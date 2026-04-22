Coca-Cola: Wie funktioniert das Geschäftsmodell des Brauseriesen ?

Coca-Cola verkauft keinen einzigen Liter Cola. Trotzdem verdient der Konzern 47,9 Milliarden Dollar im Jahr. Die Coca-Cola Company stellt weder Flaschen her noch befüllt sie diese. Der Konzern produziert ausschließlich Sirup und Konzentrat, verkauft beides an über 225 Abfüllpartner weltweit und kassiert dafür Lizenzgebühren. Dieses Franchise-Modell macht Coca-Cola zu einer der profitabelsten Maschinen der Wirtschaftsgeschichte. Gleichzeitig begann alles mit einem morphiumsüchtigen Apotheker, einer Prise Kokain und einem Buchhalter, der zufällig eine der berühmtesten Wortmarken der Welt erfand.

Das Wichtigste in Kürze

Coca-Cola verdient sein Geld nicht mit dem Verkauf von Getränken an Verbraucher, sondern mit dem Verkauf von Konzentrat an lizenzierte Abfüllpartner in über 200 Ländern

Das Originalrezept enthielt bis 1906 einen Extrakt aus Kokablättern. Noch heute bezieht Coca-Cola entalkalisierte Kokablätter für die Aromaherstellung

Der Markenwert liegt bei rund 57,5 Milliarden Dollar (Interbrand 2025). Von Platz 1 im Ranking ist Coca-Cola allerdings auf Platz 7 abgerutscht

Das Bundeskartellamt prüft seit November 2023, ob Coca-Cola durch seine Rabattgestaltung den Wettbewerb in deutschen Supermarktregalen behindert

So funktioniert es

Geschäftsmodelle seziert Das Coca-Cola Geschäftsmodell in 60 Sekunden Kein einziger Liter Cola verkauft. Trotzdem 47,9 Milliarden Dollar Umsatz. So funktioniert die Maschine. Nur Sirup. Keine Flaschen. Null Risiko. Das Asset-Light-Modell hinter der wertvollsten Getränkemarke der Welt So fließt das Geschäft 1 Rezeptur & Konzentrat Coca-Cola entwickelt die Rezepturen und produziert ausschließlich Sirup und Konzentrat. Die geheime Formel „Code 7X“ bleibt im eigenen Haus. Alles andere wird ausgelagert. 2 225+ Abfüllpartner weltweit Lizenzierte Partner kaufen das Konzentrat, mischen es mit Wasser und Süßungsmitteln, füllen ab und verpacken. Die Abfüller tragen alle Kosten für Fabriken, Fuhrparks und Personal. 3 200+ Länder, Millionen Regale Die Abfüllpartner vertreiben die fertigen Getränke an Supermärkte, Restaurants, Kinos und Automaten. Coca-Cola ist in praktisch jedem Laden der Welt verfügbar. $ 47,9 Mrd. $ fließen zurück Coca-Cola kassiert für Konzentrat, Lizenzgebühren und Markennutzung. Operative Marge: über 31 %. Ohne eine einzige Flasche zu befüllen. Die Zahlen dahinter (2025) 47,9 Mrd. $ Nettoumsatz weltweit 31,2 % Operative Marge (bereinigt) 57,5 Mrd. $ Markenwert (Interbrand) 60+ Jahre Ununterbrochene Dividendensteigerung Das Prinzip in einem Satz Coca-Cola besitzt die Rezeptur und die Marke. Den Rest übernehmen 225 Partner, die dafür bezahlen, das Getränk herstellen zu dürfen. Weniger Risiko, mehr Marge, maximale Reichweite.

Wissenstest Wie gut kennen Sie das Coca-Cola Geschäftsmodell? 5 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Was produziert die Coca-Cola Company tatsächlich? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Coca-Cola stellt weder Flaschen her noch befüllt sie diese. Der Konzern produziert ausschließlich Sirup und Konzentrat. Über 225 lizenzierte Abfüllpartner weltweit übernehmen Produktion, Abfüllung und Vertrieb. Dieses Asset-Light-Modell ermöglicht operative Margen von über 31 Prozent. A Fertige Getränke in Flaschen und Dosen für den Einzelhandel B Ausschließlich Sirup und Konzentrat für lizenzierte Abfüllpartner C Rohstoffe wie Zucker, Koffein und Kohlensäure für die Getränkeindustrie 2 Welche heute illegale Zutat enthielt die Originalrezeptur bis 1906? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Erfinder John Stith Pemberton verwendete einen Extrakt aus Kokablättern, der das Alkaloid Kokain enthielt. Erst der Pure Food and Drug Act von 1906 beendete diese Praxis. Bemerkenswert: Coca-Cola verwendet bis heute entalkalisierte Kokablätter als Aromastoff. Die Verarbeitung übernimmt die Stepan Company in New Jersey. A Alkohol aus französischem Wein B Opium als Schmerzmittel C Einen Extrakt aus Kokablättern 3 Was geschah 1985 nach der Einführung von „New Coke“? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Die Empörung war so gewaltig, dass Coca-Cola nach nur 79 Tagen zur Originalformel zurückkehrte. Die Ironie: Der Rückzieher stärkte die Marke mehr als jede Werbekampagne. Verbraucher hatten entdeckt, wie sehr sie am Original hingen. Coca-Cola Classic verkaufte sich danach besser als zuvor. A Coca-Cola kehrte nach 79 Tagen zur Originalformel zurück B Pepsi übernahm dauerhaft die weltweite Marktführerschaft C New Coke wurde zum meistverkauften Getränk in den USA 4 Was prüft das Bundeskartellamt seit November 2023 bei Coca-Cola? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Das Bundeskartellamt untersucht, ob Coca-Cola durch seine Rabattgestaltung den Lebensmitteleinzelhandel dazu veranlasst, neben Cola auch die gesamte übrige Produktpalette (Fanta, Sprite, ViO, Fuze Tea) abzunehmen. Dadurch könnten andere Getränkehersteller von begrenzten Regalflächen verdrängt werden. A Ob Coca-Cola unzulässig hohe Zuckermengen in seinen Getränken verwendet B Ob Coca-Cola durch Rabattgestaltung Wettbewerber vom Supermarktregal verdrängt C Ob Coca-Cola und Pepsi illegale Preisabsprachen treffen 5 Wie viel kassiert Berkshire Hathaway jährlich allein an Coca-Cola Dividenden? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Warren Buffett kaufte 1988 rund 400 Millionen Coca-Cola Aktien für etwa 1,3 Milliarden Dollar. Allein die jährlichen Dividendeneinnahmen liegen heute bei 816 Millionen Dollar. Die Dividenden übersteigen also längst den gesamten ursprünglichen Kaufpreis. Coca-Cola erhöht die Dividende seit über 60 Jahren ununterbrochen. A Rund 120 Millionen Dollar B Rund 450 Millionen Dollar C Rund 816 Millionen Dollar

Warum verkauft Coca-Cola keinen einzigen Liter Cola?

Coca-Cola ist kein Getränkehersteller, sondern ein Marken- und Konzentratunternehmen, das Sirup herstellt und Lizenzen vergibt. Die Abfüllung übernehmen unabhängige Partner

Die meisten Menschen halten Coca-Cola für einen Getränkehersteller. Das stimmt nicht. Coca-Cola ist ein Marken- und Konzentratunternehmen. Der Konzern stellt Sirup her, entwickelt Rezepturen, betreibt globales Marketing und vergibt Lizenzen. Die physische Produktion, die Abfüllung, den Transport und den Vertrieb übernehmen unabhängige Partner.

In Deutschland bilden zwei eigenständige Unternehmen das sogenannte Coca-Cola System: Die Coca-Cola GmbH kümmert sich um Markenführung, Produktentwicklung und Kommunikation. Die Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH (CCEP DE) übernimmt Abfüllung, Verpackung und Vertrieb. CCEP bezieht Konzentrate über die Coca-Cola GmbH und stellt daraus die fertigen Getränke her.

Dieses Modell hat einen entscheidenden Vorteil: Coca-Cola lagert kapitalintensive Risiken an seine Partner aus. Produktionsanlagen, Fuhrparks, Lagerhallen, Personalkosten in der Logistik: All das tragen die Abfüller. Coca-Cola selbst konzentriert sich auf das, was die höchsten Margen abwirft: Marke und Rezeptur. Der Konzern kontrolliert die Rezepte und den gesamten Marketingapparat, während lokale Partner die operative Last schultern.

Coca-Cola betreibt damit ein Franchise-Modell, das in seiner Grundstruktur seit der Gründung funktioniert. Ab 1899 vergab die Firma erstmals Abfüllrechte an selbstständige Unternehmen. Dieser Schritt ermöglichte eine rasante Expansion ohne eigenes Kapital in Produktionsanlagen zu binden. Über 125 Jahre später funktioniert das Prinzip identisch.

Aufgabe Coca-Cola Company Abfüllpartner (z. B. CCEP) Rezepturentwicklung ✓ ✗ Konzentratproduktion ✓ ✗ Globales Marketing ✓ ✗ Abfüllung und Verpackung ✗ ✓ Logistik und Transport ✗ ✓ Vertrieb an Einzelhandel ✗ ✓ Lokales Marketing Teilweise ✓

Das Ergebnis: Coca-Cola erzielt operative Margen von über 30 Prozent. Vergleichbare Konsumgüterhersteller, die selbst produzieren und vertreiben, liegen deutlich darunter.

Wie wurde aus einem Kokain-Sirup die wertvollste Getränkemarke der Welt?

Kokablätter und Kolanüsse waren die namensgebenden Zutaten der Originalrezeptur von 1886. Ein Glas kostete fünf Cent.

Die Geschichte beginnt 1886 in Atlanta, Georgia. Apotheker John Stith Pemberton hatte im Bürgerkrieg schwere Verletzungen erlitten und war morphiumabhängig geworden. Auf der Suche nach einem Ersatz experimentierte er mit Kokablättern und Kolanüssen. Das Ergebnis: ein brauner Sirup, den er zunächst als „Pemberton’s French Wine Coca“ verkaufte.

Als Atlanta 1886 ein lokales Alkoholverbot erließ, musste Pemberton den Wein aus seiner Rezeptur streichen. Die alkoholfreie Version taufte er Coca-Cola. Der Name verriet die beiden Hauptzutaten: Coca (Kokablätter) und Cola (Kolanüsse als Koffeinquelle). Am 8. Mai 1886 wurde das Getränk erstmals in Jacob’s Pharmacy in Atlanta für fünf Cent pro Glas verkauft.

Kokain galt damals als harmlose Zutat. Dutzende Produkte warben offen mit ihrem Kokaingehalt. Pemberton selbst war überzeugt, das Kokain helfe ihm beim Entzug vom Morphium.

Pemberton hatte allerdings nicht lange etwas von seiner Erfindung. In Geldnot verkaufte er zwei Drittel seiner Patentrechte an den Geschäftsmann Asa Griggs Candler. 1888 starb Pemberton mit 57 Jahren an Magenkrebs. Candler erwarb die vollständigen Rechte für insgesamt rund 2.300 Dollar.

Candler war kein Erfinder, sondern ein Vermarkter. 1892 gründete er die Coca-Cola Company, ließ die Marke registrieren und startete die erste großflächige Werbung. 1894 begann die Flaschenabfüllung, 1899 vergab Candler die ersten Abfülllizenzen. Aus einem lokalen Apothekenprodukt wurde innerhalb weniger Jahre ein nationales Phänomen.

Die Kokain-Frage blieb lange unklar. Coca-Cola Deutschland behauptet auf seiner Website, das Getränk habe nie Kokain enthalten. Der Journalist Mark Pendergrast weist in seinem Standardwerk „For God, Country & Coca-Cola“ nach, dass die Originalrezeptur sehr wohl Coca-Extrakt mit seinem natürlichen Alkaloidgehalt enthielt. Ab 1903 begann Coca-Cola, den Coca-Extrakt zu dealkalisieren. Seit 1906, als der Pure Food and Drug Act in Kraft trat, enthält das Getränk keinen psychoaktiven Kokainbestandteil mehr.

Bemerkenswert: Coca-Cola verwendet bis heute einen Extrakt aus Kokablättern als Aromastoff. Die Blätter werden von der Stepan Company in New Jersey verarbeitet, die eine der wenigen Lizenzen zum Import von Kokablättern in die USA besitzt. Das Kokain wird dabei vollständig entfernt.

Was steckt wirklich hinter dem Geheimrezept?

Der Tresor in Atlanta bewahrt weniger ein Geheimnis als eine Marketinglegende. Jährlich pilgern eine Million Besucher dorthin.

Die Grundzutaten von Coca-Cola sind kein Geheimnis: Wasser, Zucker, Zitronensäure, Karamellfarbe, Koffein, Vanille und Pflanzenextrakte. Das eigentliche Geheimnis liegt im sogenannten Code 7X, einer Mischung aus Aromaölen, die laut Unternehmenslegende weniger als ein Prozent des Gesamtvolumens ausmacht.

Dieses Rezept liegt seit 2011 in einem tonnenschweren Panzerschrank im „World of Coca-Cola“-Museum in Atlanta. Vorher ruhte die Formel 86 Jahre lang im Tresor der SunTrust Bank. Der Safe steht in einem mit rotem Laserlicht durchfluteten Raum, bewacht von Kameras und Sicherheitspersonal. Angeblich kennen nur zwei namentlich nicht genannte Mitarbeiter die vollständige Formel. Sie dürfen nie gemeinsam reisen.

Die Wahrheit hinter diesem Ritual ist prosaischer als die Inszenierung vermuten lässt. Lebensmittelchemiker können jede Cola im Labor analysieren und die Bestandteile identifizieren. Der ehemalige Coca-Cola Archivar Phil Mooney bestätigte, dass mehrfach Rezepte auftauchten, die der Originalformel nahekommen. 2011 behauptete der US-Radiosender „This American Life“, das Originalrezept in einem Zeitungsausschnitt von 1979 gefunden zu haben. Moderator Ira Glass mischte die Zutaten nach und musste eingestehen: Das Ergebnis schmeckte anders als echte Coca-Cola.

Die geheime Rezeptur ist vor allem eines: ein Marketinginstrument. Die Inszenierung mit Tresor, Laserraum und der Zwei-Personen-Regel erzeugt eine Aura des Besonderen um ein Massenprodukt. Jährlich besuchen eine Million Menschen das Museum in Atlanta. Die meisten kommen wegen des Tresors.

Coca-Cola verkauft kein Getränk. Coca-Cola verkauft ein Geheimnis, verpackt in 140 Jahren Inszenierung.“ Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Nur einmal wurde das Rezept offiziell einem Außenstehenden mitgeteilt: Rabbi Tobias Geffen aus Atlanta erhielt in den 1930er Jahren Einblick, um die Koscher-Zertifizierung zu ermöglichen. Auf seine Empfehlung hin ersetzte Coca-Cola tierisches Glycerin durch pflanzliches.

Warum hat Pepsi den Geschmackstest gewonnen, aber den Krieg verloren?

Die Pepsi Challenge bewies, dass Geschmack allein keine Marktführerschaft sichert. Coca-Cola gewann den Krieg trotz verlorener Blindtests.

Die Rivalität zwischen Coca-Cola und Pepsi, bekannt als die Cola Wars, gehört zu den lehrreichsten Fallstudien der Marketinggeschichte. Beide Getränke wurden von Apothekern erfunden: Coca-Cola 1886 in Atlanta, Pepsi 1893 in North Carolina von Caleb Bradham. Pepsi ging zweimal bankrott (1923 und 1931) und bot Coca-Cola bei beiden Gelegenheiten den Kauf an. Coca-Cola lehnte ab.

In den 1950er und 1960er Jahren verkaufte Coca-Cola doppelt so viel wie Pepsi. Die Wende kam 1975 mit der „Pepsi Challenge“: Pepsi organisierte landesweite Blindverkostungen, bei denen Verbraucher zwischen zwei unmarkierten Bechern wählen sollten. Das Ergebnis: Eine deutliche Mehrheit bevorzugte Pepsi. Der süßere, sirupartigere Geschmack gewann im direkten Vergleich.

Interne Tests bei Coca-Cola bestätigten das Ergebnis. Der Pepsi-Geschmack kam besser an. Der Marktanteil von Pepsi stieg von 6 auf 14 Prozent des gesamten US-Softdrink-Marktes.

Coca-Colas Reaktion wurde zum größten Marketingfehler des 20. Jahrhunderts. Im April 1985 ersetzte der Konzern nach 99 Jahren die Originalrezeptur durch eine süßere Variante, intern „New Coke“ genannt. Die Empörung war gewaltig. Landesweit protestierten Verbraucher. Nach nur 79 Tagen kehrte Coca-Cola zur Originalformel zurück, nun unter dem Namen „Coca-Cola Classic“.

Die Ironie: Der Rückzieher stärkte die Marke mehr als jede Werbekampagne. Verbraucher hatten entdeckt, wie sehr sie am Original hingen. Coca-Cola Classic verkaufte sich nach der Rückkehr besser als zuvor.

Beide Unternehmen setzten anschließend auf Prominente: Pepsi engagierte Michael Jackson (1984 erlitt er bei einem Werbedreh schwere Verbrennungen durch Pyrotechnik), Coca-Cola konterte mit Paula Abdul. 1993 lancierte Coca-Cola die „Always Coca-Cola“-Kampagne mit den ikonischen Eisbären. 2011 folgte „Share a Coke“ mit personalisierten Flaschenetiketten.

2006 eskalierte die Rivalität auf kriminellem Niveau: Joya Williams, Sekretärin des globalen Markendirektors bei Coca-Cola, versuchte gemeinsam mit zwei Komplizen die Geheimformel für 1,5 Millionen Dollar an Pepsi zu verkaufen. Pepsi kaufte nicht, sondern informierte Coca-Cola und das FBI. Eine Stichoperation führte zur Verhaftung aller drei Beteiligten.

Bis heute hält Coca-Cola rund 44 Prozent des globalen Softdrink-Marktes, Pepsi kommt auf etwa 26 Prozent. PepsiCo erzielt mit rund 91 Milliarden Dollar zwar einen deutlich höheren Gesamtumsatz. Das liegt allerdings daran, dass Pepsi 1965 mit Frito-Lay fusionierte und heute einen Großteil der Einnahmen mit Snacks wie Lay’s und Doritos generiert. Im reinen Getränkesegment dominiert Coca-Cola klar.

Wie verdient Coca-Cola 47,9 Milliarden Dollar im Jahr?

Ein einziger Tropfen Konzentrat auf eine Weltkarte: So funktioniert Coca-Colas Geschäftsmodell im Kern.

Das Geschäftsjahr 2025 schloss Coca-Cola mit einem Nettoumsatz von 47,9 Milliarden Dollar ab (ca. 44 Mrd. €). Das organische Umsatzwachstum lag bei 5 Prozent. Im vierten Quartal 2025 allein erzielte der Konzern 11,8 Milliarden Dollar Umsatz.

Die Einnahmen fließen aus mehreren Kanälen:

Einnahmequelle Anteil Funktionsweise Konzentratverkauf an Abfüller Kern Sirup und Konzentrate an 225+ lizenzierte Partner Fertigproduktverkauf Ergänzend Direktverkauf fertiger Getränke über eigene Abfüllung (selektiv) Fountain-Geschäft Bedeutend Sirup an Gastronomie (McDonald’s, Subway, Kinos) Lizenzgebühren Wachsend Markenlizenzen an Dritte Investitionsbeteiligungen Strategisch Beteiligungen an Abfüllern und verwandten Unternehmen

Nordamerika bleibt mit rund 37 Prozent der wichtigste Absatzmarkt. Lateinamerika und Europa folgen. Das Wachstum kommt zunehmend aus Asien und Afrika.

Das Markenportfolio umfasst über 200 Marken mit mehr als 2.800 Produktvarianten. Neben dem Flaggschiff Coca-Cola gehören dazu Sprite, Fanta, Mezzo Mix, Minute Maid, Costa Coffee, Powerade, ViO, Fuze Tea und Dasani. Die Übernahme der britischen Kaffeekette Costa Coffee für 4,9 Milliarden Dollar im Jahr 2019 markierte den Einstieg in den Heißgetränkemarkt.

Coca-Colas Preissetzungsmacht (Pricing Power) ist bemerkenswert. Im dritten Quartal 2025 trieb der Konzern das Wachstum überwiegend durch Preiserhöhungen und Produktmix, nicht durch Volumen. Die Verbraucher zahlen mehr, ohne weniger zu kaufen. Wenige Konsumgütermarken können das.

Der bereinigte freie Cashflow lag 2025 bei 11,4 Milliarden Dollar. Ohne Bereinigung um eine einmalige Übernahmezahlung (fairlife) waren es 5,3 Milliarden Dollar. Ein Großteil dieses Geldes fließt an die Aktionäre. Coca-Cola erhöht seine Dividende seit über 60 Jahren ununterbrochen und gehört damit zu den sogenannten „Dividend Kings“. Der größte Einzelaktionär: Warren Buffetts Berkshire Hathaway.

Warum hat das Bundeskartellamt ein Verfahren gegen Coca-Cola eingeleitet?

Das Bundeskartellamt prüft, ob Coca-Colas Rabattmodell Wettbewerbern den Regalplatz nimmt.

Im November 2023 eröffnete das Bundeskartellamt ein Missbrauchsverfahren gegen die Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH. Der Vorwurf: Coca-Cola könnte durch seine Rabattgestaltung gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel andere Getränkehersteller behindern.

Konkret geht es um die Frage, ob Coca-Cola seine starke Position bei Cola-Getränken nutzt, um Supermärkte dazu zu bewegen, auch weniger attraktive Produkte aus dem Gesamtsortiment (Fanta, Sprite, ViO, Fuze Tea, Powerade) ins Regal zu nehmen und zu bewerben. Kartellamtspräsident Andreas Mundt formulierte im September 2025: Coca-Cola könnte ein Produkt sein, das Verbraucher im Regal erwarten. Falls Coca-Cola dann die Preisgestaltung so vornehme, dass ein starker Impuls entstehe, die gesamte Produktpalette abzunehmen, könnte eine unzulässige Behinderung des Wettbewerbs vorliegen.

Die Regalkapazitäten in deutschen Supermärkten sind begrenzt. Jeder Platz, den ein Coca-Cola Produkt belegt, fehlt für einen Wettbewerber. Wie Discounter wie Aldi und Lidl mit ihrer eigenen Marktmacht umgehen, hat Dr. Web in einem separaten Artikel analysiert.

Das Verfahren läuft Stand 2026 noch. Das Bundeskartellamt ermittelt durch Auskunftsbeschlüsse bei Getränkeherstellern, beim Einzelhandel und bei Coca-Cola selbst. Parallel führt die Behörde ein separates Verfahren gegen Edeka wegen dessen Payback-Konditionen gegenüber Herstellern.

Für Coca-Cola ist der Fall brisant: Mit über 55 Prozent Marktanteil bei Cola-Getränken in Deutschland und einer dominanten Position im gesamten Softdrink-Segment liegt eine marktbeherrschende Stellung nahe. Bestätigt das Kartellamt diese Einschätzung, gelten verschärfte Regeln für die Preisgestaltung.

Welche Schattenseiten hat der Konzern?

Vertrocknete Böden im Wassertropfen: Coca-Colas Abfüllanlagen in Indien senkten den Grundwasserspiegel ganzer Regionen.

Die Geschichte von Coca-Cola ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Der Konzern steht seit Jahrzehnten in der Kritik, und die Vorwürfe wiegen schwer.

Wasserraub in Indien

In mehreren indischen Bundesstaaten senkten Coca-Cola Abfüllanlagen den Grundwasserspiegel dramatisch. Brunnen trockneten aus, Bauern konnten ihre Felder nicht mehr bewässern. Eine TERI-Studie (2009) dokumentierte die Wasser- und Abwassersituation in sechs indischen Abfüllanlagen. Tausende Menschen protestierten. Die Kritik hält bis heute an.

Gewerkschaftsfeindlichkeit in Kolumbien

In Kolumbien wurden Gewerkschafter in Coca-Cola Abfüllanlagen bedroht, verfolgt und nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen auch ermordet. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) beschloss 2007 einen Boykott von Coca-Cola Produkten. Die Gewerkschaft ver.di schloss sich an. Der Boykott besteht formal noch heute.

Plastikkrise

Die Umweltorganisation TearFund nannte Coca-Cola 2020 als eine der vier weltweit größten Verbrauchermarken, die durch Einweg-Plastikflaschen massiv zur Umweltverschmutzung beitragen. Der Konzern reagiert mit leichteren PET-Flaschen (2024: Gewichtsreduktion von 21 auf 18,5 Gramm) und höherem Recyclinganteil. Kritiker halten diese Maßnahmen für unzureichend.

Belgien-Skandal 1999

Im Juni 1999 erkrankten über 200 Schüler in Belgien und Frankreich nach dem Konsum von Coca-Cola. Verunreinigte Kohlensäure und kontaminierte Transportpaletten waren die Ursache. CEO Douglas Ivester flog erst zwei Wochen nach Ausbruch der Krise von Atlanta nach Brüssel. Belgien verbot vorübergehend den Verkauf sämtlicher Coca-Cola Produkte. Interbrand bezifferte den Markenschaden: Der Markenwert sank von 84 Milliarden Dollar (1999) auf 67 Milliarden Dollar (2005).

Zucker und Gesundheit

Eine Dose Coca-Cola (250 ml) enthält 27 Gramm Zucker. Bei übermäßigem Konsum steigt das Risiko für Adipositas und Typ-2-Diabetes. Coca-Cola investierte jahrelang in Studien, die den Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum und Übergewicht relativierten. Mit Coca-Cola Zero Sugar und Light-Varianten reagiert der Konzern auf den gesellschaftlichen Druck, ohne das Kernprodukt anzutasten.

Was macht Warren Buffett seit 1988 mit Coca-Cola?

Warren Buffett hat seit 1988 keine einzige Coca-Cola Aktie verkauft. Die Dividenden allein übersteigen längst den Kaufpreis.

Warren Buffett, der berühmteste Investor der Welt, kaufte 1988 seine ersten Coca-Cola Aktien. Bis heute hält seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway rund 400 Millionen Aktien, was etwa 9,3 Prozent an der Coca-Cola Company entspricht. Damit ist Berkshire der größte Einzelaktionär.

Buffetts Investmentthese war simpel: Coca-Cola besitzt die stärkste Konsumentenmarke der Welt, erzielt vorhersehbare Cashflows, hat minimalen Kapitalbedarf (weil die Abfüller investieren) und kann Preise regelmäßig anheben, ohne Kunden zu verlieren. Diese vier Eigenschaften machen Coca-Cola zum Prototyp eines „Burggraben-Unternehmens“ in Buffetts Terminologie.

Seitdem hat Buffett keine einzige Aktie verkauft. Seine ursprüngliche Investition von rund 1,3 Milliarden Dollar ist heute knapp 28 Milliarden Dollar wert. Die jährlichen Dividendeneinnahmen allein liegen bei rund 816 Millionen Dollar und übersteigen damit den ursprünglichen Kaufpreis.

Coca-Cola erhöht seine Dividende seit über 60 Jahren. Diese Beständigkeit macht die Aktie zum Favoriten konservativer Anleger. Ähnlich wie Real Madrids Geschäftsmodell auf der Kombination aus Markenstärke und Lizenzerlösen basiert, baut auch Coca-Cola seinen wirtschaftlichen Burggraben auf immaterielle Werte: Marke, Rezeptur und ein weltweites Vertriebsnetz, das kein Wettbewerber replizieren kann.

Kann Coca-Cola noch weitere 140 Jahre überleben?

Zwischen Zuckersteuer und Zero Sugar: Coca-Cola muss sich neu erfinden, ohne seine Identität zu verlieren.

Der Softdrink-Markt verändert sich. Verbraucher greifen häufiger zu funktionalen Getränken: Kombucha, Adaptogen-Limonaden, Proteinwasser. Der Pro-Kopf-Konsum von Cola in Deutschland sinkt seit 2018 tendenziell. Light- und Zero-Varianten gewinnen Marktanteile, während das klassische zuckerhaltige Original langsam verliert.

Coca-Cola reagiert auf mehreren Ebenen. Die Übernahme von Costa Coffee (2019) öffnete den Heißgetränkemarkt. Das Segment Energy Drinks wächst durch die Beteiligung an Monster Beverage. Coca-Cola Zero Sugar verzeichnet weltweit zweistellige Wachstumsraten. In den USA experimentiert der Konzern mit funktionalen Zutaten und Vitaminen.

Gleichzeitig drängen politische Maßnahmen: Zuckersteuern (bereits eingeführt in Großbritannien, Frankreich, Mexiko), Nachhaltigkeitsauflagen für Plastikverpackungen und verschärfte Werberegeln für zuckerhaltige Getränke gegenüber Kindern.

Der globale Softdrink-Markt wird 2026 auf rund 740 Milliarden Dollar geschätzt und soll bis 2031 auf 953 Milliarden Dollar wachsen. Asien-Pazifik wächst am schnellsten mit über 6 Prozent jährlich. Genau dort investiert Coca-Cola massiv in Vertriebsnetze und lokale Marken.

Die größte Stärke bleibt die Verteilungsdichte. In einem Wirtschaftssystem, das auf globalem Handel basiert, hat Coca-Cola einen Vorteil, den kein Startup replizieren kann: Das Getränk ist in praktisch jedem Laden, jedem Kiosk, jeder Tankstelle und jedem Restaurant auf der Welt verfügbar. Diese Allgegenwärtigkeit ist der eigentliche Burggraben, nicht die Geheimformel im Tresor.

FAQ: Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Coca-Cola?

FAQ: Häufige Fragen zum Geschäftsmodell von Coca-Cola.

Enthält Coca-Cola heute noch Kokain? Nein. Seit 1906 enthält Coca-Cola kein psychoaktives Kokain mehr. Der Konzern verwendet allerdings bis heute entalkalisierte Kokablätter als Aromastoff. Die Verarbeitung übernimmt die Stepan Company in New Jersey, die eine der wenigen US-Lizenzen zum Import von Kokablättern besitzt. Warum ist die Coca-Cola Formel geheim? Die Geheimhaltung ist vor allem ein Marketinginstrument. Die tatsächlichen Zutaten lassen sich per Laboranalyse ermitteln. Die Inszenierung mit Tresor, Laserraum und der Regel, dass nur zwei anonyme Mitarbeiter die Formel kennen dürfen, erzeugt eine Aura der Einzigartigkeit. Jährlich besuchen rund eine Million Menschen das Museum in Atlanta, hauptsächlich wegen des Tresors. Wie verdient Coca-Cola Geld, wenn der Konzern keine Getränke verkauft? Coca-Cola produziert Sirup und Konzentrate, die an über 225 lizenzierte Abfüllpartner weltweit verkauft werden. Diese Partner stellen die fertigen Getränke her, füllen sie ab und vertreiben sie. Coca-Cola kassiert für das Konzentrat und die Markennutzung. Dieses Franchise-Modell ermöglicht operative Margen von über 30 Prozent. Was war New Coke und warum scheiterte es? 1985 ersetzte Coca-Cola nach 99 Jahren die Originalrezeptur durch eine süßere Variante namens New Coke. Auslöser war die Pepsi Challenge, bei der Verbraucher in Blindtests Pepsis süßeren Geschmack bevorzugten. Die Empörung der Verbraucher war so groß, dass Coca-Cola nach nur 79 Tagen zur Originalformel zurückkehrte. Der Rückzieher stärkte paradoxerweise die Markentreue. Warum ermittelt das Bundeskartellamt gegen Coca-Cola? Das Bundeskartellamt prüft seit November 2023, ob Coca-Cola durch seine Rabattgestaltung den deutschen Lebensmitteleinzelhandel dazu veranlasst, neben Cola auch das gesamte übrige Produktsortiment abzunehmen und zu bewerben. Dadurch könnten andere Getränkehersteller von begrenzten Regalflächen verdrängt werden. Das Verfahren läuft noch. Warum hält Warren Buffett seit 1988 an Coca-Cola fest? Buffetts Investmentthese basiert auf vier Faktoren: stärkste Konsumentenmarke der Welt, vorhersehbare Cashflows, minimaler Kapitalbedarf durch das Franchise-Modell und die Fähigkeit, Preise regelmäßig zu erhöhen ohne Kunden zu verlieren. Coca-Cola steigert seine Dividende seit über 60 Jahren ununterbrochen. Die jährlichen Dividendeneinnahmen von Berkshire Hathaway übersteigen inzwischen den ursprünglichen Kaufpreis.

Quellen

The Coca-Cola Company | Full Year 2025 Earnings Release | sec.gov/Archives/edgar/data/0000021344/000162828026006642/a2025q4earningsreleaseex-9.htm | besucht am 15.04.2026

The Coca-Cola Company | Costa Coffee Acquisition Completion (Form 8-K) | sec.gov/Archives/edgar/data/0000021344/000110465919001190/a19-2018_1ex99d1.htm | besucht am 15.04.2026

Coca-Cola Company | Das Coca-Cola System in Deutschland | coca-cola.com/de/de/impact/system | besucht am 15.04.2026

Coca-Cola Schweiz | Die Coca-Cola Rezeptur: ein gut gehütetes Geheimnis | coca-cola.com/ch/de/media-center/die-coca-cola-rezeptur-ein-gut-behuetetes-geheimnis | besucht am 15.04.2026

Bundeskartellamt | Pressemitteilung: Missbrauchsverfahren gegen Coca-Cola | bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2023/14_11_2023_Cola.html | besucht am 15.04.2026

Bundeskartellamt | Interview Andreas Mundt | bundeskartellamt.de/SharedDocs/Interviews/DE/2025/19092025_LZ.html | besucht am 15.04.2026

Interbrand | Best Global Brands Ranking 2025 (via Finanztrends) | finanztrends.de/coca-cola-aktie-markenwert-abstieg-ikone/ | besucht am 15.04.2026

Goldesel | Coca-Cola legt Q4-2025-Zahlen vor | goldesel.de/aktien/news/coca-cola-legt-q4-2025-zahlen-vor-2026-umsatzziel-45-kursziele-steigen | besucht am 15.04.2026

Yahoo Finance | Warren Buffett’s Berkshire Hathaway: Coca-Cola Dividends | finance.yahoo.com/news/warren-buffett-berkshire-hathaway-now-124321343.html | besucht am 15.04.2026

finanzen.net | Q4 2025: Warren Buffetts Berkshire Depot | finanzen.net/top_ranking/top_ranking_detail.asp?inRanking=5938 | besucht am 15.04.2026

Pharmazeutische Zeitung | Die Geschichte von Coca-Cola und Co | pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-182011/die-geschichte-von-coca-cola-co/ | besucht am 15.04.2026

Pendergrast, Mark | For God, Country and Coca-Cola: The Definitive History of the Great American Soft Drink and the Company That Makes It | Basic Books, 3. Auflage 2013

Krisennavigator | Die Cola-Kolik 1999 in Belgien | krisenkommunikation.info/Die-Cola-Kolik-1999-in-Belgien.781.0.html | besucht am 15.04.2026

BDKJ | Coca-Cola Boykott | kritischerkonsum.de/fairer-handel/coca-cola-boykott | besucht am 15.04.2026

Mordor Intelligence | Soft Drinks Market Size and Share Analysis 2026 | mordorintelligence.com/industry-reports/global-soft-drinks-market | besucht am 15.04.2026