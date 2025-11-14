Das Amazon-Paradox: Wie funktioniert das Geschäftsmodell?

Sie kennen die Kritik an amazon, Sie haben die Schlagzeilen gelesen, und trotzdem bestellen Ihre Kunden und wahrscheinlich auch Sie selbst bei Amazon. Und vielleicht sind Sie Amazon-Verkaufspartner? Dieses Amazon-Paradox ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines der präzisesten Geschäftsmodelle der Internet-Ära. Für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen lohnt sich der Blick hinter die Kulissen. Und zwar nicht mit der Moralkeule, sondern als strategische Analyse eines Erfolgsmodells, das de facto Maßstäbe gesetzt hat.

Amazon: Die Geschichte eines beispiellosen Aufstiegs

Wir kennen das (fast) alle, oder nicht?. Ein Klick auf die Startseite und schon fragen wir uns, ob wir wirklich in die Stadt fahren oder doch wieder hier bequem bestellen.

Am 5. Juli 1994 gründete Jeff Bezos in seiner Garage in Bellevue, Washington, ein Unternehmen namens Cadabra Inc. Ursprünglich angelehnt an den Zauberspruch Abrakadabra, musste er den Namen jedoch ändern, nachdem sein Anwalt darauf hinwies, dass er zu sehr nach Kadaver klang. Die neue Namenswahl fiel auf Amazon, abgeleitet vom wasserreichsten Fluss der Erde, um die angestrebte Vormachtstellung zu symbolisieren.

Bezos, der zuvor bei der Investmentbank D.E. Shaw & Co. als Vizepräsident tätig war, erkannte eine entscheidende Marktsignatur: Im Frühjahr 1994 las er, dass das Internet mit einer Rate von 2.300 Prozent pro Jahr wuchs. Diese Zahl veranlasste ihn, seinen sicheren Job an der Wall Street aufzugeben.

16. Juli 1995: Amazon verkauft das erste Buch an einen externen Kunden. Das Exemplar von „Fluid Concepts and Creative Analogies“ von Douglas R. Hofstadter steht heute im Eingangsbereich des Amazon-Hauptgebäudes in Seattle.

Bereits im zweiten Monat nach Gründung erzielte das Unternehmen Umsätze von über 20.000 US-Dollar pro Woche. 1996, nur zwei Jahre nach Gründung, lag der Jahresumsatz bei 15,7 Millionen US-Dollar.

15. Mai 1997: Amazon geht an die Börse. Der Ausgabepreis liegt bei 18 US-Dollar pro Aktie.

1998: Amazon expandiert erstmals nach Europa und übernimmt den deutschen Online-Buchhändler Telebook Inc. Im Oktober startet amazon.de.

2002: Einführung des Amazon Marketplace, der Drittanbietern ermöglicht, ihre Produkte über die Plattform zu verkaufen. Diese Entscheidung sollte sich als strategischer Wendepunkt erweisen.

Februar 2005: Jeff Bezos kündigt Amazon Prime an. Die Mitgliedschaft kostet 79 US-Dollar pro Jahr und bietet kostenlosen Expressversand. Bezos selbst bezeichnete Prime als kurzfristig teuer, langfristig aber als bedeutenden Vorteil für Kunden.

2006: Start von Amazon Web Services (AWS), das ursprünglich als Notlösung für nicht benötigte Rechenkapazität außerhalb des Weihnachtsgeschäfts gedacht war. AWS entwickelt sich zum profitabelsten Geschäftsbereich des Konzerns.

2007: Markteinführung des Kindle E-Readers, der den Buchmarkt nachhaltig verändert.

5. August 2013: Jeff Bezos kauft die Washington Post für 250 Millionen US-Dollar.

2017: Amazon übernimmt die Bio-Supermarktkette Whole Foods für 13,7 Milliarden US-Dollar und betritt damit den stationären Einzelhandel.

5. Juli 2021: Jeff Bezos tritt als CEO zurück und übernimmt die Rolle des Executive Chairman. Andy Jassy, bisheriger CEO von AWS, wird neuer Konzernchef.

2024: Amazon erwirtschaftet einen Gesamtumsatz von 638 Milliarden US-Dollar und beschäftigt weltweit über 1,5 Millionen Mitarbeiter.

Das Geschäftsmodell: Der Flywheel-Effekt als Wachstumsmotor

Wenn Sie verstehen wollen, warum Amazon so dominant ist, müssen Sie das Flywheel-Prinzip verstehen. Jeff Bezos skizzierte dieses Modell angeblich 2001 auf einer Serviette – ob wahr oder nicht, es bildet den funktionalen Kern von Amazons Erfolgsstrategie.

Die Mechanik des Schwungrads

Marketing Flywheel erklärt (am Beispiel Amazon)

Das Flywheel funktioniert nach einem sich selbst verstärkenden Kreislauf:

Niedrige Preise locken Kunden an. Mehr Kunden bedeuten höheren Traffic auf der Plattform. Höherer Traffic zieht mehr Drittanbieter an, die ihre Produkte verkaufen möchten. Mehr Verkäufer erweitern das Produktsortiment erheblich. Eine größere Auswahl verbessert das Kundenerlebnis.



Zufriedene Kunden kommen wieder und empfehlen Amazon weiter. Das höhere Verkaufsvolumen ermöglicht durch Skaleneffekte günstigere Kostenstrukturen. Amazon gibt diese Einsparungen als niedrigere Preise an Kunden weiter. Und der Kreislauf beginnt von vorn, nur schneller.

Der entscheidende Unterschied zu traditionellen Wachstumsmodellen: Jede Umdrehung des Flywheels verstärkt die nächste, was zu exponentiellem Wachstum führt. Amazon investiert Gewinne nicht primär zur Gewinnausschüttung, sondern zurück ins System, um Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern.

Heute umfasst allein die deutsche Amazon-Plattform circa 300 Millionen aktive Angebote. In Deutschland hat Amazon einen Marktanteil von 60 Prozent im E-Commerce: Der Eigenhandel macht 17 Prozent des deutschen E-Commerce-Umsatzes aus, der Marketplace weitere 43 Prozent.

Amazon Prime: Kundenbindung durch Ökosystem

Amazon Prime ist weit mehr als kostenloser Versand. Es ist ein Ökosystem zur Kundenbindung, das 2024 weltweit über 200 Millionen Mitglieder zählt. In Deutschland nutzen etwa 17 Millionen Menschen Amazon Prime.

Die Strategie dahinter: Prime-Mitglieder, die eine jährliche Gebühr zahlen, sind stärker motiviert, ihre Mitgliedschaft durch häufigere Käufe zu rechtfertigen. Zusätzlich binden Streaming-Dienste (Prime Video, Prime Music), exklusive Deals und Same-Day-Lieferungen die Nutzer an das Ökosystem.

Der Prime Day, erstmals 2015 veranstaltet, generierte 2024 weltweit 14,2 Milliarden US-Dollar Umsatz und gilt als der erfolgreichste Shopping-Tag in der Geschichte Amazons. Während dieses Events verkauften unabhängige Verkäufer über 200 Millionen Artikel.

AWS: Der heimliche Gewinnmotor

Amazon Web Services ist der profitabelste Geschäftsbereich des Konzerns. 2024 erzielte AWS einen Umsatz von 108 Milliarden US-Dollar (+20 Prozent gegenüber Vorjahr) und war für etwa 16 Prozent des Gesamtumsatzes verantwortlich. Das Bemerkenswerte: AWS erwirtschaftete 58 Prozent des gesamten Betriebsgewinns von Amazon.

Für KMU bedeutet das: Der Konzern kann sich im E-Commerce aggressive Preisstrategien leisten, weil Cloud-Dienste die Margen stabilisieren. AWS subventioniert faktisch den Marktplatz und verschafft Amazon einen Wettbewerbsvorteil, den reine Einzelhändler nicht replizieren können.

Der Marketplace: Vom Händler zum Plattform-Betreiber

Der Amazon Marketplace ist ein strategisches Meisterstück. Statt nur eigene Produkte zu verkaufen, öffnete Amazon die Plattform für Drittanbieter. Heute verkaufen weltweit 9,7 Millionen Verkäufer auf Amazon, davon sind etwa 1,9 Millionen aktiv.

Der Clou: Amazon verdient an jedem Verkauf zwischen 8 und 15 Prozent Provision, ohne eigenes Lagerrisiko oder Kapitalbindung. Bei Nutzung von Fulfillment by Amazon (FBA) kommen weitere Logistikgebühren hinzu. Das Unternehmen trägt weder das Sortimentsrisiko noch muss es in Produktentwicklung investieren.

Gleichzeitig gewinnt Amazon durch Verkäuferdaten wertvolle Marktinformationen: Welche Produkte laufen gut? Wo lohnt sich Private Label? Diese Datenhoheit ermöglicht datengestützte Entscheidungen bei der Einführung eigener Marken.

Was Sie als Unternehmer von Amazon lernen können?

Losgelöst von ethischen Bewertungen bietet Amazons Erfolgsmodell übertragbare Prinzipien für mittelständische Unternehmen:

1. Kundenzentrierte Unternehmensführung

Amazons Leitprinzip lautet: Working Backwards. Jede Produktentwicklung beginnt mit der Frage: Was will der Kunde? Diese konsequente Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse statt auf technische Machbarkeit ist übertragbar auf jedes Geschäftsmodell.

Konkret bedeutet das: Investieren Sie in Kundenerfahrung, auch wenn es kurzfristig Margen kostet. Amazon opferte jahrelang Profitabilität für Wachstum und Marktanteile. Bezos setzte bewusst auf langfristige Kundenbindung statt kurzfristige Gewinnmaximierung.

Amazon trifft Entscheidungen auf Basis von Daten, nicht Intuition. Jedes Feature, jeder Preis, jede Produktplatzierung wird getestet und gemessen. Für KMU bedeutet das: Implementieren Sie Systeme zur Erfassung und Auswertung von Kundendaten, Conversion-Raten und Warenkorbanalysen. Tools wie Google Analytics, Hotjar oder spezialisierte Shopsysteme bieten diese Funktionen auch für kleinere Budgets.

3. Skaleneffekte durch Automatisierung

Amazons Logistikzentren sind hochautomatisiert. Robotik, KI-gestützte Sortierung und vorausschauende Lagerhaltung reduzieren Kosten pro Bestellung massiv. Für KMU: Automatisierung muss nicht Millionen kosten. Beginnen Sie mit automatisierter Buchhaltung, CRM-Systemen oder Chatbots für Standardanfragen.

4. Ökosystem-Denken statt Einzelprodukte

Amazon verkauft nicht nur Produkte, sondern baut Ökosysteme: Prime bindet durch mehrere Services, Alexa schafft Touchpoints im Smart Home, AWS sichert Unternehmenskunden. Für KMU: Wie können Sie aus Einmalkäufern Abonnenten oder wiederkehrende Kunden machen? Loyalitätsprogramme, Content-Angebote oder Service-Abos verlängern die Kundenbeziehung.

5. Langfristiges Denken und Risikobereitschaft

Bezos und seine Investoren war bereit, jahrelang Verluste in Kauf zu nehmen, um Marktanteile zu gewinnen. AWS wurde anfangs belächelt, ist heute der größte Cloud-Anbieter. Ätsch. Diese Risikobereitschaft und langfristige Perspektive steht im Gegensatz zu quartalsgetriebenem Denken vieler Unternehmen.

6. Kontinuierliche Innovation

Amazon ruht sich nicht aus. Neue Projekte wie Prime Air (Drohnenlieferungen), Amazon Fresh (Lebensmittellieferung) oder Amazon Go (kassenlose Supermärkte) zeigen: Innovation ist Kernbestandteil der Unternehmenskultur. Die „Day One“-Mentalität besagt: Jeder Tag ist wie der erste Tag eines Start-ups. Klingt nach heißer Werbe-Luft, ist aber ein Super-Motto, wenn es auch gelebt wird.

Die Kehrseite: Kritikpunkte und wettbewerbsrechtliche Herausforderungen

So beeindruckend das Geschäftsmodell ist, so wirft es natürlich ernsthafte Fragen zur Marktmacht, fairen Wettbewerbsbedingungen und sozialen Verantwortung auf.

Kartellrecht und Monopolstellung

April 2024: Der Bundesgerichtshof bestätigt die Einstufung des Bundeskartellamts, dass Amazon ein Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung ist. Diese Feststellung verschärft die Wettbewerbsaufsicht erheblich. Amazon steht damit unter verstärkter Beobachtung und das Bundeskartellamt kann künftig missbräuchliche Geschäftspraktiken leichter verbieten.

Die EU-Kommission leitete ebenfalls Kartellverfahren ein. Hauptvorwurf: Amazon nutze nichtöffentliche Daten unabhängiger Verkäufer, um deren Erfolgsprodukte als Private Label selbst anzubieten. Das Unternehmen konkurriert also mit seinen eigenen Verkäufern, während es gleichzeitig deren Verkaufsdaten analysiert.

Der Digital Markets Act (DMA) der EU stuft Amazon seit März 2024 als Gatekeeper ein. Das bedeutet: Bestimmte Verhaltensweisen, die den Wettbewerb verzerren könnten, sind verboten. Amazon darf beispielsweise Marketplace-Daten nicht mehr ohne Weiteres für eigene Produkte nutzen.

Kritiker argumentieren: Amazons Doppelrolle als Plattformbetreiber und Händler schafft unlautere Wettbewerbsvorteile. Das Unternehmen hat Einblick in alle Verkaufsdaten, kennt Bestseller vor allen anderen und kann gezielt Private-Label-Produkte in profitablen Kategorien einführen.

Und was ist passiert? Nichts Spürbares. Auch amazon beschäftigt Lobbyisten mit dicken Taschen. Geld ist Macht und kein hohler Spruch.

Arbeitsbedingungen und gewerkschaftliche Auseinandersetzungen

Seit Mai 2013 streiken Amazon-Beschäftigte in Deutschland regelmäßig für bessere Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaft ver.di fordert die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie einen Tarifvertrag für „Gute und Gesunde Arbeit“.

Die Hauptkritikpunkte:

Leistungsdruck und Überwachung: Beschäftigte berichten von digitalem Performance-Tracking, das jede Bewegung im Lager erfasst. Paketraten und Pausenzeiten werden individuell kontrolliert. Gewerkschaften sprechen von einem Klima der Angst, das durch permanente Leistungskontrolle entsteht.

Arbeitsverdichtung: Die zunehmende Automatisierung erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Beschäftigte müssen immer mehr Pakete in kürzerer Zeit bearbeiten, was zu hohen Krankenständen und psychischen Belastungen führt.

Tarifverweigerung: Amazon lehnt Tarifverhandlungen seit über zehn Jahren ab. Das Unternehmen argumentiert mit Einstiegslöhnen von 15 Euro pro Stunde und zusätzlichen Benefits wie Übernahme der Deutschlandticket-Kosten. Ver.di kritisiert jedoch, dass Beschäftigte bei Amazon oft deutlich weniger verdienen als in vergleichbaren tarifgebundenen Unternehmen.

Internationale Dimension: Im Dezember 2024 fanden erstmals koordinierte Streiks in Deutschland und den USA statt. Die US-Gewerkschaft Teamsters wirft Amazon vor, Bundesarbeitsrecht zu verletzen und die Gewerkschaft nicht anzuerkennen.

Amazon verteidigt sich mit dem Argument, faire Löhne und Arbeitsbedingungen zu bieten. Das Unternehmen verweist auf kontinuierliche Lohnerhöhungen und Investitionen in Arbeitssicherheit. Die Realität liegt vermutlich irgendwo dazwischen: Amazon zahlt überdurchschnittliche Löhne für Logistikarbeit, aber die Arbeitsintensität und digitale Überwachung gehen über das Branchenübliche hinaus.

Marktmacht und Abhängigkeit von Händlern

Für viele Händler stellt sich die Frage: Können wir es uns leisten, NICHT auf Amazon zu sein? Mit einem Marktanteil von 60 Prozent im deutschen E-Commerce ist die Plattform für viele KMU unverzichtbar geworden.

Diese Abhängigkeit schafft Probleme:

Gebührenstrukturen

Verkaufsprovisionen von 8 bis 15 Prozent plus FBA-Kosten (Fulfillment by Amazon) belasten die Margen erheblich. Bei aggressivem Preiswettbewerb bleiben oft nur geringe Gewinne.

Algorithmische Bevorzugung

Die Buy Box, die entscheidet, welcher Verkäufer bei mehreren Angeboten angezeigt wird, bevorzugt nach undurchsichtigen Kriterien. Händler berichten, dass FBA-Nutzung die Chancen auf die Buy Box erhöht und Amazon zusätzliche Einnahmen sichert.

Preiskontrolle

Amazon überwacht Preise und kann Händler abstrafen, wenn diese außerhalb von Amazon günstiger anbieten. Das schränkt die Preissouveränität ein.

Private Label Konkurrenz

Amazon analysiert Bestseller und lanciert eigene Marken (Amazon Basics, Amazon Essentials) in profitablen Kategorien. Händler konkurrieren dann mit der Plattform selbst.

Strategische Alternativen für KMU

Die gute Nachricht: Amazon ist nicht komplett alternativlos. Für Unternehmen, die Kontrolle über Kundendaten, Margen und Markenaufbau behalten wollen, gibt es Strategien, die Abhängigkeit zu reduzieren.

Der eigene Onlineshop: Kontrolle und Markenbindung

Ein eigener Webshop bietet maximale Kontrolle: Sie bestimmen Design, Kundenerfahrung, Datenhoheit und Preisgestaltung. Die wichtigsten Plattformen:

Shopify: Die populärste Shop-Lösung für KMU. Software-as-a-Service bedeutet: keine Kopfschmerzen um Hosting oder Updates. Monatliche Kosten von 29 bis 299 US-Dollar, je nach Funktionsumfang. Shopify wächst mit Ihnen und bietet Enterprise-Lösungen für größere Unternehmen. Große Marken wie Tesla, Nestle und Kylie Cosmetics nutzen Shopify.

WooCommerce: Die kostenlose WordPress-Erweiterung ist ideal für bestehende WordPress-Nutzer. Maximale Flexibilität und Anpassbarkeit, aber Sie müssen sich selbst um Hosting, Sicherheit und Updates kümmern. Marktanteil von 20,1 Prozent unter E-Commerce-Websites weltweit.

Shopware: Die deutsche Lösung für mittlere bis große Unternehmen. Besonders stark in B2B-Funktionen und Warenwirtschafts-Integration. Höhere Implementierungskosten, aber maximale Anpassbarkeit.

Vorteil des eigenen Shops: Sie besitzen die Kundendaten, können E-Mail-Marketing betreiben, Kundenprofile erstellen und langfristige Beziehungen aufbauen. Kein Preis- oder Margendruck durch Plattformgebühren.

Nachteil: Sie müssen selbst für Traffic sorgen. Google Ads, Social Media Marketing, SEO und Content-Marketing erfordern Zeit und Budget. Die Reichweite von Amazon erreichen Sie nicht sofort.

Multi-Channel-Strategie: Das Beste aus beiden Welten

Die erfolgreichste Strategie kombiniert eigenen Shop und Marktplätze. Nutzen Sie Amazon für Reichweite und Volumen, aber leiten Sie Kunden strategisch in Ihren eigenen Shop:

Verpackungsbeilagen mit Rabattcodes für den eigenen Shop

mit Rabattcodes für den eigenen Shop Produktregistrierung auf eigener Website für Garantieverlängerung

auf eigener Website für Garantieverlängerung Newsletter-Anmeldung über QR-Code auf Verpackung

So wandeln Sie Amazon-Käufer schrittweise in Direktkunden um, die Sie ohne Provisionen beliefern.

Nischen-Marktplätze und spezialisierte Plattformen

Neben Amazon gibt es spezialisierte Marktplätze:

Otto.de: In Deutschland einer der größten Alternativen mit 32 Millionen Besuchern monatlich.

Zalando: Europas führende Fashion-Plattform mit 50 Millionen aktiven Kunden.

Kaufland.de: Grundgebühr ab 39,95 Euro monatlich, geringere Konkurrenz als Amazon.

Etsy: Für handgefertigte Produkte und Vintage-Artikel.

Diese Plattformen haben weniger Wettbewerb als Amazon und sprechen spezifische Zielgruppen an.

Direct-to-Consumer (D2C): Die langfristige Lösung

Marken wie Dollar Shave Club oder Warby Parker zeigen: D2C funktioniert. Durch gezieltes Marketing auf Social Media, Content-Marketing und Influencer-Kooperationen bauen Sie eine Marke auf, die Kunden direkt anspricht.

D2C erfordert Geduld und Investitionen, bietet aber langfristig die höchsten Margen und stärkste Kundenbindung.

Entscheidungsframework: Wann macht Amazon Sinn?

Für Geschäftsführer stellt sich die Frage: Wie positionieren wir uns strategisch gegenüber Amazon?

Amazon macht Sinn, wenn:

Sie schnell Reichweite und Umsatz generieren müssen

Ihr Produkt austauschbar ist und primär über Preis konkurriert

ist und primär über Preis konkurriert Sie Lagerlogistik auslagern möchten (FBA)

Sie testen wollen, ob ein Produkt Marktpotenzial hat

Ihre Margen die Provisionen verkraften

Eigener Shop macht Sinn, wenn:

Sie eine starke Marke aufbauen wollen

aufbauen wollen Sie erklärungsbedürftige oder hochpreisige Produkte verkaufen

Sie langfristige Kundenbeziehungen aufbauen wollen

Sie Datenhoheit behalten möchten

behalten möchten Ihre Zielgruppe spezifisch ist und Sie diese direkt erreichen können

Amazon + Shop Die optimale Strategie kombiniert beides: Amazon für schnelles Volumen und Produkttests, eigener Shop für Markenbindung und Marge.

Fazit: Lernfeld Amazon

Amazon zu boykottieren ist einfach gefordert, aber schwer umgesetzt. Die Plattform bietet Kunden und Händlern schlicht zu viele Vorteile. Für Geschäftsführer ist die Frage nicht moralisch, sondern strategisch: Was können wir von Amazons Erfolgsmodell lernen? Wie nutzen wir die Plattform, ohne unsere Unabhängigkeit zu verlieren?

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Die optimale Strategie kombiniert beides : Amazon für schnelles Volumen und Produkttests, eigener Shop für Markenbindung und Marge .



: Amazon für schnelles Volumen und Produkttests, eigener Shop für . Kundenzentrierung schlägt Produktfokus : Amazons Erfolg basiert auf radikaler Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse. Diese Haltung ist übertragbar – unabhängig von Unternehmensgröße.



: Amazons Erfolg basiert auf radikaler Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse. Diese Haltung ist übertragbar – unabhängig von Unternehmensgröße. Daten sind Entscheidungsgrundlage : Investieren Sie in Systeme, die Ihnen helfen, Kundenverhalten zu verstehen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.



: Investieren Sie in Systeme, die Ihnen helfen, Kundenverhalten zu verstehen und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Skaleneffekte durch Automatisierung : Beginnen Sie mit kleinen Automatisierungsprojekten. Jede gesparte Stunde kann in Kundenakquise investiert werden.



: Beginnen Sie mit kleinen Automatisierungsprojekten. Jede gesparte Stunde kann in werden. Ökosystem-Denken : Einzelverkäufe sind gut, wiederkehrende Kunden sind besser. Bauen Sie Systeme, die Kunden langfristig binden.



: Einzelverkäufe sind gut, wiederkehrende Kunden sind besser. Bauen Sie Systeme, die Kunden langfristig binden. Multi-Channel ist die Zukunft: Nutzen Sie Amazons Reichweite, aber investieren Sie parallel in Ihren eigenen Vertriebskanal.