Die EU hat im Oktober 2024 Strafzölle von bis zu 35,3 Prozent auf chinesische Elektroautos verhängt. BYD zahlt 17,0 Prozent, geliefert wird trotzdem im Rekordtempo. Der Trick liegt im Antrieb: Plug-in-Hybride sind von den Zöllen ausgenommen, und genau dort wächst BYD in Europa derzeit am stärksten. Im ersten Quartal 2026 schoss der PHEV-Absatz des Konzerns um über 17.000 Prozent nach oben — von einer kleinen Basis aus, aber mit einer Klarheit, die in Brüssel niemand mehr ignoriert.

Das Wichtigste in Kürze: EU-Strafzölle gelten nur für reine Batterie-Elektroautos, nicht für Plug-in-Hybride.

BYDs PHEV-Neuzulassungen in der EU stiegen im Q1 2026 um über 17.000 Prozent gegenüber Vorjahr.

Die EU-Kommission verhandelt aktuell mit Peking über einen Mindestpreis-Mechanismus, der die Zölle ablösen soll.

Deutsche Hersteller wie VW, BMW und Mercedes verlieren in der EV-Mittelklasse Marktanteile, während BYDs Hybrid-Modelle die Lücke füllen.

Warum greifen die EU-Zölle bei BYD ins Leere?

EU-Ausgleichszölle treffen nur reine Batterie-Elektroautos aus China, lassen aber Plug-in-Hybride unberücksichtigt, da die Untersuchung sich auf BEV-Lieferketten konzentrierte

Antriebs-Lücke. Die Ausgleichszölle der EU adressieren ausschließlich reine Batterie-Elektroautos aus China. Begründet wurden sie mit unfairen Subventionen der chinesischen Regierung, gemessen am BEV-Segment. Plug-in-Hybride fielen aus dem Geltungsbereich, weil die Untersuchung sich auf die Lieferketten reiner Stromer konzentrierte. Eine Auslassung mit Folgen.

Strategische Verschiebung. BYD hat innerhalb von zwölf Monaten den europäischen Produktmix umgebaut. Modelle wie der Seal U DM-i und der Sealion 6 werden inzwischen gezielt als Plug-in-Hybride positioniert, mit elektrischen Reichweiten zwischen 80 und 125 Kilometern. Für viele Pendler ist das genug, um den Verbrennungsmotor wochenlang nicht zu starten — und für den Konzern reicht es, um den Zollkorridor zu meiden.

Verkaufszahlen. Im ersten Quartal 2026 stiegen BYDs Gesamtzulassungen in der EU laut ACEA-Daten um knapp 170 Prozent. Tesla wuchs zwar ebenfalls um rund 60 Prozent, blieb aber im Marktanteil knapp dahinter. Die Q1-Marktbilanz im DACH-Raum macht sichtbar, wie schnell die Aufholjagd inzwischen läuft.

Die EU hat einen Zaun um den Vorgarten gebaut und die Hintertür offengelassen. BYD ist eingegangen wie selbstverständlich. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was plant Brüssel als nächstes?

EU verhandelt mit China über Mindestpreismechanismus statt Strafzölle für Elektrofahrzeuge, um Dumping-Preise zu verhindern

Mindestpreis statt Zoll. Die Europäische Kommission verhandelt seit Anfang 2026 mit dem chinesischen Handelsministerium über einen sogenannten Mindestpreis-Mechanismus. Statt eines pauschalen Strafzolls würden chinesische Hersteller sich verpflichten, ihre EU-Verkaufspreise nicht unter einer festgelegten Schwelle anzusetzen. Das würde den BEV-Korridor schließen und gleichzeitig potenziell auch PHEVs erfassen.

Reaktion an der Börse. Die BYD-Aktie reagierte auf die ersten konkreten Verhandlungssignale mit einem Tagesplus von 4,8 Prozent. Anleger werten den Mindestpreis offenbar als das kleinere Übel gegenüber dauerhaften Strafzöllen, weil sich Marge und Volumen leichter planen lassen.

Folgen für deutsche Hersteller. Volkswagen, BMW und Mercedes spüren den Druck im PHEV-Mittelklasse-Segment besonders deutlich. Wo die deutschen Modelle 45.000 Euro und mehr kosten, liegt der Seal U DM-i unter 35.000. Der Mindestpreis-Mechanismus würde dieses Preisgefälle verkleinern, aber nicht beseitigen.

Was bedeutet das für deutsche Flottenmanager?

Flottenausschreibungen 2026 sollten auf EU-Mindestpreis für chinesische PHEVs warten. Dieser würde deren Preise erhöhen und deutsche Hybrid-Mittelklasse wettbewerbsfähiger machen

Wer 2026 eine größere Fahrzeugflotte ausschreibt, sollte den Mindestpreis-Beschluss abwarten, falls er bis Herbst kommt. Wird der Mechanismus aktiv, ziehen chinesische PHEV-Preise nach oben — und der deutsche Mittelklasse-Hybrid wird relativ wieder wettbewerbsfähig. Bleibt der Status quo bestehen, lohnt sich ein Direktvergleich der TCO über fünf Jahre, denn die aktuellen Ladetarife verschieben die Rechnung für rein elektrische Modelle ohnehin gerade kräftig.

Für Privatkäufer gilt: Wer im Sommer 2026 einen PHEV bestellt, fährt mit hoher Wahrscheinlichkeit noch zum aktuellen China-Preisniveau. Ab Q4 könnte das anders aussehen, je nachdem, wie schnell Brüssel und Peking sich einig werden.

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