zweitens das fehlende Anwendungsfeld, denn außer der Demo-Nutzung gibt es keinen klaren Anwendungsfall, der den Preis rechtfertigt. Drittens die Ergonomie, denn das Gerät wiegt über 600 Gramm und drückt bei längerer Nutzung unangenehm. Selbst Apple-Mitarbeiter konnten sich den Vision Pro trotz 25 Prozent Mitarbeiterrabatt kaum leisten und verfügten daher über wenig Produkterfahrung im Verkauf.

Aus Geschäftsmodell-Sicht ist der Vision Pro aus zwei Gründen interessant. Erstens zeigt das Gerät, dass Apple seine Rolle als kategorieschaffender Konzern verloren hat. Seit dem iPhone 2007 und der Apple Watch 2015 hat der Konzern keine neue Produktkategorie etabliert, die wirklich gezündet hätte. Zweitens offenbart der Flop die Grenzen des Premium-Preismodells. Apple kann eine 1.200 Euro Prämie auf ein Smartphone nehmen, weil der Kunde täglich mit dem Gerät arbeitet. Bei einem Headset, das nur gelegentlich genutzt wird, funktioniert die Rechnung nicht.

Der Vision Pro ist nicht Apples erster Flop. Der Newton scheiterte in den 1990ern, das HomePod der ersten Generation wurde eingestellt, das AirPower-Ladepad kam nie auf den Markt. Der Unterschied: Diese Produkte waren Seitenprojekte. Der Vision Pro sollte eine neue Kategorie definieren. Stattdessen hat der Flop gezeigt, dass Apples Markenmacht nicht unbegrenzt ist. Eine gute Lektion auch für idealistisch geführte Unternehmen wie Alnatura, deren Markenversprechen ebenfalls an betriebswirtschaftliche Grenzen stößt, sobald die Grundprämisse nicht mehr trägt.

Was bedeutet der CEO-Wechsel für Apples Zukunft?

3499 Dollar, 45.000 verkaufte Einheiten im Weihnachtsquartal: Der Vision Pro steht auf dem Sockel des teuersten Flops der Cook Ära.

Am 20. April 2026 kündigt Apple an, dass John Ternus am 1. September die Nachfolge von Tim Cook antritt. Die Nachricht kam nicht überraschend. Cook wurde am 1. November 2025 65 Jahre alt. Cook hat in mehreren Interviews angedeutet, dass seine Zeit als CEO endlich ist. Der Wechsel zu einem Hardware-Ingenieur ist eine klare strategische Aussage.

Ternus trat 2001 bei Apple ein und übernahm 2021 die Leitung der Hardware-Entwicklung. Ternus war zentral an der M-Serie, dem Vision Pro und den jüngsten iPhone-Generationen beteiligt. Der neue CEO gilt als zurückhaltender Ingenieur, nicht als charismatischer Kommunikator. Die Parallele zur Cook-Nachfolge von Jobs 2011 ist offensichtlich. Apple wählt erneut einen Operator, keinen Visionär.

Die offenen Baustellen für Ternus sind beträchtlich. Erstens die KI-Strategie: Der Gemini-Deal ist eine Zwischenlösung, das eigene Modell Ferret kommt frühestens 2027. Zweitens die regulatorischen Fronten, besonders in der EU, die das Provisionsmodell bedrohen. Drittens die geopolitische Abhängigkeit von China und Taiwan, die bei einer Eskalation die gesamte Produktion gefährden kann. Viertens die Suche nach neuen Produktkategorien nach dem Vision Pro-Flop. Fünftens die Frage, wie Apple angesichts neuer Trump-Zölle seine globale Lieferkette umbaut.

Cook hinterlässt beeindruckende Zahlen. Unter seiner Führung stieg die Marktkapitalisierung von etwa 350 Milliarden auf nahe 4 Billionen Dollar, eine Vervielfachung um den Faktor elf. Der Services-Umsatz wuchs von praktisch null auf 109 Milliarden Dollar. Die installierte Basis überschritt 2,5 Milliarden aktive Geräte. Cook hat außerdem Ruhe in die Unternehmensführung gebracht. Während unter Jobs Führungskräfte regelmäßig ausgewechselt wurden, blieb Cooks Team über Jahre stabil.

Seine Schwachstellen zeigten sich erst in den letzten Jahren. Die KI-Strategie hat Cook nicht kommen sehen. Der Vision Pro-Start war überambitioniert. Die Provisions-Kämpfe wurden zu lange ausgefochten statt früh Kompromisse gesucht. Ternus erbt die Korrekturarbeit an diesen Punkten. Gleichzeitig bekommt der neue CEO einen Konzern, der finanziell praktisch unangreifbar ist. 160 Milliarden Dollar liquide Mittel geben Spielraum für fast jede Akquisition oder strategische Korrektur.

Die Parallele zu einer anderen Machtübernahme ist aufschlussreich. Auch beim FC Bayern München wurde 2024 die Führung neu sortiert, als Max Eberl als Sportdirektor übernahm. Der Verein setzt dort auf Kontinuität im Geschäftsmodell und Mut in der Besetzung. Ähnlich dürfte Apple vorgehen. Ternus wird das Geschäftsmodell nicht umbauen, sondern die Ränder reparieren.

Welche Lessons ziehen KMU-Entscheider aus Apples Geschäftsmodell?

Vom Operations CEO zum Hardware Ingenieur: Der Stuhlwechsel am 1. September 2026 markiert eine Zäsur, deren Folgen erst 2027 sichtbar werden.

Apple ist kein direkt übertragbares Modell für mittelständische Unternehmen. Ein Betrieb mit 50 Mitarbeitern kann keine 1,2 Billionen Parameter großen KI-Modelle bei Google einkaufen. Ein solcher Betrieb kann keine eigenen Chips entwickeln und keine 160 Milliarden Dollar Cash-Reserven aufbauen. Trotzdem lassen sich aus dem Konzern konkrete Prinzipien ableiten, die auch im kleineren Maßstab funktionieren.

Lesson 1: Preismacht kommt aus der Identität, nicht aus dem Produkt

Apple verkauft iPhones für das Dreifache der Herstellungskosten, weil die Marke eine bestimmte Haltung verkörpert. Für mittelständische Unternehmen heißt das: Der Versuch, sich über Preisführerschaft zu differenzieren, führt in einen ruinösen Wettbewerb. Eine klare Positionierung ermöglicht dagegen Premium-Preise. Die Alnatura-Strategie im Bio-Handel zeigt, wie Premium-Positionierung auch ohne Apple-Dimension funktionieren kann.

Lesson 2: Ökosysteme binden stärker als einzelne Produkte

Jedes zusätzliche Apple-Produkt im Haushalt erhöht die Wechselkosten. Übertragen auf KMU: Ein einzelner Produktverkauf kann morgen verloren sein. Ein System aus abgestimmten Produkten und Dienstleistungen bindet den Kunden dagegen langfristig. Die Lizenz der Handwerkerssoftware, die Wartungsverträge der Heizungsfirma, die Schulungen des Beraters, all das sind Mikro-Ökosysteme, die nach denselben Prinzipien funktionieren wie Apples Cloud-Strategie.

Lesson 3: Services skalieren besser als Produkte

Apples Services-Marge von 75 Prozent ist kein Zufall. Wiederkehrende Einnahmen haben immer höhere Margen als einmalige Verkäufe, weil die Fixkosten auf viele Nutzer verteilt werden. Für KMU bedeutet das: Jede Möglichkeit, aus einem einmaligen Produktverkauf einen wiederkehrenden Serviceumsatz zu machen, verbessert die Bilanz überproportional.

Lesson 4: Vertikale Integration hat einen Preis

Apple kontrolliert fast die gesamte Wertschöpfungskette und kann Margen maximieren. Der Preis: Klumpenrisiken bei Zulieferern, eingeschränkte Flexibilität bei Technologiewechseln und hohe Fixkosten. Für KMU bedeutet das eine Abwägung. Eine stärkere Eigenfertigung erhöht die Marge, aber auch das Risiko. Outsourcing reduziert das Risiko, aber auch die Marge.

Lesson 5: Die eigene Philosophie kann zur Wachstumsbremse werden

Apples Datenschutz-Prinzip war jahrzehntelang ein Alleinstellungsmerkmal. Bei KI wird das Prinzip zum Hindernis. Für KMU heißt das: Jede strategische Grundprämisse sollte regelmäßig überprüft werden. Was gestern ein Vorteil war, kann morgen eine Bremse sein.

Lesson 6: Regulatoren sind die heimlichen Architekten der Zukunft

Apples gesamte Geschäftsmodell-Anpassung 2024 bis 2026 wurde nicht vom Markt erzwungen, sondern von Gerichten, Kommissionen und Gesetzgebern. Für Unternehmen aller Größenordnungen heißt das: Wer regulatorische Entwicklungen nicht frühzeitig antizipiert, muss später unter Druck reagieren. Das ist teurer und schlechter.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zum Apple Geschäftsmodell

Kein KMU ist Apple, aber die Prinzipien übertragen sich: Premium Positionierung, Ökosysteme und wiederkehrende Umsätze.

Apple Intelligence

Apple Intelligence ist die 2024 eingeführte KI-Plattform von Apple. Sie kombiniert lokal auf dem Gerät laufende Modelle mit Cloud-Verarbeitung über Apple Private Cloud Compute. Seit dem Gemini-Deal im Januar 2026 arbeitet die Plattform mit Google-Technologie als Basis. Für das Apple Geschäftsmodell ist sie der strategisch wichtigste Baustein der nächsten Jahre.

App Store

Der App Store ist Apples Vertriebsplattform für Anwendungen auf iOS, iPadOS, macOS und anderen Betriebssystemen. Apple erhebt in der Standardvariante 30 Prozent Provision auf Verkäufe und In-App-Käufe, 15 Prozent für kleinere Entwickler und wiederkehrende Abonnements. Der Store ist Kern des Services-Geschäfts und zentraler Streitpunkt in regulatorischen Verfahren.

Bruttomarge

Die Bruttomarge ist der prozentuale Anteil des Umsatzes, der nach Abzug der direkten Herstellungskosten übrig bleibt. Bei Apple liegt sie bei Hardware um 36 Prozent und bei Services bei etwa 75 Prozent. Der Unterschied erklärt, warum der Services-Ausbau für die Profitabilität so wichtig ist.

Digital Markets Act

Der Digital Markets Act ist eine EU-Verordnung, die seit März 2024 große Plattformbetreiber als Gatekeeper reguliert. Apple muss seitdem alternative App-Stores zulassen und darf Entwickler nicht daran hindern, Nutzer auf externe Zahlungsmethoden zu lenken. Verstöße können mit bis zu 10 Prozent des globalen Jahresumsatzes bestraft werden.

Ecosystem Lock-in

Ecosystem Lock-in bezeichnet die Kundenbindung durch technisch und wirtschaftlich hohe Wechselkosten. Nutzer mehrerer Apple-Geräte verlieren beim Wechsel zu einer anderen Plattform Daten, Apps, Zubehör und Kompatibilität. Das Prinzip ist eine der stärksten Umsatzgarantien im Apple Geschäftsmodell.

Foxconn

Foxconn ist der Handelsname der taiwanischen Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. Das Unternehmen produziert den Großteil aller iPhones und ist einer von Apples wichtigsten Auftragsfertigern. Die Arbeitsbedingungen in den chinesischen Werken stehen seit den Suiziden von 2010 unter internationaler Beobachtung.

Gatekeeper

Als Gatekeeper bezeichnet der EU Digital Markets Act große Plattformbetreiber, die den Zugang zwischen Endnutzern und Unternehmen kontrollieren. Apple gehört zu den designierten Gatekeepern und unterliegt dadurch besonderen Verhaltenspflichten im europäischen Markt.

Gemini

Gemini ist Googles Familie von großen Sprachmodellen. Die Version mit 1,2 Billionen Parametern bildet seit Januar 2026 die Basis für Apple Intelligence und die neue Siri. Der Deal kostet Apple etwa 1 Milliarde Dollar pro Jahr und gilt als Zwischenlösung bis zur Fertigstellung eines eigenen Modells.

Private Cloud Compute

Private Cloud Compute ist Apples Cloud-Infrastruktur für KI-Berechnungen, die zu rechenintensiv für das lokale Gerät sind. Die Architektur ist so angelegt, dass Nutzerdaten verschlüsselt verarbeitet und nicht dauerhaft gespeichert werden. Sie ist Apples technische Antwort auf das Spannungsfeld zwischen KI-Leistung und Datenschutz.

Services

Services ist bei Apple die Geschäftssparte, die alle wiederkehrenden und digitalen Einnahmen bündelt. Dazu gehören App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay, AppleCare und Werbeerlöse. Die Sparte erzielte 2025 einen Umsatz von 109,2 Milliarden Dollar und ist der wichtigste Wachstumstreiber.

Spatial Computing

Spatial Computing ist Apples Begriff für die Produktkategorie rund um den Vision Pro. Die Idee: Computer verschmelzen mit der physischen Umgebung durch Augmented und Virtual Reality. Der kommerzielle Durchbruch blieb bisher aus, die Kategorie bleibt für Apple aber strategisch relevant.

Vertikale Integration

Vertikale Integration bezeichnet die Kontrolle mehrerer aufeinanderfolgender Stufen der Wertschöpfung durch ein einziges Unternehmen. Apple integriert Chip-Design, Betriebssystem, Geräte, Vertrieb und App Store. Diese Tiefe ermöglicht hohe Margen und technische Abstimmung, schafft aber auch regulatorische Angriffsflächen.

FAQ: Wie überlebt Apple die größte Zäsur seit 1997?

Vom Begriff zum Konzept: Die zentralen Fachbegriffe des Apple Geschäftsmodells kompakt erklärt.

Wie hoch ist Apples Marktkapitalisierung 2026? Apples Marktkapitalisierung liegt im April 2026 bei etwa 4 Billionen US-Dollar und schwankt je nach Handelstag zwischen 3,9 und 4,05 Billionen Dollar. Damit gehört Apple zu den drei wertvollsten Unternehmen der Welt, neben Nvidia und Microsoft. Warum zahlt Apple Google 1 Milliarde Dollar pro Jahr? Apple hat im Januar 2026 einen Mehrjahresvertrag mit Google geschlossen, um das Gemini-Sprachmodell mit 1,2 Billionen Parametern als Basis für Siri und Apple Intelligence zu nutzen. Der Deal ist eine Brückenlösung, bis Apple ein eigenes konkurrenzfähiges KI-Modell entwickelt hat, das frühestens 2027 bereitstehen soll. Wer wird nach Tim Cook neuer Apple-CEO? John Ternus übernimmt am 1. September 2026 als neuer CEO. Ternus war zuvor Senior Vice President of Hardware Engineering und hat die Entwicklung der M-Chips und des Vision Pro verantwortet. Tim Cook wird zum Executive Chairman, also zum Vorsitzenden des Board of Directors. Wie viel Provision nimmt Apple im App Store? Die Standard-Provision beträgt 30 Prozent auf Verkäufe und In-App-Käufe. Kleinere Entwickler mit unter 1 Million Dollar Jahresumsatz zahlen 15 Prozent. Für Abonnements sinkt der Satz ab dem zweiten Jahr ebenfalls auf 15 Prozent. In den USA darf Apple seit April 2025 keine Provision mehr auf Zahlungen außerhalb der App erheben. Warum musste Apple 13 Milliarden Euro an Irland nachzahlen? Der Europäische Gerichtshof entschied am 10. September 2024, dass Apples Steuergestaltung in Irland eine illegale Staatsbeihilfe darstellte. Apple hatte über zwei irische Tochtergesellschaften zwischen 2004 und 2014 fast alle europäischen Gewinne verbucht und dort effektive Steuersätze von teilweise nur 0,005 Prozent gezahlt. Die Nachzahlung fließt nun an den irischen Staat. Warum gilt der Apple Vision Pro als Flop? Apple verkaufte 2024 weniger als 500.000 Vision Pro und im vierten Quartal 2025 nur noch etwa 45.000 Stück. Die Produktion wurde gedrosselt, das Marketing-Budget um über 95 Prozent gekürzt. Gründe sind der hohe Preis von 3.499 Dollar, fehlende überzeugende Anwendungsfälle und die unbequeme Ergonomie des Geräts.

Quellen

Apple Inc. | Tim Cook to become Apple Executive Chairman John Ternus to become Apple CEO | https://www.apple.com/newsroom/2026/04/tim-cook-to-become-apple-executive-chairman-john-ternus-to-become-apple-ceo/ | besucht am 22.04.2026

CNBC | Apple picks Google’s Gemini to run AI-powered Siri coming this year | https://www.cnbc.com/2026/01/12/apple-google-ai-siri-gemini.html | besucht am 22.04.2026