Das Flixbus Geschäftsmodell hat innerhalb von zehn Jahren einen der ältesten Transportmärkte Deutschlands komplett umgebaut. Drei Gründer aus München besitzen fast keine Busse, beschäftigen keine Fahrer und kontrollieren trotzdem 95 Prozent des deutschen Fernbusmarkts. Wie funktioniert das? Und warum reden Branchenkenner inzwischen von einer der spannendsten Plattform-Geschichten Europas?

Das Wichtigste in Kürze

Flix SE erwirtschaftete 2023 erstmals 2 Milliarden Euro Umsatz und beförderte 81 Millionen Passagiere in 43 Ländern

und beförderte 81 Millionen Passagiere in 43 Ländern Das Asset-light-Modell verzichtet fast komplett auf eigene Busse: Rund 1.000 Partnerunternehmen fahren die grünen Flotten im Auftrag von Flix

verzichtet fast komplett auf eigene Busse: Rund 1.000 Partnerunternehmen fahren die grünen Flotten im Auftrag von Flix Von jedem Ticket-Euro bleiben etwa 25 Prozent bei Flix, 75 Prozent gehen an die Buspartner

bei Flix, 75 Prozent gehen an die Buspartner Der geplante Börsengang 2024 wurde zugunsten einer 900-Millionen-Euro-Beteiligung von EQT und Kühne Holding abgesagt

GREEN ROUTE 2013 INSERT COIN MÜNCHEN · 13. FEBRUAR 2013 43 LÄNDER · 4 KONTINENTE 2018 · FLIXTRAIN STUDENTEN · RENTNER · FAMILIEN 81 MIO PASSAGIERE

GREEN ROUTE (2013) — Was wie ein Arcade-Game wirkt, ist die reale Plattform-Revolution des Flixbus Geschäftsmodells: ein Gesetz, drei Freunde, ein europaweites Netzwerk.

Wie macht ein Unternehmen ohne eigene Busse zwei Milliarden Euro Umsatz?

Flixbus erreichte 2023 zwei Milliarden Euro Umsatz als Technologieplattform mit 81 Millionen Nutzern in 43 Ländern

Flixbus ist ein Paradoxon. Das Unternehmen sieht aus wie eine Busgesellschaft, ist aber eine Technologieplattform. 2023 erreichte die Flix SE erstmals zwei Milliarden Euro Gesamtumsatz bei einem bereinigten EBITDA von 104 Millionen Euro. 81 Millionen Menschen nutzten die Busse und Züge der Gruppe. Aktiv ist Flix in 43 Ländern auf vier Kontinenten, mit rund 5.500 eigenen Angestellten und über 1.000 Partnerunternehmen.

Die Frage, die sich Wettbewerber seit Jahren stellen: Wie kann ein Unternehmen, das keine Fahrzeuge besitzt und keine Fahrer beschäftigt, einen ganzen Markt dominieren? Die Antwort liegt in einem radikal konsequenten Plattform-Ansatz. Flix übernimmt Markenauftritt, Ticketvertrieb, Preisgestaltung, Streckenplanung, Kundenservice und das gesamte digitale Rückgrat. Die Partner stellen Busse, Fahrer und operativen Betrieb.

Das ist keine deutsche Erfindung. Uber hat es mit Taxis vorgemacht, Airbnb mit Wohnungen, Booking.com mit Hotels. Flix hat das Modell konsequent auf den Fernverkehr übertragen. Ähnlich detailliert haben wir auch das Geschäftsmodell des FC Bayern München analysiert, wo Marke und Infrastruktur ineinandergreifen. Bei Flix zeigt sich, dass die Plattform-Logik auch in einem stark regulierten, kapitalintensiven Markt funktioniert.

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Was macht das Flixbus Geschäftsmodell so clever?

Das Asset-light-Modell: Die Plattform verbindet, die Partner fahren.

Das Asset-light-Prinzip verlagert die Investitionslast. Ein Bus kostet neu zwischen 300.000 und 600.000 Euro. Multipliziert mit mehreren tausend Fahrzeugen wäre das ein Kapitalbedarf im Milliardenbereich, nur für die Flotte. Flix vermeidet diese Investitionen fast vollständig und investiert stattdessen in Software, Marketing und Netzwerk-Planung.

Die Erlösaufteilung ist simpel geregelt: Von jedem Euro Ticketumsatz gehen rund drei Viertel an den ausführenden Buspartner, etwa ein Viertel bleibt bei Flix. Damit müssen die Partner ihre Fahrer, Treibstoff, Wartung und Abschreibungen bezahlen. Flix finanziert aus seinem Anteil die Plattform, den Markenaufbau und die internationale Expansion. Die Grundlagen solcher Modelle haben wir in unserem Glossar der digitalen Transformation beschrieben.

Skalierbarkeit ist der entscheidende Vorteil. Ein neuer Markt erfordert keine neue Busflotte, sondern nur Partnerakquise. Mitgründer Jochen Engert beschreibt das Prinzip als „Copy and Paste“: Das Produkt funktioniert in Rom, Bukarest, Stockholm oder Los Angeles identisch. So entstand eine einheitliche Marke über 43 Länder hinweg, ohne dass Flix selbst ein einziges internationales Bus-Depot betreiben müsste.

Themenfeld »Plattformökonomie«

Watch this video on YouTube Fraunhofer IML zum Themenfeld Plattformökonomie: Warum Netzwerkeffekte, dezentrale Wertschöpfung und neuartige Kooperationsformen oft wichtiger sind als die reine Technologie.

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich das Flix-Modell vom klassischen Fernverkehrsansatz unterscheidet:

Kriterium Deutsche Bahn (Asset-heavy) Flixbus (Asset-light) Fahrzeugeigentum Vollständig Minimal, nur strategisch Personal Direkt angestellt (ca. 210.000) Plattform mit rund 5.500 Mitarbeitern Kapitaleinsatz Sehr hoch (Infrastruktur, Flotte) Niedrig (Software, Marketing) Preissetzung Zentral Zentral Operatives Risiko Beim Unternehmen Beim Partner Skalierungsgeschwindigkeit Niedrig Sehr hoch Gewinnspanne pro Passagier Schmal Schmal, aber skalierbar

Wie wurde aus vier Linien 2013 ein 95-Prozent-Marktanteil?

Vom Startup zum 95-Prozent-Marktanteil: die Konsolidierung des Fernbusmarkts in sieben Jahren.

Der Startschuss fiel am 13. Februar 2013. An diesem Tag trat die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes in Kraft. Zuvor war der deutsche Fernbusmarkt zum Schutz der Deutschen Bahn weitgehend verboten. Die schwarz-gelbe Koalition hatte die Liberalisierung im Koalitionsvertrag beschlossen, ein Halbsatz genügte. Daniel Krauss, André Schwämmlein und Jochen Engert hatten seit 2009 über genau dieses Szenario diskutiert, damals noch Strategieberater bei Boston Consulting oder im Studium.

Sie starteten mit vier Linien in Süddeutschland, ausschließlich mit Partnerbussen. Schon wenige Monate später reihten sich namhafte Investoren ein: Daimler, Holtzbrinck Ventures, später General Atlantic und Silver Lake. 2015 dann die Zäsur: Die Fusion mit Marktführer MeinFernbus machte Flix über Nacht zum dominierenden Spieler. Anschließend kauften die Münchner Konkurrent um Konkurrent auf: Megabus (2016), Postbus (2016), Swebus (2018), Eurolines und Isilines (2019). Bis 2017 hielt Flix bereits 93 Prozent des deutschen Marktanteils. Heute liegt die Dominanz bei rund 95 Prozent.

Die Konsolidierung war aggressiv, aber nicht feindlich. Mitbewerber wurden nicht ausgepresst, sondern integriert. Die blauen MeinFernbus-Fahrzeuge wurden zu grünen Flixbussen, die gelben Postbus-Fahrzeuge ebenso. Ein Markt, der 2013 mit Dutzenden Anbietern gestartet war, konsolidierte sich innerhalb von sieben Jahren fast vollständig zu einer einzigen Marke.

Podcast-Empfehlung Die Flixbus-Story in 4 Folgen Kampf der Unternehmen: Flixbus Wondery · moderiert von Marc Ben Puch · Staffel 55 (2024) Marc Ben Puch erzählt die Flixbus-Geschichte als vierteiligen Wirtschaftsthriller: vom Koalitionsvertrag 2009 über die Fusion mit MeinFernbus bis zur Corona-Krise. Wenn Sie verstehen wollen, wie aus einem Münchner Gründertrio in zehn Jahren ein globaler Mobilitätskonzern wurde, ist diese Staffel ein idealer Einstieg. 1 Der Traum vom Einhorn 38 Min.

2 Attacke! 38 Min.

3 Die große Übernahme 38 Min.

4 Flixworld 38 Min. Hinweis zum Datenschutz: Sobald Sie den Podcast laden, werden Daten an Spotify übertragen. Spotify kann diese Daten zur Personalisierung und Analyse verwenden. Mit einem Klick auf den Button unten stimmen Sie der Übertragung zu. Podcast jetzt auf Spotify laden

Welche Rolle spielt die Deutsche Bahn in dieser Geschichte?

Schiene und Straße: Flix greift die Deutsche Bahn auf beiden Ebenen an.

Die Deutsche Bahn war über Jahrzehnte Nutznießerin eines Schutzgesetzes, das Fernbusse praktisch verbot. Die Liberalisierung 2013 war für den Konzern ein schockartiger Eingriff in ein funktionierendes Geschäftsmodell. Plötzlich gab es Preiskonkurrenz auf klassischen ICE-Strecken wie Berlin–Hamburg oder München–Frankfurt, mit Busticket-Preisen zwischen 9 und 29 Euro.

Die Bahn reagierte mit 19-Euro-Sparpreisen und kostenlosem WLAN im ICE. Das wirkte, aber nicht ausreichend, um den Fernbus zu stoppen. Die Fernbus-Fahrgastzahlen wuchsen stetig, während die Bahn zwar absolut mehr Kunden hatte, prozentual aber langsamer wuchs.

2018 griff Flix die Bahn auch auf der Schiene an. Unter der Marke Flixtrain starteten die ersten Züge auf ausgewählten Strecken. Heute ist Flixtrain der einzige relevante private Wettbewerber der Deutschen Bahn im Fernverkehr. Ende Mai 2025 kündigte Flix den Kauf von 65 neuen Hochgeschwindigkeitszügen beim spanischen Hersteller Talgo an, Volumen rund 2,4 Milliarden Euro. Damit würde Flixtrain die größte private Fernverkehrsflotte Europas betreiben.

Flix auf ICE-Kurs: Mit Tempo gegen die Bahn | DW Nachrichten

Watch this video on YouTube Aktuelle DW-Einordnung vom November 2025: Was der 2,4-Milliarden-Euro-Talgo-Deal für Flixtrain und die Deutsche Bahn bedeutet.

Für die Bahn ist das ein weiterer Warnschuss. Der Staatskonzern verliert gerade nicht nur Marktanteile, sondern auch das Argumentationsmonopol: Flixtrain fährt pünktlicher als die Deutsche Bahn. Laut Flix-eigenen Angaben erreichen Flixtrains zu rund 75 Prozent ihr Ziel pünktlich. Die Deutsche Bahn lag 2024 im Fernverkehr bei einer Pünktlichkeitsquote von unter 65 Prozent.

Wer fährt eigentlich Flixbus?

Die Flixbus-Passagiere: Studenten, Berufstätige, Best Ager und Familien.

Das verbreitete Bild „Flixbus gleich Studenten“ stimmt nur teilweise. Tatsächlich ist die Fahrgaststruktur deutlich vielfältiger. Laut einer Erhebung von Flix in Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer sind 33 Prozent der Flixbus-Nutzer zwischen 18 und 25 Jahre alt. Direkt dahinter folgt mit 25 Prozent die Altersgruppe der über 50-Jährigen. Die Busse sind heute also fast zur Hälfte von jungen Erwachsenen und Best Agern bevölkert, der Rest verteilt sich auf die mittleren Altersgruppen.

Noch überraschender: Über 60 Prozent der Flixbus-Passagiere sind weiblich. Die Erklärung der Branche: Weibliche Alleinreisende fühlen sich im Fernbus sicherer als bei Mitfahrgelegenheiten oder manchen nächtlichen Bahnverbindungen. Der Bus hat feste Sitzplätze, einen sichtbaren Fahrer, Überwachungskameras und eine klare Ankunftszeit.

Die Gruppe der Nutzer setzt sich damit aus Studenten, Young Professionals, Azubis, jungen Familien und Senioren zusammen. Dazu kommen Pendler auf Direktstrecken und Touristen, die bewusst günstig reisen wollen. Die Bus-Branche beobachtet diese Entwicklung mit einer gewissen Genugtuung. Vor 2013 galten Fernbusse als „verstaubtes Verkehrsmittel für Ältere“. Heute sind sie eine Hip-Alternative für die jüngere Generation geworden, ohne die älteren Zielgruppen zu verlieren.

Flixbus hat nicht nur ein neues Geschäftsmodell etabliert. Das Unternehmen hat den Fernbus demokratisiert. Eine Mobilitätsalternative, die für einen Studenten genauso funktioniert wie für eine 65-jährige Rentnerin auf dem Weg zur Enkelin nach Hamburg, das gab es in Deutschland vor zehn Jahren schlicht nicht. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was verdienen die Busfahrer wirklich?

Die grünen Busse fahren, aber die Fahrer sind nicht bei Flix angestellt.

Hier wird das Modell komplex. Die Fahrer der grünen Flixbusse sind nicht bei Flix angestellt, sondern bei den jeweiligen Partnerunternehmen. Das hat Konsequenzen: Flix steuert Marketing, Plattform und Qualitätsstandards, aber die operative Arbeitsrealität liegt beim Subunternehmer. Und diese Realität unterscheidet sich von Betrieb zu Betrieb erheblich.

Gewerkschaften wie ver.di kritisieren seit Jahren strukturelle Probleme. Andreas Schackert, Leiter der Bundesfachgruppe Busse und Bahnen bei ver.di, wies in der Vergangenheit darauf hin, dass Beschäftigte im Reiseverkehr von vielen Tarifverträgen nicht oder nur unvollständig erfasst seien. Nach einem Unfall bei Leipzig im März 2024 mit vier Todesopfern diskutierte Deutschland intensiv über Arbeitsbedingungen im Fernbussektor.

Flix widerspricht pauschalen Vorwürfen. Die Partnerunternehmen orientierten sich an den Tarifen des öffentlichen Nahverkehrs, heißt es aus München. Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten würden regelmäßig kontrolliert und bei Vergehen mit Sanktionen und Schulungen beantwortet. Die EU-rechtliche Mindestlohnregelung greife auch bei ausländischen Fahrern auf deutschen Strecken.

Kritisch bleibt ein struktureller Punkt: Die Verträge zwischen Flix und den Partnerunternehmen unterliegen einer Geheimhaltungsklausel. Ein Bruch dieser Klausel soll laut Recherchen des Magazins „ZackZack“ mit einer Strafe von 25.000 Euro geahndet werden. Diese Intransparenz erschwert eine unabhängige Überprüfung der tatsächlichen Arbeitsbedingungen erheblich.

Die Debatte ist nicht eindeutig. Befürworter des Modells argumentieren, dass der Fernbus der sicherste Verkehrsträger auf der Straße ist und Flix die Partnerunternehmen zu höheren Standards verpflichtet, als viele sie ohne die Plattform einhalten würden. Kritiker verweisen auf das strukturelle Risiko, dass Kostendruck in der Plattform nach unten weitergegeben wird, an Betriebe ohne Tarifbindung und ohne Betriebsräte.

Warum hat Flix den Börsengang abgesagt?

Der geplante IPO 2024: angekündigt, dann zurückgestellt.

Alle Zeichen standen auf IPO. Finanzkreise nannten Q2 2024 als Zeitfenster, die Bewertung sollte bei 3,5 bis 4 Milliarden Euro liegen, Frankfurt oder New York als Börsenplatz. Drei Banken waren als Berater ausgewählt, darunter J.P. Morgan und Goldman Sachs. Dann, Anfang Juli 2024, die Überraschung: Flix sagt den Börsengang ab. Stattdessen steigen die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT und die Kühne Holding des Hamburger Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne ein. Gemeinsam erwerben sie 35 Prozent der Anteile für rund 900 Millionen Euro.

Offiziell war die Begründung die Marktlage. IPOs von Tech-Unternehmen waren 2024 schwierig, Investoren skeptisch. Intern dürfte aber ein anderer Grund mindestens so wichtig gewesen sein: Der aktuellste veröffentlichte Geschäftsbericht für 2023 zeigt trotz positivem EBITDA einen Nettoverlust von 66 Millionen Euro. Pro 100 Euro Umsatz legten die Münchner 3,30 Euro drauf. Hauptsächlich Abschreibungen auf die wenigen eigenen Busse, die Flix im Zuge der Greyhound- und Kâmil-Koç-Übernahme akzeptiert hatte, belasten die Bilanz. Bei Real Madrid haben wir gesehen, wie solche Wetten auf Mega-Projekte anders ausgehen können.

Ein Börsengang unter dieser Zahl wäre möglich gewesen, aber hätte die Bewertung gedrückt. EQT und Kühne bieten dagegen Geduld: Beides sind langfristig orientierte Investoren, die mit Mehrjahresplänen arbeiten. EQT Future, der investierende Fonds, ist explizit auf nachhaltige Wachstumsunternehmen ausgelegt. Kühne bringt Expertise im Transport- und Logistiksektor mit, hält bereits Anteile an Hapag-Lloyd, Lufthansa und Kühne+Nagel.

Für Flix bedeutet der Einstieg mehr Kapital für Expansion und weniger Druck, kurzfristig Aktionärsinteressen zu bedienen. Für die Altinvestoren General Atlantic, HV Capital, Permira und Silver Lake ist es eine Teilrealisierung nach einem Jahrzehnt Geduld. Ein Börsengang bleibt eine spätere Option, ist aber nicht mehr terminiert.

Was bedeutet der 2,4-Milliarden-Euro-Deal für Flixtrain?

Die 2,4-Milliarden-Wette auf die Schiene: 65 neue Hochgeschwindigkeitszüge für Flixtrain.

Der im Mai 2025 verkündete Kauf von 65 Hochgeschwindigkeitszügen beim spanischen Hersteller Talgo ist die bisher größte Einzelinvestition in der Flix-Geschichte. Die Bestellung, mit Optionen auf weitere Züge, hat ein Gesamtvolumen von rund 2,4 Milliarden Euro. Flixtrain will damit die größte private Fernverkehrsflotte Europas betreiben.

Der Deal bricht mit dem Asset-light-Prinzip. Flix kauft die Züge selbst, anders als bei den Bussen. Das hat pragmatische Gründe: Private Bahnbetreiber sind rar, Partner mit eigenen Hochgeschwindigkeitszügen praktisch nicht existent. Wer in Europa mit der Bahn konkurrieren will, muss Züge besitzen.

Die Handelsblatt-Analyse aus Juni 2025 weist auf die Risiken hin. Eigene Fahrzeuge bringen Abschreibungen, die die Profitabilität belasten. Der Geschäftsbereich Flixtrain schreibt laut veröffentlichten Zahlen noch rote Zahlen. Zusätzliche 65 Züge werden diese Belastung vorübergehend verschärfen. Finanzieren lässt sich der Deal nur durch die neuen Anker-Investoren EQT und Kühne.

Trotzdem ist der Deal strategisch konsequent. Flix setzt nicht auf den schnellen Gewinn, sondern auf den Aufbau einer europäischen Bahnalternative zur Staatsbahn. Sofern die Rechnung aufgeht, kontrolliert Flix innerhalb von zehn Jahren nicht nur den Fernbusmarkt, sondern auch ein signifikantes Segment des Schienenfernverkehrs. Falls sie nicht aufgeht, war es eine teure Wette.

Wo stößt das Flixbus Geschäftsmodell an seine Grenzen?

Die Grenzen des Modells: Länder mit eigenen Flotten, regulatorische Risiken, Tarif-Druck.

Das Asset-light-Modell funktioniert in Märkten mit verfügbaren Buspartnern. In den USA war genau das das Problem. Die 2021 übernommene Traditionsmarke Greyhound verfügte über eine eigene Flotte und eigene Fahrer. Flix musste Hunderte alter Busse abschreiben und das operative Geschäft selbst führen, bis der Übergang zum Partnerschaftsmodell gelingt. Der US-Markt hat andere Vorzeichen als Europa: höhere Arbeitskosten, längere Strecken, weniger kulturelle Akzeptanz für Bus-Fernreisen.

Auch in der Türkei sah das Modell anders aus. Kâmil Koç, 2019 übernommen, brachte ebenfalls eine eigene Flotte mit. Sowohl Greyhound als auch Kâmil Koç belasten die Bilanz durch Abschreibungen, die im klassischen Flix-Modell nicht auftreten würden.

Regulatorische Risiken wachsen mit der Marktmacht. Die EU-Kommission und nationale Kartellbehörden beobachten Plattform-Monopole inzwischen sehr genau. Ein 95-Prozent-Marktanteil ist kartellrechtlich angreifbar, auch wenn Flix argumentiert, dass die Konkurrenz zwischen Straße, Schiene und Luft den relevanten Markt bildet.

Ein drittes Thema: der Tarif-Druck. Sofern Gewerkschaften in EU-weiten Verfahren erreichen, dass Plattformbetreiber für die Arbeitsbedingungen ihrer Partner mitverantwortlich sind, würde sich die Kostenstruktur verschieben. Flix wäre dann nicht mehr nur Technologieplattform, sondern indirekter Arbeitgeber. Das wäre ein fundamentaler Eingriff in die Geschäftslogik.

Trotz dieser Herausforderungen steht Flix heute da, wo andere Plattform-Unternehmen erst Jahrzehnte brauchten: globaler Marktführer in einem etablierten Sektor, mit einer Marke, die erkennbar und positiv besetzt ist. Die drei Münchner Gründer haben das geschafft, was deutschem Tech-Startup-Land oft vorgeworfen wird, nicht zu können: groß denken und global gewinnen.

Glossar

Flixbus nutzt Asset-light-Modell: Verzicht auf Sachwerte, Fokus auf Software, Marke und Netzwerk. 2023 bereinigtes EBITDA 104 Millionen Euro

Geschäftsansatz, bei dem ein Unternehmen auf eigene Sachwerte weitgehend verzichtet und stattdessen in Software, Marke und Netzwerk investiert. Das Flixbus Geschäftsmodell ist ein Paradebeispiel für diese Philosophie.

Bereinigtes EBITDA

Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um Sondereffekte. Flix erreichte 2023 erstmals 104 Millionen Euro bereinigtes EBITDA.

Dynamic Pricing

Dynamische Preisgestaltung auf Basis von Nachfrage, Auslastung und Buchungszeitpunkt. Kernelement des Flixbus Geschäftsmodells.

EQT Future

Ein auf nachhaltige Investments ausgerichteter Fonds der schwedischen Beteiligungsgesellschaft EQT. Stieg 2024 gemeinsam mit Kühne Holding bei Flix ein.

Die Novelle des deutschen Personenbeförderungsgesetzes von 2013, die Fernbuslinien innerhalb Deutschlands erstmals erlaubte.

Flix SE

Die Dachgesellschaft, zu der die Marken Flixbus, Flixtrain, Greyhound und Kâmil Koç gehören. Sitz in München, Rechtsform Societas Europaea.

Flixtrain

Seit 2018 bestehende Bahnmarke von Flix. Einziger relevanter privater Wettbewerber der Deutschen Bahn im Fernverkehr.

IPO

Initial Public Offering, der erste Börsengang eines Unternehmens. Flix hatte einen IPO für 2024 geplant und dann abgesagt.

Kâmil Koç

Türkischer Fernbusanbieter, den Flix 2019 übernahm. Größter Busbetreiber in der Türkei.

Kühne Holding

Schweizer Holding des Logistik-Unternehmers Klaus-Michael Kühne. Neben Flix hält sie Anteile an Hapag-Lloyd, Lufthansa und Kühne+Nagel.

Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

Deutsches Gesetz, das den Fernbusmarkt bis 2013 weitgehend schützte und dann liberalisierte. Grundlage des gesamten Flixbus Geschäftsmodells.

Plattformökonomie

Wirtschaftsform, bei der digitale Plattformen Anbieter und Nachfrager zusammenführen. Flix gilt als eines der erfolgreichsten europäischen Beispiele.

Betriebsform, bei der Kernleistungen von rechtlich eigenständigen Partnern erbracht werden. Rund 1.000 Subunternehmer führen für Flix die Bus- und Zugfahrten durch.

Tarifbindung

Rechtliche Verpflichtung eines Unternehmens an einen Tarifvertrag. Bei Flix-Partnerbetrieben teilweise nicht vorhanden, Anlass gewerkschaftlicher Kritik.

FAQ: Wie wurde Flixbus zum Fernbus-Monopolisten?

Flixbus betreibt eine Technologieplattform mit etwa 1.000 Partnerunternehmen, die Busse und Fahrer stellen. Flix behält 25 Prozent der Ticketeinnahmen

Wie funktioniert das Flixbus Geschäftsmodell? Flix betreibt eine Technologieplattform, keine eigene Busflotte. Rund 1.000 Partnerunternehmen stellen die Busse und Fahrer. Flix übernimmt Marke, Ticketvertrieb, Preisgestaltung und Streckenplanung. Von jedem Ticket-Euro bleibt rund ein Viertel bei Flix, drei Viertel gehen an den Partner. Wem gehört Flix? Flix ist nicht börsennotiert. Größere Anteile halten EQT Future und Kühne Holding mit gemeinsam 35 Prozent seit 2024, dazu frühere Investoren wie General Atlantic, HV Capital, Permira und Silver Lake. Die drei Gründer Schwämmlein, Engert und Krauss sind weiterhin beteiligt. Wann wurde Flixbus gegründet? Flixbus startete am 13. Februar 2013 mit vier Linien in Süddeutschland. Am selben Tag trat die Liberalisierung des deutschen Fernbusmarkts in Kraft. Die Gründer hatten das Konzept seit 2009 vorbereitet. Wie viele Passagiere befördert Flix jährlich? Im Jahr 2023 nutzten 81 Millionen Menschen die Angebote der Flix-Gruppe weltweit, inklusive Flixbus, Flixtrain, Greyhound und Kâmil Koç. Das entspricht einem Anstieg von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Warum hat Flix seinen Börsengang abgesagt? Der geplante IPO für 2024 wurde zugunsten einer 900-Millionen-Euro-Beteiligung von EQT und Kühne Holding aufgegeben. Als Gründe gelten das schwierige Marktumfeld für Tech-IPOs und ein Nettoverlust im Geschäftsjahr 2023 von rund 66 Millionen Euro. Wer sind die typischen Flixbus-Kunden? Etwa 33 Prozent der Nutzer sind zwischen 18 und 25 Jahre alt, weitere 25 Prozent sind über 50. Über 60 Prozent der Fahrgäste sind weiblich. Das Flixbus Geschäftsmodell spricht damit Studenten, Best Ager und Alleinreisende gleichermaßen an.

Quellen

Flix SE | Rekordjahr 2023: Flix knackt die Marke von 2 Mrd. EUR Gesamtumsatz | https://corporate.flix.com/de/press_releases/rekordjahr-2023-flix-knackt-die-marke-von-2-mrd-eur-gesamtumsatz/ | besucht am 16.04.2026

EQT Group | EQT and Kühne Holding invest in Flix, the global travel company | https://eqtgroup.com/news/eqt-and-kuhne-holding-invest-in-flix-the-global-travel-company-2024-07-04 | besucht am 16.04.2026

Handelsblatt | Bahn-Konkurrent: Geschäftsbericht weckt Bedenken zum Flixtrain-Großprojekt | https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/bahn-konkurrent-geschaeftsbericht-weckt-bedenken-zum-flixtrain-grossprojekt/100133483.html | besucht am 16.04.2026

Statista | Flix SE: Travel-Tech-Unternehmen auf Expansionskurs | https://de.statista.com/themen/6124/flixmobility-gmbh/ | besucht am 16.04.2026

Handelsblatt | Flixbus: Risikobereitschaft und Wachstumswille | https://www.handelsblatt.com/unternehmen/dienstleister/flixbus-risikobereitschaft-und-wachstumswille-das-erfolgsrezept-von-flix-02/100064089.html | besucht am 16.04.2026

HypoVereinsbank | FlixBus: Erfolgsstory | https://www.hypovereinsbank.de/hvb/unternehmen/das-ist-mir-wichtig/international-wachsen/internationalisierung-flixbus/flixbus-erfolgsstory | besucht am 16.04.2026

Business Insider | Schlechte Arbeitsbedingungen für Flixbus-Fahrer | https://www.businessinsider.de/gruenderszene/automotive-mobility/flixbus-fahrer-schlechte-arbeitsbedingungen/ | besucht am 16.04.2026

destinet.de | Fernbus-Passagiere: Weiblich, jung und auf Urlaubsreise | https://destinet.de/meldungen/menschen-management/statistik-benchmarks/5681-fernbus-passagiere-weiblich,-jung-und-auf-urlaubsreise | besucht am 16.04.2026