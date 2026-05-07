Amazon Robotics betreibt seit Juli 2025 mehr als eine Million Maschinen, fast genauso viele wie Mitarbeiter im Konzern arbeiten. Eine Akquisition für 628 Mio. € im Jahr 2012 hat das vorbereitet. Geleakte Strategiedokumente zeigen, wohin die Reise geht: 600.000 Stellen sollen bis 2033 nie entstehen, die das Wachstum sonst gefordert hätte.

Aus dem Robotik-Spezialisten Kiva Systems wurde in dreizehn Jahren der größte mobile Roboterpark der Welt. Heute fahren Roboter in über 300 Fulfillment Centern, sortieren Pakete und stapeln Regale, während die Personalstärke pro Standort sinkt. Die zentrale Frage hinter dem Geschäftsmodell von Amazon Robotics lautet nicht mehr, ob Maschinen Menschen ersetzen, sondern wann das Verhältnis kippt.

Das Wichtigste in Kürze

Amazon Robotics verwaltet seit Juli 2025 weltweit über eine Million Roboter, verteilt auf mehr als 300 Fulfillment Center

Die Konzernmutter Amazon erzielte 2025 einen Gesamtumsatz von 580,7 Mrd. €, plant für 2026 Investitionen von rund 162 Mrd. € in KI, Chips und Logistik

Geleakte Dokumente an die New York Times zeigen das Ziel von 75 Prozent Automatisierung der Gesamtbetriebe und einer Einsparung von etwa 24 Cent pro Paket

700.000 Mitarbeiter wurden seit 2019 geschult, gleichzeitig sank die durchschnittliche Belegschaft pro Lager auf den niedrigsten Stand seit sechzehn Jahren

Wie wurde Amazon Robotics zum Industrie-Imperium?

Amazon erwirbt 2012 Robotik-Hersteller Kiva Systems für 775 Mio. USD, zweithöchste Akquisition der Konzerngeschichte

Im März 2012 kauft Amazon den Robotik-Hersteller Kiva Systems aus Massachusetts für 775 Mio. USD, umgerechnet rund 628 Mio. €. Zum Zeitpunkt der Übernahme handelt sich um die zweitgrößte Akquisition der Konzerngeschichte. Kiva Systems hat zu diesem Zeitpunkt einen Jahresumsatz von etwa 122 Mio. €, eine Wachstumsrate von 80 Prozent und eine Kundenliste, die Walgreens, Staples, Gap und Office Depot umfasst.

Was dann folgt, ist ein strategischer Coup. Amazon zieht das Produkt vom Markt. Bestehende Verträge laufen aus, neue Kunden werden nicht mehr akzeptiert, das Marketing schweigt. 2015 wird aus Kiva Systems offiziell Amazon Robotics. Die Wettbewerber des Online-Händlers stehen plötzlich ohne Lieferanten da. Die gesamte autonome Lagerroboterbranche entsteht ab dann erst, weil Walmart, Staples und andere ihre eigenen Lösungen bauen müssen.

Die wirtschaftliche Rechnung ging schnell auf. Laut einer PitchBook-Analyse hatte die Akquisition Amazon bis 2018 bis zu 2 Mrd. € gespart. Die sogenannte Click-to-Ship-Zeit fiel von 60 bis 75 Minuten auf rund 15 Minuten, die operativen Kosten in betroffenen Lagern sanken um 20 Prozent. Das Patentportfolio wuchs nach einer Auswertung des R&D World Magazine um den Faktor 28 gegenüber dem Stand vor der Übernahme.

Kennzahl Kiva 2011 Amazon Robotics 2025 Roboter im Einsatz rund 200 über 1.000.000 Standorte mit Robotik 25 Kundenlager über 300 Fulfillment Center Patent-Portfolio Ausgangswert 28-fach gewachsen Externe Kunden 25 aktive Verträge 0

Die letzte Zeile ist der entscheidende Satz dieser Tabelle. Amazon hat aus einem Lieferanten einen Inhouse-Hebel gemacht. Die Technologie steht keiner anderen Firma mehr zur Verfügung.

Was leisten eine Million Roboter wirklich?

Acht Robotermodelle, ein Geschäftsmodell: Jeder Typ ersetzt einen anderen Engpass im Lagerprozess.

Die Roboter-Flotte ist kein homogener Block. Amazon Robotics betreibt acht Hauptmodelle, jedes für einen anderen Engpass im Lager.

Hercules

Der Arbeitsesel der Flotte. Eine flache Plattform, 145 Kilogramm schwer, fährt mit 5,5 km/h durch das Lager und hebt Regale mit bis zu 567 Kilogramm Last. Hercules ersetzt das, was früher Lagerarbeiter zu Fuß machten: zum Regal laufen, Ware holen, zur Packstation bringen.

Pegasus

Eine Plattform mit Förderband-Aufsatz. Pegasus sortiert einzelne Pakete in der Sortierhalle und übergibt sie an die richtige Versandlinie. Der Roboter ist kleiner, schneller und navigiert in einem höheren Tempo durch dichtere Verkehrsräume als Hercules.

Proteus

Der erste vollautonome mobile Roboter im Konzern, vorgestellt 2022. Proteus arbeitet ohne Schutzkäfig im selben Raum wie Mitarbeiter, navigiert per Sensorik und stoppt bei Hindernissen. Andere Lagerroboter müssen weiterhin in abgesperrten Zonen fahren.

Vulcan

Der erste Amazon-Roboter mit Tastsinn, vorgestellt im Mai 2025 im Lager Spokane. Vulcan hat zwei Arme: einen zum Umsortieren, einen mit Kamera und Saugnapf zum Greifen. Kraftsensoren in den Greifern erlauben das vorsichtige Anfassen unterschiedlich geformter Artikel. Eine zweite Vulcan-Variante wird seit Mai 2025 im Hamburger Lager getestet, eine deutsche Pilotphase mit europäischer Skalierung im Blick.

Sequoia

Kein einzelner Roboter, sondern eine integrierte Anlage. Sequoia kombiniert mobile Roboter, Krane, Greifarme und ergonomische Arbeitsplätze. Im 280.000 Quadratmeter großen Lager Shreveport in Louisiana sortiert Sequoia Inventar 75 Prozent schneller ein und verkürzt die Auftragsbearbeitung um 25 Prozent.

Cardinal

Ein Roboterarm an einer festen Workstation, hebt schwere Pakete und legt sie in Lieferwagen-Container. Cardinal nimmt Mitarbeitern das Bücken und Heben ab, was bei der Schichtdauer einen Unterschied macht.

Robin

Ein Greifarm mit Bildverarbeitung und Vakuum-Saugnapf. Robin sortiert Pakete von einem Förderband in den richtigen Versand-Container. Der Arm kann Adressen lesen, Größen einschätzen und Pakete passend ablegen.

Digit

Der erste humanoide Roboter im Amazon-Lager. Zweibeinig, etwa 1,75 Meter groß, entwickelt von Agility Robotics aus Oregon. Amazon hat 2022 in einer Series-B-Runde rund 122 Mio. € investiert. Digit wird seit 2023 für Tote-Recycling getestet, also für das Zurückbringen leerer Transportbehälter, kommt aber bis heute nicht im großen Stil zum Einsatz. Das Stückpreis-Niveau liegt laut RobotReport-Recherche bei rund 203.000 € pro Einheit, vermarktet wird Digit als Robots-as-a-Service.

Amazon Robotics zeigt, was passiert, sobald ein Plattformbetreiber seinen Lieferanten kauft, vom Markt zieht und exklusiv selbst nutzt: Aus einem Werkzeughersteller wird eine Waffe gegen die eigene Branche. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie verdient Amazon mit Robotern echtes Geld?

24 Cent pro Paket: So viel spart Amazon laut NYT-Leak in vollautomatisierten Lagern.

Die geleakten NYT-Dokumente nennen eine konkrete Rechengröße: 24 Cent pro Paket. So viel will Amazon im Schnitt sparen, sobald ein Standort vollautomatisiert läuft. Das klingt nach wenig. Hochgerechnet auf das Konzernvolumen wird daraus ein zweistelliger Milliardenbetrag.

Ein Rechenbeispiel: Angenommen, Amazon verarbeitet pro Jahr rund 7 Mrd. Pakete weltweit. Bei einer Einsparung von 24 Cent pro Stück wären das 1,68 Mrd. € jährlich, allein durch die Roboterintegration. Bis 2027 erwartet das Unternehmen laut den geleakten Plänen kumulierte Einsparungen von rund 10,2 Mrd. € durch nicht eingestellte Mitarbeiter.

Die Mechanik dahinter ist simpel. Ein konventionelles Lager beschäftigt nach Daten des Wall Street Journal 2025 durchschnittlich 670 Mitarbeiter pro Standort, der niedrigste Wert seit sechzehn Jahren. Pro Mitarbeiter werden inzwischen rund 3.870 Pakete jährlich abgewickelt, gegenüber 175 im Jahr 2016. Der Sprung um den Faktor 22 kommt nicht durch härtere Arbeit, sondern durch Maschinen, die das Laufen, Heben und Sortieren übernehmen.

Effizienz-Kennzahl 2016 2025 Veränderung Pakete pro Mitarbeiter und Jahr 175 3.870 Faktor 22 Mitarbeiter pro Lager (Mittel) rund 1.450 rund 670 minus 54 Prozent Click-to-Ship-Zeit 60 bis 75 Minuten etwa 15 Minuten minus 75 Prozent Automatisierte Lieferanteile unter 10 Prozent etwa 75 Prozent plus 65 Prozentpunkte

Drei Dinge fallen an dieser Tabelle auf. Die Pakete pro Mitarbeiter sind massiv gestiegen. Die Mitarbeiter-Zahl pro Lager ist halbiert. Und die Lieferzeit ist drastisch gefallen. Genau diese Kombination beschreibt das Geschäftsmodell der Roboterflotte: schneller, billiger, mit weniger Personal.

Den übergeordneten Konzernrahmen liefert das Amazon-Paradox, ein Schwesterartikel, der zeigt, warum der Mutterkonzern jahrzehntelang Verluste in Kauf nahm und trotzdem wuchs. Die Robotik ist ein Baustein dieser Logik, kein Selbstzweck.

Warum hat Amazon Kiva nach der Übernahme abgeschaltet?

Aus Kiva Systems wurde Amazon Robotics. Aus einem Lieferanten wurde ein Inhouse-Hebel.

An dieser Frage hängt die strategische Brillanz. Die Antwort steht in keinem Geschäftsbericht, sie zeichnet sich aber aus dem Verhalten ab. Bestehende Kiva-Kunden bekamen keine neuen Verträge. Walgreens, Staples, Office Depot mussten sich anderswo umsehen. Die Branche reagierte mit Eigenentwicklungen, oft Jahre verspätet.

Die ökonomische Wirkung ist beachtlich. Amazon hat sich nicht nur einen Vorsprung verschafft. Der Konzern hat seinen Konkurrenten gleichzeitig den Lieferanten weggekauft. Diese Doppelwirkung kostet 628 Mio. € einmalig, hat aber den Effekt einer dauerhaften Subvention der eigenen Logistik. Ein vergleichbarer Schachzug findet sich beim Apple-Geschäftsmodell, wenn auch unter anderen Vorzeichen: Steve Jobs hat 1996 mit dem NeXT-Deal seine eigene Firma quasi rückgekauft und das Sortiment radikal eingedampft. Jeff Bezos hat mit Kiva sein wichtigstes Logistikwerkzeug aus der Welt der Konkurrenz entfernt.

Wir haben das in der Recherche zweimal gegengeprüft, weil die Konsequenzen so weitreichend wirken: Die Rechte an der ursprünglichen Kiva-Technologie liegen vollständig bei Amazon. Patentanmeldungen unter dem Kiva-Namen sind 2014 vollständig versiegt, die Aktivität in der Patentstatistik wandert komplett zu Amazon Robotics. Lagerroboter im freien Markt kommen heute von Anbietern wie Locus Robotics, GreyOrange oder dem deutschen Hersteller Magazino. Kiva findet sich auf keiner aktuellen Lieferantenliste mehr.

Autonomous Robots on Patrol at Amazon

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Sollen wirklich 600.000 Jobs verschwinden?

600.000 Stellen sollen bis 2033 nicht entstehen, die das Wachstum sonst gefordert hätte.

Die New York Times hat im Oktober 2025 interne Strategiepapiere veröffentlicht, die der Konzernspitze 2024 vorlagen. Kernsatz: Amazon plant, bis 2033 etwa 600.000 Stellen nicht mehr neu zu besetzen, die ohne Roboterintegration angefallen wären. Bis 2027 sollen 160.000 Stellen wegfallen, die Einsparung läge bei rund 10,2 Mrd. €.

Die Sprache der Dokumente verrät die Strategie. Mitarbeiter werden angehalten, Begriffe wie „Automatisierung“ und „KI“ zu vermeiden. Stattdessen: „advanced technology“ und „cobot“, eine Kunstbildung aus „collaborative“ und „robot“. Die Idee, ein Roboter sei ein Kollege, der den Menschen ergänzt, soll die Akzeptanz in der Belegschaft und in der Öffentlichkeit erhöhen.

Wir halten das für einen rhetorischen Trick. Ein Cobot ersetzt eine Tätigkeit, die früher ein Mensch ausgeführt hat. Lagerarbeiter, die Pakete sortieren, werden von einem sortierenden Roboter ersetzt, unabhängig vom Etikett. Die Stelle entsteht nicht mehr neu, der Arbeitsmarkt verliert Stellen im unteren Lohnsegment. Daron Acemoglu, Wirtschaftsnobelpreisträger 2024, hat das gegenüber der NYT scharf formuliert: Niemand habe einen so großen Anreiz zur Automatisierung wie Amazon, und sobald die Methode profitabel sei, würde sie sich in der gesamten Branche durchsetzen.

Das Test-Lager Shreveport in Louisiana zeigt, was die Endausbaustufe bedeutet. Rund tausend Roboter arbeiten dort, die Belegschaft ist gegenüber einem vergleichbaren konventionellen Standort um 25 Prozent kleiner. Sobald ein Artikel eingepackt ist, berührt ihn nach NYT-Recherche kaum noch ein Mensch. Bis Ende 2027 sollen rund 40 weitere Lager nach Shreveport-Logik gebaut werden.

Amazon selbst widerspricht der Lesart. Die geleakten Dokumente seien unvollständig, die Personalplanung weite gefasst, das Wort „Cobot“ werde nicht zentral vorgegeben. Im selben Atemzug kündigt der Konzern für die Weihnachtssaison 250.000 Saisonkräfte an, ohne klar zu sagen, wie viele davon dauerhaft bleiben.

Was bringt DeepFleet als KI-Schicht?

DeepFleet ist das Verkehrsleitsystem für eine Million Roboter, plus 10 Prozent Effizienz im Lager.

Roboter sind nur so gut wie ihre Koordination. Sobald tausende Maschinen in einem Lager parallel fahren, wird die Routenführung zum Engpass. Im Juli 2025 hat Amazon dafür DeepFleet vorgestellt: ein generatives KI-Foundation-Model, das die Bewegungen der gesamten Roboterflotte koordiniert.

Die Logik erinnert an ein Verkehrsmanagementsystem. Statt fester Routen lernt DeepFleet aus den Echtzeit-Daten des Lagers, welche Wege gerade frei sind, welche blockiert werden, welche Roboter Vorrang brauchen. Laut Amazon-Pressemitteilung verkürzt das die durchschnittliche Reisezeit der Roboter um 10 Prozent. Auf eine Million Roboter umgerechnet ergibt das eine Effizienzreserve, die kein händisches Routing einholen könnte.

DeepFleet wurde mit AWS-Werkzeugen wie SageMaker entwickelt. Die Synergie zwischen der Cloud-Sparte und der Logistik ist kein Zufall, sondern Konzernlogik. AWS liefert die Rechenleistung, Amazon Robotics liefert die Trainingsdaten, der Konzern profitiert doppelt: einmal durch die Effizienz im Lager, einmal durch das Showcase-Argument für AWS-Kunden, die ähnliche Modelle bauen wollen.

Im März 2026 hat Amazon mit Project Eluna nachgelegt. Ein agentisches KI-Modell, das wie ein digitaler Teamkollege für Lagermanager funktioniert. Eluna analysiert Schichtpläne, Wareneingänge und Bestände in Echtzeit und schlägt Anpassungen vor. Die Robotik wird damit nicht nur ausgeführt, sondern auch geführt von Software, die selbst mitlernt.

Amazon Hits 1,000,000 Robots—Meet DeepFleet, the AI Traffic Cop #AmazonRobotics #DeepFleet #AI #Tech

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Wer kopiert das Modell, wer leidet darunter?

Walmart, UPS, DHL und der deutsche Mittelstand: Wer Amazon Robotics nicht kopiert, verliert die Kostenmarge.

Sobald Amazon eine Methode profitabel betreibt, folgen die anderen. Walmart hat 2024 mit Symbotic einen eigenen Roboter-Partner gewonnen und investiert nach eigenen Angaben mehrstellige Milliardenbeträge in die Lagerautomatisierung. UPS arbeitet mit Robotern in Hub-Sortieranlagen. DHL testet Digit-Roboter in Memphis. Der Effekt liegt auf der Hand: Logistikdienstleister ohne eigene Robotik-Strategie verlieren die Kostenmarge an automatisierte Konkurrenten.

Auch in Deutschland zeichnet sich der Trend ab. Otto Group, Zalando und der Lebensmittelhandel arbeiten mit Anbietern wie AutoStore, Magazino und Knapp an automatisierten Pickprozessen. Das deutsche Mittelstandsmodell mit menschenintensiver Lagerwirtschaft gerät unter Druck. Beim Flixbus-Geschäftsmodell zeigt sich das Muster der Asset-light-Plattform: Plattformen mit minimaler eigener Substanz schlagen vertikal integrierte Anbieter. Amazon dreht das Prinzip um. Der Konzern integriert die Robotik vertikal und zwingt die Plattform-Konkurrenz, dasselbe zu tun.

Und falls die 600.000 Stellen gar nicht „wegfallen“, sondern einfach nie entstehen, verändert das die ethische Bewertung? Wir würden sagen ja, denn die makroökonomische Wirkung bleibt dieselbe: weniger Einkommen im Logistiksektor, weniger Konsumkraft, mehr Druck auf die Sozialsysteme. Die Sprache des Konzerns lenkt davon ab. Die Wirkung ändert die Sprache nicht.

Die zweite Folge betrifft die Lieferanten. Hersteller von Lagerausrüstung, Förderbändern und konventionellen Pickwagen verlieren Kunden. Anbieter von Robotik, KI-Modellen und Wartung gewinnen. Die Wertschöpfungskette verschiebt sich von Mechanik zu Software, vom physischen zum digitalen Produkt. Geschäftsmodelle auf Lagerregal-Basis sollten den nächsten Strategie-Workshop nicht verschieben.

FAQ: Amazon Robotics: Eine Million Roboter, kein Mensch mehr nötig

Amazon Robotics betreibt über eine Million Roboter in 300 Fulfillment Centern weltweit zum Sortieren, Transportieren und Kommissionieren von Paketen

Was macht Amazon Robotics genau? Amazon Robotics entwickelt und betreibt die Roboterflotte des Amazon-Konzerns. Über eine Million Maschinen sortieren, transportieren und kommissionieren Pakete in mehr als 300 Fulfillment Centern weltweit. Die Tochter ging 2015 aus der 2012 übernommenen Kiva Systems hervor. Wie viele Mitarbeiter ersetzt Amazon Robotics? Geleakte Strategiepapiere von Oktober 2025 nennen 600.000 Stellen, die bis 2033 nicht neu besetzt werden sollen. Bis 2027 sollen bereits 160.000 Stellen entfallen. Die jährliche Einsparung liegt laut Dokumenten bei rund 10,2 Mrd. €. Was kostet ein Amazon-Roboter? Die Kosten variieren je nach Modell stark. Ein humanoider Digit-Roboter von Agility Robotics liegt bei rund 203.000 € pro Einheit, vermarktet als Robots-as-a-Service. Lagerroboter wie Hercules bewegen sich im fünfstelligen Bereich pro Einheit, werden aber nicht extern verkauft. Welche Robotermodelle nutzt Amazon Robotics? Acht Hauptmodelle: Hercules transportiert Regale, Pegasus sortiert Pakete, Proteus fährt autonom, Vulcan greift mit Tastsinn, Sequoia kombiniert mehrere Robotertypen, Cardinal hebt schwere Pakete, Robin sortiert mit Bildverarbeitung und Digit ist der erste humanoide Roboter im Test. Wann hat Amazon Kiva Systems übernommen? Im März 2012 für 775 Mio. USD, umgerechnet rund 628 Mio. €. Es war damals die zweitgrößte Akquisition der Konzerngeschichte. 2015 wurde Kiva in Amazon Robotics umbenannt, der externe Vertrieb komplett eingestellt. Was ist DeepFleet bei Amazon Robotics? DeepFleet ist ein generatives KI-Foundation-Modell von Amazon, vorgestellt im Juli 2025. Das System koordiniert die Bewegungen der gesamten Roboterflotte wie ein Verkehrsleitsystem und reduziert die durchschnittliche Reisezeit um 10 Prozent.

Quellen

Amazon | About Amazon: Amazon launches a new AI foundation model to power its robots | https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-million-robots-ai-foundation-model | besucht am 06.05.2026

The New York Times | How Amazon Plans to Automate 600.000 Jobs (Oktober 2025) | https://www.nytimes.com/2025/10/21/business/amazon-warehouse-robots-jobs.html | besucht am 06.05.2026

CNBC | Amazon deploys its 1 millionth robot in a sign of more job automation | https://www.cnbc.com/2025/07/02/amazon-deploys-its-1-millionth-robot-in-a-sign-of-more-job-automation.html | besucht am 06.05.2026

GeekWire | Amazon tops 1 million robots: Here’s what they do | https://www.geekwire.com/2025/amazons-robot-workforce-hits-1-million-heres-what-they-all-do/ | besucht am 06.05.2026

PitchBook | M&A flashback: Amazon announces 775M Kiva Systems acquisition | https://pitchbook.com/news/articles/ma-flashback-amazon-announces-775m-kiva-systems-acquisition | besucht am 06.05.2026

Computerworld | Amazon to replace 600.000 workers with robots | https://www.computerworld.com/article/4076455/data-amazon-to-replace-600000-workers-with-robots.html | besucht am 06.05.2026

R&D World | Amazon’s robotics patent portfolio has grown 28x since its Kiva acquisition | https://www.rdworldonline.com/amazons-robotics-patent-portfolio-has-grown-28x-since-its-kiva-acquisition/ | besucht am 06.05.2026

The Robot Report | A decade after acquiring Kiva, Amazon unveils its first AMR | https://www.therobotreport.com/a-decade-after-acquiring-kiva-amazon-unveils-its-first-amr/ | besucht am 06.05.2026

CNBC | Meet Amazon’s robot, Vulcan, the first with a sense of touch | https://www.cnbc.com/2025/05/07/meet-amazons-robot-vulcan-the-first-with-a-sense-of-touch.html | besucht am 06.05.2026

Robotics 24/7 | Kiva Systems Founders Share Company’s Story | https://www.robotics247.com/article/kiva_systems_founders_share_companys_story_during_robotics_invest_event_boston | besucht am 06.05.2026

HR Grapevine | Amazon close to having more warehouse robots than human staff | https://www.hrgrapevine.com/us/content/article/2025-07-04-amazon-nears-equal-number-of-warehouse-robots-staff | besucht am 06.05.2026

IT-Times | Amazon Q4 2025 Quartalszahlen | https://www.it-times.de/news/amazon-news-aws-umsatz-waechst-um-24-staerkstes-plus-seit-13-quartalen-177225/ | besucht am 06.05.2026

European Central Bank | Euro foreign exchange reference rates: USD, Stichtag 04.05.2026 | https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.de.html | besucht am 06.05.2026