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GEO ist tot, es lebe SEO. Sagt Google.

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
GEO ist tot, es lebe SEO. Sagt Google.

Generative Engine Optimization, kurz GEO, gilt vielen als die neue Antwort auf die KI-Suche. Google widerspricht jetzt deutlich: In einem aktualisierten Leitfaden stellt der Konzern klar, dass GEO und AEO nichts anderes als gutes altes SEO sind. Eine ganze Reihe vermeintlicher KI-Spezialtaktiken erklärt Google schlicht für überflüssig.

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Hand aufs Herz, wer hat in den letzten Monaten nicht über llms.txt oder das Zerlegen von Texten in KI-Häppchen nachgedacht? Genau diese Kniffe nimmt Google nun vom Tisch. Der am 5. Juni 2026 überarbeitete Leitfaden zur Optimierung für generative Suchfunktionen ordnet die Disziplin neu ein.

Das Wichtigste in Kürze

  • Google behandelt AEO und GEO als Teil von SEO, nicht als eigenständige Disziplinen.
  • llms.txt, Content-Chunking, KI-spezifisches Umschreiben und ein Spezial-Schema sind laut Google nicht nötig.
  • Strukturierte Daten bleiben sinnvoll, aber als Teil der normalen SEO-Strategie, nicht als KI-Sondermaßnahme.

Welche GEO-Tricks erklärt Google für überflüssig?

Orangene Dose auf Weiß mit abziehbarem „GEO“-Etikett vor darunterliegendem „SEO“-Relief
Google-KI versteht Synonyme und Bedeutungszusammenhänge selbst. Websites benötigen kein spezielles Markup und müssen Inhalte nicht für KI umschreiben. Substanz zählt

Kein Sonderweg lautet die Kernbotschaft. Die KI-Systeme von Google verstehen laut Leitfaden Synonyme und Bedeutungszusammenhänge selbst. Webseiten müssen also weder jede Long-Tail-Variante abdecken noch ihre Inhalte eigens für generative KI umschreiben. Ein spezielles schema.org-Markup für AI Overviews oder den AI Mode gibt es nicht.

Echte Substanz zählt stattdessen. Auch das gezielte Streuen künstlicher Erwähnungen bringe wenig, weil die Ranking-Systeme auf Qualität setzen und Spam herausfiltern. Bereits im Januar 2026 hatte Google-Sprecher Danny Sullivan vom Zerstückeln der Inhalte abgeraten. Der neue Leitfaden bestätigt diese Linie offiziell.

Für alle, die teure GEO-Pakete gekauft haben, ist das eine unbequeme Nachricht. Für alle anderen ist es eine Erleichterung, denn die Arbeit bleibt dieselbe: gute Inhalte, sauber aufbereitet.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was heißt das für Ihre Sichtbarkeitsstrategie?

Ein messingfarbener Kompass mit einem grünen Haken und der Aufschrift „SEO“ darauf
Hochwertiger Content und technisch saubere SEO-Grundlagen sind der Schlüssel für Rankings und KI-Zitierungen statt KI-Sondertaktiken

Fundament pflegen bleibt der richtige Weg. Konzentrieren Sie sich auf hochwertige, klar strukturierte Inhalte und ein technisch sauberes Fundament, statt KI-Sondertaktiken hinterherzulaufen. Wie dieses Fundament aussieht, zeigt unser Ratgeber zu den SEO-Grundlagen. Ein gutes Ranking wird zur Eintrittskarte für die Zitierung in KI-Antworten.

Das bedeutet nicht, dass sich nichts ändert, denn die KI-Suche verschiebt die Funktion von Rankings spürbar. Wie Sie Ihre Inhalte für diese neue Suchwelt aufstellen, vertieft unser Überblick zur Generative Engine Optimization. Die offizielle Quelle ist Googles Leitfaden zur Optimierung für generative KI-Funktionen.

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Tags: Google
Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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